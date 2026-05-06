الحرب في المنطقة | إيران تدرس مقترحا أميركيا وسط تفاؤل بإنهاء الحرب

تقارير دولية
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
التحديثات الحية
06 مايو 2026   |  آخر تحديث: 20:50 (توقيت القدس)
+ الخط -

تدرس إيران مقترحا أميركيا لإنهاء الحرب في المنطقة، بحسب ما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية اسماعيل بقائي لوسيلة إعلام محلية الأربعاء. ونقلت وكالة "إيسنا" عن بقائي قوله إن "الخطة والمقترح الأميركي لا يزالان قيد المراجعة من قبل إيران"، مضيفا أن طهران ستنقل ردها الى باكستان التي تقود الوساطة بين الطرفين بعد أن "تستكمل بلورة موقفها".

على صعيد آخر، نقلت وسائل إعلام رسمية عن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني قولها اليوم الأربعاء إنّ المرور الآمن عبر مضيق هرمز سيحدث مع انتهاء التهديدات الأميركية وتطبيق إجراءات جديدة، وذلك في أول رد فعل من إيران على تعليق الولايات المتحدة عملياتها لمساعدة السفن العالقة على عبور المضيق. ولم يحدد بيان الحرس الثوري طبيعة الإجراءات الجديدة، واكتفى بتوجيه الشكر لأصحاب السفن وأطقمها لالتزامهم باللوائح الإيرانية في أثناء عبورهم المضيق.

يأتي هذا أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن تعليق مؤقت لعملية "مشروع الحرية" في مضيق هرمز، بعد يومين على إطلاقها، من أجل إفساح المجال للتوصل لاتفاق مع إيران. وكتب في منشور على منصته "تروث سوشال": "توصلنا إلى اتفاق مشترك يقضي بأنه في حين يظل الحصار سارياً بكامل قوته وأثره، فإن "مشروع الحرية" (أي ملاحة السفن عبر مضيق هرمز) سيُوقف مؤقتاً لفترة وجيزة، ريثما يتضح إن كان ممكناً إبرام الاتفاق والتوقيع عليه". بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

، خلال مؤتمر صحافي، في البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، إنّ الولايات المتحدة أنهت عملياتها الهجومية على إيران، مضيفاً أنّ واشنطن أصبحت الآن في مرحلة "دفاعية".

وشدّد روبيو، على أنه على إيران قبول الشروط الأميركية والقدوم إلى طاولة المفاوضات، قائلاً: "لا نحتاج اتفاقاً كاملاً مع إيران في يوم واحد، لكن يجب أن تكون هناك حلول واضحة حول مدة التنازلات لتقديمها". وبحسب روبيو، فإن الولايات المتحدة أدخلت بعض التعديلات على مسودة مشروع قرار في الأمم المتحدة بشأن مضيق هرمز في محاولة لتجنب حق النقض (الفيتو) من الصين وروسيا. ويناقش أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار تدعمه الولايات المتحدة والبحرين ربما يؤدي إلى فرض عقوبات على إيران، وقد يخول استخدام القوة إذا لم توقف طهران هجماتها وتهديداتها للملاحة التجارية في مضيق هرمز. في الأثناء، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال لقائه نظيره الصيني، وانغ يي، في بكين، أن بلاده تقبل حصراً بـ"اتفاق عادل وشامل" في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية. وتأتي زيارة عراقجي التي تستغرق يوماً واحداً قبل أسبوع من الزيارة المقرر أن يقوم بها ترامب إلى بكين لعقد قمة مع الرئيس شي جين بينغ يومي 14 و15 مايو/ أيار.

بدوره، أبدى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأربعاء، أمله في أن يسهم "الزخم" الناتج من قرار واشنطن تعليق عمليتها العسكرية في مضيق هرمز، في التمهيد لاتفاق طويل الأمد مع طهران. وأعرب شريف في منشور على منصة إكس عن "امتنانه للرئيس (الأميركي دونالد) ترامب على قيادته الشجاعة وإعلانه في أوانه بشأن تعليق مشروع الحرية في مضيق هرمز"، شاكراً له تجاوبه مع طلب باكستان ودول أخرى تتقدمها السعودية، في هذا الشأن. وأكد شريف أن باكستان تبقى "ملتزمة بالكامل دعم كل الجهود التي تعزز ضبط النفس والحل السلمي للنزاعات عبر الحوار والدبلوماسية"، آملاً في أن "يؤدي الزخم الحالي الى اتفاق مديد يضمن السلام المستدام والاستقرار للمنطقة وما وراءها".

