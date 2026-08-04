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الحرب في المنطقة | ترقب لمصير مضيق هرمز مع إعلان ترامب فتحه اليوم

تقارير دولية
طهران

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
04 اغسطس 2026   |  آخر تحديث: 10:18 (توقيت القدس)
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تتجه الأنظار، اليوم الثلاثاء، إلى مضيق هرمز الذي شكّل عقدة أساسية في الحرب المستمرة بين طهران وواشنطن في المنطقة، إذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيُفتح اليوم، وأن محادثات تُجرى مع إيران رغم نفيها الأمر. وتوقع ترامب، الاثنين، أن يُفتح مضيق هرمز بشكل كامل مساء الثلاثاء، مضيفاً في تصريحات إلى الصحافيين في البيت الأبيض أن مطالب واشنطن واضحة، وأنه تُجرى حالياً مناقشة فتح المضيق بشكل كامل بحلول اليوم الثلاثاء في مرحلة أولى، وبعدها التفاوض في المرحلة الثانية حول الملف النووي الذي سيستغرق وقتاً، وفق قوله.

وأكد ترامب أن محادثات مع إيران "جارية الآن"، وهي تمثل فرصة طهران الأخيرة لإبرام اتفاق جيد، مؤكداً أن هذه المحادثات تُجرى بدعم سعودي وإماراتي وقطري، ومن دول أخرى. وكان ترامب قد شنّ هجوماً على القيادة الإيرانية على خلفية نفيها إجراء مفاوضات مع واشنطن، قائلاً إنها "مخادعة بشكل لا يُصدّق". وشدد على أنه لن يصل شيء إلى إيران "إلا إذا أردنا ذلك"، وإلا إذا جرى التوصل إلى اتفاق، أو استسلام كامل، وفق قوله. وعاد ترامب لينقض تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن المحادثات بقوله: "سواء أرادت إيران الاعتراف بذلك أو لا، نحن في الواقع نتحدث عن حل لمشكلة تسببت بها لعقود. الأمر بسيط للغاية، إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً!".

على المقلب الإيراني، كشف مستشار المرشد الإيراني اللواء محسن رضائي، مساء الاثنين، عن إفشال طهران مخططاً أميركياً لهجوم بري بعد استهداف جسور محافظة هرمزغان جنوبي البلاد، قائلاً إن سوء تقدير قادة القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أفشل مخططهم لهجوم بري بعد استهداف جسور محافظة هرمزغان. وشدد رضائي على أن إيران لن تسمح بفتح ممر ثانٍ في مضيق هرمز، وستستهدف أي سفينة حربية أو قوات عسكرية تقترب منه، معتبراً أن تحركات الرئيس الأميركي "قد تشعل شرارة حرب عالمية ثالثة".

وفي وقت نفت فيه طهران إجراءها مفاوضات مع واشنطن، أشارت إلى تحقيق تقدّم في المفاوضات الجارية مع سلطنة عُمان التي تبحث مساراً جديداً في هرمز "يضم ممرات للدخول والخروج"، وتهدف إلى إيجاد آلية مشتركة في المضيق. ولفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إلى أن "التفاهم بين إيران وسلطنة عُمان بشأن مسار جديد لا يعني فتح مضيق هرمز أو إغلاقه"، مشدداً على أنه "ما دام إخلال الولايات المتحدة بتعهداتها مستمراً، فإن وضع مضيق هرمز لن يتغيّر".

كل تطورات الحرب في المنطقة ومصير مضيق هرمز يتابعها "العربي الجديد" تباعاً:

09:45 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
أرامكو: هجمات الحوثيين لم تؤثر على قدراتنا النفطية

أكدت شركة أرامكو السعودية، أن الهجمات التي شنها الحوثيون على مرافقها النفطية خلال شهر يوليو/تموز الماضي لم تؤثر على قدراتها التشغيلية أو الإنتاجية.

وقال رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، خلال لقاء هاتفي مع الصحافيين، إن "لم يكن هناك أي تأثير مادي على قدراتنا حتى مع هجمات يوليو/تموز"، وذلك في إشارة إلى الهجمات التي أعلن الحوثيون المدعومون من إيران تنفيذها واستهدفت مرافق نفطية في أنحاء المملكة.

8:50 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
بزشكيان: ندافع عن حدودنا ولا نسعى إلى توسيع الحرب

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تدافع عن أراضيها وحدودها، مؤكداً أنها لا تسعى إلى توسيع نطاق الحرب. ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن بزشكيان قوله: "إننا ندافع عن بلادنا وحدودنا ولا نسعى إلى توسيع الحرب".

07:30 am

كريم رمضان

نيكوس أليكسيس أصلانوغلو
كريم رمضان
مراسل من مسقط
مسقط
اقتصاد الخليج يدفع فواتير الحرب... انكماش وتضخّم

تُظهر التقديرات الحديثة صورة متراجعة للأداء الاقتصادي في منطقة الخليج لعام 2026، في إطار انكماش إجمالي للناتج المحلي لدول مجلس التعاون، بنسبة 2.4%، بحسب تقدير أوردته الشركة الاستشارية "أوكسفورد إيكونوميكس" في يونيو/ حزيران الماضي، تحت تأثير الاضطرابات الملاحية، واستمرار أجواء الحرب، وارتفاع تكاليف التأمين، وتراجع حركة السياحة الوافدة، ما سلط الضوء على تداعيات ذلك على خطط دول الخليج ومواطنيها.

