الحرب في المنطقة | ترامب يعدّل مقترح الاتفاق وإيران تتمسك بإدارة هرمز

أخبار
طهران

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
31 مايو 2026   |  آخر تحديث: 18:06 (توقيت القدس)
+ الخط -

تتواصل التطورات المرتبطة بالمواجهة الأميركية الإيرانية وسط مؤشرات متضاربة بشأن مستقبل المفاوضات بين الجانبين، في وقت تؤكد فيه طهران استمرار سيطرتها على مضيق هرمز وتمسكها بإجراءاتها البحرية، بينما تواصل واشنطن فرض الحصار على الموانئ الإيرانية وتكثيف إجراءاتها.

وفي أحدث المواقف، أعلنت قيادة مقر "خاتم الأنبياء" أن القوات المسلحة الإيرانية تدير مضيق هرمز بشكل كامل، محذرة من أي محاولة للتدخل في حركة الملاحة، فيما أكدت وكالة "تسنيم" أن الحصار البحري المفروض على إيران ما زال قائماً رغم حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رفعه. بالتزامن، أفادت تقارير أميركية بأن الجيش الأميركي عطل سفينة تجارية كانت متجهة إلى ميناء إيراني.

سياسياً، أكد البيت الأبيض أن ترامب يسعى إلى اتفاق مع إيران يراعي "الخطوط الحمراء" الأميركية، بينما تتزايد المخاوف الأمنية في المنطقة بعد تحذير مركز الأمن البحري العُماني من جسم طافٍ يشتبه بأنه لغم بحري في محيط مضيق هرمز، ما يضيف بعداً جديداً للتوتر في أحد أهم الممرات البحرية لإمدادات الطاقة العالمية.

رغم ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن مسودة "غير رسمية" لم يكتمل إعدادها بعد تنص على أن إيران "تمتلك السلطة الحصرية لتحديد طبيعة السفن العابرة" في مضيق هرمز. فيما نقلت وكالة "بلومبيرغ"، يوم السبت، أن السفن التي تصنف حمولتها على أنها تهدد إيران، أو يكون المستفيد النهائي منها معادياً لها، "لن تعتبر سفناً تجارية ولن يسمح لها بالعبور"، بموجب المسودة.

تطوّرات الهدنة بين إيران والولايات المتحدة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

07:12 pm

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
رئيس الحكومة العراقية يدعو إلى تغليب الحوار في المنطقة

دعا رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، اليوم الأحد، إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية في حل النزاعات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وشدد الزيدي، خلال استقباله القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى العراق جوشوا هاريس، على ضرورة التواصل البنّاء بين العراق والولايات المتحدة وإدامة العمل المشترك في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي ومذكرات التفاهم الثنائية، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق بين البلدين إزاء مختلف القضايا الثنائية والإقليمية، وفق بيان للحكومة العراقية.

من جانبه، أعرب هاريس عن تقدير بلاده لمساعي العراق في تعزيز الشراكات الثنائية بمختلف المجالات، مشيداً بدوره في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين. وبحث الجانبان آفاق التعاون وسبل تطوير العلاقات وتوسيعها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية، على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يخدم مصلحة الشعبين.

06:05 pm

قنا

avata
قنا
بن سلمان وماكرون يبحثان تطورات المنطقة

بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في اتصال هاتفي اليوم السبت، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، آخر التطورات في المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال الجهود الدبلوماسية القائمة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحقق أمن وحرية الملاحة البحرية.

05:12 pm

رويترز

avata
رويترز
الحرس الثوري يستهدف مواقع شمال العراق

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن الحرس الثوري الإيراني استهدف مواقع قال إنها تابعة لـ"جماعات انفصالية" في شمال العراق.

