الحرب في المنطقة | ترامب يعلن هدنة لأسبوعين قبيل انتهاء مهلته

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه وافق على "تعليق قصف إيران ومهاجمتها لمدة أسبوعين".
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين بعدما شهدت الساعات الماضية جهود دبلوماسية مكثفة للتوصل إليه قبيل انتهاء المهلة التي منحها ترامب لطهران، إذ أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سلمية للحرب الدائرة في المنطقة تتقدم بـ"ثبات"، طالباً من ترامب من جهة، تمديد المهلة لمدة أسبوعين، ومن إيران من جهة أخرى، فتح مضيق هرمز لمدة أسبوعين كبادرة حسن نية.
من جهته، قال مصدر إيراني مطّلع لـ"العربي الجديد"، إن إيران تتجه للموافقة على وقفٍ لإطلاق النار لمدة أسبوعين "احتراماً للوسيط الباكستاني وعدد من الدول الصديقة، وذلك لمنح الدبلوماسية فرصة إضافية"، مع تأكيد تمسكها بمطالبها. وأضاف المصدر أنّ "الطرف الوسيط قدّم ضمانات بعدم استئناف الحرب، إلا أنّه لا توجد أيّ ثقة بالجانب الأميركي، وأن الضامن الأساسي هو الإرادة الجادة لإيران في الدفاع الحازم عن نفسها".
بالمقابل، ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت الثلاثاء، أن ترامب اطلع على مقترح باكستان، مؤكدة أن الرد سيصدر قريباً. فيما قال الرئيس الأميركي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، أن إدارته تخوض "مفاوضات محتدمة" مع إيران، بالتزامن مع اقتراب نهاية المهلة التي حدّدها. وامتنع ترامب عن الكشف عن تقييمه لمسار المحادثات، قائلاً: "لا أستطيع أن أخبركم، لأننا حاليًا في خضم مفاوضات محتدمة".
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية القطرية، إصابة أربعة أشخاص بينهم طفلة قطرية من جراء سقوط شظايا على منزل عقب عملية اعتراض. وقالت الوزارة في بيان، إن "الجهات الأمنية باشرت تعاملها مع حادث ناتج عن اعتراض الدفاعات الجوية القطرية لصواريخ إيرانية، ما أسفر عن سقوط شظايا على منزل أحد المواطنين في منطقة مريخ". وأضافت: "نتج عن الحادث تسجيل أربع إصابات متوسطة، من بينها طفلة قطرية".
كتب سفير إيران لدى باكستان، رضا أميري مقدم، في منشور على منصة "إكس" أن ما يجري حالياً بخصوص الجهود الدبلوماسية لمنع التصعيد "خطوة إلى الأمام من مرحلة حرجة وحساسة".
وقال إنه "في المرحلة التالية، ينبغي أن يحلّ الاحترام وحسن النية محل التهديدات المكررة". وختم منشوره بالقول: "انتظروا المزيد من الأخبار".
قال المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات العسكرية في إيران، العميد إبراهيم ذو الفقاري، إن القوات المسلحة الإيرانية ستتخذ إجراءات ضد البنى التحتية التابعة للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة بما سيؤدي، إلى "حرمانهم من الاستفادة من موارد النفط والغاز الإقليمية لسنوات ودفعهم إلى مغادرة المنطقة"، في حال تم استهداف محطات الكهرباء الإيرانية.
وأوضح ذو الفقاري أن القوات البحرية والجوفضائية في الحرس الثوري بدأت منذ فجر اليوم تنفيذ الموجة الـ99 من عمليات "الوعد الصادق 4"، مستخدمة صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيّرة هجومية، وذلك رداً على الهجمات التي استهدفت البنى التحتية الإيرانية.
وأضاف أن المرحلة الأولى من الهجمات شملت استهداف مجمعات بتروكيميائية في السعودية، من بينها مجمع "صدارة" في الجبيل، قال إنه مرتبط بشركات أميركية مثل إكسون موبيل وداو كيميكال، إضافة إلى مجمع "شيفرون فيليبس" في منطقة الجعيمة، وذلك باستخدام صواريخ متوسطة المدى وطائرات مسيّرة.
كما أفاد بأن الهجمات طاولت أكثر من 30 موقعاً في إسرائيل، من بينها مناطق ريشون لتسيون وبيتح تكفا في الوسط، وبئر السبع وديمونا وعراد وكريات غات وأوفاكيم في منطقة النقب.
وأشار إلى أن صاروخاً إيرانياً أصاب سفينة حاويات مرتبطة بإسرائيل كانت تنقل معدات عسكرية عبر ميناء خورفكان في الإمارات باتجاه إسرائيل عبر مضيق هرمز. وأضاف أن استهداف السفينة يمثل، بحسب تعبيره، "درسا" للسفن التي تفكر في التعاون مع الولايات المتحدة أو إسرائيل.
وفي سياق متصل، ذكر أن الجيش الإيراني استهدف بطائرات مسيّرة مركز صيانة تابعاً للبحرية الأميركية في ميناء جبل علي بالإمارات، إضافة إلى مواقع رادارية ومراكز تمركز للقوات الأميركية في قاعدة أحمد الجابر الجوية في الكويت. كما أعلن إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية من طراز "أوربيتر" في تبريز، إضافة إلى اعتراض عدد من صواريخ كروز في طهران وهمدان وقزوين، وفق ما أفاد به بيان مقر "خاتم الأنبياء".
وأضاف المصدر أنّ "الطرف الوسيط قدّم ضمانات بعدم استئناف الحرب، إلا أنّه لا توجد أيّ ثقة بالجانب الأميركي، وأن الضامن الأساسي هو الإرادة الجادة لإيران في الدفاع الحازم عن نفسها".
وأكد المصدر أن "إيران، بعدما تعلّمت من تجارب سابقة تتعلق بعدم التزام الولايات المتحدة بتعهداتها، وكذلك من تجاهل إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان وفلسطين وغيرهما، ترى أن سلوكها الحازم والقوي هو الضامن الأكثر فاعلية لوقف الحرب".
