الحرب في المنطقة | توتر هرمز يهدّد الهدنة وتنديد بالهجوم على الإمارات

تقارير دولية
لندن

العربي الجديد

طهران

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
التحديثات الحية
05 مايو 2026   |  آخر تحديث: 21:11 (توقيت القدس)
أعلنت الإمارات تعرضها لاعتداءات إيرانية عدة أمس، ما قوبل بتنديد من دول المنطقة، بعيد إطلاق البحرية الإيرانية صواريخ "تحذيرية" على سفن حربية للولايات المتحدة في اليوم الأول من عملية أميركية تهدف إلى إعادة تأمين حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز. كما أعلنت اليوم عن تصدّيها لمسيّرات وصواريخ قادمة من إيران. وتُعد هذه الضربات الأولى التي تستهدف منشآت مدنية في دولة خليجية منذ أكثر من شهر، ما يضع الهدنة السارية بين واشنطن وطهران منذ الثامن من إبريل/ نيسان على المحك.

وأعلن الجيش الأميركي، الاثنين، أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأميركي تمكنتا من "العبور بنجاح عبر مضيق هرمز"، فيما نفى الحرس الثوري الإيراني عبور أي سفينة تجارية أو ناقلة مضيق هرمز خلال الساعات القليلة الماضية. وتعد مهمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديدة "مشروع الحرية"، التي أعلن عنها على وسائل التواصل الاجتماعي خلال ليل الأحد، أول محاولة واضحة لاستخدام القوة البحرية لفتح أهم طريق لشحن الطاقة في العالم. لكن في الساعات الأولى من صباح الاثنين، بدا أن المقامرة قد أتت بنتائج عكسية، حيث لم تجلب أي زيادة في حركة الشحن التجاري عبر المضيق، بينما أثارت استعراضاً للقوة من جانب إيران، التي تهدد منذ فترة طويلة بالرد على أي تصعيد بهجمات جديدة على جيرانها. ورغم إعلان طهران فتح المضيق مع بدء الهدنة في 7 إبريل/ نيسان الماضي، فإنها سرعان ما أعادت إغلاقه بعد فرض الولايات المتحدة الحصار على الموانئ الإيرانية.

وأكد رئيس البرلمان الإيراني والوفد المفاوض محمد باقر قاليباف، اليوم، أن المعادلة الجديدة في مضيق هرمز "طرد التثبيت"، مضيفاً أن استمرار هذا الوضع غير قابل للتحمل لأميركا. وقال قاليباف في منشور على "إكس" إن أميركا وحلفاءها من خلال انتهاك وقف إطلاق النار والحصار البحري على إيران يعرّضون أمن الملاحة ونقل الطاقة للخطر. فيما أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن ما يُسمى بـ "مشروع الحرية" الأميركي في مضيق هرمز هو في حقيقته "مشروع طريق مسدود". وأوضح أن التطورات الجارية في مضيق هرمز تظهر بوضوح أن "أزمة سياسية ليس لها حل عسكري". 

في الأثناء، قال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إن الولايات المتحدة ودول الخليج تعمل على صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن يسعى إلى التنديد بإيران لإغلاقها مضيق هرمز. وأضاف والتز أن المفاوضات بشأن مشروع القرار ستجرى هذا الأسبوع، ويأتي ذلك بعد أن عرقلت روسيا والصين، العضوان الدائمان في مجلس الأمن، قراراً الشهر الماضي كانت واشنطن تأمل أن يحفز الجهود الدولية لاستعادة حرية الملاحة في الممر البحري.

يأتي ذلك فيما تواصل طهران دراسة الرد الأميركي على مقترحها المكون من 14 بنداً لوقف الحرب، بينما تحدث ترامب عن محادثات إيجابية للغاية مع إيران بشأن خطوات محتملة لإنهاء الحرب. وفي حين أكدت الخارجية الإيرانية أن الرد الأميركي قيد الدراسة حالياً، نفت وجود مفاوضات نووية في الوقت الحالي، لأن "الملف النووي ليس من بنود المقترح وأن إيران لا تقبل من حيث المبدأ التفاوض تحت التهديد"، بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الذي أكد أن مقترح طهران "يقوم أولاً على وقف مؤقت لإطلاق النار، ثم معالجة التفاصيل خلال فترة تمتد إلى 30 يوماً".