"العربي الجديد" يتابع تطورات الهدنة بين إيران والولايات المتحدة أولاً بأول..

8:48 PM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
بزشكيان يبحث مع ماكرون التطورات في المنطقة

بحث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي مساء الأربعاء، آخر التطورات الإقليمية. ووفق موقع الرئاسة الإيرانية، استعرض الجانبان الوضع الاستراتيجي في المنطقة، لا سيما قضية مضيق هرمز، ومسار اتفاق وقف إطلاق النار المبدئي، والمفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن، حيث تبادلا وجهات النظر والتقييمات بهذا الشأن.

وأشار الرئيس الإيراني، خلال المباحثات، إلى انعدام ثقة بلاده تجاه الولايات المتحدة، موضحاً أن ذلك نابع من الإجراءات العدائية للجانب الأميركي، والتي كان آخرها شن هجومين على إيران في خضم المفاوضات، واصفاً ذلك بأنه عملياً بمثابة "طعنة في الظهر". كما أكد بزشكيان استعداد طهران، في إطار القوانين والمواثيق الدولية، لمتابعة المسارات الدبلوماسية بجدية من أجل إنهاء الحرب، مع التشديد على ضرورة ضمان حقوق الشعب الإيراني.

07:07 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
واشنطن
ترامب: يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران قبل سفري إلى الصين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشبكة "بي بي إس" إن "هناك فرصة جيدة للغاية لإنهاء الحرب، وسيتعين العودة لقصف مدمر ما لم ينته الأمر". واستدرك ترامب: "إيران تريد التوصل لاتفاق ونتعامل مع أشخاص يريدون التوصل لصفقة بأي ثمن". وتابع "يمكن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران قبل سفري إلى الصين الأسبوع المقبل".

 

05:51 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
الجيش الإيراني: مشروع حرية مضيق هرمز فشل بشكل كامل

قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، إن وضع القوات المسلحة "جيد جدًا ويتمتع بدرجة عالية من القوة". وأضاف شكارجي، في تصريحات أوردتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "أعداء إيران يواجهون الفشل في كل مرة يحاولون فيها اختبار قدرات البلاد العسكرية". وأضاف "أحدث إخفاق لهم" كان مشروع حرية مضيق هرمز، مؤكدًا أنه "فشل بشكل كامل". وأكد شكارجي أن بلاده تسعى إلى إحباط أي محاولة من قبل الأعداء لفرض القوة أو الاستقواء.

5:31 PM
رئيس الوزراء القطري: تقدّم إيجابي بين واشنطن وطهران

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنّ هناك إمكانية عالية لوصول الولايات المتحدة وإيران إلى حلّ دبلوماسي، على الرغم من المواقف المتباعدة بينهما والمعلنة منهما. وشدّد في مقابلة مع "العربي الجديد" تُنشر كاملة غداً الخميس على الموقع الإلكتروني والصحيفة الورقية، على أن أي اتفاقٍ أميركي إيراني يجب أن يراعي مصالح دول المنطقة والعالم بأسره. وجدّد رفض بلاده استخدام مضيق هرمز ورقةَ ضغطٍ في أي صراع.

التفاصيل في الرابط: 

رئيس الوزراء القطري في مقابلة مع العربي الجديد، 6 مايو 2026 (العربي الجديد)
أخبار
التحديثات الحية

رئيس الوزراء القطري لـ"العربي الجديد": تقدم إيجابي بين واشنطن وطهران

04:50 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
دعوة فرنسية لحل قضية مضيق هرمز بمعزل عن سائر الملفات

دعت باريس كلاً من طهران وواشنطن لحلّ قضية مضيق هرمز بمعزل عن سائر الملفات. وقالت الإليزية، في بيان، إن فرنسا وشركاؤها قادرون على تأمين مضيق هرمز.

04:25 pm

رويترز

avata
رويترز
فرنسا: مجموعة حاملات طائرات تتحرك إلى البحر الأحمر

أفادت وزارة القوات المسلحة الفرنسية بأن مجموعة حاملات طائرات تتحرك إلى البحر الأحمر استعدادا لمهمة مستقبلية محتملة ضمن خطة فرنسية بريطانية لمضيق هرمز. 

