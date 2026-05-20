الحرب في المنطقة | تقدم في المحادثات وترامب يمهل إيران "بضعة أيام"

أفادت القناة 12 العبرية بأن إسرائيل "فوجئت" بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تأجيل هجوم عسكري على إيران كان مقرراً الثلاثاء، وزعمت أنه لم يجرِ إبلاغ تل أبيب بالقرار إلّا "في اللحظات الأخيرة". وقالت القناة: "إسرائيل فوجئت بإعلان ترامب تأجيل الهجوم على إيران ولم يجرِ إبلاغها إلّا في اللحظات الأخيرة".
وأضافت أنه "رغم عدم اتخاذ أي قرار رسمي حتى الآن، فإن سلاح الجو الإسرائيلي يستعد لسيناريو يأمر فيه الرئيس ترامب بشن هجوم، وهو ما قد يحدث في الأيام المقبلة". وكشفت القناة عن تحقيق مشترك أجراه الجيشان الأميركي والإسرائيلي، مؤخراً، بشأن الحرب الأخيرة على إيران. وأوضحت أن التحقيق يهدف إلى "تحسين وتطوير وبناء قدرات عملياتية جديدة، ستكون مطلوبة إذا اضطرت القوات للعمل مرة أخرى" ضد إيران. وقالت القناة إن "التحدي الرئيسي الذي يواجه المخططين الآن هو مسألة التوقيت والقدرة على تحقيق عنصر المفاجأة في مواجهة مستوى جاهزية إيران"، وزعمت القناة أن إسرائيل "لا ترغب في الدخول في تبادل ضربات طويل الأمد، بل إن المستوى السياسي يفضّل فرض حصار وعقوبات اقتصادية شديدة جداً بهدف خنق الاقتصاد في إيران لإجبار النظام على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بشروط أفضل".
لكنها، أشارت إلى أن "المشكلة الأساسية في الحصار الاقتصادي تكمن في طول الوقت المطلوب لتحقيق نتائج"، مضيفة "ليس من المؤكد أن إسرائيل لديها الوقت الكافي لذلك، خاصة في ظل ما يحدث في لبنان"، وتحدثت القناة عن "شكوك بشأن الجداول الزمنية للإدارة الأميركية، التي تتحرك في ظل التطورات السياسية الداخلية الأميركية".