09:09 pm

العربي الجديد

طهران
طهران: لم ننفذ أي عمليات ضد الإمارات خلال الأيام الماضية

قال المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني إن القوات المسلحة الإيرانية لم تنفذ أي عملية بالصواريخ والمسيرات ضد الإمارات خلال الأيام الماضية. وأضاف "إذا وقع أي اعتداء على إيران من الأراضي الإماراتية سيكون ردنا صارم وباعث على الندم".

07:52 pm

العربي الجديد

طهران

حذرت قيادة القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، في منشور على "إكس"، جميع السفن التي تعتزم العبور عبر مضيق هرمز، مؤكدة أن المسار الآمن الوحيد للمرور في المضيق هو الممر الذي سبق لإيران أن أعلنته. وأضافت القيادة البحرية الإيرانية أن انحراف السفن إلى مسارات أخرى يُعدّ غير آمن، وسيواجَه بتصد حازم من قبل القوة البحرية التابعة للحرس.

7:50 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
طهران: شددنا سيطرتنا على هرمز

أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الثلاثاء، بأن القطع البحرية التي ادعت الولايات المتحدة تدميرها في مضيق هرمز، كانت عبارة عن خمسة قوارب وزوارق مدنية وتجارية، لافتاً إلى أن الهجمات الأميركية أدت إلى مقتل خمسة مواطنين إيرانيين. وأشار التلفزيون إلى أن الحرس الثوري شدد سيطرته وإحكام قبضته على مضيق هرمز، مضيفاً أن أعداداً هائلة من السفن والقطع البحرية الأجنبية تتكدس في مناطق الرسو بانتظار الإذن الإيراني للسماح لها بالعبور.

سفن راسية في ميناء بدر عباس الإيراني بالقرب من مضيق هرمز، 22 إبريل 2026 (Getty)
07:48 pm

العربي الجديد

مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
بزشكيان: إيران تمثل قوة أخلاقية ومسؤولة

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان، إنّ إيران "تمثّل قوة أخلاقية ومسؤولة، فيما يجسّد أعداءها قوة غير مسؤولة وغير خاضعة للمساءلة". وأضاف پزشكیان، في منشور على "إكس"، أنه "إذا جرى اختزال السياسة في القوة المجرّدة، فإنّ نتيجتها هي العالم الذي نعيشه اليوم، بما فيه من فوضى وظلم ولا عدالة وقرصنة بحرية".

07:09 pm

العربي الجديد

واشنطن
ترامب: ما يحدث مع إيران مناوشات صغيرة

قال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لديها سيطرة كاملة على مضيق هرمز، وذكر أن إيران لم تستهدف السفن التي قامت واشنطن بتأمين مرورها في مضيق هرمز، مؤكدا، في تصريحات للصحافيين على هامش توقيعه أمرا تنفيذيا يعيد جائزة اختبار اللياقة البدنية الرئاسية بالمدارس، أن إيران تريد التوصل لاتفاق.

وتستهدف العملية، التي أطلق عليها دونالد ترامب "مشروع الحرية" وبدأت يوم الاثنين، فتح مضيق هرمز في محاولة جديدة لإعادة فتحه بعدما أغلقته إيران عقب قراره بشنّ هجمات عليها في 28 فبراير/شباط، ما أدى إلى توقف مرور ناقلات النفط والغاز عبر ممر الملاحة الأهم في العالم، الذي يمر عبره أكثر من 20% من النفط والغاز، وارتفعت أسعار النفط لتتجاوز 100 دولار للبرميل منذ ذلك الوقت.

وهاجم ترامب قادة إيران، ووصفهم بالمرضى النفسيين والمجانين وأنه "لن يسمح لهم بالحصول على سلاح  نووي، واعتبر إطلاق النار الذي تم أمس في مضيق هرمز في محاولة لعبور السفن بأنها "مناوشات صغيرة". وقال "نخوض مناوشات عسكرية صغيرة وإيران لا تمتلك أي فرصة، مضيفا أنهم "يعرفون ما الذي لا يجب عليه أن يفعلوه" لكيلا يتم انتهاك وقف إطلاق النار، واصفا أسلحة طهران بأنها "تشبه أنبوب يطلق حبات البازلاء" لأنه تم تدمير قواربهم وأسلحتهم وبحريتهم، على حد قوله.

05:28 pm

العربي الجديد

لندن
الإمارات: منظومات الدفاع الجوي تتعامل مع اعتداءات صاروخية

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن "منظومات الدفاع الجوي تتعامل حالياً مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران"، مؤكدة أن "الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة ناتجة عن اعتراض الصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيّرة".

