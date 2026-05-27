تتواصل الجهود لوضع آخر اللمسات على اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في المنطقة، رغم اتهام طهران، واشنطن أمس الثلاثاء بأنها انتهكت وقف إطلاق النار في إقليم هرمزجان بجنوب البلاد. وبينما قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن التفاوض على اتفاق لإنهاء الحرب قد "يستغرق بضعة أيام"، أعلن الجيش الأميركي أن قواته شنّت هجمات على مواقع منصات إطلاق صواريخ في جنوب إيران الاثنين، بالإضافة إلى زوارق حاولت زرع ألغام. وقالت واشنطن إن الضربات ذات طبيعة دفاعية، فيما ذكر الحرس الثوري الإيراني أنه يحتفظ بحق الرد.
وقال مسؤولون إيرانيون وأميركيون إن المحادثات غير المباشرة أحرزت تقدماً بشأن مذكرة تفاهم، أو اتفاق أولي، من شأنه أن يفضي إلى مزيد من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف عاد إلى إيران قادماً من قطر بعد أن سعى للتوصل إلى اتفاق بشأن الإفراج عن نحو 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، وذلك ضمن الاتفاق الأولي. ونقلت وكالة فارس للأنباء الإيرانية عن مصدر، أن الإفراج عن هذه الأموال آخر نقطة خلاف جدية تحول دون التوصل إلى اتفاق.
وأجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس الثلاثاء، اتصالات هاتفية منفصلة مع قادة دول المنطقة لتقديم التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى وبحث آخر تطورات المفاوضات الإيرانية الأميركية، وسط أجواء من التفاؤل بقرب التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب.
في الأثناء، عادت خدمة الإنترنت جزئياً إلى إيران، وفق ما أفاد مرصد "نتبلوكس" لمراقبة الشبكة، أمس الثلاثاء، بعد قطعها من جانب السلطات قبل ثلاثة أشهر بالتزامن مع بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
