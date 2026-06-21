الحرب في المنطقة | ترقب لانطلاق محادثات سويسرا وآمال بإحراز تقدم

وصل وفد التفاوض الإيراني إلى سويسرا في وقت متأخر من مساء السبت لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة في منتجع بورغنشتوك بشأن التوصل إلى اتفاق يشمل خصوصا برنامج إيران النووي والعقوبات المرتبطة به. وقالت وزارة الخارجية السويسرية على منصة إكس: "نرحب بوصول الوفد الإيراني إلى سويسرا"، مضيفة أن المحادثات تأتي في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة. وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية أيضا أن وفد طهران وصل إلى سويسرا لبدء المحادثات.
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