الحرب في المنطقة | إيران تدرس مقترحا أميركيا وسط تفاؤل بإنهاء الحرب

تدرس إيران مقترحا أميركيا لإنهاء الحرب في المنطقة، بحسب ما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية اسماعيل بقائي لوسيلة إعلام محلية الأربعاء. ونقلت وكالة "إيسنا" عن بقائي قوله إن "الخطة والمقترح الأميركي لا يزالان قيد المراجعة من قبل إيران"، مضيفا أن طهران ستنقل ردها الى باكستان التي تقود الوساطة بين الطرفين بعد أن "تستكمل بلورة موقفها".

على صعيد آخر، نقلت وسائل إعلام رسمية عن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني قولها اليوم الأربعاء إنّ المرور الآمن عبر مضيق هرمز سيحدث مع انتهاء التهديدات الأميركية وتطبيق إجراءات جديدة، وذلك في أول رد فعل من إيران على تعليق الولايات المتحدة عملياتها لمساعدة السفن العالقة على عبور المضيق. ولم يحدد بيان الحرس الثوري طبيعة الإجراءات الجديدة، واكتفى بتوجيه الشكر لأصحاب السفن وأطقمها لالتزامهم باللوائح الإيرانية في أثناء عبورهم المضيق.

يأتي هذا أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن تعليق مؤقت لعملية "مشروع الحرية" في مضيق هرمز، بعد يومين على إطلاقها، من أجل إفساح المجال للتوصل لاتفاق مع إيران. وكتب في منشور على منصته "تروث سوشال": "توصلنا إلى اتفاق مشترك يقضي بأنه في حين يظل الحصار سارياً بكامل قوته وأثره، فإن "مشروع الحرية" (أي ملاحة السفن عبر مضيق هرمز) سيُوقف مؤقتاً لفترة وجيزة، ريثما يتضح إن كان ممكناً إبرام الاتفاق والتوقيع عليه". بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

، خلال مؤتمر صحافي، في البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، إنّ الولايات المتحدة أنهت عملياتها الهجومية على إيران، مضيفاً أنّ واشنطن أصبحت الآن في مرحلة "دفاعية".

وشدّد روبيو، على أنه على إيران قبول الشروط الأميركية والقدوم إلى طاولة المفاوضات، قائلاً: "لا نحتاج اتفاقاً كاملاً مع إيران في يوم واحد، لكن يجب أن تكون هناك حلول واضحة حول مدة التنازلات لتقديمها". وبحسب روبيو، فإن الولايات المتحدة أدخلت بعض التعديلات على مسودة مشروع قرار في الأمم المتحدة بشأن مضيق هرمز في محاولة لتجنب حق النقض (الفيتو) من الصين وروسيا. ويناقش أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار تدعمه الولايات المتحدة والبحرين ربما يؤدي إلى فرض عقوبات على إيران، وقد يخول استخدام القوة إذا لم توقف طهران هجماتها وتهديداتها للملاحة التجارية في مضيق هرمز. في الأثناء، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال لقائه نظيره الصيني، وانغ يي، في بكين، أن بلاده تقبل حصراً بـ"اتفاق عادل وشامل" في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية. وتأتي زيارة عراقجي التي تستغرق يوماً واحداً قبل أسبوع من الزيارة المقرر أن يقوم بها ترامب إلى بكين لعقد قمة مع الرئيس شي جين بينغ يومي 14 و15 مايو/ أيار.

بدوره، أبدى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأربعاء، أمله في أن يسهم "الزخم" الناتج من قرار واشنطن تعليق عمليتها العسكرية في مضيق هرمز، في التمهيد لاتفاق طويل الأمد مع طهران. وأعرب شريف في منشور على منصة إكس عن "امتنانه للرئيس (الأميركي دونالد) ترامب على قيادته الشجاعة وإعلانه في أوانه بشأن تعليق مشروع الحرية في مضيق هرمز"، شاكراً له تجاوبه مع طلب باكستان ودول أخرى تتقدمها السعودية، في هذا الشأن. وأكد شريف أن باكستان تبقى "ملتزمة بالكامل دعم كل الجهود التي تعزز ضبط النفس والحل السلمي للنزاعات عبر الحوار والدبلوماسية"، آملاً في أن "يؤدي الزخم الحالي الى اتفاق مديد يضمن السلام المستدام والاستقرار للمنطقة وما وراءها".

