الحرب في المنطقة | تعليق المفاوضات أسبوعاً مع استمرار تشييع خامنئي

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طهران

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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05 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 11:46 (توقيت القدس)
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تتجه الأنظار إلى مستقبل المفاوضات الأميركية الإيرانية، في وقت تشهد فيه المنطقة حراكاً دبلوماسياً متسارعاً على هامش مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي، وسط استمرار الهدنة بين واشنطن وطهران. وفي هذا الإطار، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المحادثات بين الجانبين أُرجئت أسبوعاً إلى ما بعد انتهاء مراسم التشييع، مؤكداً أن الطرفين لن يقدما على أي تصعيد عسكري خلال هذه الفترة. وقال ترامب، أمس السبت، لموقع أكسيوس الأميركي: "إنهم جميعهم هناك. طلقة واحدة (ويمكننا القضاء عليهم جميعاً)، لكننا لن نفعل ذلك لأنه حينها لن يكون لدينا من نتفاوض معه"، في إشارة على ما يبدو إلى مشاركة مسؤولين إيرانيين في مراسم التشييع. وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه فوجئ برؤية بعض الإيرانيين يذرفون الدموع خلال جنازة خامنئي، مضيفاً أنه كان يعتقد أن الإيرانيين يكرهون خامنئي. لكنه قال مع ذلك: "ربما هي دموع مزيفة".

وفي الداخل الإيراني، تتواصل عملية إعادة ترتيب المواقع القيادية في المؤسسات العسكرية عقب الضربات التي طاولت عدداً من كبار القادة خلال الحرب الأخيرة، إذ كشف الحرس الثوري للمرة الأولى عن تعيين علي عظمائي قائداً جديداً لسلاحه البحري، خلفاً لعلي رضا تنغسيري الذي اغتيل في مارس/ آذار الماضي. كما تشهد طهران نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً على هامش مراسم التشييع، حيث عقد وزير الخارجية عباس عراقجي لقاءً مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، في إطار مشاورات تتناول العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية.

في موازاة ذلك، تتواصل المواقف الإقليمية المرتبطة بالحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل، إذ جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجومه على الحكومة الإسرائيلية، داعياً إلى منعها من جر المنطقة إلى جولة جديدة من العنف والتصعيد. وبينما تترقب العواصم الإقليمية استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد انتهاء مراسم التشييع، تبقى الأنظار متجهة إلى ما إذا كانت الهدنة الحالية ستفتح الباب أمام مسار تفاوضي جديد، أم أن المنطقة ستعود إلى دائرة المواجهة العسكرية مجدداً.

تطورات الحرب في المنطقة والمفاوضات بين واشنطن وطهران يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

11:52 AM

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
إقامة صلاة الجنازة على خامنئي في ثاني أيام تشييعه

أُقيمت صباح اليوم الأحد، صلاة الجنازة على المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي وعدد من أفراد أسرته، في ثاني أيام مراسم الوداع، وذلك في مصلى الإمام الخميني في طهران، بحضور رسمي وشعبي واسع. وأمّ صلاة الجنازة، المرجع الديني المعروف جعفر سبحاني، بمشاركة كبار المسؤولين الإيرانيين، في مقدمتهم، رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، إلى جانب أبناء خامنئي الثلاثة، باستثناء المرشد مجتبى خامنئي، فضلاً عن قادة القوات المسلحة الإيرانية، منهم القائد العام للحرس الثوري أحمد وحيدي، الذي أصبح يظهر للعلن في مراسم التشييع، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب في 28 فبراير/ شباط الماضي.
التفاصيل عبر الرابط:

من مراسم صلاة الجنازة على خامنئي في طهران، 5 يوليو 2026 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

إقامة صلاة الجنازة على خامنئي في ثاني أيام تشييعه

11:52 AM
11:25 am

رويترز

avata
رويترز
مجتبى خامنئي يغيب عن صلاة الجنازة على والده

أدى ثلاثة من أبناء الزعيم الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي، اليوم الأحد، صلاة الجنازة عليه وعلى أربعة أفراد آخرين من العائلة في طهران، فيما غاب نجله مجتبى، الذي يوصف بخليفته، عن مراسم التشييع.

وعرض التلفزيون الحكومي الإيراني مشاهد لمصطفى وميثم ومسعود خامنئي وهم يؤدون صلاة الجنازة أمام النعوش التي وُضعت في الفناء الواسع بمصلى الإمام الخميني الكبير في طهران.

11:24 am

أسوشييتد برس

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أسوشييتد برس
قطر تستأنف جميع أنشطة الملاحة البحرية

أعلنت وزارة النقل القطرية استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل طبيعي لجميع أنواع السفن والسفن البحرية، اعتبارًا من اليوم الأحد.