03:34 pm

رويترز

رويترز
ماكرون يعتزم الاتصال ببزشكيان لبحث التوتر في مضيق هرمز

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيتحدث مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، مكرراً دعوته لإعادة فتح مضيق هرمز. وقال ماكرون في مؤتمر صحافي في العاصمة الأرمينية يريفان: "سأتحدث مع الرئيس الإيراني بعد قليل"، مضيفاً أن فرنسا لطالما دعت إلى "استعادة حرية الملاحة" في الممر الحيوي.

3:33 PM

محمد البديوي

محمد البديوي
محمد البديوي
واشنطن
هيغسيث: وقف إطلاق النار مع إيران صامد والحصار لا يزال سارياً

أكد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، اليوم الثلاثاء، أن وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال صامداً، مشدداً على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى معركة، بل إلى حماية حركة الشحن من "العدوان الإيراني". وقال هيغسيث إن عملية "مشروع الحرية" منفصلة عن عملية "ملحمة الغضب"، وهي عملية مؤقتة، لافتاً إلى أن الحصار الأميركي لا يزال سارياً بالكامل. وأضاف أن القيادة المركزية الأميركية، بالتعاون مع دول شريكة، على اتصال فعّال مع مئات السفن وشركات الشحن وشركات التأمين، لضمان أمن الملاحة.

وحذر من أن إيران ستواجه "قوة نارية هائلة" إذا استهدفت الشحن التجاري، مؤكداً أن واشنطن لن تحتاج إلى دخول المجال الجوي أو المياه الإيرانية ضمن إطار عملية فتح مضيق هرمز. واتهم هيغسيث طهران بمحاولة فرض رسوم مرور على السفن في المضيق، واصفاً ذلك بـ"الابتزاز غير المقبول"، ومشدداً على أن "مشروع الحرية" يهدف إلى إنهاء هذه الممارسات.

2:49 PM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
استعدادات إسرائيلية لاحتمال عودة الحرب على جبهتين

تشير تقديرات في جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى احتمال استئناف الحرب مع إيران في غضون أيام، فيما باشرت بعض البلديات فتح الملاجئ العامة.

إسرائيليون في الملاجئ بعد إطلاق صفارات الإنذار 1/10/2024 (رويترز)
02:47 pm

الأناضول

الأناضول
وزيرا خارجية باكستان وبريطانيا يبحثان الأوضاع في المنطقة

بحث وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار ونظيرته البريطانية إيفيت كوبر، الأوضاع في المنطقة، بما في ذلك التداعيات الاقتصادية العالمية والآثار الأوسع الناتجة عن الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. جاء ذلك في اتصال بين الوزيرين بحسب ما أفادت به وزارة الخارجية الباكستانية في تدوينة على منصة شركة "إكس"، الاثنين.

وأشارت الوزارة إلى أن كوبر أعربت عن تقديرها لجهود باكستان في تشجيع الحوار والوساطة بين الأطراف من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط. فيما أكد الوزير الباكستاني التزام بلاده بالحوار والدبلوماسية في سبيل تحقيق السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي. واتفق الطرفان على إبقاء تواصل وثيق بينهما بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب تدوينة الوزارة.

02:44 pm

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
رئيس الإمارات وولي العهد السعودي يبحثان تطورات الأوضاع

بحث رئيس الإمارات محمد بن زايد، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان تطورات الأوضاع الإقليمية. جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن زايد، من ولي العهد السعودي الذي دان "خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمواقع والمنشآت المدنية في دولة الإمارات والتي تمثل انتهاكاً لسيادة الدولة والقوانين والأعراف الدولية وتقويضاً للأمن والاستقرار الإقليميين"، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء.

وأكد الأمير محمد بن سلمان "تضامن المملكة العربية السعودية مع دولة الإمارات ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها". كما بحث الجانبان خلال الاتصال، تطورات الأوضاع الإقليمية وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

02:40 pm

العربي الجديد

لندن
التلفزيون الإيراني: واشنطن دمرت 5 زوارق مدنية وقتلت 5 أشخاص

01:30 pm

العربي الجديد

طهران
"فارس": سفينتان تجاريتان أميركيتان علقتا في مياه جنوب هرمز

أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع بأن سفينتين تجاريتين أميركيتين قد علقتا في المياه الجنوبية لمضيق هرمز. ويأتي هذا التطور بعد أن أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أمس الاثنين عبور سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأميركي من المضيق، وهو ما نفاه الحرس الثوري الإيراني بعد ساعات. وأوضح المصدر الإيراني المطلع أن المياه القريبة من السواحل العمانية ذات طبيعة صخرية، مما يجعل السفينتين غير قادرتين على الخروج أو العودة من تلك المنطقة.

