الحرب في المنطقة | تصعيد مستمر وإيران تنفي عبور مسلحين إلى أراضيها

أخبار
طهران

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
05 مارس 2026   |  آخر تحديث: 01:49 (توقيت القدس)
+ الخط -

تواصل الولايات المتحدة وإسرائيل قصفهما العنيف على إيران في اليوم السادس من الحرب، فيما ترد طهران، من جهتها، باستهداف إسرائيل ومصالح أميركية ومنشآت اقتصادية في دول الخليج. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، أن سلاح الجو استخدم أكثر من 5000 مقذوف في الهجمات التي شنها داخل إيران منذ بداية العدوان. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية "تواصل توسيع التفوق الجوي في جميع أنحاء إيران، ولا سيما في منطقة طهران"، في إطار العمليات العسكرية الجارية ضد أهداف إيرانية.

إلى ذلك، نقلت "فوكس نيوز" عن مسؤول أميركي قوله إن آلاف المقاتلين الأكراد العراقيين شنوا هجوماً برياً على إيران. فيما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن المليشيات الكردية الإيرانية بدأت هجوماً برياً شمال غربي إيران. من جانبها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية في بيانات توجيه ضربات متتالية ضد الأهداف الأميركية في المنطقة وإسرائيل، كاشفة عما تصفه بأنه "مخططات معادية تستهدف الأمن الداخلي"، مع حديثها عما تسمه فرض "الإغلاق الذكي" في مضيق هرمز، فيما أفادت مؤسسة الشهيد الإيرانية، الأربعاء، بأن 1045 شخصاً قتلوا منذ بدء الحرب.

وبشأن التفاوض مع واشنطن، نفى "مسؤول إيراني" في تصريح لوكالة "تسنيم" للأنباء، "إرسال أي رسالة من جانب إيران إلى أميركا، ولن يتم أي رد على رسائل أميركية"، مؤكداً أن القوات المسلحة الإيرانية "قد أعدت نفسها لحرب طويلة". جاء ذلك بعد أن ذكر موقع أكسيوس، مساء الأربعاء، نقلاً عن مسؤول أميركي ومصدر ثانٍ، أن الإيرانيين بعثوا رسائل إلى الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية لكنها لم ترد.

وبخصوص اعتداء إيران على دول الجوار، أعلنت الإمارات التصدي لـ3 صواريخ و121 مسيّرة تابعة لإيران وسقوط 8 مسيرات فوق أراضيها، فيما أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تعرض دولة قطر، فجر الأربعاء، لهجوم من عشر مسيّرات وصاروخي كروز من إيران، وقالت في منشور على منصة إكس إن قوات الدفاع الجوي الأميري نجحت في التصدي لست مسيرات، فيما نجحت القوات الجوية الأميرية القطرية في التصدي لمسيّرتين وصاروخي كروز، بينما نجحت القوات البحرية الأميرية القطرية في التصدي للطائرتين المسيّرتين الأخريين.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب في المنطقة أولاً بأول..

12:48 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
"تسنيم" تنفي صحة تقارير عن تسلل مسلحين أكراد من العراق

ذكرت وكالة تسنيم للأنباء المقربة من الحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس، أن مراسليها في ثلاثة أقاليم حدودية نفوا صحة تقارير عن تسلل مسلحين أكراد من العراق إلى البلاد. وجاء ذلك بعد أن نقل موقع "أكسيوس" وشبكة "فوكس نيوز" عن مسؤولين أميركيين قولهما إن المليشيات الكردية الإيرانية وآلاف المقاتلين الأكراد العراقيين بدأوا هجوماً برياً في إيران.

12:16 AM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة يوم أمس الأربعاء
  • مؤسسة إيرانية: 1045 قتيلاً منذ بدء الحرب
  • طهران تهدد بـ"الرد بالمثل" إذا استهدفت إسرائيل دبلوماسييها
  • قطر: اعتراض 10 مسيّرات وصاروخي كروز من إيران
  • إيران تعلن رفض التفاوض مع واشنطن
  • لاريجاني: ترامب أدخل أميركا حرباً مع إيران لخدمة نتنياهو
  • جيش الاحتلال: استخدمنا أكثر من 5000 مقذوف بالهجمات على إيران
  • صفارات الإنذار تدوي في أكثر من 300 موقع بإسرائيل
  • الأعرجي: لن نسمح لأي مجموعة بالانطلاق من العراق نحو إيران
  • إيران تهدد باستهداف سفارات إسرائيل حول العالم
  • الإمارات تعلن اعتراض 3 صواريخ و121 مسيّرة إيرانية الأربعاء
12:52 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
طهران تتوعد بـ"ضربات أوسع" وتتحدث عن "إغلاق ذكي" لمضيق هرمز

فيما تدخل الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، الخميس، يومها السادس، تتوالى التطورات الميدانية والسياسية بوتيرة متسارعة، حيث تعلن القوات المسلحة الإيرانية في بيانات متتالية عن توجيه ضربات متعددة ضد الأهداف الأميركية في المنطقة وإسرائيل، وتكشف بالوقت نفسه عما تصفه بأنه "مخططات معادية تستهدف الأمن الداخلي"، مع حديثها عما تسميه بفرض "الإغلاق الذكي" في مضيق هرمز.

التفاصيل في الرابط:
تقارير دولية
التحديثات الحية

طهران تتوعد بـ"ضربات أوسع" وتتحدث عن "إغلاق ذكي" لمضيق هرمز

12:50 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
البيت الأبيض ينفي لنتنياهو إجراء محادثات سرية مع إيران

نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مصدر مطلع، الأربعاء، قوله إن البيت الأبيض أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن الإدارة الأميركية لم تجر محادثات سرية مع طهران. ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين، الأربعاء، قولهما إن نتنياهو طلب توضيحات من البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن علم باحتمالية تواصل مسؤولين في الإدارة الأميركية مع إيران.

المزيد من التفاصيل عبر هذا الرابط:
 
رصد
التحديثات الحية

"أكسيوس": البيت الأبيض ينفي لنتنياهو إجراء محادثات سرية مع طهران

12:50 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
الحرس الثوري: دمّرنا أكثر من 7 رادارات متطورة للعدو

قال الحرس الثوري الإيراني إنه دمّر "أكثر من سبعة رادارات متطورة كانت بمثابة عيون أميركا وإسرائيل في المنطقة". وأوضح أنه يواصل "ضرب المعتدين بكل قوة، وهجماتنا خلال الأيام المقبلة ستكون الأوسع والأشد".

12:46 AM
مسؤول أميركي: مقاتلون أكراد عراقيون شنوا هجوما على إيران

نقلت "فوكس نيوز" عن مسؤول أميركي  قوله إن آلاف المقاتلين الأكراد العراقيين شنوا هجومًا بريًا على إيران. 

دلالات
المساهمون
صابر غل عنبري
العربي الجديد
المزيد في سياسة
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

البيت الأبيض: ترامب يدرس دور أميركا في إيران بعد انتهاء الحرب

فون ديرلاين وزيلينسكي في كييف، 24 فبراير 2026 (Getty)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

حرب روسيا على أوكرانيا غيوم سوداء في سماء أوروبا

التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

طهران تتوعد بـ"ضربات أوسع" وتتحدث عن "إغلاق ذكي" لمضيق هرمز