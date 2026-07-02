الحرب في المنطقة | تقدم بمفاوضات الدوحة وفقدان جندي أميركي ببحر العرب

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طهران

العربي الجديد

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موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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02 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 11:14 (توقيت القدس)
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في أعقاب اختتام محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة في الدوحة، إن الأطراف اتفقت على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء مواكب تشييع الزعيم الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي. وذكر الأنصاري أن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا الأربعاء اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأميركيين والإيرانيين حيث تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد.

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية وكبير المفاوضين الإيرانيين كاظم غريب آبادي، الأربعاء، إن الوفد الإيراني بدأ محادثاته بلقاء مع رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تلاه اجتماعان مشتركان مع أعضاء الوساطة القطرية والباكستانية. وأوضح أن الأطراف المشاركة في المباحثات قررت إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق المراقبة بحلول اليوم الخميس، بهدف الإبلاغ الرسمي والموثق عن أوجه القصور في مذكرة التفاهم، ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

كما أشار كبير المفاوضين الإيرانيين إلى أن الاجتماعات مع المسؤولين القطريين، بما في ذلك البنك المركزي، تناولت بعض القضايا المتعلقة بإنفاق جزء من مبلغ الستة مليارات دولار الأولية، لافتا إلى الاتفاق على شراء السلع التي تحتاجها إيران وفقا للاحتياجات التي تعلنها وتسليمها إليها. وأكد غريب آبادي أنه لم يُعقد في الدوحة أي اجتماع بين الوفدين الإيراني والأميركي.

تطورات الحرب في المنطقة يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

10:43 am

فرانس برس

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فرانس برس
قاليباف يدعو الإيرانيين للثأر لخامنئي بالمشاركة في تشييعه

دعا رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف الخميس، إلى الثأر لمقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، من خلال المشاركة الواسعة في مراسم تشييعه التي تبدأ السبت في طهران. وقال قاليباف في بيان "أدعو جميع الشعب الإيراني... إلى كتابة صفحة مجيدة في تاريخ إيران الإسلامية من خلال حضوركم" تشييع خامنئي الذي اغتيل في اليوم الأول من العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران. وأضاف أنّ "نداء الأمة للثأر يجب أن يتردد صداه في آذان العالم أجمع".

09:42 am

رويترز

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رويترز
النفط يواصل التراجع لليوم الثالث بعد محادثات الدوحة

واصلت أسعار النفط التراجع لليوم الثالث على التوالي وهبطت بنحو واحد بالمئة اليوم الخميس بعد أن قالت قطر إن إيران والولايات المتحدة أحرزتا تقدما في محادثات غير مباشرة ركزت على مضيق هرمز الذي كان يمر عبره خُمس إمدادات العالم من النفط قبل الحرب.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 70.80 دولارا للبرميل بحلول الساعة 2:56 بتوقيت غرينتش، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 67.74 دولارا للبرميل. ونزل المؤشران في الجلسة السابقة بأكثر من واحد بالمئة إلى أدنى مستوياتهما في أربعة أشهر.

تفاصيل التطورات في الأسواق في هذا الرابط:

بورصة نيويورك خلال التداول الصباحي، 26 يونيو 2026 (مايكل سانتياغو/ Getty)
أسواق
التحديثات الحية

الأسواق اليوم | الذهب يواصل الارتفاع والنفط يتراجع لليوم الثالث

06:18 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
إيران: مضيق هرمز يخضع لقيادتنا

قال نائب وزير الخارجية الإيراني، إن مضيق هرمز "يخضع للقيادة الإيرانية وليس للقيادة المركزية الأميركية".

03:51 am

قنا

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قنا
فقدان جندي أميركي وإصابة 3 في بحر العرب

أعلن الجيش الأميركي فقدان أحد أفراده وإصابة ثلاثة آخرين إثر هبوط اضطراري لمروحية عسكرية من طراز "إم إتش-60 إس سي هوك" في بحر العرب. وقال الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية إن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية للعثور على أحد أفراد الطاقم الجوي الذي لا يزال في عداد المفقودين، مؤكداً أنه لا توجد مؤشرات حتى الآن على أن الحادث نجم عن عمل عدائي. وأضاف أن المروحية تتبع لمجموعة حاملة الطائرات "جورج إتش دبليو بوش".

