الحرب في المنطقة | توقع جولة مفاوضات ثانية وترامب يحدد مهلة للاتفاق

لندن

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
التحديثات الحية
18 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 09:37 (توقيت القدس)
تتواصل التباينات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مسار المفاوضات والملفات العالقة، رغم حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قرب التوصل إلى اتفاق، في وقت تنفي فيه طهران مزاعم تتعلق بنقل اليورانيوم المخصب، وتؤكد تمسكها بمواقفها الأساسية، وسط تحركات دبلوماسية لاستئناف المحادثات خلال الأيام المقبلة.

وجدّد ترامب الجمعة تهديده لإيران، مؤكداً أنه قد ينهي وقف إطلاق النار ما لم يجرِ التوصل إلى اتفاق طويل الأمد لإنهاء الحرب بحلول يوم الأربعاء. وقال: "قد لا أمدد وقف إطلاق النار، لكن الحصار (على الموانئ الإيرانية) سيستمر. لذا، لديكم حصار، وللأسف علينا أن نبدأ بإلقاء القنابل مجدداً". ويأتي هذا بينما قال إن هناك "أخباراً جيدة" بشأن إيران، لكنه رفض الخوض في التفاصيل. وصرح للصحافيين على متن طائرة الرئاسة، قائلاً: "تلقينا أخباراً جيدة منذ عشرين دقيقة، ويبدو أن الأمور تسير على ما يرام في الشرق الأوسط مع إيران". وأضاف ترامب، رداً على سؤال عن ماهية هذه الأخبار الجيدة: "ستسمعون عنها. أعتقد أنها خطوة ضرورية، ومنطقية، وأعتقد أنها ستحدث. سنرى ما سيحدث، لكنني أعتقد أنه سيحدث".

وقال ترامب، الجمعة، إنه لا يعتقد بوجود خلافات جوهرية كثيرة مع إيران في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران مطلع الأسبوع. وكان قد صرّح في وقت سابق بأن إيران "توصلت إلى اتفاق بشأن كل القضايا"، وأنها ستتعاون مع الولايات المتحدة في إخراج اليورانيوم المخصب من البلاد، قبل أن يؤكد أن "ليس هناك نقاط عالقة" تحول دون التوصل إلى اتفاق.

في المقابل، نفت إيران هذه التصريحات بشكل قاطع، إذ أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أن بلاده ترفض الادّعاءات المتعلقة بنقل اليورانيوم المخصب، مشدّداً على أنه "لن يُنقل إلى أي مكان تحت أي ظرف"، واصفًا إياه بأنه "مقدس كأرض إيران". وأوضح أن هذا الملف لم يُطرح أصلاً على طاولة المفاوضات، ولم يكن ضمن الخيارات المطروحة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تقارير عن مقترحات أميركية تتضمن تقديم حوافز مالية لإيران مقابل التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، وهو ما نفاه ترامب لاحقًا، مؤكدًا أن طهران "لن تحصل على أموال" ضمن أي اتفاق.

فتح جزء من المجال الجوي وعدد من المطارات في إيران

أعلن الطيران المدني الإيراني إعادة فتح جزء من المجال الجوي وعدد من المطارات اعتباراً من صباح اليوم.

قائد الجيش الباكستاني ينهي زيارة إلى إيران استمرت 3 أيام

أعلن الجيش الباكستاني أن قائده أنهى زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى طهران، التقى خلالها كبار المسؤولين والمفاوضين الإيرانيين في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وذكر الجيش في بيان أصدره قبل محادثات مرتقبة بين طهران وواشنطن في إسلام أباد خلال الأيام المقبلة، أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير التقى خلال الزيارة عدداً من كبار القادة الإيرانيين، ما يُظهر "عزم باكستان الراسخ على تيسير التوصل إلى تسوية تفاوضية... وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار".

أسطول من الناقلات يغادر الخليج ويعبر مضيق هرمز

أظهرت بيانات لتتبع السفن أن أسطولاً من الناقلات يغادر الخليج ويعبر مضيق هرمز اليوم السبت. وبحسب بيانات موقع مارين ترافيك، تألف الأسطول من أربع ناقلات غاز البترول المسال، وعدة ناقلات للمنتجات النفطية والمواد الكيميائية، بالإضافة إلى ناقلات أخرى قادمة من الخليج.

شبهات تجسس لمصلحة إيران داخل سلاح الجو الإسرائيلي

كشفت قناة "i24NEWS" العبرية عن قضية أمنية وُصفت بـ"الخطيرة"، تتعلق بشبهات تجسس داخل سلاح الجو الإسرائيلي، حيث يحقق جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة في تورط جنود لمصلحة إيران. وأفادت القناة بأنه اعتُقِل جنديان في الخدمة الإلزامية منذ نحو شهر، للاشتباه بتجسسهما خلال فترة خدمتهما، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن القضية قد ترتبط بشبكة أوسع، وليست حالة فردية. وفي سياق التحقيقات، أُوقِف جنود آخرون، بعضهم من وحدات حساسة، بينها منظومة الدفاع الجوي، قبل إحالة ملفاتهم إلى الشرطة العسكرية لاستكمال الإجراءات.