وأشار المصدر إلى أنه من الناحية الجغرافية، تفتقر السواحل الجنوبية لمضيق هرمز، وتحديداً بالقرب من جزيرتي "مسندم" و"الخيل"، إلى المقومات التي تسمح بتحويلها إلى ممر بحري، مؤكداً أن عبور السفن من هذه المناطق الصخرية والضحلة محفوف بمخاطر كبيرة للغاية.

12:52 pm

فرانس برس

فرانس برس
عراقجي يزور الصين اليوم لإجراء محادثات

يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى بكين الثلاثاء لإجراء محادثات، وفق ما أعلنت طهران وسط تعثر المفاوضات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان مقتضب إن عراقجي "سيلتقي خلال الزيارة بنظيره الصيني (وانغ يي) لمناقشة العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية".

12:28 pm

الأناضول

الأناضول
فتح الملاجئ في مناطق إسرائيلية تحسباً لرد إيراني

أعلنت بلدية أسدود جنوبي إسرائيل، الثلاثاء، فتح الملاجئ تحسبا لرد عسكري إيراني على استئناف محتمل للعدوان الإسرائيلي الأميركي. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "أعلنت بلدية أسدود فتح الملاجئ، في ضوء تصاعد التوترات الأمنية".

ونقلت عن البلدية قولها إن هذا مجرد زيادة في الاستعداد الداخلي "دون أي تغيير" في تعليمات قيادة الجيش الإسرائيلي. بدوره، قال رئيس بلدية ريشون لتسيون وسط إسرائيل راز كينستليخ: "لا تغيير في السياسة، لكننا في حالة تأهب قصوى"، وفق الصحيفة. وأضاف كينستليخ: "أجرينا صباح اليوم تفتيشا شاملا لجميع الملاجئ، ونحن معتادون على الانتقال من الصفر إلى المئة"، محذرا من أن "نحو 50 ألف ساكن (من أصل 259 ألفا) لا يملكون أي حماية".

12:25 pm

فكتور شلهوب

فكتور شلهوب
واشنطن
تحليل: خيارات ترامب التي حوّلها التخبط إلى خليط بلا أفق

في اليومين الأخيرين، ضربت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرقم القياسي في الجمع بين التصعيد والوعيد والغموض، إلى جانب المراوحة في المفاوضات. نمط رافق الحرب منذ بداياتها. لكن مواصلة اعتماده، بعد مضي أكثر من شهرين على اندلاعها، أثارت الخشية، إذ بعد هذه المدة، وما جرى خلالها، كان من المفترض أن تكون صورة المخارج والأولويات قد تبلورت أكثر، وبما يساعد على اتخاذ القرارات الحاسمة والمطلوبة للحدّ من مخاطرها والأكلاف التي ترتّبت عليها، إقليمياً ودولياً، خصوصاً وأنّ ترامب أكثر المستعجلين لطي هذه الصفحة، التي وضعته تحت ضغوط كبيرة، وتسببت له بخسائر سياسية محلية وجيوسياسية أكبر.

ترامب يتابع سير عمليات الحرب على إيران، واشنطن 2 مارس 2026 (Getty)
12:23 pm

العربي الجديد

واشنطن
الولايات المتحدة تتجه لهجوم واسع على إيران

نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية، الاثنين، قولهم إن الولايات المتحدة تقترب من استئناف عمليات قتالية واسعة النطاق ضد إيران، وإن القرار النهائي يعود إلى الرئيس دونالد ترامب والقيادة الجديدة في طهران.

مدمرة أميركية ترصد سفينة خلال الحصار على إيران، 4 مايو 2026 (سنتكوم)
10:50 am

رويترز

رويترز
قرقاش: نثمن رسائل التضامن بعد الهجوم الإيراني

قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي إن بلاده تثمن "رسائل التضامن من دول الخليج والدول العربية والمجتمع الدولي مع الإمارات، التي تدين وتستنكر الهجوم الإيراني الغادر". وأضاف: "تؤكد هذه المواقف أن إيران هي الطرف المعتدي والمسؤولة عن تفاقم الأزمة في منطقة الخليج ومصدر الخطر والتهديد لأمنها واستقرارها".