03:38 pm

قنا

avata
قنا
سلطان عُمان يبحث مع ماكرون مستجدات المنطقة

استعرض سلطان عُمان، هيثم بن طارق، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وبحث الجانبان، خلال الاتصال، الجهود الدبلوماسية المبذولة لتقريب وجهات النظر بما يدعم الأمن والاستقرار ويساعد على ضمان حرية الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية. كما ناقشا علاقات التعاون والشراكة القائمة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

2:58 PM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
تسنيم: تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن مستمر

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية المحافظة بأن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة لا يزال مستمراً بشأن نص "مذكرة التفاهم"، مضيفة أن الطرفين يطرحان، بشكل متناوب، تعديلات وملاحظات.

وأضافت الوكالة أنه حتى هذه اللحظة لم يُحسم الموضوع بشكل نهائي، وأن احتمال عدم التوصل إلى أي تفاهم، بطبيعة الحال، يبقى قائماً.

02:14 pm

رويترز

avata
رويترز
استئناف الإنتاج في 3 منصات بحقل بارس الإيراني

استأنفت ثلاث منصات بحرية الإنتاج في حقل بارس الجنوبي للغاز في إيران، وفق ما أفادت به وكالة إرنا الإيرانية.

2:09 PM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
بزشكيان: إيران تواجه تحديات ومشكلات متعددة

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، إن بلاده تواجه تحديات ومشكلات متعددة، مشدداً على أن إدارة إيران "يجب ألا تبقى محصورة في دائرة ضيقة من المديرين وصنّاع القرار". ونقل الموقع الرسمي للرئاسة الإيرانية عن بزشكيان قوله خلال اجتماع مع وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا حسین سیمئی وعدد من نواب الوزير وكبار المسؤولين في الوزارة، إن حل مشكلات البلاد "لا يمكن أن يتحقق من الهامش أو من موقع المراقب"، مضيفاً أنه "لا ينبغي البقاء في موقع المتفرج وخارج الميدان".

التفاصيل عبر الرابط:

بزشكيان خلال اجتماع في طهران، 18 مايو 2026 (Getty)
تقارير دولية
التحديثات الحية

بزشكيان: إدارة إيران يجب أن تخرج من الحلقة الضيقة لصنّاع القرار

1:02 PM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
قاليباف: لن نبرم أي اتفاق قبل استيفاء حقوق الشعب الإيراني

أكد رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، أن الدبلوماسيين الإيرانيين "لا يثقون بأي حال من الأحوال بأقوال العدو ووعوده"، مضيفاً أن "المقياس بالنسبة لنا هو تحقيق إنجازات عملية لكي نقوم، على أساسها، بتنفيذ تعهداتنا". وشدد قاليباف على أنه "ما لم نتأكد من ضمان حقوق الشعب الإيراني، فلن نبرم أي اتفاق"، وفق ما أوردته وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية.

1:01 PM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
28 سفينة تعبر مضيق هرمز خلال 24 ساعة

أعلنت البحرية الإيرانية، اليوم الأحد، في بيان، أن 28 سفينة، تشمل ناقلات نفط وسفن حاويات وسفناً تجارية أخرى، عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك بعد حصولها على التصاريح اللازمة وبالتنسيق مع البحرية التابعة للحرس الثوري. وأضافت في بيان أن الخليج "مسطح مائي يخص دول المنطقة الإسلامية"، معتبراً أن اعتداءات الجيش الأميركي وأعماله العدوانية تمثل السبب الأبرز لحالة انعدام الأمن التي تشهدها المنطقة في هذه الأيام. وأكدت البحرية الإيرانية أن "الرقابة الذكية على مضيق هرمز مستمرة بشكل دائم، وبحزم واقتدار".

10:29 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
اعتقال شخصين بتهمة التخابر مع إسرائيل في إيران

أعلن جهاز الاستخبارات الإيراني في محافظة أذربيجان الغربية اعتقال شخصين بتهمة "خيانة الوطن والتخابر" مع إسرائيل في مدينة أورومية، مركز المحافظة.

