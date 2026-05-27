الحرب في المنطقة | تفاؤل حذر بشأن التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة

طهران

العربي الجديد

واشنطن

العربي الجديد

27 مايو 2026   |  آخر تحديث: 12:37 (توقيت القدس)
تتواصل الجهود لوضع آخر اللمسات على اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في المنطقة، رغم اتهام طهران، واشنطن أمس الثلاثاء بأنها انتهكت وقف إطلاق النار في إقليم هرمزجان بجنوب البلاد. وبينما قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن التفاوض على اتفاق لإنهاء الحرب قد "يستغرق بضعة أيام"، أعلن الجيش الأميركي أن قواته شنّت هجمات على مواقع منصات إطلاق صواريخ في جنوب إيران الاثنين، بالإضافة إلى زوارق حاولت زرع ألغام. وقالت واشنطن إن الضربات ذات طبيعة دفاعية، فيما ذكر الحرس الثوري الإيراني أنه يحتفظ بحق الرد.

وقال مسؤولون إيرانيون وأميركيون إن المحادثات غير المباشرة أحرزت تقدماً بشأن مذكرة تفاهم، أو اتفاق أولي، من شأنه أن يفضي إلى مزيد من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف عاد إلى إيران قادماً من قطر بعد أن سعى للتوصل إلى اتفاق بشأن الإفراج عن نحو 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، وذلك ضمن الاتفاق الأولي. ونقلت وكالة فارس للأنباء الإيرانية عن مصدر، أن الإفراج عن هذه الأموال آخر نقطة خلاف جدية تحول دون التوصل إلى اتفاق.

وأجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس الثلاثاء، اتصالات هاتفية منفصلة مع قادة دول المنطقة لتقديم التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى وبحث آخر تطورات المفاوضات الإيرانية الأميركية، وسط أجواء من التفاؤل بقرب التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب.

في الأثناء، عادت خدمة الإنترنت جزئياً إلى إيران، وفق ما أفاد مرصد "نتبلوكس" لمراقبة الشبكة، أمس الثلاثاء، بعد قطعها من جانب السلطات قبل ثلاثة أشهر بالتزامن مع بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

12:36 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
طهران تستبعد تجدد الحرب وتختلف مع واشنطن بشأن مضيق هرمز

استبعد نائب قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، محمد أكبر زاده، اليوم الأربعاء، احتمالات تجدد الحرب مع الولايات المتحدة، معتبراً أنها "ضئيلة" في ظل ما وصفه بـ"ضعف" واشنطن، لكنه أكد في الوقت ذاته أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب كامل ومستعدة لأي مواجهة محتملة.

أفراد من الحرس الثوري الإيراني في شمال شرق طهران، 30 نوفمبر 2023 (Getty)
طهران تستبعد تجدد الحرب وتختلف مع واشنطن بشأن مضيق هرمز

11:46 am

رويترز

رويترز
كوريا الجنوبية: صاروخ إيراني استهدف سفينة في هرمز

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن من المرجح أن الهجوم الذي استهدف سفينة شحن تابعة لشركة "إتش إم إم" في مضيق هرمز مطلع هذا الشهر، نُفذ بصاروخ إيراني مضاد للسفن. ولم تردّ السفارة الإيرانية في سيول بعد على طلب للتعليق.

08:14 am

الأناضول

الأناضول
اتصالات عربية وإيرانية مكثفة لدعم الوساطة بين واشنطن وطهران

شهدت المنطقة سلسلة اتصالات دبلوماسية مكثفة شملت قادة ومسؤولين عرباً وإيرانيين، إضافة إلى اتصالات عربية-عربية، في إطار دعم الوساطة الجارية بين الولايات المتحدة وإيران ومحاولة احتواء التوتر المتصاعد بين الجانبين.

