الحرب في المنطقة | توقّعات بجولة محادثات الاثنين

لندن

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
18 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 07:17 (توقيت القدس)
تتواصل التباينات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مسار المفاوضات والملفات العالقة، رغم حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قرب التوصل إلى اتفاق، في وقت تنفي فيه طهران مزاعم تتعلق بنقل اليورانيوم المخصب، وتؤكد تمسكها بمواقفها الأساسية، وسط تحركات دبلوماسية لاستئناف المحادثات خلال الأيام المقبلة.

وقال ترامب، الجمعة، إنه لا يعتقد بوجود خلافات جوهرية كثيرة مع إيران في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران مطلع الأسبوع. وكان قد صرّح في وقت سابق بأن إيران "توصلت إلى اتفاق بشأن كل القضايا"، وأنها ستتعاون مع الولايات المتحدة في إخراج اليورانيوم المخصب من البلاد، قبل أن يؤكد أن "ليس هناك نقاط عالقة" تحول دون التوصل إلى اتفاق.

في المقابل، نفت إيران هذه التصريحات بشكل قاطع، إذ أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أن بلاده ترفض الادّعاءات المتعلقة بنقل اليورانيوم المخصب، مشدّداً على أنه "لن يُنقل إلى أي مكان تحت أي ظرف"، واصفًا إياه بأنه "مقدس كأرض إيران". وأوضح أن هذا الملف لم يُطرح أصلاً على طاولة المفاوضات، ولم يكن ضمن الخيارات المطروحة.

وقال بقائي إن المفاوضات الحالية تركز على إنهاء الحرب، بعد أن كانت الجولات السابقة تتمحور حول الملف النووي، لافتًا إلى أن نطاق النقاشات أصبح أوسع وأكثر تنوعًا. كما شدد على أهمية خطة من عشر نقاط تهدف إلى رفع العقوبات، خصوصاً ما يتعلق بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بإيران من جراء الحرب.

وفي سياق متصل، حذّر بقائي من أي خطوات أميركية لفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات تُعد انتهاكًا لوقف إطلاق النار، وأن طهران سترد عليها "بشكل مناسب"، مضيفًا أن مسألة فتح مضيق هرمز أو إغلاقه تُحسم ميدانيًا وليس عبر التصريحات.

وتأتي هذه التطورات في ظل تقارير عن مقترحات أميركية تتضمن تقديم حوافز مالية لإيران مقابل التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، وهو ما نفاه ترامب لاحقًا، مؤكدًا أن طهران "لن تحصل على أموال" ضمن أي اتفاق.

على صعيد آخر، كشفت تقارير إسرائيلية عن اعتقال جنديين في سلاح الجو للاشتباه بتجسسهما لصالح إيران، في قضية وُصفت بأنها "أمنية خطيرة"، مع ترجيحات بارتباطها بشبكة أوسع تضم عناصر من وحدات حساسة، وسط توقعات بتقديم لوائح اتهام قريبًا.

وتأتي هذه التطورات بينما تستعد واشنطن وطهران لاستئناف جولة جديدة من المفاوضات، بعد تعثر الجولة الأولى في إسلام أباد، وسط هدنة مؤقتة تمتد لأسبوعين، في محاولة للتوصل إلى اتفاق دائم ينهي الحرب المستمرة بين الجانبين. ونقلت شبكة سي أن أن الأميركية عن مصادر إيرانية أنه من المتوقع عقد جولة جديدة من المحادثات في إسلام أباد الاثنين المقبل.

تطورات الهدنة بين إيران والولايات المتحدة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

6:29 AM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
مصدر إيراني: فتح هرمز وهدنة لبنان ضمن الاتفاق

قال مصدر إيراني مسؤول لـ"العربي الجديد" إن الإعلان عن فتح مؤقت لمضيق هرمز ووقف إطلاق النار في لبنان يأتيان ضمن اتفاق الهدنة. وأكد المصدر أن ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن اتفاق لتسليم اليورانيوم المخصب "عارٍ عن الصحة".

وأضاف أن المفاوضات ما زالت مستمرة حول القضايا الخلافية، مشيرًا إلى أنه "لا أفق واضح لها" في ظل ما وصفها بالمطالب الأميركية المفرطة.

05:50 am

رويترز

رويترز
ترامب يربط تمديد وقف إطلاق النار بالتوصل لاتفاق حتى الأربعاء

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه قد لا يتم تمديد وقف إطلاق النار مع إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الأربعاء.

وأكد ترامب أن الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية سيستمر، في ظل استمرار المفاوضات بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق.

05:30 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
الصين تبدي استعدادها للتعامل مع اليورانيوم الإيراني

أعربت الصين عن استعدادها لحيازة أو خفض مستوى نحو 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب الإيراني، الذي يقول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يجب إزالته ضمن إطار صفقة لإنهاء الحرب، وفقاً لدبلوماسي مطلع على موقف بكين.

وأوضح الدبلوماسي أن الصين، بوصفها أكبر شريك تجاري لإيران، مستعدة لنقل اليورانيوم أو خفض مستويات تخصيبه لاستخدامه في تطبيقات مدنية، في حال طلبت منها واشنطن وطهران ذلك، مشيراً إلى أن هذا الخيار مطروح ضمن النقاشات الجارية.