وذكر الجهاز، وفق ما أوردته وكالة "فارس" الإيرانية، أن الموقوفين نشرا إحداثيات مواقع مختلفة، من بينها مساجد ومدارس ومقرات تابعة لقوات الباسيج، عبر منصة "تليغرام".

وأضاف أن الشخصين أرسلا أيضاً صوراً لمواقع تعرضت للتدمير بعد استهدافها بالقصف، إلى الجانب الإسرائيلي. ولم يقدم جهاز الاستخبارات الإيراني مزيداً من التفاصيل حول القضية أو توقيت عمليات التوقيف.

06:17 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
ترامب يرسل مقترحاً أكثر صرامة لإيران

أرسل دونالد ترامب لإيران مقترحاً جديداً وأكثر صرامة لإنهاء الحرب، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية السبت، رغم أن الاتفاق بدا أقرب إلى التحقق في الأيام الأخيرة. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن التغييرات التي أدخلها ترامب تضمنت تشديد شروط الاتفاق، وأنه أعاد إطار الاتفاق المعدل إلى إيران لمراجعته، وفق مسؤولين مطلعين على الإجراءات.

وذكر التقرير أنه لم يتضح على الفور ما تنطوي عليه التغييرات، لكن موقع أكسيوس أفاد بأن ترامب أراد تعزيز نقاط متعددة في الاتفاق شعر شخصيا بأهميتها، مثل مصير المواد النووية الإيرانية.

وقد تؤدي التعديلات الجديدة إلى إطالة أمد المفاوضات بين الطرفين لأيام قبل التوصل إلى قرار بشأن الصفقة التي من شأنها إنهاء الحرب. وأفادت مصادر أميركية وكالة فرانس برس بأن الاقتراح كان ينتظر موافقة ترامب، لكنه لم يتخذ أي قرار بعد اجتماع في غرفة العمليات في البيت الأبيض الجمعة.

05:56 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيّرة أميركية

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الدفاع الجوي التابع له تمكن من إسقاط طائرة أميركية مُسيّرة من طراز إم كيو1. وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأن طائرة مُسيّرة من طراز "إم كيو1" تابعة للجيش الأميركي دخلت فجر اليوم الأحد إلى أجواء المياه الإقليمية الإيرانية "بهدف تنفيذ عملية عدائية، إلا أنها رُصدَت على الفور واستهدفتها صواريخ منظومة الدفاع الجوي الحديثة التابعة للحرس الثوري، وأُسقِطَت".

12:35 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
الحرس الثوري يكشف عن زورق هجومي جديد مزود بصواريخ كروز

كشف الحرس الثوري الإيراني عن زورق هجومي سريع جديد يحمل اسم "رجب 27"، خلال مسيرة ليلية أُقيمت في ساحة الثورة وسط العاصمة طهران. وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن الزورق الجديد مزود بإمكانية إطلاق صاروخين من طراز كروز بحري بمدى يصل إلى 700 كيلومتر، ويتمتع بقدرة عالية على المناورة وتنفيذ العمليات في أمواج يبلغ ارتفاعها 3 أمتار. ويأتي الكشف عن الزورق الجديد في ظل التوترات المتواصلة في الخليج ومضيق هرمز، واستمرار المواجهة السياسية والعسكرية بين إيران والولايات المتحدة.

11:49 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
الدولار يضرب اقتصاد إسرائيل

تحول تراجع الدولار أمام الشيكل إلى مصدر ضغط متزايد على الاقتصاد الإسرائيلي، بعدما هبطت العملة الأميركية إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود، ما جعل قوة الشيكل، التي كانت تُقرأ عادة كمؤشر ثقة، عبئا مباشرا على الشركات المصدرة وقطاع التكنولوجيا.