04:20 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
طهران: ما نشره موقع أكسيوس ليس سوى أمنيات للأميركيين

أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أن ما نشره موقع أكسيوس "ليس سوى قائمة أمنيات للأميركيين أكثر منه واقعًا"، مضيفا في منشور على "إكس" أن الأميركين "لن يحققوا في حرب خاسرة ما عجزوا عن تحقيقه في المفاوضات المباشرة". وقال إن إيران "على أهبة الاستعداد وبإصبعها على الزناد"، مؤكدا: "إذا لم يستسلموا ولم يقدّموا الامتيازات اللازمة، أو إذا حاولوا هم أو أتباعهم القيام بأي أعمال استفزازية، فإننا سنردّ بردّ قاسٍ يجعلهم نادمين"، على حد تعبيره.

وكان موقع أكسيوس، أفاد، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، بأن البيت الأبيض يعتقد أنه يقترب من الاتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب ووضع إطار لمفاوضات أكثر تفصيلاً حول البرنامج النووي.

03:31 pm

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
البحرين: أحكام بالسجن في قضايا شغب مرتبطة باعتداءات إيرانية

أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية في البحرين أحكامًا بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات، مع غرامات ومصادرة المضبوطات، بحق متهمين في سبع قضايا شغب وعنف وتخريب، قالت النيابة إنها تزامنت مع الاعتداءات الإيرانية على البلاد خلال مارس/آذار الماضي.

 

03:27 pm

قنا

avata
قنا

شدد السلطان سلطان عمان هيثم بن طارق والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي اليوم، على أهمية تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية للدفع بالمفاوضات الأميركية الإيرانية لحل الأزمة وخفض التصعيد.
وخلال الاتصال، بحث الجانبان التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على المستويين السياسي والاقتصادي، إلى جانب التأكيد على ضرورة تأمين حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بما يدعم ترسيخ السلم والأمن الدوليين وفقا لمبادئ القانون الدولي.

03:06 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
ترامب: الحرب قد تنتهي إذا وافقت إيران على المقترح

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، إن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران قد تنتهي ويعاد فتح مضيق هرمز إذا التزمت طهران بما تم الاتفاق عليه. وأضاف في منشور على منصة تروث سوشال: "بافتراض أن إيران وافقت على الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وهو افتراض كبير، ستنتهي عملية 'ملحمة الغضب الأسطورية' بالفعل، وسيسمح الحصار الفعال بفتح مضيق هرمز أمام الجميع، ومن بينهم إيران". وتابع "إذا لم توافق، فسيبدأ القصف، وسيكون للأسف على مستوى وكثافة أعلى بكثير مما كان عليه من قبل".

التفاصيل عبر الرابط:

ترامب يلقي كلمة خلال فعالية في البيت الأبيض، 4 مايو 2026 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

ترامب: الحرب قد تنتهي إذا وافقت إيران على المقترح

02:48 pm

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
مصر وقطر تؤكدان أهمية استمرار المسار التفاوضي

أكدت مصر وقطر اليوم الأربعاء، الأهمية البالغة لاستمرار المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، مشددتين على أن المسار السياسي والدبلوماسي يمثل السبيل الوحيد والناجع لحل الأزمة الراهنة. جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى اليوم بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وفق المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف.

وصرح المتحدث، في بيان صحافي، بأن الاتصال تناول سبل دفع جهود خفض التصعيد في المنطقة، وذلك في إطار التنسيق الكامل والوثيق بين مصر وقطر حيال التطورات الإقليمية المتسارعة. ورحب الوزير عبد العاطي بالقرار الذي أعلنته الولايات المتحدة بالوقف المؤقت للعملية العسكرية الخاصة بإعادة فتح مضيق هرمز، بهدف إفساح المجال أمام المساعي الجارية لإنجاز اتفاق نهائي وتوقيعه مع إيران.

وأعرب الجانبان عن التطلع إلى تبني كل الأطراف المعنية لمواقف تتسم بالمسؤولية والحكمة، والارتكان الكامل إلى خيار الدبلوماسية والمفاوضات والحوار أداةً أساسية لتسوية جميع الشواغل، مؤكدين أن استدامة الأمن والاستقرار الإقليمي ترتكز بالأساس على تغليب الحلول السياسية بما يحفظ مقدرات شعوب المنطقة. واتفق الجانبان، في ختام الاتصال، على مواصلة جهودهما الدؤوبة والصادقة، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين وبالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، بسرعة التوصل إلى اتفاق حول المبادئ العامة بين الجانبين الأميركي والإيراني تعالج كل الشواغل، ثم بدء المفاوضات الخاصة بوضع هذه المبادئ موضع التنفيذ. كما شدد الوزير عبد العاطي على  ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الشواغل الأمنية لدول الخليج وباقي دول المنطقة.

