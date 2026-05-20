الحرب في المنطقة | تقدم في المحادثات وترامب يمهل إيران "بضعة أيام"

طهران

20 مايو 2026   |  آخر تحديث: 03:17 (توقيت القدس)
في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لتثبيت التهدئة والتوصل لاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى، وإنه كان على وشك اتخاذ قرار بتوجيه ضربة لها قبل أن يؤجلها. وذكر ترامب أنه حدّد لإيران "فترة زمنية محدودة" لإبرام صفقة والوصول لاتفاق، مضيفاً "أعني أنّني أتحدث عن يومَين أو ثلاثة. ربما الجمعة أو السبت أو الأحد. ربما بداية الأسبوع المقبل".

بدوره، قال نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، إن المحادثات مع إيران تحرز تقدماً جيداً، لكن واشنطن جاهزة لاستئناف العمليات العسكرية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وقال في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض "يجري إحراز تقدم جيّد، لكننا سنواصل العمل، وفي النهاية سنتوصل إلى اتفاق أو لن نتوصل إليه"، وتابع: "نحن في وضع جيد، لكن هناك خياراً ثانياً، هو استئناف الحملة العسكرية"، وأضاف "نحن في حالة جهوز كامل. لا نريد أن نسلك هذا المسار، لكن الرئيس مستعد وقادر على المضي فيه إذا اقتضى الأمر".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الثلاثاء، أن العودة إلى الحرب ستشهد "العديد من المفاجآت"، وأشار في منشور على "إكس" إلى أنه مع الدروس التي تعلمتها بلاده والمعرفة التي اكتسبتها، فإن العودة إلى ساحة الحرب "سترافقها مفاجآت أكثر بكثير".

01:14 am

مجلس الشيوخ يدعم قراراً يحد من صلاحيات ترامب في حرب إيران

وافق مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء على دفع قرار بشأن صلاحيات الحرب للأمام وهو قرار من شأنه إنهاء الحرب على إيران ما لم يحصل الرئيس دونالد ترامب على تفويض من الكونغرس، في خطوة تمثل انتقاداً نادراً للرئيس الجمهوري، لكن هذا الإجراء لا يزال بعيداً بعدة خطوات عن الدخول حيز التنفيذ.

مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على قرار يقيد صلاحيات ترامب في حرب إيران

12:32 AM

طهران
عراقجي يتوعد بـ"مفاجآت" في حال استئناف الحرب

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الثلاثاء، أن العودة إلى الحرب ستشهد "العديد من المفاجآت".

وأشار في منشور على "إكس" إلى أنه بعد أشهر من اندلاع الحرب ضد إيران، أقر الكونغرس الأميركي بتدمير عشرات الطائرات التي تُقدَّر قيمتها بمليارات الدولارات.

وأضاف أنَّه "جرى الآن التأكيد رسمياً أن قواتنا المسلحة القوية كانت أول قوة في العالم تتمكن من إسقاط المقاتلة المتقدمة والذائعة الصيت إف‑35".

وقال عراقجي إن "الدروس التي تعلمتها بلاده والمعرفة التي اكتسبتها، تشير إلى أن العودة إلى ساحة الحرب سترافقها مفاجآت أكثر بكثير".

12:27 am

واشنطن تتجنّب الإقرار بالمسؤولية عن هجوم مدرسة ميناب

تجنّب مسؤول عسكري أميركي رفيع، الثلاثاء، الإقرار بالمسؤولية عن هجوم على مدرسة في إيران أوقع 155 قتيلاً في أول أيام الحرب، وأصر على أن التحقيق في الضربة "متشعّب" وما زال مستمراً. وقال قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر خلال جلسة مساءلة أمام لجنة رقابية في الكونغرس إن "المدرسة تقع داخل قاعدة نشطة لصواريخ كروز تابعة للحرس الثوري الإيراني"، وشدّد على أن ذلك "يجعل التحقيق أكثر تشعّباً".

