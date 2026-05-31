دعا رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، اليوم الأحد، إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية في حل النزاعات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وشدد الزيدي، خلال استقباله القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى العراق جوشوا هاريس، على ضرورة التواصل البنّاء بين العراق والولايات المتحدة وإدامة العمل المشترك في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي ومذكرات التفاهم الثنائية، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق بين البلدين إزاء مختلف القضايا الثنائية والإقليمية، وفق بيان للحكومة العراقية.
من جانبه، أعرب هاريس عن تقدير بلاده لمساعي العراق في تعزيز الشراكات الثنائية بمختلف المجالات، مشيداً بدوره في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين. وبحث الجانبان آفاق التعاون وسبل تطوير العلاقات وتوسيعها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية، على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يخدم مصلحة الشعبين.