02:45 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
باريس تعتبر أنها "لم تكن مستهدفة" بالهجوم على سفينة فرنسية

نقلت متحدثة باسم الحكومة الفرنسية عن الرئيس إيمانويل ماكرون، الأربعاء، قوله، إنّ باريس "لم تكن مستهدفة بتاتاً" بالهجوم الذي تعرّضت له سفينة شحن تعود لمجموعة "سي أم إيه سي جي أم" في مضيق هرمز. وقالت مود بريجون إثر اجتماع لمجلس الوزراء إن استهداف السفينة "يبيّن بوضوح أن الوضع ما زال خطيراً"، مشيرة الى أنها "لم تكن ترفع العلم الفرنسي" بل المالطي. أضافت "ليست فرنسا التي كانت مستهدفة بتاتاً"، مشيرة إلى أن "رئيس الجمهورية حرص على قول ذلك بهذه العبارات تحديداً".

2:19 PM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
طهران: العبور الآمن في هرمز سيكون ممكناً مع انتهاء التهديدات

أعلنت قيادة القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، في بيان لها، أنه مع انتهاء التهديدات الأميركية وفي ظل الإجراءات والآليات الجديدة، سيتم توفير إمكانية العبور الآمن والمستدام عبر مضيق هرمز. وأعربت القيادة عن شكرها وتقديرها لتعاون قباطنة ومالكي السفن الموجودة في الخليج وبحر عمان، لالتزامهم بالعبور من المضيق وفقاً للضوابط الإيرانية، ولمساهمة هذه القطع البحرية بشكل إيجابي في دعم أمن الملاحة البحرية في المنطقة.

01:49 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
"سي أن بي سي": طهران تدرس المقترح الأميركي

نقلت شبكة سي أن بي سي عن متحدث باسم الخارجية الأميركية قوله، إن طهران تدرس المقترح الأميركي المكون من 14 بنداً.

01:21 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
اتصال سعودي إيراني يبحث التطورات الإقليمية "ومنع التصعيد"

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، آخر التطورات الإقليمية وجهود منع التصعيد والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه فيصل بن فرحان وفق بيان للخارجية السعودية، في ظل توترات متصاعدة بين واشنطن وطهران بشأن الملاحة في مضيق هرمز، زادت من مخاوف انهيار الهدنة المستمرة منذ 8 إبريل/ نيسان الماضي. وذكرت الوزارة أنه "خلال الاتصال بُحثَت آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها"، دون إعطاء تفاصيل أخرى.

التفاصيل عبر الرابط: 

أخبار
التحديثات الحية

اتصال سعودي إيراني يبحث التطورات الإقليمية "ومنع التصعيد" في المنطقة

01:20 pm

رويترز

avata
رويترز
مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن حرية الملاحة

بدأ أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، محادثات مغلقة حول مشروع قرار تدعمه الولايات المتحدة والبحرين ربما يؤدي إلى فرض عقوبات على إيران، وقد يخول استخدام القوة إذا لم توقف طهران هجماتها وتهديداتها للملاحة التجارية في مضيق هرمز.

التفاصيل عبر الرابط:

مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار بشأن مضيق هرمز 7/4/2026 (Getty)
تقارير دولية
التحديثات الحية

مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن حرية الملاحة يهدد إيران بفرض عقوبات

12:56 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
واشنطن تريد من الزيدي "إجراءات ملموسة" للابتعاد عن طهران

قال مسؤول رفيع المستوى إن الولايات المتحدة تتطلع إلى "إجراءات ملموسة" من رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي لإبعاد الدولة عن الجماعات المسلحة الموالية لإيران قبل استئناف المساعدات المالية والأمنية. وكلّف "الإطار التنسيقي"، وهو تحالف سياسي يضم أحزابا مقرّبة من إيران ويتمتع بالكتلة الأكبر في البرلمان، الزيدي تشكيل الحكومة المقبلة، بدلا من نوري المالكي. وتلقى الرئيس المكلف اتصالا هاتفيا من الرئيس دونالد ترامب الذي كان قد هدد بقطع جميع أشكال الدعم الأميركي في حال عودة المالكي الى منصب رئيس الوزراء.

لكن مسؤولاً رفيعاً في وزارة الخارجية الأميركية قال الثلاثاء طالباً عدم كشف هويته، إن على الزيدي توضيح "الخط الفاصل غير الواضح" بين الدولة العراقية والجماعات الموالية لإيران. وقد علّقت واشنطن المدفوعات النقدية لعائدات النفط، التي كان يتولاها الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بموجب اتفاقية تعود إلى ما بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، فضلا عن تعليق المساعدات الأمنية على خلفية سلسلة هجمات على المصالح الأميركية عقب اندلاع الحرب في الشرق الأوسط بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران.