التفاصيل في هذا الرابط:

سفينة سياحية في ميناء الدوحة القديم في قطر، 4 مارس 2026 (فرانس برس)
اقتصاد عربي
التحديثات الحية

قطر تستأنف جميع أنشطة الملاحة البحرية

09:43 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
مئات الآلاف يؤدون صلاة الجنازة على خامئني

أُقيمت صباح اليوم الأحد، صلاة الجنازة على المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي وعدد من أفراد أسرته، في ثاني أيام مراسم الوداع، وذلك في مصلى الإمام الخميني في طهران، بحضور رسمي وشعبي واسع.

التفاصيل في هذا الرابط:

من مراسم صلاة الجنازة على خامنئي في طهران، 5 يوليو 2026 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

إقامة صلاة الجنازة على خامنئي في ثاني أيام تشييعه

 

12:16 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بكين
إيران تتجه لفرض رسوم على عبور هرمز مع معاملة خاصة لدول صديقة

تتجه إيران نحو فرض رسوم على السفن العابرة مضيقَ هرمز، في خطوة تعارضها الولايات المتحدة ودول الخليج. وفي هذا السياق، أكّد السفير الإيراني لدى بكين عبد الرضا رحماني فضلي أن "الصين وغيرها من الدول الصديقة ستحظى بمعاملة خاصة عند تحديد طهران مستوى وطبيعة رسوم الخدمات المفروضة على السفن التي تعبر مضيق هرمز".

التفاصيل عبر الرابط:

السفير الإيراني لدى الصين عبد الرضا رحماني فضلي. بكين 9 مارس 2026 (وكالة أنباء الصين/Getty/VCG)
اقتصاد دولي
التحديثات الحية

إيران تتجه لفرض رسوم على عبور هرمز مع معاملة خاصة للدول الصديقة

12:14 am

العربي الجديد

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العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن هوية قائد سلاحه البحري

كشف السلاح البحري في الحرس الثوري الإيراني، في بيان له السبت، بمناسبة بدء مراسم وداع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، لأول مرة عن اسم القائد الجديد لهذا السلاح، علي عظمائي، الذي ظل اسمه طي الكتمان منذ تعيينه في هذا المنصب عقب اغتيال سلفه، القائد علي رضا تنغسيري، في السادس والعشرين من مارس/ آذار الماضي.

التفاصيل عبر الرابط:

قائد سلاح البحري الإيراني علي عظمائي، 4 يوليو 2026 (إعلام إيراني)
أخبار
التحديثات الحية

الحرس الثوري الإيراني يكشف عن هوية قائد سلاحه البحري

12:13 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
ترامب: المفاوضات تستأنف بعد جنازة خامنئي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريح لموقع "أكسيوس"، السبت، إن الإيرانيين "يتوسلون" التوصل إلى اتفاق، لكنه أضاف أن الجانبين قررا تعليق المحادثات مدة أسبوع حتى انتهاء مراسم جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي. وأوضح أنه في أثناء ذلك، لن يطلق أي جانب النار على الآخر.

التفاصيل عبر الرابط:

ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض، 24 يونيو 2026 (Getty)
رصد
التحديثات الحية

ترامب: الإيرانيون يتسولون إبرام اتفاق والمفاوضات بعد جنازة خامنئي

12:07 AM
أبرز تطورات الوضع في المنطقة يوم أمس السبت
  • وفدان من حزب الله وحماس حضرا مراسم تشييع خامنئي
  • ترامب: الإيرانيون يتسولون إبرام اتفاق
  • مسؤول إيراني: الولايات المتحدة لا يمكنها النيل منا
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05:48 am

أسوشييتد برس

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أسوشييتد برس
الاتحاد الإيراني ينتقد معاملة منتخب بلاده في مونديال 2026

انتقد الاتحاد الإيراني لكرة القدم ما وصفه بالمعاملة التي تعرض لها منتخب بلاده خلال كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، معتبراً أن البطولة كانت "واحدة من أكثر النسخ إثارة للجدل وكارثية". وقال، في بيان، إن كأس العالم يجب أن يكون "احتفالاً بالصداقة بين الأمم"، لا "منصة للتدخل السياسي والممارسات التمييزية والعنصرية".

وأضاف الاتحاد أن ما جرى يتعارض مع مبادئ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مشيراً إلى أن المنتخب الإيراني خضع لإجراءات دخول مشددة، واضطر إلى نقل معسكره من ولاية أريزونا إلى مدينة تيخوانا المكسيكية، فيما لم يحصل بعض أفراد الوفد على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.

دلالات
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العربي الجديد
أسوشييتد برس
رويترز
العربي الجديد
المزيد في سياسة
من مراسم صلاة الجنازة على خامنئي في طهران، 5 يوليو 2026 (Getty)
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إقامة صلاة الجنازة على خامنئي في ثاني أيام تشييعه

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