10:44 AM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
قاليباف: معادلة جديدة في مضيق هرمز طور التثبيت

أكد رئيس البرلمان الإيراني والوفد المفاوض محمد باقر قاليباف، اليوم الثلاثاء، أنّ المعادلة الجديدة في مضيق هرمز "طور التثبيت"، مضيفاً أنّ استمرار هذا الوضع غير قابل للتحمل لأميركا. وقال قاليباف، في منشور على منصة إكس، إنّ أميركا وحلفاءها، من خلال انتهاك وقف إطلاق النار والحصار البحري على إيران، يعرّضون أمن الملاحة ونقل الطاقة للخطر، مؤكداً أنه "سيزول شرهم".

قاليباف خلال مؤتمر صحافي في طهران، 2 ديسمبر 2025 (Getty)
10:16 am

رويترز

رويترز
كوريا الجنوبية تدرس المشاركة في تحرك ترامب بمضيق هرمز

ذكرت وكالة نيوسيس الخاصة للأنباء أن مكتب رئيس كوريا الجنوبية قال إنه يدرس إمكانية مشاركة البلاد في المبادرة الجديدة التي أطلق عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب اسم "مشروع الحرية"، والتي تهدف إلى إخراج السفن التي تقطعت بها السبل على عبور مضيق هرمز.

09:37 am

رويترز

رويترز
مدة صنع سلاح نووي في إيران لم تتغيّر رغم الحرب

نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر، قالت إنها مطلعة دون أن تكشف هويتها، أن تقييمات المخابرات الأميركية حول المدة التي تحتاجها إيران لصنع سلاح نووي لم تتغير منذ الصيف الماضي، عندما قدّر محللون أن الهجوم الأميركي الإسرائيلي أرجأ الجدول الزمني لمدة تصل إلى عام. ولا تزال التقييمات المتعلقة ببرنامج طهران النووي دون تغيير بشكل عام حتى بعد مرور شهرين على اندلاع الحرب التي شنّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحقيق عدة أهداف، منها ما يزعم منع طهران من صنع قنبلة نووية.

صواريخ إيرانية في متحف حربي بمدينة طهران، إيران 2 إبريل 2026 (Getty)
09:36 am

رويترز

رويترز
عراقجي: لا حل عسكرياً في هرمز

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، بحسب ما أوردته وكالة رويترز، إنّ الأحداث في مضيق هرمز "أظهرت أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة"، مضيفاً أنّ المحادثات تحرز تقدماً بوساطة باكستان. وحذر عراقجي الولايات المتحدة والإمارات من الانجرار إلى "مستنقع". في سياق متصل، نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر عسكري مطّلع قوله، إنّ حادث الحريق الذي وقع في منشآت نفطية بميناء الفجيرة بدولة الإمارات، كان نتيجة "مغامرة عسكرية" للجيش الأميركي.

09:35 am

العربي الجديد

واشنطن
مدمرتان أميركيتان تعبران هرمز بعد وابل من النيران الإيرانية

نقلت شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية عن مسؤولين في الجيش الأميركي قولهم إن مدمرتين تابعتين للبحرية الأميركية عبرتا مضيق هرمز ودخلتا الخليج العربي، أمس الاثنين، بعد تفاديهما وابلاً من النيران الإيرانية. وذكرت الشبكة، اليوم الثلاثاء، أنّ المدمرتين "يو إس إس تروكستون" و"يو إس إس ماسون"، تجاوزتا بدعم من مروحيات "أباتشي" ومقاتلات أخرى، سلسلة من التهديدات المنسقة أثناء عبورهما، مضيفة أنّ "إيران أطلقت زوارق صغيرة وصواريخ وطائرات مسيّرة ضدهما فيما وصفه المسؤولون بوابلٍ متواصلٍ من النيران. وعلى الرغم من شدة الهجمات، لم تُصب أي من السفينتين الأميركيتين".

مدمرة أميركية خلال مناورات في بحر العرب، 13 فبراير 2023 (Getty)
9:02 AM

محمد البديوي

محمد البديوي
محمد البديوي
واشنطن
هل يشعل "مشروع الحرية" الذي أطلقه ترامب الحرب مجدداً؟

بعد يومين من إبلاغه الكونغرس وقف العمليات العسكرية ضد إيران لتلافي التصويت ضدّ منعه بشكل قانوني من شنّ هجمات جديدة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إطلاق عملية "مشروع الحرية" لفتح مضيق هرمز، في محاولة جديدة لتجريد طهران من السلاح الذي تستخدمه لشل الاقتصاد العالمي ورفع أسعار الطاقة؛ في مواجهة الهجمات الأميركية الإسرائيلية التي بدأت في نهاية فبراير/ شباط 2026.

