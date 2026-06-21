الحرب في المنطقة | ترقب لانطلاق محادثات سويسرا وآمال بإحراز تقدم

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طهران

العربي الجديد

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العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
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21 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 01:31 (توقيت القدس)
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من المقرر انطلاق محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنشتوك السويسري، اليوم الأحد، في إطار "مذكرة تفاهم إسلام أباد" التي تمهّد لإنهاء الحرب بين واشنطن وتل أبيب، في وقت أعلنت إيران عن إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية ردا على الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

إلى ذلك، وصل وفد التفاوض الإيراني الذي يقوده رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف برفقته وزير الخارجية عباس عراقجي إلى سويسرا في وقت متأخر من مساء السبت. من جانبه، قال جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي للصحافيين قبل مغادرته قاعدة أندروز المشتركة متوجها إلى سويسرا: "لا يمكنني البقاء هناك إلا ليوم أو يومين. أعتقد أننا سنحرز تقدما في القضية النووية، ونحرز تقدما في قضية وقف إطلاق النار في لبنان. هذان هما الأمران الرئيسيان اللذان أعتقد أننا سنركز عليهما". وسيشارك وسطاء باكستانيون وقطريون في المناقشات التي ستعقد في سويسرا، بينما أكد مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن رئيس الوزراء ورئيس أركان الجيش عاصم منير سيمثلان إسلام أباد بالمحادثات.

يأتي ذلك فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إنه لن تُفرض أي رسوم على المرور عبر مضيق هرمز خلال وقف إطلاق النار المؤقت مع إيران الذي يمتد 60 يوما أو بعده، إلا إذا فرضتها الولايات المتحدة في حال فشل محادثات السلام. 

يتابع "العربي الجديد" تطورات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة أولاً بأول..

12:11 am

فرانس برس

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فرانس برس
وفد التفاوض الإيراني يصل إلى سويسرا

وصل وفد التفاوض الإيراني إلى سويسرا في وقت متأخر من مساء السبت لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة في منتجع بورغنشتوك بشأن التوصل إلى اتفاق يشمل خصوصا برنامج إيران النووي والعقوبات المرتبطة به. وقالت وزارة الخارجية السويسرية على منصة إكس: "نرحب بوصول الوفد الإيراني إلى سويسرا"، مضيفة أن المحادثات تأتي في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة. وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية أيضا أن وفد طهران وصل إلى سويسرا لبدء المحادثات.

12:01 am

رويترز

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رويترز
رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش يشاركان بالمفاوضات

قال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن رئيس الوزراء ورئيس أركان الجيش عاصم منير سيشاركان في محادثات ستُعقد على المستوى الفني في مدينة بورغنشتوك بسويسرا الأحد.

11:55 pm

فرانس برس

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فرانس برس
فانس في طريقه إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات

غادر نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس واشنطن السبت متوجها إلى سويسرا حيث من المقرر بدء المفاوضات مع إيران الأحد. وصرّح فانس للصحافيين قبل مغادرته قاعدة أندروز المشتركة: "لا يمكنني البقاء هناك إلا ليوم أو يومين. أعتقد أننا سنحرز تقدما في القضية النووية، ونحرز تقدما في قضية وقف إطلاق النار في لبنان. هذان هما الأمران الرئيسيان اللذان أعتقد أننا سنركز عليهما".

في ما يتعلق بجبهة لبنان، حيث تهدد الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل الاتفاق الأميركي الإيراني الأولي، أكد نائب الرئيس أن الوضع "يتحسن هناك". وأضاف: "هذا شيء سيتعين علينا إدارته باستمرار لضمان أمن كل من إسرائيل ولبنان".

واعتبر فانس أن "المشكلة الكبيرة هي أن هناك من يبدأ بإطلاق النار، ثم يرد عليه الآخر، وبالتالي سنواجه مشكلة أشبه بحلقة مفرغة حيث يتعين إيقاف إطلاق النار لفترة كافية حتى يصمد، وهذا ما نحاول القيام به". وسيلتحق نائب الرئيس الأميركي في سويسرا بالمبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب.

11:53 pm

رويترز

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رويترز
ترامب: لن تكون هناك رسوم عبور في مضيق هرمز

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إنه لن تُفرض أي رسوم على المرور عبر مضيق هرمز خلال وقف إطلاق النار المؤقت مع إيران الذي يمتد 60 يوما أو بعده، إلا إذا فرضتها الولايات المتحدة في حال فشل محادثات السلام.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشال: "لن تكون هناك رسوم في مضيق هرمز لمدة 60 يوما خلال فترة وقف إطلاق النار، ولن تكون هناك رسوم بعد انتهاء فترة الستين يوما، إلا إذا فُرضت من جانب الولايات المتحدة ولصالحها في حالة عدم إبرام الاتفاق، وذلك مقابل الخدمات المقدمة باعتبارها الملاك الحارس لدول الشرق الأوسط بهدف تعويض التكاليف الماضية والحالية والمستقبلية".

11:46 PM
أبرز الأحداث يوم السبت | 20 يونيو

  • ترامب: لن تكون هناك أي رسوم عبور بعد انتهاء فترة الستين يوما

  • مستشار خامنئي يهدد بالتصعيد حال عدم تنفيذ بنود الاتفاق

  • 3 ناقلات نفط هندية تعبر هرمز

  • بزشكيان يستضيف اجتماعا لرؤساء السلطات الثلاث

  • الجيش الأميركي في حال "يقظة" بعد إغلاق هرمز

  • قاليباف وعراقجي يقودان وفد التفاوض في سويسرا

  • باكستان: محادثات بين واشنطن وطهران ستعقد غداً في سويسرا

  • طهران تغلق مضيق هرمز

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