03:28 am

فرانس برس

فرانس برس
قاليباف: إغلاق مضيق هرمز مجددًا حال استمرار الحصار الأميركي

حذّر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم السبت، من أن إيران ستغلق مضيق هرمز مجددا إذا استمرت الولايات المتحدة في حصارها للموانئ الإيرانية.

وقال قاليباف في منشور على منصة اكس "مع استمرار الحصار، لن يبقى مضيق هرمز مفتوحا"، مضيفا أن المرور عبر الممر الاستراتيجي سيتم على أساس "مسار محدد" و"بموافقة إيران".

12:48 AM

محمد البديوي

محمد البديوي
محمد البديوي
واشنطن
حرب إيران.. مكاسب استراتيجية وخسائر وتنازلات متبادلة

مع إعلان إيران فتح مضيق هرمز، وتأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب منع إسرائيل من قصف لبنان مجدداً، تصل المفاوضات بين واشنطن وطهران إلى مرحلة حاسمة قد تفضي إلى تفاهمات تنهي الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ويرى فيها كل طرف أنه حقق "انتصاراً كاملاً"، على الرغم من تأكيد كثير من المحللين أن الحقائق الميدانية والاستراتيجية تشير إلى روايات مغايرة.

علم إيران بجوار صورة علي خامنئي جنوب طهران، 14 إبريل 2026 (الأناضول)
حرب إيران.. مكاسب استراتيجية وخسائر وتنازلات متبادلة

12:42 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
مصر تؤكد دعم المفاوضات الأميركية الإيرانية لوقف الحرب

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقاءات جانبية على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، مع مسؤولين من باكستان وتركيا، مستجدات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وسبل تعزيز التنسيق المشترك لدعم جهود خفض التصعيد.

وأكدت الأطراف أهمية تكثيف التنسيق والتشاور لإنهاء الحرب، فيما شدد عبد العاطي على دعم مصر مسار المفاوضات الأميركية الإيرانية، معرباً عن أمله في أن تفضي إلى اتفاق ينهي الصراع.

كما أجرى الوزير سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين الدوليين، تناولت تطوير العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن التطورات الإقليمية، وسط إشادة بالجهود المصرية لدعم الاستقرار في المنطقة.

12:40 am

رويترز

رويترز
موديز: تعافي التجارة سيستغرق وقتاً رغم الهدنة

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن تعطل الشحن البحري عبر مضيق هرمز والسفر الجوي في منطقة الخليج يؤثر على صادرات البحرين من الهيدروكربونات والألومنيوم، مشيرةً إلى أن عودة حركة التجارة إلى طبيعتها ستستغرق وقتاً حتى مع استمرار وقف إطلاق النار في إيران.

12:35 am

العربي الجديد

العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
إلى أين وصلت المفاوضات الإيرانية الأميركية؟

أفاد ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار مطلعين على المفاوضات صحيفة نيويورك تايمز الأميركية بأن إيران والولايات المتحدة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم من ثلاث صفحات، ترسم إطاراً عاماً لاتفاق سلام دائم. وتتضمن المذكرة فترة تمتد 60 يوماً لمواصلة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي، وفقاً للمسؤولين الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم نظراً إلى حساسية الملف.

قاليباف ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام أباد، 11 إبريل 2026 (الأناضول)
إلى أين وصلت المفاوضات الإيرانية الأميركية؟

12:25 am

العربي الجديد

العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
أبرز الأحداث الجمعة | 17 إبريل
  • باكستان رافقت مفاوضي إيران خشية تعرضهم لهجوم إسرائيلي
  • فتح مضيق هرمز
  • إيران: يُحظر عبور السفن العسكرية من مضيق هرمز
  • ترامب: إيران أزالت أو بصدد إزالة جميع الألغام البحرية
  • إيران: نقل اليورانيوم المخصب إلى أميركا خيار غير مطروح
12:45 am

الأناضول

الأناضول
أردوغان: الهجمات على إيران رفعت المخاطر الأمنية في المنطقة

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي. وعقد أردوغان اجتماعًا ثنائيًا مع شريف، أعقبه لقاء ثلاثي ضم الأمير تميم، بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن.

وبحث القادة التطورات الإقليمية، حيث أشار أردوغان إلى أن الهجمات على إيران رفعت مستوى المخاطر الأمنية، مرحبًا بوقف إطلاق النار، ومؤكدًا استمرار جهود بلاده للحفاظ عليه وتحقيق سلام دائم. كما شدد على الحاجة إلى إنشاء بنية أمنية إقليمية جديدة، مشيرًا إلى أن أنقرة ستواصل مناقشة هذا الملف مع دول المنطقة، فيما تناولت المباحثات سبل اتخاذ خطوات مشتركة لتحقيق استقرار مستدام.

محمد البديوي
صابر غل عنبري
أسوشييتد برس
رويترز
فرانس برس
العربي الجديد
لقاء قمة تركي باكستناني قطري في أنطاليا، 17 إبريل 2026 (الديوان الأميري القطري)
مباحثات قطرية تركية باكستانية تبحث خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار

لافتة قرب المركز الإعلامي للمفاوضات في إسلام أباد، 11 إبريل 2026 (عاصم حفيظ/ رويترز)
توقع جولة مفاوضات ثانية بين واشنطن وطهران الإثنين في إسلام أباد

جنود من جيش الاحتلال في جنوب لبنان، 5 مارس 2026 (موقع الجيش)
شبهات تجسس لصالح إيران داخل سلاح الجو الإسرائيلي