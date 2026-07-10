الحرب في المنطقة | تضارب الأنباء بشأن وقوع انفجارات في إيران واتصالات لوقف التصعيد

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طهران

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العربي الجديد
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لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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10 يوليو 2026
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تضاربت الأنباء بشأن وقوع انفجارات في عدد من المدن الإيرانية مساء الخميس، بعدما تحدثت وسائل إعلام محلية عن سماع دوي انفجارات في ثلاث محافظات جنوبي البلاد، فيما نفى التلفزيون الرسمي تسجيل انفجارات في بعض المناطق. وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية أن دوي ثلاثة انفجارات سُمع في مدينة كونارك بمحافظة سيستان وبلوشستان، وانفجارين في منطقة تشوغادك بمحافظة بوشهر، إضافة إلى عدة انفجارات في مدينة بندر عباس بمحافظة هرمزغان.

وفي سياق الجهود المبذولة لوقف التصعيد، نقلت شبكة "سي أن أن" الأميركية عن مصادر إقليمية، الخميس، أن قطر وباكستان تعملان لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات وسط اتصالات مكثفة لاحتواء التصعيد العسكري الأخير التي يهدد بتجدد الحرب في المنطقة.

وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أجرى اتصالاً هاتفياً الخميس مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، مشيرة إلى أنه ناقش معه آخر التطورات الإقليمية. وأدان عراقجي خلال الاتصال الهجمات التي شنها الجيش الأميركي خلال الليلتين الماضيتين على مناطق مختلفة في إيران، معتبراً إياها "انتهاكاً صارخاً" لميثاق الأمم المتحدة و"خرقاً صريحاً" لبنود مذكرة تفاهم إسلام أباد.

كما تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالات هاتفية من وزراء خارجية إيران والسعودية وتركيا وعُمان، بحثوا خلالها آخر تطورات التصعيد العسكري. وأكد وزير الخارجية القطري ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجدد وزير الخارجية القطري دعم بلاده جميع المساعي الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، ويحقق السلام المستدام في المنطقة.

تطورات الحرب في المنطقة والمفاوضات بين واشنطن وطهران يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

12:22 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
ما وراء التصعيد مجدّداً بين إيران والولايات المتحدة؟

أعاد التصعيد العسكري أخيراً بين إيران والولايات المتحدة المنطقة إلى حافة مواجهة جديدة، بعدما شنت واشنطن، الأربعاء والخميس، ضربات على أهداف إيرانية، وردّت طهران باستهداف ما قالت إنها قواعد أميركية في الخليج، فيما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ وقف إطلاق النار المنصوص عليه في مذكرة التفاهم بين البلدين بات، من وجهة نظره، "منتهياً"، وسط اتهامات إيرانية بأن واشنطن تسعى إلى فرض ترتيبات أحادية الجانب لا تنسجم مع بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في 17 يونيو/ حزيران الماضي، لا سيما البند المتعلق بمضيق هرمز.

التفاصيل في الرابط: 

سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان، 8 يوليو 2026 (رويترز)
رصد
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ما وراء التصعيد مجدّداً بين إيران والولايات المتحدة؟

12:20 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
كاتس: مستعدون لمهاجمة إيران مجدداً

حذّر وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أن الدولة العبرية مستعدة لمهاجمة إيران مجدداً وبقوة أكبر "إذا لزم الأمر". وقال كاتس خلال احتفال عسكري إن "الجيش جاهز وفي حالة تأهب لاستئناف القتال بهدف استعادة التفوق الجوي والضرب مجدداً... في إيران للقضاء على التهديدات، بما في ذلك لمرة ثالثة إذا لزم الأمر. إذا تطلب منا الأمر أن نعود (للقتال)، فسنعود وبقوة أكبر".

12:19 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
نتنياهو يجري اتصالاً هاتفياً مع ترامب

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه اتفق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في اتصال هاتفي الخميس، على مواصلة التنسيق بين الجانبين على مختلف الجبهات. وأضاف المكتب في بيان أن ترامب أطلع نتنياهو على "التحركات الأميركية في الخليج".

12:16 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
إرنا: إصابة قاعدة عسكرية قرب بوشهر بمقذوف

أفادت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية، الخميس، بأن مقذوفاً أميركياً إسرائيلياً أصاب مقراً عسكرياً في ضواحي بوشهر، بعد ساعات من تجدد الضربات بين الولايات المتحدة وإيران. ونقلت "إرنا" عن نائب حاكم بوشهر إحسان جهانيان قوله إن "مقراً عسكرياً في ضواحي بوشهر تعرض قبل قليل لهجوم وإصابة بمقذوف أطلقه العدو الأميركي الصهيوني". إلا أن مسؤولاً دفاعياً أميركياً صرح بأن الجيش الأميركي لا يشن حالياً أي ضربات على إيران.

12:03 AM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة يوم أمس الخميس
  • "الحرس الثوري" يهدد بتوسيع نطاق القصف
  • باكستان وقطر تعملان على إعادة أميركا وإيران إلى المفاوضات
  • مسؤول أميركي: صواريخ إيران لم تسبب أضراراً جسيمة
  • استئناف حركة القطارات من طهران إلى مشهد
  • كاتس: مستعدون لمهاجمة إيران مجدداً
  • عراقجي يجري مباحثات مع قائد الجيش الباكستاني
  • السعودية وكندا تبحثان الجهود المبذولة بشأن الوضع الدولي
  • الأردن يعترض 8 صواريخ أُطلقت من إيران
  • هجوم على معسكر للمعارضة الكردية الإيرانية قرب أربيل
  • الأردن: إطلاق صواريخ من إيران تسبب بإطلاق صافرات الإنذار
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