التفاصيل في هذا الرابط

الصين مستعدة لتسلم اليورانيوم المخصب من إيران

أعربت الصين عن استعدادها لحيازة أو خفض مستوى نحو 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب الذي يقول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يجب إزالته من إيران في إطار صفقة لإنهاء الحرب، وفقاً لما قاله دبلوماسي مطلع على رؤية بكين في هذا الشأن، لوكالة أسوشييتد برس.

التفاصيل في هذا الرابط

توقع جولة مفاوضات ثانية بين واشنطن وطهران الاثنين

نقلت شبكة "سي أن أن" عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن من المتوقع عقد جولة جديدة من الاجتماعات بين المفاوضين الإيرانيين والأميركيين، يوم الاثنين، في إسلام أباد، مشيرين إلى أن أعضاء الوفدين سيصلون إلى العاصمة الباكستانية غداً الأحد.

التفاصيل في هذا الرابط

ترامب يهدد إيران: اتفاق بحلول الأربعاء أو العودة للحرب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، إن هناك "أخباراً جيدة" بشأن إيران، لكنه رفض الخوض في التفاصيل. وصرح للصحافيين على متن طائرة الرئاسة، قائلاً: "تلقينا أخباراً جيدة منذ عشرين دقيقة، ويبدو أن الأمور تسير على ما يرام في الشرق الأوسط مع إيران". وأضاف ترامب، رداً على سؤال عن ماهية هذه الأخبار الجيدة: "ستسمعون عنها. أعتقد أنها خطوة ضرورية، ومنطقية، وأعتقد أنها ستحدث. سنرى ما سيحدث، لكنني أعتقد أنه سيحدث".

وعلى الرغم من ذلك، أكد ترامب أنه قد ينهي وقف إطلاق النار مع إيران ما لم يجرِ التوصل إلى اتفاق طويل الأمد لإنهاء الحرب بحلول يوم الأربعاء. وقال: "قد لا أمدد وقف إطلاق النار، لكن الحصار (على الموانئ الإيرانية) سيستمر. لذا، لديكم حصار، وللأسف علينا أن نبدأ بإلقاء القنابل مجدداً".

التفاصيل في هذا الرابط
صبغة الله صابر

صبغة الله صابر
صحافي باكستاني؛ مراسل "العربي الجديد" في مناطق أفغانستان وباكستان.
إسلام أباد
عاصم منير... مشير ترامب المفضل وسيطاً بين إيران وأميركا

منذ استقلالها عن الهند عام 1947، فرضت المؤسسة العسكرية الباكستانية نفسها بصفتها اللاعب الأكثر ثباتاً في باكستان وسط تقلبات سياسية وأمنية متلاحقة. ومنذ ذلك الحين برز نجم عدد من الجنرالات الباكستانيين، وغالباً ما حدث ذلك عقب الانقلابات العسكرية، حيث تحوّلوا إلى شخصيات تحظى اهتمام إقليمي ودولي، مثل الجنرال ضياء الحق، والجنرال برويز مشرف، وقبلهما الجنرال أيوب خان. غير أن قصة قائد الجيش الحالي المشير عاصم منير تختلف عن هؤلاء جميعاً؛ فهو لم يتقدم عبر انقلاب عسكري، بل صعد بهدوء يكاد يتناقض مع حجم النفوذ الذي يمارسه اليوم. كما لم يصل منير إلى قيادة الجيش عبر شعبية جماهيرية أو خطاب سياسي كما فعل آخرون، بل عبر مسار مهني طويل داخل المؤسسة العسكرية والاستخباراتية.

التفاصيل في هذا الرابط

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
مصدر إيراني: فتح هرمز وهدنة لبنان ضمن الاتفاق

قال مصدر إيراني مسؤول لـ"العربي الجديد" إن إعلان فتح مؤقت لمضيق هرمز ووقف إطلاق النار في لبنان يأتيان ضمن اتفاق الهدنة. وأكد المصدر أن ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن اتفاق لتسليم اليورانيوم المخصب "عارٍ من الصحة".

وأضاف أن المفاوضات ما زالت مستمرة حول القضايا الخلافية، مشيرًا إلى أنه "لا أفق واضحاً لها" في ظل ما وصفها بالمطالب الأميركية المفرطة.

ترامب يربط تمديد وقف إطلاق النار بالتوصل لاتفاق حتى الأربعاء

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنّ وقف إطلاق النار مع إيران قد لا يُمدَّد في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الأربعاء.

وأكد ترامب أن الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية سيستمر، في ظل استمرار المفاوضات بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق.

الصين تبدي استعدادها للتعامل مع اليورانيوم الإيراني

أعربت الصين عن استعدادها لحيازة أو خفض مستوى نحو 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب الإيراني، الذي يقول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يجب إزالته ضمن إطار صفقة لإنهاء الحرب، وفقاً لدبلوماسي مطلع على موقف بكين.