التفاصيل عبر الرابط:

سوق في وسط مدينة الكويت، 18 فبراير 2026 (ياسر الزيات/فرانس برس)
اقتصاد عربي
التحديثات الحية

اقتصاد الخليج يدفع فواتير الحرب... انكماش وتضخّم

7:29 AM

محمد البديوي

صورة
محمد البديوي
محمد البديوي
واشنطن
ما وراء نمط ترامب المتكرر تجاه إيران؟

كما تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في إبريل/ نيسان الماضي، عن تهديده بـ"إبادة حضارة" إيران بأكملها، عاد مجدداً ليتراجع عن شنّ هجمات تسربت خططها إلى الصحافة الأميركية، وتناقل مراسلو البيت الأبيض والبنتاغون تفاصيلها على نحو غير معتاد. ويكشف ذلك عن نمط متكرر في تعامله مع طهران، يبدأ بالتهديد بالتصعيد العسكري وينتهي بالتراجع، سواء استجابة لطلبات دول أخرى بالتهدئة، أو بزعم أن الجانب الإيراني قدم تنازلات. ورغم أن ترامب كرر هذا النهج في مناسبات أخرى، فإن هاتين الواقعتين تمثلان ذروة تهديداته العسكرية لإيران.

التفاصيل عبر الرابط:

ترامب في حفل عشاء لجمعية مراسلي البيت الأبيض. واشنطن 24 يوليو 2026 (فرانس برس)
تقارير دولية
التحديثات الحية

من التهديد إلى التراجع... ما وراء نمط ترامب المتكرر تجاه إيران

03:39 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
مقذوف مجهول يصيب سفينة في مضيق هرمز

أصاب "مقذوف مجهول" سفينة شحن في مضيق هرمز، من دون تسجيل إصابات أو أضرار، وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، التي أوضحت أن الحادث وقع على بعد 20 ميلاً بحرياً شمال شرقي مدينة خصب العُمانية.

01:21 am

أسوشييتد برس

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أسوشييتد برس
اتصال سعودي تركي يبحث تطورات المنطقة

بحث وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في اتصال هاتفي، الاثنين، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة. وأدان أردوغان هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب السعودية، ومرحّباً بإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بقيادة المملكة.

12:24 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
الدوحة تؤكد ضرورة الالتزام بتنفيذ مذكرة التفاهم

تواصل الدوحة اتصالاتها الإقليمية على خط خفض التصعيد في المنطقة، لا سيما مع دول الخليج، إذ أعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان، الاثنين، أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أجرى سلسلة اتصالات استعرض خلالها "علاقات التعاون، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

التفاصيل عبر الرابط:

محمد بن عبد الرحمن في المنامة، 25 يونيو 2026 (فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

الدوحة تؤكد ضرورة الالتزام بتنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران

 

12:23 AM

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
طهران: أفشلنا مخططاً أميركياً لهجوم بري

كشف مستشار المرشد الإيراني اللواء محسن رضائي، مساء الاثنين، عن إفشال طهران مخططاً أميركياً لهجوم بري بعد استهداف جسور محافظة هرمزغان جنوبي البلاد، مشدداً في المقابل على أن بلاده لن تسمح بفتح ممر ثانٍ في مضيق هرمز. وفي مقابلة مع التلفزيون الإيراني، تحدث رضائي عن أن سوء تقدير قادة القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أفشل مخططهم لهجوم بري بعد استهداف جسور محافظة هرمزغان.

التفاصيل عبر الرابط:

محسن رضائي خلال مراسم تشييع خامنئي في طهران، 4 يونيو 2026 (Getty)
أخبار
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طهران: أفشلنا مخططاً أميركياً لهجوم بري ولا ممر ثانياً في هرمز

12:06 AM
أبرز التطورات في المنطقة يوم أمس الاثنين | 3 أغسطس 2026
  • تفاهم عُماني إيراني وشيك بشأن مسار ثالث في هرمز
  • انفجار قرب ناقلة قبالة سواحل عُمان
  • ناقلتان سعوديتان تعبران باب المندب مطلع الأسبوع
  • ناقلة محملة بالنفتا الروسية تغيّر مسارها لتلتف حول أفريقيا
  • بقائي: إيران لا تجري حالياً أي مفاوضات مع واشنطن ولا تعتزم إرسال وفود أو استقبالها لهذا الغرض
  • الحرس الثوري يعلن استهداف مسيّرة أميركية في مضيق هرمز
  • غضب جمهوري حيال تعتيم إدارة ترامب على سير الحرب مع إيران
  • بزشكيان: إيران لا تسعى لتوسيع التوتر في المنطقة
  • 6 ناقلات نفط ترفع علم السعودية تغيّر مسارها في خليج عدن
  • إيران تعلن تنفيذ 14 عملية برية شمالي العراق
  • عراقجي يجري مباحثات مع نظيريه العُماني والباكستاني
  • سنتكوم: توجيه 44 سفينة تجارية وتعطيل اثنتين حتى 3 أغسطس
  • طهران تحذر من "حرب عالمية ثالثة"
  • ترامب: محادثات جارية مع إيران ومضيق هرمز سيفتح الثلاثاء
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