08:48 am

رويترز

رويترز
كوريا الجنوبية تحقق في حريق سفينة بمضيق هرمز

أعلنت سيول، اليوم الثلاثاء، أن السلطات ستجري تحقيقاً في سبب الانفجار والحريق اللذين وقعا على متن سفينة تشغلها شركة كورية جنوبية في مضيق هرمز، في واقعة اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بالمسؤولية عنها.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان: "سيتسنّى تحديد السبب الدقيق للواقعة بعد سحب السفينة وتقييم الأضرار التي لحقت بها". وكانت سفينة الشحن التي ترفع علم بنما، وتشغلها شركة الشحن "إتش إم إم" الكورية الجنوبية، فارغة وراسية عندما وقع الانفجار والحريق أمس الاثنين.

وقال متحدث باسم شركة "إتش إم إم" إنّ طاقم السفينة المكون من 24 فرداً لا يزال على متن سفينة الشحن العامة التي يمكنها حمل شحنة تصل إلى 35 ألف طن. وأوضح المتحدث أن الحريق اندلع في غرفة المحركات، وأن لقطات كاميرات المراقبة أظهرت أنه أُخمد.

وقالت وزارة المحيطات والمصائد في سيول، اليوم الثلاثاء، إنها حثّت السفن الكورية الموجودة في المنطقة على الانتقال إلى مواقع أكثر أماناً، مشيرة إلى أن السلطات على اتصال وثيق بشركات الشحن والسفن العالقة.

7:54 AM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
اندلاع حريق في سفن تجارية بميناء دير الإيراني

قال مسؤول جهاز إطفاء الحريق في ميناء دير، مجيد عمراني، في حديث لوكالة "مهر" الإيرانية إن سفينتين تجاريتين صغيرتين مصنوعتين من الألياف الزجاجية اشتعلت فيهما النيران صباح اليوم، فيما تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على الحريق. وأضاف أن عمليات الإخماد في إحدى السفينتين شارفت على الانتهاء.

وأشار عمراني إلى استمرار جهود فرق الإنقاذ لمنع امتداد النيران إلى السفن الأخرى، موضحاً أن سفينتين خشبيتين كانتا متجاورتين مع السفينتين المتضررتين قد التهمتهما النيران أيضاً نتيجة شدة الحريق، وأن عمليات إخمادها لا تزال جارية. وأكد مسؤول الإطفاء في بلدية ميناء دير أن سبب هذا الحادث لا يزال غير معروف حتى الانتهاء الكامل من عمليات الإطفاء، على أن تُعلن لاحقاً معلومات إضافية حول الحادث.

07:21 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
إخماد حريق سفينة كورية جنوبية بعد انفجار في مضيق هرمز

أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية الرسمية للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأنه جرى إخماد حريق على متن سفينة تابعة لشركة الشحن الكورية الجنوبية "إتش إم إم" في مضيق هرمز، وذلك عقب انفجار وقع على متنها. وقالت الشركة، بحسب ما نقلت يونهاب، إن طاقم السفينة احتاج نحو أربع ساعات لإخماد النيران.

وأكدت التقارير عدم تسجيل أي وفيات، دون توفر معلومات مؤكدة بشأن إصابات محتملة بين أفراد الطاقم البالغ عددهم 26 شخصاً. وأوضحت يونهاب أن السفينة كانت راسية في مياه قريبة من الإمارات العربية المتحدة في مضيق هرمز عند وقوع الانفجار.

07:18 am

رويترز

رويترز
الإمارات تطلب 20 طائرة شحن عسكرية من شركة برازيلية

قال بوسكو دا كوستا جونيور، رئيس قسم الدفاع في "إمبراير"، إن الشركة البرازيلية تتوقع إبرام صفقات جديدة لطائرات دفاعية في الشرق الأوسط، وذلك عقب تلقيها طلبية تاريخية لطائرات عسكرية "سي-390" من الإمارات. وأضاف كوستا جونيور لوكالة رويترز أن الصفقة التي تصل إلى 20 طائرة شحن عسكرية "سي-390" مع الإمارات تضع الشركة البرازيلية لصناعة الطائرات في وضع يتيح لها تحقيق مزيد من المبيعات لحلفائها. والإمارات هي الدولة الثانية عشرة التي تختار هذه الطائرة.