التفاصيل عبر الرابط:

مقر بنك إسرائيل. القدس المحتلة 23 أغسطس 2022 (أحمد غرابلي/فرانس برس)
أسواق
التحديثات الحية

الدولار يضرب اقتصاد إسرائيل ويشعل أزمة تسريحات في التكنولوجيا

11:47 pm

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
إيران تنتظر تأشيرات أميركية ومكسيكية قبل انطلاق المونديال

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن منتخب بلاده لا يزال ينتظر تأشيرات دخول الولايات المتحدة والمكسيك قبل أقل من أسبوعين من انطلاق بطولة كأس العالم 2026. وأوضح الاتحاد أنه أرسل خطاباً رسمياً إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يطالب فيه بـ"الشفافية والتوضيح بشأن إجراءات الحصول على التأشيرات لأعضاء الوفد الإيراني".

وأشار إلى أنه طلب من "فيفا" بياناً واضحاً، لكنه لم يتلقَّ رداً حتى الآن، مضيفاً أن خطط سفر المنتخب الإيراني إلى المونديال لم تحسم بعد نتيجة للظروف الراهنة. وكان منتخب إيران يرغب في البداية بإقامة معسكره التدريبي استعداداً لكأس العالم في مدينة توسان بولاية أريزونا الأميركية، قبل أن يقرر نقله إلى مدينة تيخوانا المكسيكية، بعدما صرحت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم بأن الولايات المتحدة غير مستعدة للسماح للفريق بالمبيت على أراضيها.

11:42 pm

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
بلومبيرغ: مسودة تفاهم تمنح إيران صلاحيات واسعة في مضيق هرمز

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن مسودة "غير رسمية" لم يكتمل إعدادها بعد تنص على أن إيران "تمتلك السلطة الحصرية لتحديد طبيعة السفن العابرة" في مضيق هرمز. فيما نقلت وكالة "بلومبيرغ"، يوم السبت، أن السفن التي تصنف حمولتها على أنها تهدد إيران، أو يكون المستفيد النهائي منها معادياً لها، "لن تعتبر سفناً تجارية ولن يسمح لها بالعبور"، بحسب المسودة.

ووفقاً للمسودة، ستتولى إيران تحديد مسارات العبور وفرض رسوم الملاحة وضمان الأمن والتعامل مع الأضرار البيئية في المضيق. كما تنص المسودة على التزام الولايات المتحدة بـ"تسهيل الوصول الكامل" إلى 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة خلال 60 يوماً، على أن تحوّل وتنفق عبر البنوك التي تختارها إيران من دون قيود. وأكدت التقارير أن الوثيقة لا تزال في إطار "تفاهم غير رسمي"، وهي خاضعة للمراجعة والتفاوض والتعديل ولم تعتمد بصيغتها النهائية بعد.

11:38 PM
أبرز تطورات الوضع في المنطقة يوم أمس السبت
  • الجيش الأميركي يعطل سفينة متجهة إلى ميناء إيراني
  • ترامب يسعى لاتفاق مع إيران وفق الشروط الأميركية
  • مركز الأمن البحري العُماني يُحذر من جسم طاف بمضيق هرمز
  • مسؤول إيراني: ترامب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة
  • إيران: الحصار البحري ما زال مستمراً
  • واشنطن تعلن تفكيك شبكة تنقل تقنيات دفاعية إلى إيران
دلالات
المساهمون
صابر غل عنبري
قنا
أسوشييتد برس
رويترز
فرانس برس
العربي الجديد
المزيد في سياسة
برّاك يتحدث إلى ترامب في واشنطن، 19 يناير 2017 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

ترامب يُسمّي برّاك مبعوثاً رئاسياً إلى العراق وسورية

بزشكيان وقاليباف في طهران، 21 يوليو 2024 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

طهران: نواجه ظروفاً غير عادية وهذه ملامح مقترح الاتفاق مع واشنطن

تصاعد الدخان بعد غارات شمال مخيم البريج، 21/11/ 2025 الأناضول
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

إصابات بقصف الاحتلال منزلاً في مخيم البريج