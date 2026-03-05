الحرب في المنطقة | تصعيد مستمر وإيران تنفي عبور مسلحين إلى أراضيها

تواصل الولايات المتحدة وإسرائيل قصفهما العنيف على إيران في اليوم السادس من الحرب، فيما ترد طهران، من جهتها، باستهداف إسرائيل ومصالح أميركية ومنشآت اقتصادية في دول الخليج. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، أن سلاح الجو استخدم أكثر من 5000 مقذوف في الهجمات التي شنها داخل إيران منذ بداية العدوان. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية "تواصل توسيع التفوق الجوي في جميع أنحاء إيران، ولا سيما في منطقة طهران"، في إطار العمليات العسكرية الجارية ضد أهداف إيرانية.
إلى ذلك، نقلت "فوكس نيوز" عن مسؤول أميركي قوله إن آلاف المقاتلين الأكراد العراقيين شنوا هجوماً برياً على إيران. فيما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن المليشيات الكردية الإيرانية بدأت هجوماً برياً شمال غربي إيران. من جانبها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية في بيانات توجيه ضربات متتالية ضد الأهداف الأميركية في المنطقة وإسرائيل، كاشفة عما تصفه بأنه "مخططات معادية تستهدف الأمن الداخلي"، مع حديثها عما تسمه فرض "الإغلاق الذكي" في مضيق هرمز، فيما أفادت مؤسسة الشهيد الإيرانية، الأربعاء، بأن 1045 شخصاً قتلوا منذ بدء الحرب.
وبشأن التفاوض مع واشنطن، نفى "مسؤول إيراني" في تصريح لوكالة "تسنيم" للأنباء، "إرسال أي رسالة من جانب إيران إلى أميركا، ولن يتم أي رد على رسائل أميركية"، مؤكداً أن القوات المسلحة الإيرانية "قد أعدت نفسها لحرب طويلة". جاء ذلك بعد أن ذكر موقع أكسيوس، مساء الأربعاء، نقلاً عن مسؤول أميركي ومصدر ثانٍ، أن الإيرانيين بعثوا رسائل إلى الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية لكنها لم ترد.
وبخصوص اعتداء إيران على دول الجوار، أعلنت الإمارات التصدي لـ3 صواريخ و121 مسيّرة تابعة لإيران وسقوط 8 مسيرات فوق أراضيها، فيما أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تعرض دولة قطر، فجر الأربعاء، لهجوم من عشر مسيّرات وصاروخي كروز من إيران، وقالت في منشور على منصة إكس إن قوات الدفاع الجوي الأميري نجحت في التصدي لست مسيرات، فيما نجحت القوات الجوية الأميرية القطرية في التصدي لمسيّرتين وصاروخي كروز، بينما نجحت القوات البحرية الأميرية القطرية في التصدي للطائرتين المسيّرتين الأخريين.
"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب في المنطقة أولاً بأول..