وقال "الشرق الأوسط منطقة استراتيجية بالنسبة لنا"، مضيفاً أن "إمبراير" تعمل على الترويج للطائرة "سي-390" وطائرة الهجوم الخفيفة "سوبر توكانو" في المنطقة. وسلط كوستا جونيور الضوء على ما أسماه "عقداً مميزاً" مع الإمارات لشراء 10 طائرات "سي-390"، إلى جانب خيار لشراء 10 أخرى. وهذه المرة الأولى التي يختار فيها مشتر بالشرق الأوسط هذا الطراز.

وقال "لا أعتقد أن ذلك الخيار الذي يشمل عشر طائرات أدرج في العقد لمجرد وجود خيار شراء". وأضاف "أعتقد أننا سنشهد هنا آليات بين الحكومات... إذ تسهل دولة ما دخول دول أخرى إلى نادي مشغلي الطائرة سي-390"، رافضاً الكشف عن أسماء المشترين المحتملين.

07:15 am

رويترز

رويترز
إعلام إيراني: مقتل 5 مدنيين باستهداف واشنطن زورقي بضائع

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصدر عسكري قوله إن الولايات المتحدة استهدفت زورقين مدنيين كانا يحملان بضائع في طريقهما إلى إيران وليس زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري الإيراني، ما أدى إلى مقتل خمسة مدنيين.

05:45 am

فرانس برس

فرانس برس
ماكرون يدين الهجمات الإيرانية "غير المقبولة" ضد الإمارات

أدان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الهجمات الإيرانية ضد الإمارات، ووصفها بأنها "غير مقبولة"، وذلك بعد إعلان الدولة الخليجية تعرّضها لضربات صاروخية وطائرات مسيرة للمرة الأولى منذ سريان الهدنة. وقال ماكرون، الثلاثاء، في بيان على منصة إكس إن "الضربات الإيرانية (الاثنين) ضد البنية التحتية المدنية للإمارات غير مبررة وغير مقبولة"، مؤكداً دعم فرنسا للإمارات والدول الحليفة في المنطقة للدفاع عن أراضيها، ومجدداً دعوته لإعادة فتح مضيق هرمز.

02:57 am

رويترز

رويترز
بريطانيا تستنكر الهجمات الإيرانية على الإمارات

استنكر رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الهجمات الإيرانية التي استهدفت الإمارات بطائرات مسيرة وصواريخ. ونقل مكتب رئيس الوزراء عن ستارمر دعوته إيران إلى الانخراط في الحوار الدبلوماسي لمنع مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.

وقال ستارمر: "نتضامن مع الإمارات وسنواصل دعمنا في الدفاع عن شركائنا في الخليج. يجب وقف هذا التصعيد. على إيران الانخراط بجدية في مفاوضات لضمان استمرار وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، والتوصل إلى حل دبلوماسي طويل الأمد".

02:55 am

فرانس برس

فرانس برس
السعودية تدعو إلى "عدم التصعيد"

حذّرت السعودية، الثلاثاء، من تصعيد عسكري في الخليج، داعية إلى مواصلة جهود الوساطة، بعد أن هددت الاشتباكات المتجددة وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران. وأعربت الخارجية السعودية، في بيان: "عن قلق المملكة العربية السعودية إزاء التصعيد العسكري الحالي في المنطقة"، وحضّت على "ضرورة التهدئة وعدم التصعيد وضبط النفس".

وأكد البيان دعم المملكة "الوساطة الباكستانية والجهود الدبلوماسية للوصول إلى حل سياسي يجنّب المنطقة الانزلاق نحو المزيد من التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار". وأضاف أن المملكة تشدد على "أهمية عودة حرية الملاحة البحرية والدولية في مضيق هرمز إلى حالتها الطبيعية"، مطالبة "بضمان مرور السفن بأمن وسلامة دون قيود".