وشدد المسؤول على أن "استئناف الدعم الكامل يتطلب أولا طرد المليشيات الإرهابية من جميع مؤسسات الدولة، وقطع دعمها من الميزانية العراقية، ومنع صرف رواتب مقاتليها". وأضاف: "هذه هي الإجراءات الملموسة التي ستمنحنا الثقة وتؤكد وجود عقلية جديدة". وذكر المسؤول أن المنشآت الأميركية في العراق تعرضت لأكثر من 600 هجوم بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير/ شباط. وقال المسؤول: "لا أستهين بخطورة التحدي أو بما يتطلبه الأمر لفك تشابك هذه العلاقات. قد يبدأ الأمر ببيان سياسي واضح لا لبس فيه بأن المليشيات الإرهابية ليست جزءا من الدولة العراقية"، معتبرا أن بعض أطراف الدولة العراقية "لا تزال... توفر غطاء سياسيا وماليا وعملياتيا لهذه المليشيات الإرهابية".

12:55 pm

رويترز

avata
رويترز
مصدر باكستاني يؤكد اقتراب التوصل لمذكرة تفاهم لإنهاء الحرب

قال مصدر باكستاني مشارك في جهود السلام لوكالة رويترز، إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب بينهما، مؤكداً بذلك تقريراً نشره موقع أكسيوس حول الموضوع نفسه. وقال المصدر: "سننهي هذا الأمر قريباً جداً. نحن نقترب من ذلك".

12:54 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
رئيس وزراء باكستان يشيد بـ"زخم" قد يثمر اتفاقاً في حرب إيران

أبدى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الأربعاء، أمله في أن يسهم "الزخم" الناتج عن قرار واشنطن تعليق عمليتها العسكرية في مضيق هرمز، في التمهيد لاتفاق طويل الأمد مع طهران. وقال شريف في منشور على منصة إكس بالعربية والإنكليزية: "أنا ممتن للرئيس دونالد ترامب على قيادته الشجاعة وإعلانه في الوقت المناسب عن وقف مشروع الحرية في مضيق هرمز".

وأضاف شريف الذي تقود بلاده جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة "إن الاستجابة الكريمة من الرئيس ترامب للطلب الذي قدمته باكستان وغيرها من الدول الشقيقة، ولا سيما المملكة العربية السعودية وأخي العزيز ولي العهد... الأمير محمد بن سلمان، سيكون لها أثر كبير في تعزيز السلام والاستقرار والمصالحة الإقليمية خلال هذه الفترة الحساسة".

وتابع: "تظل باكستان ملتزمة التزاما راسخا بدعم جميع الجهود التي تعزز ضبط النفس والتوصل إلى حل سلمي للنزاعات من خلال الحوار والدبلوماسية"، متابعا: "نحن على قدر كبير من الأمل بأن الزخم الحالي سيؤدي إلى اتفاق دائم يحقق سلاما واستقرارا مستدامين للمنطقة وما بعدها".

12:51 pm

رويترز

avata
رويترز
هجوم بمسيّرة يستهدف مستودع أسلحة شمالي أربيل

قالت وكالة رويترز نقلا عن مصادر أمنية، إن هجوما بطائرة مسيّرة استهدف مستودع أسلحة في معسكر تابع لجماعة معارضة كردية إيرانية شمالي أربيل بالعراق.

12:46 PM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدفع نحو استئناف الحرب على إيران

يدفع المسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، نحو استئناف العدوان على إيران، في ظل تعثر المفاوضات وتراجع فرص التوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن. ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مسؤولين كبار في المنظومة الأمنية، قولهم إنّ "الجولة الأخيرة من القتال لم تشمل أهدافاً كانت إسرائيل ترغب في مهاجمتها، مثل منشآت الطاقة والنفط في إيران، وهناك الآن فرصة لاستكمال العملية".