وأوضح الدبلوماسي أن الصين، بوصفها أكبر شريك تجاري لإيران، مستعدة لنقل اليورانيوم أو خفض مستويات تخصيبه لاستخدامه في تطبيقات مدنية، إن طلبت منها واشنطن وطهران ذلك، مشيراً إلى أن هذا الخيار مطروح ضمن النقاشات الجارية.

قاليباف: إغلاق مضيق هرمز مجددًا حال استمرار الحصار الأميركي

حذّر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم السبت، من أن إيران ستغلق مضيق هرمز مجدداً إذا استمرت الولايات المتحدة في حصارها للموانئ الإيرانية.

وقال قاليباف في منشور على منصة إكس: "مع استمرار الحصار، لن يبقى مضيق هرمز مفتوحاً"، مضيفاً أن المرور عبر الممر الاستراتيجي سيتم على أساس "مسار محدد" و"بموافقة إيران".

محمد البديوي

محمد البديوي
محمد البديوي
واشنطن
حرب إيران.. مكاسب استراتيجية وخسائر وتنازلات متبادلة

مع إعلان إيران فتح مضيق هرمز، وتأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب منع إسرائيل من قصف لبنان مجدداً، تصل المفاوضات بين واشنطن وطهران إلى مرحلة حاسمة قد تفضي إلى تفاهمات تنهي الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ويرى فيها كل طرف أنه حقق "انتصاراً كاملاً"، على الرغم من تأكيد كثير من المحللين أن الحقائق الميدانية والاستراتيجية تشير إلى روايات مغايرة.

التفاصيل عبر الرابط:

مصر تؤكد دعم المفاوضات الأميركية الإيرانية لوقف الحرب

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقاءات جانبية على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، مع مسؤولين من باكستان وتركيا، مستجدات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وسبل تعزيز التنسيق المشترك لدعم جهود خفض التصعيد.

وأكدت الأطراف أهمية تكثيف التنسيق والتشاور لإنهاء الحرب، فيما شدد عبد العاطي على دعم مصر مسار المفاوضات الأميركية الإيرانية، معرباً عن أمله في أن تفضي إلى اتفاق ينهي الصراع.

كما أجرى الوزير سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين الدوليين، تناولت تطوير العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن التطورات الإقليمية، وسط إشادة بالجهود المصرية لدعم الاستقرار في المنطقة.

موديز: تعافي التجارة سيستغرق وقتاً رغم الهدنة

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن تعطل الشحن البحري عبر مضيق هرمز والسفر الجوي في منطقة الخليج يؤثر على صادرات البحرين من الهيدروكربونات والألومنيوم، مشيرةً إلى أن عودة حركة التجارة إلى طبيعتها ستستغرق وقتاً حتى مع استمرار وقف إطلاق النار في إيران.

إلى أين وصلت المفاوضات الإيرانية الأميركية؟

أفاد ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار مطلعين على المفاوضات صحيفة نيويورك تايمز الأميركية بأن إيران والولايات المتحدة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم من ثلاث صفحات، ترسم إطاراً عاماً لاتفاق سلام دائم. وتتضمن المذكرة فترة تمتد 60 يوماً لمواصلة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي، وفقاً للمسؤولين الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم نظراً إلى حساسية الملف.

التفاصيل عبر الرابط:

أبرز الأحداث الجمعة | 17 إبريل
  • باكستان رافقت مفاوضي إيران خشية تعرضهم لهجوم إسرائيلي
  • فتح مضيق هرمز
  • إيران: يُحظر عبور السفن العسكرية من مضيق هرمز
  • ترامب: إيران أزالت أو بصدد إزالة جميع الألغام البحرية
  • إيران: نقل اليورانيوم المخصب إلى أميركا خيار غير مطروح
أردوغان: الهجمات على إيران رفعت المخاطر الأمنية في المنطقة

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي. وعقد أردوغان اجتماعًا ثنائيًا مع شريف، أعقبه لقاء ثلاثي ضم الأمير تميم، بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن.

وبحث القادة التطورات الإقليمية، حيث أشار أردوغان إلى أن الهجمات على إيران رفعت مستوى المخاطر الأمنية، مرحبًا بوقف إطلاق النار، ومؤكدًا استمرار جهود بلاده للحفاظ عليه وتحقيق سلام دائم. كما شدد على الحاجة إلى إنشاء بنية أمنية إقليمية جديدة، مشيرًا إلى أن أنقرة ستواصل مناقشة هذا الملف مع دول المنطقة، فيما تناولت المباحثات سبل اتخاذ خطوات مشتركة لتحقيق استقرار مستدام.

كوبيون يحتفلون في هافانا بذكرى غزو خليج الخنازير، 16 إبريل 2026 (ياميل لاج/فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

اجتماع أميركي كوبي في هافانا رغم تهديدات ترامب بالتدخل عسكرياً

لقاء بين شي وبزشكيان على هامش قمة بريكس في روسيا، 23 أكتوبر 2024 (الأناضول)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

الصين مستعدة لتسلم اليورانيوم المخصب من إيران

لقاء قمة تركي باكستناني قطري في أنطاليا، 17 إبريل 2026 (الديوان الأميري القطري)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

قمة قطرية تركية باكستانية في أنطاليا بشأن تطورات المنطقة