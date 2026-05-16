الحرب في المنطقة | تقديرات إسرائيلية بعودة واشنطن إلى الخيار العسكري

طهران

16 مايو 2026   |  آخر تحديث: 01:19 (توقيت القدس)
مع تعثر مسار العودة إلى المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، قدرت مصادر دبلوماسية إسرائيلية أن الاتصالات بين الطرفين تقف على شفا الانهيار، وأن خياراً عسكرياً ضد بنى تحتية استراتيجية في إيران، وعلى رأسها منشآت الطاقة والبنى الصناعية والمواقع المرتبطة بالبرنامج النووي ومنظومة الصواريخ، يتبلور بالتوازي. ووفقاً للمصادر نفسها في حديث لصحيفة "معاريف" العبرية يوم الجمعة، لم يُتخذ بعد أي قرار نهائي بشأن تنفيذ العملية، لكن "النافذة الدبلوماسية تُغلق بسرعة"، وقد تكون الأيام القريبة حاسمة.

ولدى عودته من بكين، قال ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسية أمس الجمعة: "في الوقت المناسب، إما أن ندخل وإما أن نستولي على الغبار النووي. أعتقد أننا سنستولي عليه على الأرجح، ولكن إن لم نتمكن من ذلك، فسندخل (إلى إيران)". وعلّق ترامب على المقترح الإيراني الأخير مشيراً إلى أنه لم يتضمن ضمانات قوية بما فيه الكفاية في ما يتعلق ببرنامجها النووي. وقال: "اطلعت عليه، وإذا لم تعجبني الجملة الأولى، فسأقوم برميه جانباً".

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، إنه لا يوجد حل عسكري في التعامل مع إيران، معتبراً أن "على الولايات المتحدة أن تدرك هذه الحقيقة"، مشيراً إلى أن واشنطن اختبرت ذلك مرتين على الأقل وخلصت إلى أنه لا حل عسكرياً. وأضاف عراقجي أن "المشكلة الأساسية تكمن في الرسائل المتناقضة التي تتلقاها طهران من الجانب الأميركي عبر التصريحات والمقابلات والمواقف المختلفة". 

دبلوماسي صيني ينتقد مشروع قرار أميركيا بحرينيا بشأن هرمز

انتقد سفير الصين لدى الأمم المتحدة فو كونغ الجمعة مشروع قرار أميركيا بحرينيا بشأن مضيق هرمز، قائلا إن فحوى مشروع القرار وتوقيته غير مناسبين وإن إقراره لن يكون مفيدا. ويطالب مشروع القرار إيران بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام في المضيق، لكن دبلوماسيين رجحوا أن تستخدم روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد المشروع في حالة طرحه للتصويت.

ونشر موقع باس بلو الإخباري، الذي يركز على أخبار الأمم المتحدة، مقطعا مصورا قصيرا من مقابلة غير مرتبة سلفا مع فو سئل خلالها عن القرار فرد بالقول "لا نعتقد أن فحوى مشروع القرار صائبة، كما أن التوقيت غير مناسب". وأضاف "ما نحتاجه هو حث كلا الجانبين على الانخراط في مفاوضات جادة وحسنة النية لتسوية القضية. لذا، لا نعتقد أن إصدار قرار في هذه المرحلة سيكون مفيدا". وقال إنه لو كان الأمر متروكا للصين بصفتها الرئيس الحالي لمجلس الأمن المكون من 15 عضوا، لما طرح القرار للتصويت.

الإمارات: جميع إجراءاتنا في إطار تدابير دفاعية

قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان يوم السبت إن جميع الإجراءات التي اتخذتها البلاد تندرج ضمن إطار تدابيرها الدفاعية الهادفة إلى حماية سيادتها ومدنييها وبنيتها التحتية الحيوية.

جاء البيان بعد أن نشرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الاثنين تقريرا قالت فيه إن الإمارات شنت عمليات عسكرية على إيران في أوائل إبريل/نيسان. ولم يشر بيان وزارة الخارجية الإماراتية صراحة إلى الضربات التي أوردها التقرير على إيران.

ترامب: لم أستخف بأي شيء يتعلّق بإيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقناة فوكس نيوز الأميركية، الجمعة، إنه "لم يستخف بأي شيء" في ما يتعلق بالحرب ضد إيران. وقال ترامب رداً على سؤال حول ما إذا كان قد قلّل من قدرة إيران على التحمّل: "أنا لم أستخفّ بأي شيء. لقد ضربناهم بقوة هائلة بشكل لا يُصدّق. (...) لقد تركنا جسورهم، وتركنا قدرتهم على توليد الكهرباء. يمكننا القضاء على كل ذلك خلال يومين. يومين فقط. كل شيء".

ترامب في حديث إلى الصحافيين على متن طائرة الرئاسة، 15 مايو 2026 (Getty)
أبرز تطورات أمس الجمعة

  • الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك شبكة تجسس مرتبطة بالموساد

  • وصول حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول إلى بحر العرب

  • الإمارات ترفض "مزاعم" إيران بالضلوع في الحرب

  • "بلومبيرغ": الإمارات سعت إلى رد عسكري على إيران

  • وزير: إعادة 11 باكستانياً و20 إيرانياً كانوا على متن سفن

  • ميرز: اتفقت مع ترامب على ضرورة عودة إيران إلى المفاوضات

  • الإمارات تعلن تسريع مشروع خط أنابيب نفطي لتجاوز مضيق هرمز

  • ترامب: شي يؤيد منع إيران من امتلاك سلاح نووي

  • عراقجي: لا حل عسكرياً مع إيران وهرمز مفتوح أمام الأصدقاء

صورة ضخمة لمجتبى خامنئي وسط طهران، 20 إبريل 2026 (رويترز)
الحرب في المنطقة | طهران لا ترى حلاً عسكرياً وترامب لن يصبر كثيراً