12:19 am

الأناضول

الأناضول
رفض عربي لتجدد الاعتداءات الإيرانية على الإمارات

رفضت دول ومنظمات عربية، مساء الاثنين، تجدد الهجمات الإيرانية على الإمارات، واعتبرتها "تصعيداً خطيراً". جاء ذلك بحسب مواقف رسمية رصدتها وكالة "الأناضول" صادرة عن كل من قطر، والكويت، ومصر، والأردن، ومجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية. وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان، تعاملها مع 15 صاروخاً و4 طائرات مسيّرة قادمة من إيران، ما أسفر عن 3 إصابات.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إنها تعرب "عن إدانتها الشديدة لتجدد الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة"، مؤكدة أن "هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً وتعدياً مرفوضاً". وشددت الوزارة على أن الإمارات "لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف، وتحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات".

12:15 am

رويترز

رويترز
"ميرسك": الجيش الأميركي رافق إحدى سفننا عبر مضيق هرمز

قال عملاق الشحن "ميرسك" إن سفينة نقل المركبات "ألايانس فيرفاكس"، التي ترفع العلم الأميركي وتديرها شركة "فاريل لاينز" التابعة لميرسك، غادرت الخليج عبر مضيق هرمز الاثنين برفقة قوات عسكرية أميركية. وأضافت "ميرسك" أن العبور تم دون وقوع أي حوادث وأن جميع أفراد الطاقم بخير ولم يصابوا بأذى.

وكانت "ألايانس فيرفاكس" من مئات السفن التي تقطعت بها السبل في الخليج بعد أن أدت الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران إلى إغلاق مضيق هرمز منذ أوائل مارس/ آذار.

12:11 AM
اعتداءات إيرانية على الإمارات: إصابات وحريق في الفجيرة

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة، الاثنين، عن اندلاع حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية "فوز"، ناجم عن استهداف بطائرة مسيّرة قادمة من إيران. وقال المكتب الإعلامي لإمارة الفجيرة، في منشور على منصة "إكس"، إن "الجهات المختصة في الإمارة أكدت نشوب حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية، ناجم عن استهداف بطائرة مسيّرة قادمة من إيران".

وسبق ذلك إعلان الإمارات عن تعامل دفاعاتها الجوية مع "تهديد صاروخي"، وذلك لأول مرة منذ سريان الهدنة بين والولايات المتحدة وإيران قبل نحو شهر. وقالت وزارة الداخلية الإماراتية عبر منصة "إكس": "الآن تتعامل الدفاعات الجوية مع تهديد صاروخي، يرجى البقاء في مكان آمن ومتابعة التحذيرات والمستجدات على المواقع الرسمية". كما تلقى سكان في دبي تحذيراً عبر الهواتف المحمولة يدعوهم إلى الاحتماء فوراً داخل مبانٍ آمنة والابتعاد عن النوافذ والأبواب والمناطق المفتوحة.

12:04 am

العربي الجديد

واشنطن
ترامب يهدد بإبادة إيران إذا هاجمت سفناً أميركية

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحذيراً جديداً إلى إيران بأنها "ستباد من على وجه الأرض" إذا هاجمت السفن التابعة للجيش الأميركي التي تشارك في مواكبة السفن أثناء عبورها في مضيق هرمز. جاء ذلك خلال تصريح أدلى به مراسل قناة "فوكس نيوز" تراي ينغست الاثنين، ذكر خلاله أن ترامب قال إن إيران "أبدت ليونة أكبر" في المحادثات.

وأضاف نقلاً عن ترامب: "لدينا أسلحة وذخائر بمستوى أكبر بكثير مما كان لدينا في السابق"، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي يعتبر الحصار الذي يفرضه الجيش الأميركي على مضيق هرمز "من أعظم المناورات العسكرية على الإطلاق".

ترامب يتحدث إلى الصحافيين في المكتب البيضوي، 31 مارس 2026 (Getty)
12:01 AM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة أمس الاثنين
  • اعتداءات إيرانية على الإمارات: إصابات وحريق في الفجيرة
  • اندلاع حريق في مجمع تجاري بمدينة مشهد
  • تعرض مبنى سكني للاستهداف بولاية بخاء في عُمان
  • الحرس الثوري ينفي عبور أي سفينة تجارية أو ناقلة نفط هرمز
  • قطر تدين استهداف ناقلة إماراتية في مضيق هرمز
  • سنتكوم: 15 ألف جندي و100 مقاتلة ستدعم استعادة الملاحة بهرمز
  • طهران: سنهاجم القوات الأميركية إن اقتربت من مضيق هرمز
  • وزير الخارجية الباكستاني يبحث مع عراقجي الجهود الدبلوماسية
  • الجيش الأميركي: سنشرع الاثنين في دعم حرية الملاحة بمضيق هرمز

 

