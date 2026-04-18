الحرب في المنطقة | توقع جولة مفاوضات ثانية وترامب يحدد مهلة للاتفاق

أعلن الطيران المدني الإيراني إعادة فتح جزء من المجال الجوي وعدد من المطارات اعتباراً من صباح اليوم.
- أخبار
- سياسة
- اقتصاد
- مقالات
- مجتمع
- منوعات
- ثقافة
- رياضة
- تحقيقات
- المزيد
- النسخة الورقية
تتواصل التباينات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مسار المفاوضات والملفات العالقة، رغم حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قرب التوصل إلى اتفاق، في وقت تنفي فيه طهران مزاعم تتعلق بنقل اليورانيوم المخصب، وتؤكد تمسكها بمواقفها الأساسية، وسط تحركات دبلوماسية لاستئناف المحادثات خلال الأيام المقبلة.
وجدّد ترامب الجمعة تهديده لإيران، مؤكداً أنه قد ينهي وقف إطلاق النار ما لم يجرِ التوصل إلى اتفاق طويل الأمد لإنهاء الحرب بحلول يوم الأربعاء. وقال: "قد لا أمدد وقف إطلاق النار، لكن الحصار (على الموانئ الإيرانية) سيستمر. لذا، لديكم حصار، وللأسف علينا أن نبدأ بإلقاء القنابل مجدداً". ويأتي هذا بينما قال إن هناك "أخباراً جيدة" بشأن إيران، لكنه رفض الخوض في التفاصيل. وصرح للصحافيين على متن طائرة الرئاسة، قائلاً: "تلقينا أخباراً جيدة منذ عشرين دقيقة، ويبدو أن الأمور تسير على ما يرام في الشرق الأوسط مع إيران". وأضاف ترامب، رداً على سؤال عن ماهية هذه الأخبار الجيدة: "ستسمعون عنها. أعتقد أنها خطوة ضرورية، ومنطقية، وأعتقد أنها ستحدث. سنرى ما سيحدث، لكنني أعتقد أنه سيحدث".
وقال ترامب، الجمعة، إنه لا يعتقد بوجود خلافات جوهرية كثيرة مع إيران في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران مطلع الأسبوع. وكان قد صرّح في وقت سابق بأن إيران "توصلت إلى اتفاق بشأن كل القضايا"، وأنها ستتعاون مع الولايات المتحدة في إخراج اليورانيوم المخصب من البلاد، قبل أن يؤكد أن "ليس هناك نقاط عالقة" تحول دون التوصل إلى اتفاق.
في المقابل، نفت إيران هذه التصريحات بشكل قاطع، إذ أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أن بلاده ترفض الادّعاءات المتعلقة بنقل اليورانيوم المخصب، مشدّداً على أنه "لن يُنقل إلى أي مكان تحت أي ظرف"، واصفًا إياه بأنه "مقدس كأرض إيران". وأوضح أن هذا الملف لم يُطرح أصلاً على طاولة المفاوضات، ولم يكن ضمن الخيارات المطروحة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تقارير عن مقترحات أميركية تتضمن تقديم حوافز مالية لإيران مقابل التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، وهو ما نفاه ترامب لاحقًا، مؤكدًا أن طهران "لن تحصل على أموال" ضمن أي اتفاق.
منذ استقلالها عن الهند عام 1947، فرضت المؤسسة العسكرية الباكستانية نفسها بصفتها اللاعب الأكثر ثباتاً في باكستان وسط تقلبات سياسية وأمنية متلاحقة. ومنذ ذلك الحين برز نجم عدد من الجنرالات الباكستانيين، وغالباً ما حدث ذلك عقب الانقلابات العسكرية، حيث تحوّلوا إلى شخصيات تحظى اهتمام إقليمي ودولي، مثل الجنرال ضياء الحق، والجنرال برويز مشرف، وقبلهما الجنرال أيوب خان. غير أن قصة قائد الجيش الحالي المشير عاصم منير تختلف عن هؤلاء جميعاً؛ فهو لم يتقدم عبر انقلاب عسكري، بل صعد بهدوء يكاد يتناقض مع حجم النفوذ الذي يمارسه اليوم. كما لم يصل منير إلى قيادة الجيش عبر شعبية جماهيرية أو خطاب سياسي كما فعل آخرون، بل عبر مسار مهني طويل داخل المؤسسة العسكرية والاستخباراتية.
التفاصيل في هذا الرابط
قال مصدر إيراني مسؤول لـ"العربي الجديد" إن إعلان فتح مؤقت لمضيق هرمز ووقف إطلاق النار في لبنان يأتيان ضمن اتفاق الهدنة. وأكد المصدر أن ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن اتفاق لتسليم اليورانيوم المخصب "عارٍ من الصحة".
وأضاف أن المفاوضات ما زالت مستمرة حول القضايا الخلافية، مشيرًا إلى أنه "لا أفق واضحاً لها" في ظل ما وصفها بالمطالب الأميركية المفرطة.
مع إعلان إيران فتح مضيق هرمز، وتأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب منع إسرائيل من قصف لبنان مجدداً، تصل المفاوضات بين واشنطن وطهران إلى مرحلة حاسمة قد تفضي إلى تفاهمات تنهي الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ويرى فيها كل طرف أنه حقق "انتصاراً كاملاً"، على الرغم من تأكيد كثير من المحللين أن الحقائق الميدانية والاستراتيجية تشير إلى روايات مغايرة.
التفاصيل عبر الرابط: