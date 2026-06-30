الحرب في المنطقة | تضارب بشأن عقد جلسة مفاوضات في الدوحة اليوم

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طهران

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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30 يونيو 2026
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تضاربت التصريحات بين واشنطن وطهران حول عقد جلسة محادثات جديدة بين الطرفين في الدوحة اليوم الثلاثاء، ففي حين أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مفاوضات مرتقبة بين الطرفين اليوم، نفت إيران ذلك، مؤكدة أن وفداً تقنياً سيتوجه إلى قطر لإجراء مباحثات بشأن الإفراج عن الأرصدة المجمدة. 

وأعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن المبعوثين الخاصين للرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، سيشاركان في الاجتماع المقرر عقده الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، لبحث مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن وفداً إيرانياً تقنياً سيزور الدوحة هذا الأسبوع لمتابعة الإفراج عن أرصدة إيرانية، مضيفاً أنه لا توجد خلال الأيام المقبلة أي اجتماعات تفاوضية مع الطرف الأميركي على أي مستوى، وأن سفر ممثلين أميركيين كبار إلى قطر لا صلة له بزيارة الوفد الإيراني التي قال المتحدث إنها تهدف إلى متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، بما في ذلك البند الـ11.

على صعيد مضيق هرمز، شددت إيران، الاثنين، على أن مسؤولية إزالة الألغام من المضيق تقع على عاتقها حصراً، وذلك رداً على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه اتفق مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، على التعاون من أجل تأمين الملاحة في مضيق هرمز وإزالة الألغام منه. وأعلنت وزارة الخارجية العمانية، الاثنين، عقد أول اجتماع للجنة المشتركة العمانية الإيرانية في مسقط لبحث "الإدارة المستقبلية" للمضيق.

تطورات الحرب في المنطقة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

12:26 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
ترامب: وفد أميركي يستعد للمغادرة إلى الدوحة

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن الفريق الأميركي يستعد للمغادرة إلى الدوحة، للمشاركة في جلسة المحادثات مع إيران، مضيفاً في حديث للصحافيين بالمكتب البيضاوي الاثنين: "ربما يكون الاجتماع في الدوحة مهماً، وربما لا. سنكتشف.. الأمر بسيط جداً وهو ألا تحصل إيران على سلاح نووي. لا نريد أن يكون لديهم سلاح نووي، ولن يحصلوا عليه".

12:15 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
بزشكيان: إيران ستلتزم بتعهّداتها إذا التزم الطرف الأميركي

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن التفاهم مسألة ثنائية، مضيفاً أنه إذا التزم الطرف الأميركي بمذكرة التفاهم فإن إيران ستلتزم هي أيضاً بتعهداتها. وأوضح بزشكيان في منشور على "إكس" أن نهج بلاده في مواجهة ما وصفه بالتهديدات غير المنطقية يقوم على "العقلانية والكرامة الإنسانية" في صنع القرار، وعلى "الدفاع الحازم وغير المتردد لحظة العمل".

12:14 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
طهران: مضيق هرمز لن يعود لسابق عهده

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، في حديث للتلفزيون الإيراني، مساء اليوم الاثنين، أن قضية مضيق هرمز "تعد مسألة جوهرية وبالغة الأهمية بالنسبة لإيران". وأشار غريب آبادي إلى أن سياسات بلاده المحددة بشأن المضيق قد أُعلنت بوضوح، وهي مدرجة في بنود مذكرة تفاهم إسلام أباد.

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طهران: مضيق هرمز لن يعود لسابق عهده وإزالة الألغام منه مهمتنا حصراً

12:12 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
طهران: وفد تقني إلى الدوحة ولا مفاوضات مع واشنطن

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عقد أي مفاوضات مع الولايات المتحدة في قطر خلال الأيام المقبلة، وذلك بخلاف إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن محادثات أميركية إيرانية، غداً الثلاثاء، في الدوحة، بطلب من طهران.

إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحافي في طهران، 16 إبريل 2026 (Getty)
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طهران: وفد تقني إلى الدوحة ولا مفاوضات مع واشنطن

11:52 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
أبرز تطورات أمس الاثنين

  • بزشكيان: إيران ستلتزم بتعهّداتها إذا التزم الطرف الأميركي

  • طهران: لا مفاوضات مع واشنطن في قطر ووفد تقني سيتوجه للدوحة

  • إيران رداً على ماكرون: إزالة الألغام تُنفذ من جانبنا فقط

  • أول اجتماع للجنة المشتركة بين إيران وعُمان حول مضيق هرمز

  • البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر يشاركان في اجتماع الدوحة

  • حركة هرمز تتراجع مع تصاعد المخاوف من هجمات على السفن

  • إيران تتطلع إلى الإفراج عن 6 مليارات دولار

عراقجي برفقة مسؤولين باكستانيين في إسلام أباد، 24 إبريل 2026 (Getty)
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الحرب في المنطقة | اتفاق على وقف التصعيد ولقاء إيراني عماني حول هرمز

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