تتجه الأنظار إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد، حيث من المقرر عقد مفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، السبت، في ظل تباين في الموقف بين البلدين. وفي هذا السياق، قالت وكالة "فارس" الإيرانية إن هذه المحادثات ستبدأ في حال قبول الطرف المقابل بـ"الشروط المسبقة" التي طرحتها إيران، في حين قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إنه يستعد لشن هجمات جديدة على إيران في حال فشل المفاوضات.
ويقود وفد التفاوض الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، كما يرافقه وزير الخارجية عباس عراقجي، وأمين مجلس الدفاع علي أكبر أحمديان، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان). كما يضم الوفد لجاناً أمنية وسياسية وعسكرية واقتصادية وقانونية. فيما يقود الوفد الأميركي نائب الرئيس جي دي فانس، والمبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.
وفيما قال نائب الرئيس الأميركي إنه يتطلع إلى المفاوضات مع إيران، ويتوقع أن تكون المحادثات التي ستستضيفها إسلام أباد بنّاءة، قال مسؤولون أميركيون كبار لموقع "أكسيوس": "غير واضح إن كان ممكناً تحقيق تقدم ملموس في الجولة الأولى من المفاوضات، لكننا نأمل أن تكون القمة في باكستان أكثر من مجرد لقاء بروتوكولي". وأشاروا إلى أن "بلورة اتفاق قد تستغرق أسابيع، إن لم تكن أشهراً، ومن المرجح أن تتطلب تمديد وقف إطلاق النار مدة أسبوعين". لكن مسؤولاً أميركياً أكد أن "ذلك لن يحدث (التمديد) ما لم يعد فانس بإنجاز ملموس".
