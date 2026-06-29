الحرب في المنطقة | تقارير عن جلسة محادثات الثلاثاء دون تأكيد إيراني

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العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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29 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 02:47 (توقيت القدس)
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تتواصل التحركات الدبلوماسية والعسكرية في المنطقة، وسط مؤشرات على محاولة احتواء التصعيد في مضيق هرمز، بعد نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الهجمات المتبادلة في المضيق، وعقد اجتماع بين الجانبين يوم الثلاثاء المقبل في الدوحة، وذلك بعد تصريحات إيرانية حول وقف المفاوضات التي كانت مقررة الأحد.

في المقابل، لا تزال تداعيات الاتفاق بين الحكومة اللبنانية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي تلقي بظلالها على المشهد الإقليمي، إذ أفاد موقع "والاه" العبري بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفعت مستوى التأهب تحسباً لاحتمال تعرض العمق الإسرائيلي لهجوم إيراني، على خلفية الاتفاق الذي تقول تل أبيب إن هدفه النهائي يتمثل في نزع سلاح حزب الله.

وعلى خط موازٍ، تكثفت الاتصالات العربية بشأن التطورات الأخيرة، إذ أكدت اتصالات منفصلة بين وزراء خارجية عرب أهمية تنفيذ اتفاق واشنطن وطهران، وضرورة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، في ظل مساعٍ إقليمية لاحتواء التصعيد وتثبيت التفاهمات المرتبطة بلبنان والمنطقة.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الأوضاع في المنطقة والمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة أولاً بأول..

02:45 am

رويترز

avata
رويترز
مسؤول أميركي: الهجمات ستتوقف مؤقتا ويمكن للسفن التحرك بحرية

قال مسؤول أميركي الأحد، إن الولايات المتحدة وإيران ستوقفان الضربات وستسمح للسفن بالإبحار بحرية، إذ من المقرر استئناف المحادثات الفنية بشأن جميع بنود مذكرة التفاهم. وأضاف حسبما نقلت عنه وكالة رويترز "من المقرر استئناف المحادثات الفنية بشأن جميع بنود مذكرة التفاهم. وسيوقف الطرفان الضربات مؤقتا وسيسمح للسفن بالإبحار بحرية". 

11:38 PM
مسؤول أميركي: المحادثات مع إيران مستمرة

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول أميركي قوله إن أياً من المحادثات مع إيران لم يلغ رغم الضربات الأخيرة، مؤكداً استمرار تبادل الرسائل بين الجانبين عبر قنوات تهدف إلى تجنب التصعيد.

11:36 PM
لا تأكيد إيرانياً لاستئناف المحادثات مع واشنطن

لا تأكيد رسميا إيرانيا حتى الآن لاستئناف المحادثات مع واشنطن، رغم تقارير تحدثت عن اتفاق لعقد اجتماع بين الجانبين الثلاثاء المقبل في الدوحة.

11:36 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
أكسيوس: اتفاق أميركي إيراني على وقف الهجمات في هرمز

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الهجمات المتبادلة في مضيق هرمز، وعقد اجتماع بين الجانبين يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

11:28 PM
أبرز تطورات الوضع في المنطقة يوم أمس الأحد
  • اتصالات عربية مكثفة تؤكد أهمية تنفيذ اتفاق واشنطن وطهران
  • تقديرات إيرانية بمشاركة 20 مليون شخص في مراسم تشييع خامنئي
  • قاليباف يجري مباحثات هاتفية مع بري
  • مواجهات ليلية ثانية بين طهران وواشنطن تهدّد مذكرة التفاهم
  • "مجلس التعاون" يدين الاعتداءات الإيرانية على دول في الخليج
  • سفينة حاويات تابعة لشركة فرنسية تخرج من مضيق هرمز
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