التفاصيل عبر الرابط:

دخان فوق طهران عقب غارات أميركية إسرائيلية 1 مارس 2026 الأناضول
رصد
التحديثات الحية

المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدفع نحو استئناف العدوان على إيران

12:04 pm

رويترز

avata
رويترز
أكسيوس: أميركا وإيران تقتربان من التوصل لمذكرة لإنهاء الحرب

أفاد موقع أكسيوس، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، بأن البيت الأبيض يعتقد أنه يقترب من الاتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب ووضع إطار لمفاوضات أكثر تفصيلاً حول البرنامج النووي. لمزيد من التفاصيل: 

صورة مُركبة تظهر عباس عراقجي وستيف ويتكوف خلال تواجدهما في الرياض، 9 أبريل 2025 (فرانس برس)
رصد
التحديثات الحية

الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى مذكرة لإنهاء الحرب

10:18 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
سفينة لشركة شحن فرنسية تعرضت لهجوم في مضيق هرمز

أكدت شركة الشحن الفرنسية "سي إم إيه سي جي إم"، اليوم الأربعاء، تعرض سفينة الحاويات "سان أنتونيو" التي ترفع علم مالطا، لهجوم، أمس الثلاثاء، في مضيق هرمز. وأضافت الشركة في بيان مقتضب، أن الهجوم أسفر عن إصابة بعض أفراد الطاقم الذين جرى إجلاؤهم وتلقوا العلاج، كما تسبب في أضرار للسفينة. وكانت الهيئة البريطانية لسلامة الملاحة البحرية، قد أفادت بتعرض سفينة شحن الثلاثاء قرابة الساعة 18,30 بتوقيت غرينتش، لهجوم بمقذوف مجهول المصدر في مضيق هرمز، من دون تحديد هويتها.

10:09 am

رويترز

avata
رويترز
سيول تعلّق النظر في دعوة ترامب للمشاركة في "مشروع الحرية"

قال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إنه علّق مراجعة بشأن المشاركة في عملية أميركية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز، بعدما قرر الرئيس دونالد ترامب تعليق الخطة المعروفة باسم "مشروع الحرية". وقال وي سونغ-لاك مستشار الأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي في مؤتمر صحافي: "نعتقد أنه لا توجد ضرورة في الوقت الحالي لمراجعة دعوة ترامب إلى المشاركة في مشروع الحرية".

9:40 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
عراقجي من بكين: نسعى لاتفاق عادل وشامل مع واشنطن

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال لقائه نظيره الصيني، وانغ يي، في بكين، أن بلاده تقبل حصراً بـ"اتفاق عادل وشامل" في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية. وأعرب عراقجي عن شكره لبكين على إدانتها للعدوان على بلاده، واصفاً الصين بأنها "صديق وثيق" لإيران، مؤكداً أن التعاون الثنائي بين البلدين سيشهد مزيداً من التعزيز في ظل الظروف الراهنة.

التفاصيل عبر الرابط:

عراقجي مصافحاً وانغ يي في بكين، 6 مايو 2026 (الأناضول)
أخبار
التحديثات الحية

عراقجي من بكين: نسعى لاتفاق عادل وشامل مع واشنطن

08:52 am

كريم رمضان

نيكوس أليكسيس أصلانوغلو
كريم رمضان
مراسل من مسقط
مسقط
مصارف خليجية تشدّد الرقابة الرقمية على ممرات الظل لمال إيران

تشهد المنطقة الخليجية تحولاً في فلسفة الرقابة المالية، بعدما تحولت إلى ساحة اشتباك جيوسياسي مفتوح يتداخل فيه الأمن القومي بالسيادة النقدية، حيث تراقب المصارف المركزية الخليجية، ومنها مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي السعودي، تداعيات تنامي استخدام المنصات الرقمية قنوات بديلة للالتفاف على العقوبات المالية الدولية المفروضة على إيران، خاصة في ظل التصعيد العسكري الأخير الذي أدى إلى اضطراب سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية.

التفاصيل عبر الرابط:

دول خليجية تدرس إطلاق عملات رقمية سيادية لحماية البنوك من العمليات المالية المشبوهة (Getty)
اقتصاد عربي
التحديثات الحية

مصارف خليجية تشدّد الرقابة على ممرات الظل للمال الإيراني

08:51 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
فاتورة الحرب في إيران... خسائر تتجاوز 270 مليار دولار

تتسارع مؤشرات التدهور في الاقتصاد الإيراني، مع استمرار الحرب، واتساع نطاق الضغوط المالية، في وقت تتآكل فيه مصادر الدخل الأساسية، وتتصاعد كلفة الصدمات الداخلية، وهو ما ينعكس مباشرة على غالبية المؤشرات والقطاعات الاقتصادية الرئيسية في آن واحد: الإنتاج، والعملة، والتضخم، وسوق العمل. ومع دخول انقطاع الإنترنت يومه الثامن والستين، تُشير أحدث التقديرات إلى أن الاقتصاد الرقمي الإيراني يخسر بين 30 و80 مليون دولار يومياً بسبب قطع الإنترنت.

