الحرب في المنطقة | تفاؤل حذر بشأن الوصول لاتفاق

ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الثلاثاء أن ناقلة نفط أبلغت عن انفجار عند جانبها الأيسر من الخارج، وذلك على بعد 60 ميلاً بحرياً من العاصمة العُمانية مسقط.
وأكدت الهيئة سلامة السفينة "أولمبيك لايف" وطاقمها، على الرغم من إبلاغ الناقلة عن تسرب كمية من الوقود إلى المياه. وأشارت إلى أن سبب حدوث الانفجار لا يزال مجهولاً.
وأظهرت بيانات تتبع السفن من منصة "مارين ترافيك" أن ناقلة النفط العملاقة المملوكة لشركة يونانية كانت تبحر بالقرب من مسقط في حدود الساعة 0700 بتوقيت غرينتش، في طريقها للخروج من خليج عُمان، ولم تكن محملة بأي شحنة.
وذكرت شركة "سبرينغفيلد" للشحن، التي تتولى الإدارة الفنية للسفينة، أن الناقلة تعرضت لاصطدام بجسم مجهول حوالي الساعة 09:20 بتوقيت غرينتش، إلا أنها ظلت مستقرة وقادرة على العمل.
وأضافت الشركة في بيان لرويترز "أظهر التقييم الأولي وجود أضرار في أحد خزانات الوقود. وقد لوحظ وجود بقعة زيتية في الماء بعد الحادث"، مشيرة إلى أنه تم احتواء التسرب منذ ذلك الحين.