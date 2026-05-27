الحرب في المنطقة | تفاؤل حذر بشأن الوصول إلى اتفاق

ندد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بالهجوم الذي استهدف محطة براكة النووية في الإمارات، مؤكداً في بيان أن الهجوم يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
ولم يحمّل المجلس أي جهة مسؤولية الهجوم.
تتواصل الجهود لوضع آخر اللمسات على اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في المنطقة، رغم اتهام طهران واشنطن أمس الثلاثاء بأنها انتهكت وقف إطلاق النار في إقليم هرمزجان بجنوب البلاد. وبينما قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن التفاوض على اتفاق لإنهاء الحرب قد "يستغرق بضعة أيام"، أعلن الجيش الأميركي أن قواته شنّت هجمات على مواقع منصات إطلاق صواريخ في جنوب إيران الاثنين، بالإضافة إلى زوارق حاولت زرع ألغام.
وأجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس الثلاثاء، اتصالات هاتفية منفصلة مع قادة دول المنطقة لتقديم التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى وبحث آخر تطورات المفاوضات الإيرانية الأميركية، وسط أجواء من التفاؤل بقرب التوصل إلى مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء حالة التوتر والحرب في المنطقة.
وأكد أمير قطر خلال الاتصال موقف دولة قطر الثابت الداعي إلى تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، وضرورة التزام جميع الأطراف بأقصى درجات المسؤولية والحكمة، لتجنيب المنطقة تداعيات التصعيد، معرباً عن تقديره للرئيس على انخراط الحكومة الإيرانية في الحوار والعمل بشكل بناء. ودعا في الوقت نفسه إلى مواصلة الانخراط الإيجابي في مسار المفاوضات التي تتولى باكستان تيسيرها، وتعزيز الحوار، لا سيما مع دول المنطقة.
في الأثناء، عادت خدمة الإنترنت جزئياً إلى إيران، وفق ما أفاد مرصد "نتبلوكس" لمراقبة الشبكة الثلاثاء، بعد قطعها من جانب السلطات قبل ثلاثة أشهر بالتزامن مع بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وقال المرصد إن مراقبة الإرسال يدلّ على "عودة جزئية للتواصل عبر الإنترنت في إيران في اليوم الثامن والثمانين، بعد 2093 ساعة من عزلة شبه تامة"، واصفاً ذلك بـ"أطول حجب وطني شامل للإنترنت في التاريخ الحديث".