الحرب في المنطقة | تعليق المفاوضات بين واشنطن وطهران لمدة أسبوع

أخبار
طهران

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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05 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 00:50 (توقيت القدس)
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تتجه الأنظار إلى مستقبل المفاوضات الأميركية الإيرانية، في وقت تشهد فيه المنطقة حراكاً دبلوماسياً متسارعاً على هامش مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي، وسط استمرار الهدنة بين واشنطن وطهران. وفي هذا الإطار، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المحادثات بين الجانبين أُرجئت أسبوعاً إلى ما بعد انتهاء مراسم التشييع، مؤكداً أن الطرفين لن يقدما على أي تصعيد عسكري خلال هذه الفترة. وقال ترامب، أمس السبت، لموقع أكسيوس الأميركي: "إنهم جميعهم هناك. طلقة واحدة (ويمكننا القضاء عليهم جميعاً)، لكننا لن نفعل ذلك لأنه حينها لن يكون لدينا من نتفاوض معه"، في إشارة على ما يبدو إلى مشاركة مسؤولين إيرانيين في مراسم التشييع. وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه فوجئ برؤية بعض الإيرانيين يذرفون الدموع خلال جنازة خامنئي، مضيفاً أنه كان يعتقد أن الإيرانيين يكرهون خامنئي. لكنه قال مع ذلك: "ربما هي دموع مزيفة".

وفي الداخل الإيراني، تتواصل عملية إعادة ترتيب المواقع القيادية في المؤسسات العسكرية عقب الضربات التي طاولت عدداً من كبار القادة خلال الحرب الأخيرة، إذ كشف الحرس الثوري للمرة الأولى عن تعيين علي عظمائي قائداً جديداً لسلاحه البحري، خلفاً لعلي رضا تنغسيري الذي اغتيل في مارس/ آذار الماضي. كما تشهد طهران نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً على هامش مراسم التشييع، حيث عقد وزير الخارجية عباس عراقجي لقاءً مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، في إطار مشاورات تتناول العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية.

في موازاة ذلك، تتواصل المواقف الإقليمية المرتبطة بالحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل، إذ جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجومه على الحكومة الإسرائيلية، داعياً إلى منعها من جر المنطقة إلى جولة جديدة من العنف والتصعيد. وبينما تترقب العواصم الإقليمية استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد انتهاء مراسم التشييع، تبقى الأنظار متجهة إلى ما إذا كانت الهدنة الحالية ستفتح الباب أمام مسار تفاوضي جديد، أم أن المنطقة ستعود إلى دائرة المواجهة العسكرية مجدداً.

تطورات الحرب في المنطقة والمفاوضات بين واشنطن وطهران يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

12:16 am

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بكين
إيران تتجه لفرض رسوم على عبور هرمز مع معاملة خاصة لدول صديقة

تتجه إيران نحو فرض رسوم على السفن العابرة مضيقَ هرمز، في خطوة تعارضها الولايات المتحدة ودول الخليج. وفي هذا السياق، أكّد السفير الإيراني لدى بكين عبد الرضا رحماني فضلي أن "الصين وغيرها من الدول الصديقة ستحظى بمعاملة خاصة عند تحديد طهران مستوى وطبيعة رسوم الخدمات المفروضة على السفن التي تعبر مضيق هرمز".

التفاصيل عبر الرابط:

السفير الإيراني لدى الصين عبد الرضا رحماني فضلي. بكين 9 مارس 2026 (وكالة أنباء الصين/Getty/VCG)
اقتصاد دولي
التحديثات الحية

إيران تتجه لفرض رسوم على عبور هرمز مع معاملة خاصة للدول الصديقة

12:14 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن هوية قائد سلاحه البحري

كشف السلاح البحري في الحرس الثوري الإيراني، في بيان له السبت، بمناسبة بدء مراسم وداع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، لأول مرة عن اسم القائد الجديد لهذا السلاح، علي عظمائي، الذي ظل اسمه طي الكتمان منذ تعيينه في هذا المنصب عقب اغتيال سلفه، القائد علي رضا تنغسيري، في السادس والعشرين من مارس/ آذار الماضي.

التفاصيل عبر الرابط:

قائد سلاح البحري الإيراني علي عظمائي، 4 يوليو 2026 (إعلام إيراني)
أخبار
التحديثات الحية

الحرس الثوري الإيراني يكشف عن هوية قائد سلاحه البحري

12:13 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
ترامب: المفاوضات تستأنف بعد جنازة خامنئي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريح لموقع "أكسيوس"، السبت، إن الإيرانيين "يتوسلون" التوصل إلى اتفاق، لكنه أضاف أن الجانبين قررا تعليق المحادثات مدة أسبوع حتى انتهاء مراسم جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي. وأوضح أنه في أثناء ذلك، لن يطلق أي جانب النار على الآخر.

التفاصيل عبر الرابط:

ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض، 24 يونيو 2026 (Getty)
رصد
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ترامب: الإيرانيون يتسولون إبرام اتفاق والمفاوضات بعد جنازة خامنئي

12:07 AM
أبرز تطورات الوضع في المنطقة يوم أمس السبت
  • وفدان من حزب الله وحماس حضرا مراسم تشييع خامنئي
  • ترامب: الإيرانيون يتسولون إبرام اتفاق
  • مسؤول إيراني: الولايات المتحدة لا يمكنها النيل منا
  • أرودغان: يجب منع إسرائيل من إغراق المنطقة بدوامة العنف والدم
  • الحرس الثوري يدين اتهام مفاوضي إيران بالخيانة
  • اتفاق بريطاني فرنسي مع عُمان بشأن هرمز
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