وقُتل في الضربة التي أصابت مدرسة ميناب الابتدائية في جنوب إيران 73 صبياً و47 فتاة و26 مدرّساً وسبعة من الأهالي وسائق حافلة مدرسية وشخص بالغ، وفق الإعلام الرسمي الإيراني. وتجنّبت الولايات المتحدة مراراً الإقرار بالمسؤولية عن المأساة.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أفادت بأن المدرسة أصيبت بصاروخ كروز أميركي من نوع توماهوك، وهو سلاح لا تمتلكه إيران. كذلك حمّل تقرير لشبكة "سي أن أن" الولايات المتحدة مسؤولية الهجوم. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمح إلى مسؤولية محتملة لطهران قائلاً إنّ الذخيرة الإيرانية "لا تتمتع بأدنى دقة".

12:26 am

القناة 12: إسرائيل فوجئت بإعلان ترامب تأجيل الهجوم على إيران

أفادت القناة 12 العبرية بأن إسرائيل "فوجئت" بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تأجيل هجوم عسكري على إيران كان مقرراً الثلاثاء، وزعمت أنه لم يجرِ إبلاغ تل أبيب بالقرار إلّا "في اللحظات الأخيرة". وقالت القناة: "إسرائيل فوجئت بإعلان ترامب تأجيل الهجوم على إيران ولم يجرِ إبلاغها إلّا في اللحظات الأخيرة".

وأضافت أنه "رغم عدم اتخاذ أي قرار رسمي حتى الآن، فإن سلاح الجو الإسرائيلي يستعد لسيناريو يأمر فيه الرئيس ترامب بشن هجوم، وهو ما قد يحدث في الأيام المقبلة". وكشفت القناة عن تحقيق مشترك أجراه الجيشان الأميركي والإسرائيلي، مؤخراً، بشأن الحرب الأخيرة على إيران. وأوضحت أن التحقيق يهدف إلى "تحسين وتطوير وبناء قدرات عملياتية جديدة، ستكون مطلوبة إذا اضطرت القوات للعمل مرة أخرى" ضد إيران. وقالت القناة إن "التحدي الرئيسي الذي يواجه المخططين الآن هو مسألة التوقيت والقدرة على تحقيق عنصر المفاجأة في مواجهة مستوى جاهزية إيران"، وزعمت القناة أن إسرائيل "لا ترغب في الدخول في تبادل ضربات طويل الأمد، بل إن المستوى السياسي يفضّل فرض حصار وعقوبات اقتصادية شديدة جداً بهدف خنق الاقتصاد في إيران لإجبار النظام على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بشروط أفضل".

لكنها، أشارت إلى أن "المشكلة الأساسية في الحصار الاقتصادي تكمن في طول الوقت المطلوب لتحقيق نتائج"، مضيفة "ليس من المؤكد أن إسرائيل لديها الوقت الكافي لذلك، خاصة في ظل ما يحدث في لبنان"، وتحدثت القناة عن "شكوك بشأن الجداول الزمنية للإدارة الأميركية، التي تتحرك في ظل التطورات السياسية الداخلية الأميركية".

12:04 AM
أبرز الأحداث الثلاثاء | 19 مايو

  • واشنطن تصادر ناقلة نفط مرتبطة بإيران في المحيط الهندي

  • فانس: أحرزنا "تقدماً كبيراً" في المحادثات مع إيران

  • "سنتكوم": إجبار 88 سفينة على تغيير مسارها في إطار حصار إيران

  • ترامب: قد نضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى

  • وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون احتواء تداعيات الحرب

  • الأنصاري: الجهود القطرية مستمرة لدعم الوساطة

  • انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية جراء تفكيك ذخائر غير منفجرة

02:48 am

ترامب: سننهي الحرب مع إيران بسرعة كبيرة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمشرعين في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة "ستنهي الحرب بسرعة كبيرة" مع إيران، مضيفاً أنها لن تمتلك سلاحاً نووياً.

 