اتصالات عربية عربية وعربية إيرانية لدعم الوساطة بين واشنطن وطهران

08:13 am

الأناضول

الأناضول
انتشار عسكري أميركي غير مسبوق في إسرائيل

كشفت هيئة البث العبرية الرسمية، مساء الثلاثاء، عن انتشار عسكري أميركي غير مسبوق في القواعد والمطارات الإسرائيلية، يشمل سرباً من مقاتلات "إف-22" المتطورة وعشرات طائرات التزويد بالوقود، وسط رغبة واشنطن في الإبقاء على هذه القوات حتى نهاية العام الجاري على الأقل.

طائرات حربية أميركية في مطار بن غوريون الإسرائيلي، تل أبيب في 28 فبراير 2026 (الأناضول)
انتشار عسكري أميركي غير مسبوق في إسرائيل يربك الطيران المدني

07:20 am

فرانس برس

فرانس برس
الهند تعلن أن إيران أطلقت سراح عشرة بحارة من مواطنيها

أعلنت السلطات البحرية الهندية أن إيران، بعد "جهود دبلوماسية مكثفة"، أطلقت سراح عشرة بحارة هنود كانت تحتجزهم منذ يوليو/ تموز، عقب اعتقالهم على متن ناقلة نفط. وذكرت المديرية العامة الهندية للشحن، في بيان، أن بحارة ناقلة النفط "إم في هاربور فينيكس" قد "احتجزوا واعتقلوا وسجنوا في إيران إثر اعتراض السفينة قرب ميناء جاسك في يوليو/ تموز 2025". وأضافت: "أُطلق سراح البحارة الآن"، مشيرة إلى أنه "يجري التنسيق حالياً لعودة أفراد الطاقم إلى الهند في أقرب وقت ممكن".

05:51 am

فرانس برس

فرانس برس
الصين تدعو إلى احترام الهدنة في الشرق الأوسط

جدّد وزير الخارجية الصيني وانغ يي دعوة الأطراف المعنية بوقف إطلاق النار الهش في الشرق الأوسط إلى احترام الهدنة، معرباً عن أمله في أن تقدم الولايات المتحدة وإيران تنازلات متبادلة لدفع جهود التهدئة. وجاءت تصريحات وانغ خلال جلسة نقاش مفتوحة لمجلس الأمن الدولي، في وقت وجّهت فيه إيران اتهامات إلى الولايات المتحدة بخرق وقف إطلاق النار، محذّرة من الرد.

وقال وانغ، للصحافيين في نيويورك الثلاثاء، إن الصين تبذل جهوداً لحل النزاع، وإنها حافظت على التواصل والتنسيق مع الأطراف الرئيسية المعنية. وأضاف، وفق ما نقلته وكالة أنباء شينخوا الرسمية، أن بلاده تأمل أن "تلتزم الأطراف المعنية السعي لوقف إطلاق النار، وأن تواصل التقارب والتفاهم، حتى يعود السلام إلى الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن". وأكد وزير الخارجية الصيني دعم بلاده "الوساطة الفعالة" التي تقوم بها باكستان ودول أخرى، وأعرب عن دعم الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وإيران. وأضاف أنه يأمل أن "تواصل الأطراف المعنية لقاء بعضها البعض في منتصف الطريق".

04:05 am

قنا

قنا
أردوغان وشهباز شريف يبحثان التطورات الإقليمية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان، خلال الاتصال، أن تركيا ستواصل اتخاذ خطوات تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات مع باكستان في مختلف المجالات إلى مستويات أعلى، مشيراً إلى أن البلدين، إلى جانب الدول الشقيقة، يبذلان جهوداً من أجل إنهاء الصراع القائم في المنطقة وإرساء السلام والاستقرار. وأعرب الرئيس التركي عن أمله في أن تؤدي المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى نتائج إيجابية.

