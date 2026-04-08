الحرب في المنطقة | ترامب يعلن هدنة لأسبوعين قبيل انتهاء مهلته

تقارير دولية
طهران

العربي الجديد

طهران

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
التحديثات الحية
08 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 01:54 (توقيت القدس)


أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين بعدما شهدت الساعات الماضية جهود دبلوماسية مكثفة للتوصل إليه قبيل انتهاء المهلة التي منحها ترامب لطهران، إذ أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سلمية للحرب الدائرة في المنطقة تتقدم بـ"ثبات"، طالباً من ترامب من جهة، تمديد المهلة لمدة أسبوعين، ومن إيران من جهة أخرى، فتح مضيق هرمز لمدة أسبوعين كبادرة حسن نية. 

من جهته، قال مصدر إيراني مطّلع لـ"العربي الجديد"، إن إيران تتجه للموافقة على وقفٍ لإطلاق النار لمدة أسبوعين "احتراماً للوسيط الباكستاني وعدد من الدول الصديقة، وذلك لمنح الدبلوماسية فرصة إضافية"، مع تأكيد تمسكها بمطالبها. وأضاف المصدر أنّ "الطرف الوسيط قدّم ضمانات بعدم استئناف الحرب، إلا أنّه لا توجد أيّ ثقة بالجانب الأميركي، وأن الضامن الأساسي هو الإرادة الجادة لإيران في الدفاع الحازم عن نفسها".

بالمقابل، ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت الثلاثاء، أن ترامب اطلع على مقترح باكستان، مؤكدة أن الرد سيصدر قريباً. فيما قال الرئيس الأميركي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، أن إدارته تخوض "مفاوضات محتدمة" مع إيران، بالتزامن مع اقتراب نهاية المهلة التي حدّدها. وامتنع ترامب عن الكشف عن تقييمه لمسار المحادثات، قائلاً: "لا أستطيع أن أخبركم، لأننا حاليًا في خضم مفاوضات محتدمة". 

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية القطرية، إصابة أربعة أشخاص بينهم طفلة قطرية من جراء سقوط شظايا على منزل عقب عملية اعتراض. وقالت الوزارة في بيان، إن "الجهات الأمنية باشرت تعاملها مع حادث ناتج عن اعتراض الدفاعات الجوية القطرية لصواريخ إيرانية، ما أسفر عن سقوط شظايا على منزل أحد المواطنين في منطقة مريخ". وأضافت: "نتج عن الحادث تسجيل أربع إصابات متوسطة، من بينها طفلة قطرية".

01:40 am

رويترز

رويترز
ترامب: أوافق على تعليق قصف ومهاجمة إيران أسبوعين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه وافق على "تعليق قصف إيران ومهاجمتها لمدة أسبوعين".

01:23 am

فرانس برس

فرانس برس
السعودية تعلن تدمير خمسة صواريخ باليستية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن جيشها اعترض خمسة صواريخ أُطلقت باتجاه شرق المملكة فيما تواصل إيران ضرباتها على دول الخليج.

وأعلن المتحدث باسم الوزارة على منصة إكس "اعتراض وتدمير 5 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه المنطقة الشرقية"، وذلك بعد هجمات ليلية في اليوم السابق استهدفت مجمعا للبتروكيماويات في مدينة الجُبيل في شرق السعودية.

01:22 am

فرانس برس

فرانس برس
مقتل مدنيَين أحدهما طفل في سقوط مقذوف على منزل في بغداد

قُتل مدنيان أحدهما طفل يبلغ ثمانية أعوام في منطقة العامرية في غرب بغداد جراء سقوط مقذوف على منزلهما أدّى إلى نشوب حريق، حسبما قال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس.

وأضاف المصدر أن "ثلاثة آخرين بينهم امرأة أُصيبوا بسبب سقوط المقذوف". وكان مسؤول أمني قال لفرانس برس في وقت سابق إن "صاروخاً سقط في منطقة العامرية".

