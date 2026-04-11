الحرب في المنطقة | ترقب لانطلاق مفاوضات إسلام أباد وطهران تطرح "شروطاً مسبقة"

طهران

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
إسلام أباد

العربي الجديد

العربي الجديد
11 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 01:56 (توقيت القدس)
تتجه الأنظار إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد، حيث من المقرر عقد مفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، السبت، في ظل تباين في الموقف بين البلدين. وفي هذا السياق، قالت وكالة "فارس" الإيرانية إن هذه المحادثات ستبدأ في حال قبول الطرف المقابل بـ"الشروط المسبقة" التي طرحتها إيران، في حين قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إنه يستعد لشن هجمات جديدة على إيران في حال فشل المفاوضات.

ويقود وفد التفاوض الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، كما يرافقه وزير الخارجية عباس عراقجي، وأمين مجلس الدفاع علي أكبر أحمديان، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان). كما يضم الوفد لجاناً أمنية وسياسية وعسكرية واقتصادية وقانونية. فيما يقود الوفد الأميركي نائب الرئيس جي دي فانس، والمبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وفيما قال نائب الرئيس الأميركي إنه يتطلع إلى المفاوضات مع إيران، ويتوقع أن تكون المحادثات التي ستستضيفها إسلام أباد بنّاءة، قال مسؤولون أميركيون كبار لموقع "أكسيوس": "غير واضح إن كان ممكناً تحقيق تقدم ملموس في الجولة الأولى من المفاوضات، لكننا نأمل أن تكون القمة في باكستان أكثر من مجرد لقاء بروتوكولي". وأشاروا إلى أن "بلورة اتفاق قد تستغرق أسابيع، إن لم تكن أشهراً، ومن المرجح أن تتطلب تمديد وقف إطلاق النار مدة أسبوعين". لكن مسؤولاً أميركياً أكد أن "ذلك لن يحدث (التمديد) ما لم يعد فانس بإنجاز ملموس".

01:45 am

صحيفة إيرانية تتحدث عن موافقة ترامب على شروط مسبقة للتفاوض

أفادت صحيفة "فرهيختكان" الإيرانية المحافظة، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد وافق في اتفاق وقف إطلاق النار على أربعة شروط إيرانية مسبقة لبدء المفاوضات، تشمل السماح بعبور 12 سفينة يومياً عبر مضيق هرمز مقابل دفع رسوم عبور، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ووقف إطلاق النار في لبنان، إضافة إلى حظر أي إعادة انتشار للقوات أو المعدات الأميركية في المنطقة.

1:43 AM

قال التلفزيون الإيراني، إنه من المقرر أن يلتقي الوفد الإيراني برئاسة محمد باقر قاليباف قبل ظهر السبت برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. وأكد أنه في حال قبول الجانب الأميركي بالشروط المسبقة التي طرحها الوفد الإيراني، ستبدأ المفاوضات بعد ظهر غدٍ السبت في فندق سيرينا بإسلام أباد.

1:05 AM
لقاءان منفصلان مع الوسيط الباكستاني

أفادت وكالة "تسنيم" بأن الوفدين الأميركي والإيراني سيعقدان في البداية لقاءين منفصلين مع الوسيط الباكستاني. وأضافت أن الوفد الإيراني من المرجّح أن يبلّغ الجانب الباكستاني، منذ بداية المفاوضات، انتقاداته حول عدم التزام الطرف الأميركي بتعهداته.

12:59 am

"تسنيم": الوفد الإيراني يضم نحو 70 شخصاً

أفاد مراسل وكالة "تسنيم" الموفد إلى باكستان بأن عدد أعضاء الوفد الإيراني الموجود حالياً في إسلام أباد يبلغ نحو 70 شخصاً. وبالإضافة إلى المفاوضين الرئيسيين، يضم الوفد 26 عضواً من اللجان الفنية والمتخصصة في المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية، وذلك لتقديم المشورة اللازمة نظراً إلى حساسية المفاوضات الجارية. كما يرافق الوفد 23 إعلامياً وصحافياً يمثلون مؤسسات إعلامية مختلفة. ويتكوّن الجزء الآخر من الوفد من فرق المراسم والتنسيق والمترجمين، إضافة إلى فريق الحماية الأمنية.

12:56 am

رويترز
تشكك في واشنطن بشأن محادثات إسلام أباد

قال مسؤولان في البيت الأبيض لوكالة رويترز إن الأجواء داخل الإدارة الأميركية تتسم بالتشكك قبيل المحادثات الوشيكة في إسلام أباد. وأضاف المسؤولان أن ترامب بات يقر بأن إعادة فتح مضيق هرمز لن تكون مهمة سهلة على الأرجح، حتى لو أحرزت المحادثات بعض النجاح. وذكرا أن ترامب غير متأكد أيضاً من امتلاك الفريق الإيراني الصلاحيات الكافية للتفاوض بجدية، موضحين أن الرئيس يعتقد أن الإيرانيين ينظرون إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بوصفه ضعيفاً بسبب السعي وراء السبل الدبلوماسية.

12:53 am

فرانس برس

فرانس برس
ترامب: مضيق هرمز سيُفتح "قريباً"

شدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن مضيق هرمز سيُفتح سواء تعاونت إيران أو لم تتعاون، وذلك قبيل محادثات سلام في باكستان سيشكّل هذا الممر الحيوي بنداً رئيسياً فيها. وقال ترامب لصحافيين لدى مغادرته واشنطن في رحلة داخلية: "سوف نفتح الخليج معهم أو من دونهم... أو المضيق كما يسمونه. أعتقد أن الأمر سيكون سريعاً إلى حدّ ما، وإذا لم يحدث ذلك، فسنكون قادرين على إنهاء الأمر"، مشدّداً على أن المضيق سيُفتح "قريباً".

12:49 AM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
إيران: مفاوضات إسلام أباد تبدأ بعد قبول شروطنا المسبقة

وصل الوفد الإيراني المكلّف بالمفاوضات، برئاسة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إلى العاصمة الباكستانية لإجراء محادثات مع الجانب الأميركي. وقالت وكالة "فارس" الإيرانية إن هذه المحادثات ستبدأ في حال قبول الطرف المقابل بالشروط المسبقة التي طرحتها إيران لبدء المفاوضات. لمزيد من التفاصيل: 

12:29 AM
أبرز الأحداث يوم الجمعة | 10 إبريل

  • القوات الجوية الباكستانية تحرس وفد إيران

  • مسؤول أميركي: ما زلنا غير متفقين على ما نتفاوض بشأنه السبت

  • ترامب: لا أوراق تفاوضية لدى إيران

  • الكويت: إصابات وأضرار جسيمة بعد استهداف منشآت حيوية

  • فرنسا: 20 دولة تدرس خطة لمرافقة السفن في مضيق هرمز

  • إجراءات أمنية مشددة في إسلام أباد قبيل المحادثات

  • إيران ترفض هدنة تتيح تجديد الحرب وتكشف محاور خطتها لهرمز

  • مسؤول إيراني: سنفرض نظام سيطرة جديداً على مضيق هرمز