1:54 AM
ترامب: حركة السفن في هرمز قياسية وسعر النفط يتراجع

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن السفن تعبر مضيق هرمز "بأعداد لم يسبق لأحد أن رآها"، مشيراً إلى تسجيل حركة الملاحة أرقاماً قياسية في المضيق. وأضاف أن أسعار النفط تواصل التراجع.

12:09 AM

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
اختتام محادثات الدوحة

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية وكبير المفاوضين الإيرانيين كاظم غريب آبادي، مساء اليوم الأربعاء، اختتام جولة المفاوضات التقنية في الدوحة، مشيرا إلى أن الوفد الإيراني بدأ محادثاته صباحا بلقاء مع رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تلاه اجتماعان مشتركان مع أعضاء الوساطة القطرية والباكستانية.

نائب وزير خارجية إيران للشؤون الحقوقية كاظم غريب أبادي، 10 يوليو 2019 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

اختتام مباحثات الدوحة بين طهران وواشنطن: هذه مخرجاتها

12:07 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
الأنصاري: تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في أعقاب اختتام محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة في الدوحة، إن الأطراف اتفقت على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء مواكب تشييع الزعيم الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي. وذكر الأنصاري أن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا الأربعاء اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأميركيين والإيرانيين حيث تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد.

11:51 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
أبرز تطورات أمس الأربعاء

  • اختتام مباحثات الدوحة بين طهران وواشنطن

  • طهران: اتفاق على إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن أي انتهاكات

  • "أكسيوس": تفاهم يقضي بالحفاظ على الهدوء بين إيران وأميركا

  • مسؤول إيراني: لم نعقد أي اجتماع مع الوفد الأميركي بالدوحة

  • ترامب يشيد بالمباحثات مع إيران في الدوحة

  • أيزنكوت وبينت يكذّبان نتنياهو: لم يكن لإيران سلاح نووي

  • زوارق صغيرة تحمل مسلحين تقترب من سفينة قبالة اليمن

  • عراقجي: أي تهديد ضد إيران سيواجه برد قوي وفوري

  • "رويترز": إيران تصر على انتزاع اعتراف دولي بالسيطرة على هرمز

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الحرب بالمنطقة| اختتام مباحثات الدوحة غير المباشرة بين طهران وواشنطن

7:34 AM

إبراهيم سيف

إبراهيم سيف
إبراهيم سيف
إبراهيم سيف وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني السابق (2015-2017)، وزير سابق للتخطيط والتعاون الدولي (2013 - 2015)، أمين عام سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأردن (2009 – 2012 ). أكاديمي عمل أستاذاً لعلم الاقتصاد في الجامعة الأردنية، ومديراً لمركز الدراسات الاستراتيجية.
الأصول المجمدة ومعضلة الاقتصاد الإيراني المتهالك

بينما تتقاطر ناقلات النفط في مضيق هرمز تحت حراسة البحرية الأميركية وأعين الحرس الثوري الإيراني، وتجلس وفود إيرانية وأميركية على طاولات التفاوض في عواصم وسيطة، تستمر معاناة المواطن الإيراني من أزمة يومية بالغة القسوة بسبب انهيار قيمة العملة الإيرانية (الريال)، وما تبعها من تضخم جامح؛ وهذا الانهيار في قيمة العملة يعني أن معظم مدخرات الإيرانيين، مستثمرين ومستهلكين، تبددت خلال عدد قليل من السنوات. لمزيد من التفاصيل: 

سوق في طهران، 28 مارس 2026 (كافي كاظمي/ Getty)
موقف
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الأصول المجمدة ومعضلة الاقتصاد الإيراني المتهالك

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صابر غل عنبري
قنا
رويترز
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