 

12:59 AM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
سفير إيران لدى باكستان: انتظروا المزيد من الأخبار

كتب سفير إيران لدى باكستان، رضا أميري مقدم، في منشور على منصة "إكس" أن ما يجري حالياً بخصوص الجهود الدبلوماسية لمنع التصعيد "خطوة إلى الأمام من مرحلة حرجة وحساسة".

وقال إنه "في المرحلة التالية، ينبغي أن يحلّ الاحترام وحسن النية محل التهديدات المكررة". وختم منشوره بالقول: "انتظروا المزيد من الأخبار".

12:26 AM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
إيران: سنحرم أميركا وحلفاءها من النفط والغاز في المنطقة

قال المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات العسكرية في إيران، العميد إبراهيم ذو الفقاري، إن القوات المسلحة الإيرانية ستتخذ إجراءات ضد البنى التحتية التابعة للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة بما سيؤدي، إلى "حرمانهم من الاستفادة من موارد النفط والغاز الإقليمية لسنوات ودفعهم إلى مغادرة المنطقة"، في حال تم استهداف محطات الكهرباء الإيرانية. 

وأوضح ذو الفقاري أن القوات البحرية والجوفضائية في الحرس الثوري بدأت منذ فجر اليوم تنفيذ الموجة الـ99 من عمليات "الوعد الصادق 4"، مستخدمة صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيّرة هجومية، وذلك رداً على الهجمات التي استهدفت البنى التحتية الإيرانية.

وأضاف أن المرحلة الأولى من الهجمات شملت استهداف مجمعات بتروكيميائية في السعودية، من بينها مجمع "صدارة" في الجبيل، قال إنه مرتبط بشركات أميركية مثل إكسون موبيل وداو كيميكال، إضافة إلى مجمع "شيفرون فيليبس" في منطقة الجعيمة، وذلك باستخدام صواريخ متوسطة المدى وطائرات مسيّرة.

كما أفاد بأن الهجمات طاولت أكثر من 30 موقعاً في إسرائيل، من بينها مناطق ريشون لتسيون وبيتح تكفا في الوسط، وبئر السبع وديمونا وعراد وكريات غات وأوفاكيم في منطقة النقب.

وأشار إلى أن صاروخاً إيرانياً أصاب سفينة حاويات مرتبطة بإسرائيل كانت تنقل معدات عسكرية عبر ميناء خورفكان في الإمارات باتجاه إسرائيل عبر مضيق هرمز. وأضاف أن استهداف السفينة يمثل، بحسب تعبيره، "درسا" للسفن التي تفكر في التعاون مع الولايات المتحدة أو إسرائيل.

وفي سياق متصل، ذكر أن الجيش الإيراني استهدف بطائرات مسيّرة مركز صيانة تابعاً للبحرية الأميركية في ميناء جبل علي بالإمارات، إضافة إلى مواقع رادارية ومراكز تمركز للقوات الأميركية في قاعدة أحمد الجابر الجوية في الكويت. كما أعلن إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية من طراز "أوربيتر" في تبريز، إضافة إلى اعتراض عدد من صواريخ كروز في طهران وهمدان وقزوين، وفق ما أفاد به بيان مقر "خاتم الأنبياء".

12:16 am

العربي الجديد

الدوحة
قطر: 4 إصابات بينها طفلة جراء سقوط شظايا صاورخية على منزل

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، إصابة أربعة أشخاص بينهم طفلة قطرية من جراء سقوط شظايا على منزل عقب عملية اعتراض لصواريخ إيرانية، ما أسفر عن سقوط الشظايا على منزل أحد المواطنين في منطقة مريخ.

ووفق بيان وزارة الداخلية القطرية، فقد تم التعامل مع الحالات فوراً من الفرق المختصة، ونقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما سُجلت أضرار مادية محدودة في موقع الحادث.

وأهابت وزارة الداخلية القطرية بالجمهور الالتزام بالتعليمات الصادرة، وعدم التجمهر أو التوجه إلى مواقع الحوادث أو التصوير، وإفساح المجال السيارات الإسعاف والدفاع المدني والدوريات الأمنية لأداء مهامها، إضافة إلى عدم الاقتراب من أي أجسام أو بقايا مجهولة، والإبلاغ عنها فوراً.

