الحرب في المنطقة | تفاؤل أميركي رغم جمود المفاوضات وتهديدات إيران

رغم تجدد التصعيد بين إيران والولايات المتحدة في منطقة الخليج ومضيق هرمز، مع إعلان الجيش الأميركي مهاجمة أهداف في جزيرة قشم الإيرانية، ورد طهران بهجمات صاروخية على البحرين والكويت وأهداف إقليمية أخرى، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال يبدي تفاؤلاً بالمفاوضات، التي بحسب قوله، "تسير على ما يرام". وأشار ترامب، مساء الأربعاء، إلى أن المحادثات بين واشنطن وطهران قد تُعقد مطلع الأسبوع المقبل، وذلك في الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء اليوم نفسه، أن المفاوضات مع الولايات المتحدة "لم تحقق أي تقدم ملموس"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن التواصل مع الجانب الأميركي "لم ينقطع"، موضحاً أن "العودة إلى طاولة المفاوضات مشروطة بضمان حقوق الشعب الإيراني، ووقف الحرب في لبنان، وتهدئة التوترات في المنطقة"، ومحذراً من أنه في حال استمرار الهجمات الإسرائيلية على بيروت، فإن القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد لاستئناف الحرب واستهداف مواقع داخل إسرائيل.
وفي الوقت الذي أعلن فيه ترامب حصوله على تعهدات إيرانية بعدم امتلاك سلاح نووي، اعتبر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن هذه التعهدات ليست كافية من وجهة نظره، قائلاً إنه يتفق مع الرئيس الأميركي على أمور جوهرية، من بينها إنهاء البرنامج النووي الإيراني، والتأكد من أن إيران لا تشكل تهديداً لإسرائيل أو للشرق الأوسط أو للولايات المتحدة، وألا تطور سلاحاً نووياً أو وسائل لإطلاقه. في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب يشكل محوراً رئيساً في المحادثات الجارية بين البلدين برعاية باكستانية، مؤكداً أن طهران لم توافق بعد على عقد اتفاق سلام، وأن الحرب انتهت بـ"نصر" أميركي تمثل في تدمير قاعدتها الصناعية الدفاعية، وتقليص عدد منصات إطلاق الصواريخ التي تمتلكها، وخفض مخزونها من الطائرات المسيّرة بشكل ملحوظ، إضافة إلى تدمير ما تبقى من سلاحها الجوي والقضاء على أسطولها البحري بالكامل.
في الأثناء، أعلن الجيش الإيراني أن قواته البحرية استهدفت، مساء الأربعاء، مركز القيادة والسيطرة التابع للجيش الأميركي في بحر عمان. وذكر الجيش الإيراني، وفق ما أورد التلفزيون الإيراني، أن الهجوم جاء بعد ساعات من "ممارسات عدوانية وانتهاك لقواعد مضيق هرمز وأعمال شريرة ضد سفن تجارية إيرانية" في بحر عمان من جانب الجيش الأميركي، الذي وصفه بأنه "إرهابي ومعتدٍ".
تطوّرات الهدنة بين إيران والولايات المتحدة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..