04:01 am

العربي الجديد

"سنتكوم" تنشر صوراً لمقاتلة حربية تحلق في المنطقة

نشرت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) عبر منصة إكس صور مقاتلة من طراز "إف-22" تابعة للقوات الجوية الأميركية، في أثناء تزودها بالوقود من طائرة "كيه سي-135 ستراتوتانكر"، خلال تحليقهما ضمن منطقة الشرق الأوسط.

01:06 am

رويترز

رويترز
مجلس الأمن يندد بالهجوم على محطة براكة النووية في الإمارات

ندد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بالهجوم الذي استهدف محطة براكة النووية في الإمارات، مؤكداً في بيان أن الهجوم يشكل انتهاكاً للقانون الدولي. ولم يحمّل المجلس أي جهة مسؤولية الهجوم.

12:19 am

رويترز

رويترز
هيئة بحرية: ناقلة أبلغت عن انفجار في جانبها قبالة عُمان

ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الثلاثاء أن ناقلة نفط أبلغت عن انفجار عند جانبها الأيسر من الخارج، وذلك على بعد 60 ميلاً بحرياً من العاصمة العُمانية مسقط. وأكدت الهيئة سلامة السفينة "أولمبيك لايف" وطاقمها، على الرغم من إبلاغ الناقلة عن تسرب كمية من الوقود إلى المياه. وأشارت إلى أن سبب حدوث الانفجار لا يزال مجهولاً.

وأظهرت بيانات تتبع السفن من منصة "مارين ترافيك" أن ناقلة النفط العملاقة المملوكة لشركة يونانية كانت تبحر بالقرب من مسقط في حدود الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، في طريقها للخروج من خليج عُمان، ولم تكن محملة بأي شحنة. وذكرت شركة "سبرينغفيلد" للشحن، التي تتولى الإدارة الفنية للسفينة، أن الناقلة تعرضت لاصطدام بجسم مجهول حوالي الساعة 09:20 بتوقيت غرينتش، إلا أنها ظلت مستقرة وقادرة على العمل. وأضافت الشركة في بيان لوكالة رويترز "أظهر التقييم الأولي وجود أضرار في أحد خزانات الوقود. وقد لوحظ وجود بقعة زيتية في الماء بعد الحادث"، مشيرة إلى أنه جرى احتواء التسرب منذ ذلك الحين.

11:58 pm

العربي الجديد

أبرز تطورات أمس الثلاثاء 26 مايو 2026
  • الحرس الثوري الإيراني: عبور 25 سفينة تجارية مضيق هرمز
  • أمير قطر يدعو إيران لمواصلة الانخراط الإيجابي في المفاوضات
  • عودة جزئية للأنترنت الى إيران بعد أطول حجب في العالم
  • خامنئي: المنطقة لن تكون بعد الآن درعاً للقواعد الأميركية
  • قطر تنفي مزاعم "عرض" أموال على إيران لضمان التوصل إلى اتفاق
  • الجيش الأميركي: هاجمنا منصات إطلاق صواريخ وزوارق في إيران
12:12 am

الأناضول

الأناضول
سنتكوم: إجبار 108 سفن على تغيير مسارها

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الثلاثاء، أنها أجبرت 108 سفن تجارية على تغيير مسارها، في إطار الحصار البحري الأميركي المفروض على إيران الذي بدأ في 13 إبريل/نيسان الماضي. وذكرت القيادة المركزية في بيان نشرته على منصة "إكس" بتغيير مسار 108 سفن تجارية كانت تحاول دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها. وتضمن منشور "سنتكوم" صورة لبحّارة أميركية أثناء تأدية نوبة حراسة على المدمرة الصاروخية الموجهة "يو إس إس جون فين"، وذلك خلال عبورها خليج عُمان دعماً للحصار الأميركي على إيران.

صورة لسنتكوم خلال مراقبتها سفينة تجارية قرب مضيق هرمز، 22 مايو 2026 (إكس)
صابر غل عنبري
قنا
رويترز
الأناضول
فرانس برس
العربي الجديد
