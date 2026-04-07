الحرب في المنطقة | ترقب للمرحلة القادمة مع اقتراب انتهاء مهلة ترامب

طهران

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
لندن

العربي الجديد

07 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 03:34 (توقيت القدس)
تشهد المنطقة ترقباً لمرحلة حاسمة في مسار الحرب على إيران، وسط تصعيد عسكري متبادل وضغوط دبلوماسية متسارعة. وحدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهلة أخيرة للتفاوض، معتبراً أن اليوم الثلاثاء يمثل الفرصة الأخيرة أمام طهران، في وقت أشار فيه إلى سعيه لإبرام اتفاق يضمن أمن الملاحة في مضيق هرمز، بالتزامن مع استمرار التهديدات والتراجع النسبي في شروطه مقارنة بمواقفه السابقة.

في المقابل، سلّمت إيران ردها الرسمي على الخطة الأميركية إلى باكستان، متضمناً رؤية من 10 بنود ترفض وقف إطلاق نار مؤقت، وتدعو إلى إنهاء دائم للحرب وفق شروط تأخذ في الاعتبار ملاحظاتها، بما يشمل قضايا العبور الآمن في مضيق هرمز ورفع العقوبات وإعادة الإعمار. ويأتي ذلك في ظل استمرار الضربات على البنى التحتية الحيوية داخل إيران، والتي طاولت مجمعات بتروكيماوية رئيسية، ما يعكس انتقال المواجهة إلى مرحلة أكثر حساسية وتأثيراً على الاقتصاد.

وفي سياق التصعيد، توعد الحرس الثوري الإيراني برد واسع عبر ما وصفه بـ"دومينو النيران"، بينما تتكثف الاتصالات الإقليمية لاحتواء التوتر، إذ بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تداعيات التصعيد، مع إدانة قطر للهجمات التي تطاول دول المنطقة. وبين التهديدات العسكرية والتحركات الدبلوماسية، تتجه الأنظار إلى الساعات المقبلة بوصفها مفصلية في تحديد مسار الأزمة، بين احتمالات التهدئة أو الانزلاق نحو تصعيد أوسع.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب في المنطقة أولاً بأول...

03:33 am

القدس المحتلة
جيش الاحتلال: رصد صواريخ من إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، مشيراً إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على التعامل مع التهديد.

3:33 AM
جيش الاحتلال: أنهينا جولة غارات واسعة على إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاء "جولة كبيرة" من الغارات التي استهدفت مناطق مختلفة داخل إيران.

03:18 am

طهران
دوي انفجارات في طهران وكرج

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران ومدينة كرج، دون توفر معلومات فورية عن حجم الأضرار.

01:58 am

رويترز

رويترز
قتيلان بسقوط مسيّرة غربي أربيل

أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر أمنية، بمقتل رجل وامرأة جراء اصطدام طائرة مسيّرة بمنزل في قرية غربي أربيل شمالي العراق.

01:57 am

السعودية تعترض 7 صواريخ باليستية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 7 صواريخ باليستية كانت تستهدف المنطقة الشرقية، مشيرةً إلى سقوط حطام صواريخ قرب منشآت طاقة.

12:34 am

فرانس برس

فرانس برس
القيادة العسكرية المركزية بإيران تندّد بـ"ألفاظ وقحة" لترامب

اعتبرت القيادة العسكرية المركزية الإيرانية، الثلاثاء، أن "الألفاظ الوقحة" التي يطلقها دونالد ترامب بشأن الحرب في الشرق الأوسط "لن يكون لها أي تأثير" على الجنود الإيرانيين، وذلك بعد تلويح الرئيس الأميركي بنسف البنى التحتية لإيران.

ونقل التلفزيون الرسمي عن إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم "مقر خاتم الأنبياء"، وهو غرفة العمليات المركزية للقوات المسلّحة الإيرانية، قوله إن "الألفاظ الوقحة" و"التهديدات الواهية" التي يطلقها "الرئيس الأميركي الواهم (...) لن يكون لها أي تأثير على استمرار العمليات الهجومية الساحقة" التي تشنّها القوات الإيرانية "ضد الأعداء الأميركيين والصهاينة".

12:16 AM

محمد البديوي

محمد البديوي
واشنطن
ترامب: تدمير جسور ومحطات الطاقة بإيران ليس جريمة حرب

حدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء اليوم الاثنين، نوع الاتفاق الذي يريده مع إيران، ويتمثل في إبرام صفقة وضمان حرية عبور ناقلات النفط في مضيق هرمز بالتزامن، وذلك في تراجع عن منشور سابق له خيّر فيه إيران بين إبرام صفقة أو فتح مضيق هرمز لتجنب تدمير جسورها ومحطات الطاقة. وقال ترامب إنّ يوم الثلاثاء هو اليوم الأخير للتفاوض مع إيران، موضحاً أن المقترح المقدم لوقف الحرب مهم، لكنه "ليس جيداً بالقدر الكافي". وأكد، في تصريحات على هامش احتفالية عيد الفصح بالبيت الأبيض، أنه لو كان الأمر بيده لاستولى على نفط طهران وأداره مثلما يفعل في فنزويلا.

ترامب خلال احتفالية عيد الفصح بالبيت الأبيض، 6 إبريل 2026 (Getty)
12:16 am

طهران
أصوات انفجارات في أصفهان

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع أصوات انفجارات في أصفهان وسط إيران.

12:14 AM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
هجوم أميركي-إسرائيلي يستهدف مطار كاشان في أصفهان

قال نائب محافظ أصفهان للشؤون الأمنية والانتظامية، أكبر صالحي، إن مطار كاشان المدني تعرض، مساء الاثنين لهجوم أميركي-إسرائيلي جديد. وأوضح صالحي، وفق التلفزيون الإيراني، أن الهجوم أدى إلى تضرّر أجزاء من المطار، مضيفاً أن مطار كاشان كان قد تعرض لعدة هجمات خلال الحرب.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن هجمات أخرى وقعت صباح الاثنين في مناطق مباركة ونجف‌ أباد وأصفهان داخل المحافظة، كما تعرضت مساءً مناطق أخرى، بينها نجف‌ أباد ونطنز وكوهپايه وجرقويه، لهجمات مماثلة، كما أعلن صالحي العثور على حطام صاروخ كروز من طراز AGM-158_B، قال إنه تابع للقوات الأميركية، وذلك في منطقة برزك التابعة لمدينة كاشان، موضحاً أن الصاروخ كان قد جرى إسقاطه خلال الأيام الماضية.

12:06 AM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة يوم أمس الاثنين
  • "فارس" عن مصدر: احتياطيات إيران من الصواريخ كبيرة للغاية
  • الحوثيون: نفذنا هجوماً مشتركاً مع إيران وحزب الله على إيلات
  • إسرائيل تعلن اغتيال قائد وحدة العمليات الخاصة في فيلق القدس
  • وكالة الطاقة الذرية: آثار لضربات حديثة قرب محطة بوشهر
  • الإمارات تعترض 12 صاروخاً باليستياً و19 طائرة مسيرة اليوم
  • الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيّرتين غربي إيران ووسط البلاد
  • إصابتان من جراء اعتداءات إيرانية على الأردن
  • إصابة 6 إسرائيليين وتضرر 20 موقعاً جراء هجوم صاروخي إيراني
