الحرب في المنطقة | ترقب للمرحلة القادمة مع اقتراب انتهاء مهلة ترامب

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، مشيراً إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على التعامل مع التهديد.
تشهد المنطقة ترقباً لمرحلة حاسمة في مسار الحرب على إيران، وسط تصعيد عسكري متبادل وضغوط دبلوماسية متسارعة. وحدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهلة أخيرة للتفاوض، معتبراً أن اليوم الثلاثاء يمثل الفرصة الأخيرة أمام طهران، في وقت أشار فيه إلى سعيه لإبرام اتفاق يضمن أمن الملاحة في مضيق هرمز، بالتزامن مع استمرار التهديدات والتراجع النسبي في شروطه مقارنة بمواقفه السابقة.
في المقابل، سلّمت إيران ردها الرسمي على الخطة الأميركية إلى باكستان، متضمناً رؤية من 10 بنود ترفض وقف إطلاق نار مؤقت، وتدعو إلى إنهاء دائم للحرب وفق شروط تأخذ في الاعتبار ملاحظاتها، بما يشمل قضايا العبور الآمن في مضيق هرمز ورفع العقوبات وإعادة الإعمار. ويأتي ذلك في ظل استمرار الضربات على البنى التحتية الحيوية داخل إيران، والتي طاولت مجمعات بتروكيماوية رئيسية، ما يعكس انتقال المواجهة إلى مرحلة أكثر حساسية وتأثيراً على الاقتصاد.
وفي سياق التصعيد، توعد الحرس الثوري الإيراني برد واسع عبر ما وصفه بـ"دومينو النيران"، بينما تتكثف الاتصالات الإقليمية لاحتواء التوتر، إذ بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تداعيات التصعيد، مع إدانة قطر للهجمات التي تطاول دول المنطقة. وبين التهديدات العسكرية والتحركات الدبلوماسية، تتجه الأنظار إلى الساعات المقبلة بوصفها مفصلية في تحديد مسار الأزمة، بين احتمالات التهدئة أو الانزلاق نحو تصعيد أوسع.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاء "جولة كبيرة" من الغارات التي استهدفت مناطق مختلفة داخل إيران.
حدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء اليوم الاثنين، نوع الاتفاق الذي يريده مع إيران، ويتمثل في إبرام صفقة وضمان حرية عبور ناقلات النفط في مضيق هرمز بالتزامن، وذلك في تراجع عن منشور سابق له خيّر فيه إيران بين إبرام صفقة أو فتح مضيق هرمز لتجنب تدمير جسورها ومحطات الطاقة. وقال ترامب إنّ يوم الثلاثاء هو اليوم الأخير للتفاوض مع إيران، موضحاً أن المقترح المقدم لوقف الحرب مهم، لكنه "ليس جيداً بالقدر الكافي". وأكد، في تصريحات على هامش احتفالية عيد الفصح بالبيت الأبيض، أنه لو كان الأمر بيده لاستولى على نفط طهران وأداره مثلما يفعل في فنزويلا.
قال نائب محافظ أصفهان للشؤون الأمنية والانتظامية، أكبر صالحي، إن مطار كاشان المدني تعرض، مساء الاثنين لهجوم أميركي-إسرائيلي جديد. وأوضح صالحي، وفق التلفزيون الإيراني، أن الهجوم أدى إلى تضرّر أجزاء من المطار، مضيفاً أن مطار كاشان كان قد تعرض لعدة هجمات خلال الحرب.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن هجمات أخرى وقعت صباح الاثنين في مناطق مباركة ونجف أباد وأصفهان داخل المحافظة، كما تعرضت مساءً مناطق أخرى، بينها نجف أباد ونطنز وكوهپايه وجرقويه، لهجمات مماثلة، كما أعلن صالحي العثور على حطام صاروخ كروز من طراز AGM-158_B، قال إنه تابع للقوات الأميركية، وذلك في منطقة برزك التابعة لمدينة كاشان، موضحاً أن الصاروخ كان قد جرى إسقاطه خلال الأيام الماضية.