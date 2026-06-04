الحرب في المنطقة | تفاؤل أميركي رغم جمود المفاوضات وتهديدات إيران

تقارير دولية
طهران

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
واشنطن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
04 يونيو 2026
+ الخط -

رغم تجدد التصعيد بين إيران والولايات المتحدة في منطقة الخليج ومضيق هرمز، مع إعلان الجيش الأميركي مهاجمة أهداف في جزيرة قشم الإيرانية، ورد طهران بهجمات صاروخية على البحرين والكويت وأهداف إقليمية أخرى، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال يبدي تفاؤلاً بالمفاوضات، التي بحسب قوله، "تسير على ما يرام". وأشار ترامب، مساء الأربعاء، إلى أن المحادثات بين واشنطن وطهران قد تُعقد مطلع الأسبوع المقبل، وذلك في الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء اليوم نفسه، أن المفاوضات مع الولايات المتحدة "لم تحقق أي تقدم ملموس"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن التواصل مع الجانب الأميركي "لم ينقطع"، موضحاً أن "العودة إلى طاولة المفاوضات مشروطة بضمان حقوق الشعب الإيراني، ووقف الحرب في لبنان، وتهدئة التوترات في المنطقة"، ومحذراً من أنه في حال استمرار الهجمات الإسرائيلية على بيروت، فإن القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد لاستئناف الحرب واستهداف مواقع داخل إسرائيل.

وفي الوقت الذي أعلن فيه ترامب حصوله على تعهدات إيرانية بعدم امتلاك سلاح نووي، اعتبر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن هذه التعهدات ليست كافية من وجهة نظره، قائلاً إنه يتفق مع الرئيس الأميركي على أمور جوهرية، من بينها إنهاء البرنامج النووي الإيراني، والتأكد من أن إيران لا تشكل تهديداً لإسرائيل أو للشرق الأوسط أو للولايات المتحدة، وألا تطور سلاحاً نووياً أو وسائل لإطلاقه. في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب يشكل محوراً رئيساً في المحادثات الجارية بين البلدين برعاية باكستانية، مؤكداً أن طهران لم توافق بعد على عقد اتفاق سلام، وأن الحرب انتهت بـ"نصر" أميركي تمثل في تدمير قاعدتها الصناعية الدفاعية، وتقليص عدد منصات إطلاق الصواريخ التي تمتلكها، وخفض مخزونها من الطائرات المسيّرة بشكل ملحوظ، إضافة إلى تدمير ما تبقى من سلاحها الجوي والقضاء على أسطولها البحري بالكامل.

في الأثناء، أعلن الجيش الإيراني أن قواته البحرية استهدفت، مساء الأربعاء، مركز القيادة والسيطرة التابع للجيش الأميركي في بحر عمان. وذكر الجيش الإيراني، وفق ما أورد التلفزيون الإيراني، أن الهجوم جاء بعد ساعات من "ممارسات عدوانية وانتهاك لقواعد مضيق هرمز وأعمال شريرة ضد سفن تجارية إيرانية" في بحر عمان من جانب الجيش الأميركي، الذي وصفه بأنه "إرهابي ومعتدٍ".

تطوّرات الهدنة بين إيران والولايات المتحدة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

12:12 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
عراقجي: لا يوجد أيّ تقدم ملموس في المفاوضات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الأربعاء، إن المفاوضات مع الولايات المتحدة "لم تحقق أيّ تقدّم ملموس"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التواصل مع الجانب الأميركي "لم ينقطع"، وأن رسائل "حازمة" بعثتها طهران إلى واشنطن بشأن ضرورة وقف الاعتداءات على بيروت.

المزيد من التفاصيل عبر هذا الرابط: 

عراقجي خلال مؤتمر صحافي في طهران، 30 نوفمبر 2025 (الأناضول)
أخبار
التحديثات الحية

عراقجي: لا يوجد أيّ تقدم ملموس بالمفاوضات وسنعود للحرب إن ضربت بيروت

 

12:10 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
أمير قطر وترامب يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جرى خلاله استعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة. وأضاف الديوان الأميري أن أمير قطر شدد خلال الاتصال على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والحوار بين كافة الأطراف.

12:06 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
واشنطن
ترامب: جولة من المحادثات مع إيران قد تعقد الأسبوع المقبل

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران "تسير على ما يرام"، مشيراً إلى أن جولة جديدة من المحادثات بين الجانبين قد تُعقد مطلع الأسبوع المقبل. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستحصل على اليورانيوم الإيراني "في وقت ليس ببعيد". وأوضح أن إدارته تحاول الفصل بين مسألة فتح مضيق هرمز والأعمال القتالية الجارية في لبنان.

11:52 PM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة أمس الأربعاء
  • ترامب: المفاوضات مع إيران تسير على ما يرام
  • نتنياهو: التعهدات الإيرانية بعدم تطوير سلاح نووي ليست كافية 
  • عراقجي: لا يوجد أيّ تقدم ملموس في المفاوضات
  • الجيش الإيراني: استهدفنا مركز قيادة الجيش الأميركي ببحر عمان
  • قتيل و63 مصاباً على الأقل في العدوان الإيراني على الكويت
  • تنديد عربي بالاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين
دلالات
المساهمون
صابر غل عنبري
العربي الجديد
العربي الجديد
المزيد في سياسة
عناصر من الحوثيين في صنعاء، 30 إبريل 2023 (الأناضول)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

اليمن: مقتل طفل وإصابة آخر بانفجار لغم حوثي شرق صنعاء

عراقجي خلال مؤتمر صحافي في طهران، 30 نوفمبر 2025 (الأناضول)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

عراقجي: لا يوجد أيّ تقدم ملموس بالمفاوضات وسنعود للحرب إن ضربت بيروت

التحديثات الحية
أخبار
مباشر

روبيو: اليورانيوم عالي التخصيب يشكّل محورا رئيسا بالمحادثات مع إيران