التفاصيل عبر الرابط:

أسواق إيران، طهران 16 أبريل 2026 (الأناضول)
اقتصاد دولي
التحديثات الحية

فاتورة الحرب في إيران... نزيف يومي وخسائر تتجاوز 270 مليار دولار

08:33 am

الأناضول

avata
الأناضول
مباحثات قطرية روسية حول جهود خفض التصعيد بين طهران وواشنطن

بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، تطورات الهدنة بين إيران والولايات المتحدة، وجهود خفض التصعيد بينهما. وأفاد بيان للخارجية القطرية بأنّ رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع لافروف، خلال اتصال هاتفي، علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب "تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية، بحسب البيان، عن "ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد".

08:22 am

رويترز

avata
رويترز
تأمين سحب سفينة كورية جنوبية تعرّضت لحريق بمضيق هرمز إلى دبي

أعلنت شركة الشحن الكورية الجنوبية "إتش إم إم"، اليوم الأربعاء، أنها تمكّنت من تأمين سفينة لسحب ناقلة البضائع السائبة التي تديرها إلى ميناء في دبي، بعد أن تسبب انفجار وحريق في إلحاق أضرار بالسفينة التي كانت عالقة في مضيق هرمز. وألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب باللوم في الواقعة على هجوم إيراني، في حين قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إن سبب الحريق لن يتأكد إلا بعد سحب السفينة إلى الميناء وفحصها.

وقالت "إتش إم إم" في رسالة نصية، إن السفينة المتضررة من المتوقع أن تصل إلى دبي ليل الخميس أو صباح الجمعة بتوقيت سيول. وتعرّضت السفينة التي ترفع علم بنما، وتسمى "نامو"، لانفجار واشتعلت فيها النيران مساء الاثنين. وقالت الشركة إنه تسنى إخماد الحريق لاحقاً دون وقوع إصابات، وبقي جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 24 شخصاً على متن السفينة. 

08:20 am

رويترز

avata
رويترز
اعتراض مسيّرة في جزيرة قشم جنوبي إيران

ذكرت شبكة أخبار الطلبة، نقلاً عن السلطات المحلية في منطقة هرمزجان، أنّ دوياً قوياً سُمع في جزيرة قشم جنوبي إيران، نجم عن اعتراض الدفاعات الجوية طائرات مسيّرة صغيرة وطائرات استطلاع، مؤكدة عدم وقوع أي اصطدام أو أضرار أو انفجار.

05:41 am

رويترز

avata
رويترز
وزير الخارجية الصيني يجري محادثات مع نظيره الإيراني

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بدأ لقاء مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، في بكين، اليوم الأربعاء.

03:23 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
وزير الخارجية الإيراني يصل إلى بكين

وصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى بكين، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الصيني وانغ يي، اليوم الأربعاء، وفق ما أفادت وكالتا الأنباء الإيرانيتان "فارس" و"تسنيم". وتأتي هذه الرحلة قبل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصين المرتقبة في 14 و15 مايو/ أيار الجاري. وتعد بكين، حليفة طهران، واحدة من المستوردين الرئيسيين للنفط الإيراني.

02:01 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
ترامب: تعليق مشروع الحرية بهرمز لمعرفة إمكانية إبرام اتفاق

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيجري تعليق عملية "مشروع الحرية"، لمواكبة مرور السفن عبر مضيق هرمز، لفترة قصيرة لمعرفة ما إذا كان من الممكن وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مع إيران وتوقيعه أم لا. وقال في منشور على منصته تروث سوشال إنّ تعليق العملية جاء بعد اتفاق مع إيران، لكنه شدد على أن الحصار سيظل سارياً ونافذاً بالكامل في هرمز.

التفاصيل عبر الرابط:

ترامب متحدثاً للصحفيين في مطار بالم بيتش بفلوريدا، 2 مايو 2026 (فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

ترامب يعلّق "مشروع الحرية" لفتح هرمز بانتظار إبرام اتفاق مع إيران

01:52 am

رويترز

avata
رويترز
رئيس الإمارات تلقى اتصالات من نتنياهو وقادة إقليميين

ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تلقى اتصالات من قادة إقليميين، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نددوا خلالها بالهجمات الإيرانية على المدنيين والمنشآت المدنية في الإمارات. ونقلت الوكالة عن رئيس الدولة القول: "أكد القادة تضامن بلدانهم مع دولة الإمارات، ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها".