كما أكدت أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات أو نشر معلومات غير موثوقة، لما لذلك من أثر على السلامة العامة وسير الإجراءات الميدانية.

12:14 am

العربي الجديد

طهران
تعرض مصنع أمير كبير للبتروكيميائيات بماهشهر الإيرانية لهجوم

أعلنت سلطات محافظة خوزستان استهداف مجمع "أمير كبير" للبتروكيميائيات في ماهشهر بالمحافظة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

12:10 AM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
مصدر إيراني: طهران تتجه للموافقة على وقف إطلاق النار المؤقت

قال مصدر إيراني مطّلع لـ"العربي الجديد"، إن إيران تتجه للموافقة على وقفٍ لإطلاق النار لمدة أسبوعين "احتراماً للوسيط الباكستاني وعدد من الدول الصديقة، وذلك لمنح الدبلوماسية فرصة إضافية"، مع تأكيد تمسكها بمطالبها. وأضاف المصدر أنّ "الطرف الوسيط قدّم ضمانات بعدم استئناف الحرب، إلا أنّه لا توجد أيّ ثقة بالجانب الأميركي، وأن الضامن الأساسي هو الإرادة الجادة لإيران في الدفاع الحازم عن نفسها".

وأكد المصدر أن "إيران، بعدما تعلّمت من تجارب سابقة تتعلق بعدم التزام الولايات المتحدة بتعهداتها، وكذلك من تجاهل إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان وفلسطين وغيرهما، ترى أن سلوكها الحازم والقوي هو الضامن الأكثر فاعلية لوقف الحرب".

12:09 am

العربي الجديد

طهران
الحرس الثوري يعلن إسقاط 3 مسيّرات أميركية

أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيّرتين أميركيتين من طراز "لوكاس" وأخرى استطلاعية في أجواء محافظة هرمزغان جنوبي البلاد.

12:08 am

فرانس برس

فرانس برس
ترامب ينظر في اقتراح رئيس وزراء باكستان تمديد المهلة لإيران

قرر دونالد ترامب الثلاثاء بعد وقت قصير من تهديده بتدمير إيران وقبل ساعات فقط من انتهاء المهلة الممنوحة لإيران قبل شن ضربات واسعة النطاق عليها، النظر في طلب من باكستان التي دعته إلى تمديد المهلة لمدة أسبوعين. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في بيان "أُحيط الرئيس علما بالاقتراح، وسيَصدر ردّ عليه".

لكن الوقت ينفد إذ ينتهي الإنذار الذي وجهه ترامب إلى القادة الإيرانيين عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت واشنطن (منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء بتوقيت غرينتش). وقالت ليفيت: "وحده الرئيس يعلم الوضع الراهن وما سيفعله".

وهدد ترامب إيران الثلاثاء بالقضاء على "كامل حضارتها"، قبل ساعات فقط من انتهاء مهلة إنذاره لها للموافقة على اتفاق لإنهاء الحرب، بينما حذر نائبه جي دي فانس من إمكان استخدام الولايات المتحدة "أدوات" جديدة في الحرب.

11:48 PM
أبرز الأحداث يوم الثلاثاء | 7 إبريل

  • مصدر إيراني: طهران تتجه للموافقة على وقف إطلاق النار المؤقت

  • قطر تعلن التصدي لهجمة صاروخية

  • الجيش الإسرائيلي يحذر من تصعيد مع قرب انتهاء مهلة ترامب

  • وزارة الدفاع الإماراتية: نتعامل مع اعتداءات صاروخية

  • فيتو روسي صيني يُفشل مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن هرمز

  • الجيش الإسرائيلي: استهدفنا قائداً إيرانياً رفيع المستوى

  • بقائي: سنستخدم جميع قدراتنا وإمكاناتنا للحفاظ على مصالحنا

  • البيت الأبيض: وحده ترامب يعلم ما سيفعله بشأن إيران

