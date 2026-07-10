تضاربت الأنباء بشأن وقوع انفجارات في عدد من المدن الإيرانية مساء الخميس، بعدما تحدثت وسائل إعلام محلية عن سماع دوي انفجارات في ثلاث محافظات جنوبي البلاد، فيما نفى التلفزيون الرسمي تسجيل انفجارات في بعض المناطق. وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية أن دوي ثلاثة انفجارات سُمع في مدينة كونارك بمحافظة سيستان وبلوشستان، وانفجارين في منطقة تشوغادك بمحافظة بوشهر، إضافة إلى عدة انفجارات في مدينة بندر عباس بمحافظة هرمزغان.
وفي سياق الجهود المبذولة لوقف التصعيد، نقلت شبكة "سي أن أن" الأميركية عن مصادر إقليمية، الخميس، أن قطر وباكستان تعملان لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات وسط اتصالات مكثفة لاحتواء التصعيد العسكري الأخير التي يهدد بتجدد الحرب في المنطقة.
وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أجرى اتصالاً هاتفياً الخميس مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، مشيرة إلى أنه ناقش معه آخر التطورات الإقليمية. وأدان عراقجي خلال الاتصال الهجمات التي شنها الجيش الأميركي خلال الليلتين الماضيتين على مناطق مختلفة في إيران، معتبراً إياها "انتهاكاً صارخاً" لميثاق الأمم المتحدة و"خرقاً صريحاً" لبنود مذكرة تفاهم إسلام أباد.
كما تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالات هاتفية من وزراء خارجية إيران والسعودية وتركيا وعُمان، بحثوا خلالها آخر تطورات التصعيد العسكري. وأكد وزير الخارجية القطري ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجدد وزير الخارجية القطري دعم بلاده جميع المساعي الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، ويحقق السلام المستدام في المنطقة.
تطورات الحرب في المنطقة والمفاوضات بين واشنطن وطهران يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..