01:07 am

رويترز

avata
رويترز
روبيو يناقش حربي أوكرانيا وإيران في اتصال هاتفي مع لافروف

أفادت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، بأنّ الوزير ماركو روبيو تحدث، الثلاثاء، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، بناء على طلب الأخير، مضيفة أن الوزيرين ناقشا العلاقات الأميركية الروسية، والحرب الروسية الأوكرانية، والوضع في إيران.

12:22 am

رويترز

avata
رويترز
أميركا والبحرين تدعمان مشروع قرار دولياً بشأن مضيق هرمز

بدأ أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، محادثات مغلقة حول مشروع قرار تدعمه الولايات المتحدة والبحرين ربما يؤدي إلى فرض عقوبات على إيران، وقد يخول استخدام القوة إذا لم توقف طهران هجماتها وتهديداتها للملاحة التجارية في مضيق هرمز. وذكر بيان صدر عن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنّ القرار، الذي صاغته أيضاً السعودية والإمارات وقطر والكويت، سيُلزم إيران "بوقف الهجمات وزرع الألغام البحرية" ويطالبها بالكشف عن عدد ومواقع الألغام البحرية التي زرعتها والتعاون في جهود إزالتها. وأضاف روبيو أنّ القرار سيلزم إيران أيضاً بدعم إنشاء ممر إنساني.

التفاصيل عبر الرابط:

مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار بشأن مضيق هرمز 7/4/2026 (Getty)
تقارير دولية
التحديثات الحية

مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن حرية الملاحة يهدد إيران بفرض عقوبات

12:13 AM

محمد البديوي

صورة
محمد البديوي
محمد البديوي
واشنطن
روبيو: على إيران قبول شروطنا والقدوم إلى طاولة المفاوضات

شدّد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، على أنه على إيران قبول الشروط الأميركية والقدوم إلى طاولة المفاوضات، قائلاً: "لا نحتاج اتفاقاً كاملاً مع إيران في يوم واحد، لكن يجب أن تكون هناك حلول واضحة حول مدة التنازلات لتقديمها". وجاء كلام روبيو في أول مؤتمر له بصفته متحدثاً باسم البيت الأبيض، بعد دخول المتحدثة كارولاين ليفيت في إجازة الأمومة. وأوضح روبيو أن مهمة إعادة فتح مضيق هرمز دفاعية وليست هجومية، مشيراً إلى أن "عدة دول في العالم طلبت مساعدتنا في إعادة تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز".

التفاصيل عبر الرابط:

روبيو خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، 5 مايو 2026 (كانت نيشيمورا/فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

روبيو: على إيران قبول شروطنا والقدوم إلى طاولة المفاوضات

12:08 AM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة أمس الثلاثاء
  • طهران تنفي مهاجمة الإمارات وتحذرها من أي هجوم.
  • ترامب: ما يحدث مع إيران مناوشات صغيرة.
  • الإمارات: منظومات الدفاع الجوي تتعامل مع اعتداءات صاروخية.
  • هيغسيث: وقف إطلاق النار مع إيران صامد والحصار لا يزال سارياً.
  • استعدادات إسرائيلية لاحتمال عودة الحرب على جبهتين.
  • قرقاش: نثمن رسائل التضامن بعد الهجوم الإيراني.
  • مدة صنع سلاح نووي في إيران لم تتغيّر رغم الحرب.
  • عراقجي: لا حل عسكرياً في هرمز.
  • مدمرتان أميركيتان تعبران هرمز بعد وابل من النيران الإيرانية.
  • كوريا الجنوبية تحقق في حريق سفينة بمضيق هرمز.
  • الإمارات تطلب 20 طائرة شحن عسكرية من شركة برازيلية.
  • رفض عربي لتجدد الاعتداءات الإيرانية على الإمارات.
دلالات
المساهمون
محمد البديوي
نايف زيداني
كريم رمضان
صابر غل عنبري
قنا
أسوشييتد برس
رويترز
الأناضول
فرانس برس
العربي الجديد
العربي الجديد
المزيد في سياسة
الدخان يتصاعد من الضاحية الجنوبية بعد غارة إسرائيلية، 6 مايو 2026 (فرانس برس)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

لبنان | أول استهداف إسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت بعد الهدنة

قاليباف خلال مؤتمر صحافي في مبنى البرلمان الإيراني، 2 ديسمبر 2026(Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

قاليباف: العدو يريد استسلامنا ولا أستبعد هجمات جديدة

الشرع خلال لقائه وفداً فرنسياً في دمشق، 6 مايو 2026 (الرئاسة السورية/فيسبوك)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

لقاء بين الشرع ومسؤول عسكري فرنسي.. دمشق تعزز قنوات التواصل مع باريس