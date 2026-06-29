الحرب في المنطقة | تقارير عن جلسة محادثات الثلاثاء دون تأكيد إيراني

تتواصل التحركات الدبلوماسية والعسكرية في المنطقة، وسط مؤشرات على محاولة احتواء التصعيد في مضيق هرمز، بعد نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الهجمات المتبادلة في المضيق، وعقد اجتماع بين الجانبين يوم الثلاثاء المقبل في الدوحة، وذلك بعد تصريحات إيرانية حول وقف المفاوضات التي كانت مقررة الأحد.
في المقابل، لا تزال تداعيات الاتفاق بين الحكومة اللبنانية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي تلقي بظلالها على المشهد الإقليمي، إذ أفاد موقع "والاه" العبري بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفعت مستوى التأهب تحسباً لاحتمال تعرض العمق الإسرائيلي لهجوم إيراني، على خلفية الاتفاق الذي تقول تل أبيب إن هدفه النهائي يتمثل في نزع سلاح حزب الله.
وعلى خط موازٍ، تكثفت الاتصالات العربية بشأن التطورات الأخيرة، إذ أكدت اتصالات منفصلة بين وزراء خارجية عرب أهمية تنفيذ اتفاق واشنطن وطهران، وضرورة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، في ظل مساعٍ إقليمية لاحتواء التصعيد وتثبيت التفاهمات المرتبطة بلبنان والمنطقة.
"العربي الجديد" يتابع تطورات الأوضاع في المنطقة والمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة أولاً بأول..