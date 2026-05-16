الحرب في المنطقة | تقديرات إسرائيلية بعودة واشنطن إلى الخيار العسكري

انتقد سفير الصين لدى الأمم المتحدة فو كونغ الجمعة مشروع قرار أميركيا بحرينيا بشأن مضيق هرمز، قائلا إن فحوى مشروع القرار وتوقيته غير مناسبين وإن إقراره لن يكون مفيدا. ويطالب مشروع القرار إيران بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام في المضيق، لكن دبلوماسيين رجحوا أن تستخدم روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد المشروع في حالة طرحه للتصويت.
ونشر موقع باس بلو الإخباري، الذي يركز على أخبار الأمم المتحدة، مقطعا مصورا قصيرا من مقابلة غير مرتبة سلفا مع فو سئل خلالها عن القرار فرد بالقول "لا نعتقد أن فحوى مشروع القرار صائبة، كما أن التوقيت غير مناسب". وأضاف "ما نحتاجه هو حث كلا الجانبين على الانخراط في مفاوضات جادة وحسنة النية لتسوية القضية. لذا، لا نعتقد أن إصدار قرار في هذه المرحلة سيكون مفيدا". وقال إنه لو كان الأمر متروكا للصين بصفتها الرئيس الحالي لمجلس الأمن المكون من 15 عضوا، لما طرح القرار للتصويت.