الحرب في المنطقة | تفاؤل حذر بشأن الوصول إلى اتفاق

طهران

العربي الجديد

27 مايو 2026   |  آخر تحديث: 01:19 (توقيت القدس)
تتواصل الجهود لوضع آخر اللمسات على اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في المنطقة، رغم اتهام طهران واشنطن أمس الثلاثاء بأنها انتهكت وقف إطلاق النار في إقليم هرمزجان بجنوب البلاد. وبينما قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن التفاوض على اتفاق لإنهاء الحرب قد "يستغرق بضعة أيام"، أعلن الجيش الأميركي أن قواته شنّت هجمات على مواقع منصات إطلاق صواريخ في جنوب إيران الاثنين، بالإضافة إلى زوارق حاولت زرع ألغام.

وأجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس الثلاثاء، اتصالات هاتفية منفصلة مع قادة دول المنطقة لتقديم التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى وبحث آخر تطورات المفاوضات الإيرانية الأميركية، وسط أجواء من التفاؤل بقرب التوصل إلى مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء حالة التوتر والحرب في المنطقة.

وأكد أمير قطر خلال الاتصال موقف دولة قطر الثابت الداعي إلى تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، وضرورة التزام جميع الأطراف بأقصى درجات المسؤولية والحكمة، لتجنيب المنطقة تداعيات التصعيد، معرباً عن تقديره للرئيس على انخراط الحكومة الإيرانية في الحوار والعمل بشكل بناء. ودعا في الوقت نفسه إلى مواصلة الانخراط الإيجابي في مسار المفاوضات التي تتولى باكستان تيسيرها، وتعزيز الحوار، لا سيما مع دول المنطقة.

في الأثناء، عادت خدمة الإنترنت جزئياً إلى إيران، وفق ما أفاد مرصد "نتبلوكس" لمراقبة الشبكة الثلاثاء، بعد قطعها من جانب السلطات قبل ثلاثة أشهر بالتزامن مع بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وقال المرصد إن مراقبة الإرسال يدلّ على "عودة جزئية للتواصل عبر الإنترنت في إيران في اليوم الثامن والثمانين، بعد 2093 ساعة من عزلة شبه تامة"، واصفاً ذلك بـ"أطول حجب وطني شامل للإنترنت في التاريخ الحديث".

مجلس الأمن يندد بالهجوم على محطة براكة النووية في الإمارات

ندد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بالهجوم الذي استهدف محطة براكة النووية في الإمارات، مؤكداً في بيان أن الهجوم يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

ولم يحمّل المجلس أي جهة مسؤولية الهجوم.

هيئة بحرية: ناقلة أبلغت عن انفجار في جانبها قبالة عُمان

ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الثلاثاء أن ناقلة نفط أبلغت عن انفجار عند جانبها الأيسر من الخارج، وذلك على بعد 60 ميلاً بحرياً من العاصمة العُمانية مسقط.

وأكدت الهيئة سلامة السفينة "أولمبيك لايف" وطاقمها، على الرغم من إبلاغ الناقلة عن تسرب كمية من الوقود إلى المياه. وأشارت إلى أن سبب حدوث الانفجار لا يزال مجهولاً.

وأظهرت بيانات تتبع السفن من منصة "مارين ترافيك" أن ناقلة النفط العملاقة المملوكة لشركة يونانية كانت تبحر بالقرب من مسقط في حدود الساعة 0700 بتوقيت غرينتش، في طريقها للخروج من خليج عُمان، ولم تكن محملة بأي شحنة.

وذكرت شركة "سبرينغفيلد" للشحن، التي تتولى الإدارة الفنية للسفينة، أن الناقلة تعرضت لاصطدام بجسم مجهول حوالي الساعة 09:20 بتوقيت غرينتش، إلا أنها ظلت مستقرة وقادرة على العمل.

وأضافت الشركة في بيان لرويترز "أظهر التقييم الأولي وجود أضرار في أحد خزانات الوقود. وقد لوحظ وجود بقعة زيتية في الماء بعد الحادث"، مشيرة إلى أنه تم احتواء التسرب منذ ذلك الحين.

أبرز تطورات أمس الثلاثاء 26 مايو 2026
  • الحرس الثوري الإيراني: عبور 25 سفينة تجارية مضيق هرمز
  • أمير قطر يدعو إيران لمواصلة الانخراط الإيجابي في المفاوضات
  • عودة جزئية للأنترنت الى إيران بعد أطول حجب في العالم
  • خامنئي: المنطقة لن تكون بعد الآن درعاً للقواعد الأميركية
  • قطر تنفي مزاعم "عرض" أموال على إيران لضمان التوصل إلى اتفاق
  • الجيش الأميركي: هاجمنا منصات إطلاق صواريخ وزوارق في إيران
سنتكوم: إجبار 108 سفن على تغيير مسارها

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الثلاثاء، أنها أجبرت 108 سفن تجارية على تغيير مسارها، في إطار الحصار البحري الأميركي المفروض على إيران الذي بدأ في 13 إبريل/نيسان الماضي. وذكرت القيادة المركزية في بيان نشرته على منصة "إكس" بتغيير مسار 108 سفن تجارية كانت تحاول دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها.

وتضمن منشور سنتكوم صورة لبحّارة أميركية أثناء تأدية نوبة حراسة على المدمرة الصاروخية الموجهة "يو إس إس جون فين"، وذلك خلال عبورها خليج عُمان دعماً للحصار الأميركي على إيران.

صورة لسنتكوم خلال مراقبتها سفينة تجارية قرب مضيق هرمز، 22 مايو 2026 (إكس)
