تنذر التصريحات الصادرة من واشنطن وطهران وتل أبيب في الساعات الأخيرة باحتمال توسع دائرة الحرب في المنطقة مع حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أنه يدرس جدياً توسيع العمليات العسكرية ضد إيران. وقال ترامب في مقابلة مقتضبة مع موقع أكسيوس الأميركي الخميس: "أدرس شن هجوم واسع النطاق، أكبر من أي وقت مضى. إنني على وشك اتخاذ القرار، ونحن على أتم الاستعداد لتنفيذ ذلك". وأقر الرئيس الأميركي بأن مثل هذا القرار ستكون له عواقبه، لافتاً إلى أنه لم يتخذ قراراً نهائياً بعد، ولم يحدد موعداً نهائياً لقراره.
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وكرر ترامب ما قاله في أوقات سابقة عن أن الإيرانيين "يريدون التفاوض، لكنهم غير مستعدين لإبرام اتفاق في الوقت الراهن". ويأتي هذا في وقت ارتفعت مؤشرات انضمام إسرائيل إلى الحرب مع قول ترامب إن إسرائيل "ستنضم (إلى العملية) في غضون دقيقتين إذا طلبت منها ذلك"، ورفعت تل أبيب حالة التأهّب تحسباً لحدوث مواجهة مباشرة مع إيران في الأيام القريبة، على خلفية تهديد ترامب بضرب بنى تحتية وطنية إيرانية، بما فيها مرافق حيوية، مثل الجسور ومحطات الطاقة في طهران ومحيطها، رداً على أي تحرك إيراني يستهدف السفن في مضيق هرمز. وقال مسؤول إسرائيلي لقناة "آي 24" الإسرائيلية إن "الأهداف جاهزة، لكن كل شيء يمكن أن ينقلب في لحظة"، في حين قال مسؤول أمني: "سننضمّ إلى القتال فقط إذا قال ترامب ذلك، أو إذا هاجمتنا إيران، أيّهما يحدث أولاً".
على المقلب الإيراني، ومع استمرار الاعتداءات على دول المنطقة وعلى رأسها الكويت، توعّد الحرس الثوري الإيراني بريطانيا باستهداف قواعدها، وذلك بعد انطلاق قاذفات "بي-1" الاستراتيجية الأميركية في قاعدة "فيرفورد" البريطانية لضرب أهداف في إيران. وحذر الحرس الثوري، في بيان، من أن أي قاعدة تُستخدم في العدوان على الأراضي الإيرانية "ستكون هدفاً مشروعاً" للرد الإيراني، موجهاً انتقادات لاذعة إلى المملكة المتحدة باعتبارها "المسؤول الأول عن مآسي المنطقة"، وشريكاً رئيسياً في العمليات العسكرية الأخيرة ضد إيران.
من جانبها، قالت بريطانيا إن قواتها المسلحة على أهبة الاستعداد للدفاع عن البلاد في وجه أي هجوم. وذكر متحدث باسم الحكومة، وفق "رويترز"، أن "قواتنا المسلحة جاهزة للحفاظ على أمن المملكة المتحدة وحمايتها من أي نوع من الهجمات، سواء فوق أراضينا أو من الخارج. المملكة المتحدة على أهبة الاستعداد للدفاع عن نفسها على مدار الساعة".
كلّ تطورات الحرب في المنطقة والتصعيد بين طهران وواشنطن يتابعها "العربي الجديد" تباعاً:
ضربات أميركية تستهدف لأول مرة قاعدة بحرية شمالي إيران
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، بتعرض قاعدة بحرية شمالي إيران لضربات أميركية، في تطور يُعدّ الأول من نوعه منذ بدء الهجمات الأميركية، التي كانت تتركز في جنوب البلاد. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن نائب محافظ محافظة جيلان أن قاعدة بحرية مطلة على بحر قزوين تعرضت لهجوم.
أعلنت السلطات الإيرانية الجمعة أن الضربات الأميركية طاولت مقر قيادة تابعاً لبحرية الحرس الثوري في محافظة جيلان شمالي البلاد، بحسب ما أوردت وسائل إعلام رسمية. وقال نائب محافظ جيلان علي باقري "استُهدف مقر القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في منطقة زيباكنار هذا الصباح بقنابل العدو الأميركي، ما ألحق أضراراً بقسم من المعدات في المجمع"، بحسب ما نقلت عنه وكالة إرنا.
"رويترز": إيران أرسلت قادة من الحرس الثوري وصواريخ للحوثيين
نقلت وكالة "رويترز" عن أربعة مصادر قولها إن إيران أرسلت قيادات من الحرس الثوري ومستشارين عسكريين وعتاداً لصواريخ وطائرات مسيرة لليمن هذا الشهر. وأضافت المصادر المطلعة، وبينها مصدران إيرانيان ووزير الإعلام اليمني ومحلل أمني في المنطقة، أن إيران نقلت أفراداً من الحرس الثوري والعتاد العسكري على متن طائرة من طهران إلى اليمن في 13 يوليو/تموز، وهو أمر لم يسبق الكشف عنه إعلامياً.
وقال أحد المصادر "سافر قادة الحرس الثوري إلى هناك لدعم عمليات الحوثيين وتقديم التدريب على أنظمة صواريخ جديدة" مشيراً إلى أن إيران أرسلت أيضاً كمية من الذهب على الطائرة لتمويل أنشطة الحوثيين.
عراقجي يهدد بالرد على أي بلد "يعاون أو يساند" واشنطن
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة إن طهران ستحمّل أي دولة "تشارك أو تعاون أو تساند" الولايات المتحدة مسؤولية في الضربات عليها، مؤكداً احتفاظ بلاده بحق الرد. وأضاف خلال كلمة ألقاها في قرغيزستان أثناء اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون "أي مشاركة أو تعاون أو مساندة في ارتكاب عمل عدواني ضد إيران ستترتب عليها مسؤولية دولية للأطراف المعنية"، مضيفاً أن إيران "تحتفظ بحق اتخاذ كافة التدابير اللازمة للدفاع عن النفس".
أعلنت السلطات الإيرانية الجمعة مقتل أربعة أشخاص جراء ضربات أميركية خلال الليل في محيط مدينة الأهواز في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران. وقال معاون محافظ خوزستان ولي الله حياتي "استشهد أربعة من مواطنينا وأصيب خمسة آخرون بجروح جراء هجوم صاروخي شنه العدو الأميركي الإرهابي على مناطق في محيط مدينة الأهواز"، وفق ما نقلت عنه وكالة إرنا الرسمية.
عراقجي يرد على تهديد ترامب بتعويض السفن من الأموال الإيرانية
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مصادرة أصول دولة أخرى لسداد مطالبات مستقبلية لا صلة لها بها "سابقة تؤجج التوتر"، وذلك رداً على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن أي أضرار تلحق بالسفن أو الشحنات ستُسدَّد تكلفتها من الأموال الإيرانية المجمدة لدى واشنطن. وأضاف عراقجي: "بمجرد أن تعتبر الحكومات المصادرة أمراً طبيعياً لن تكون أصول أحد في مأمن والفوضى الناجمة عن ذلك لن تكون جيدة ولا سلمية".
"تسنيم": قوات المقاومة في المنطقة استهدفت الحدود الكويتية
نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر قولها إن أحد المنافذ الحدودية الكويتية تعرض، الخميس، للاستهداف من قبل "قوات المقاومة في المنطقة"، وذلك رداً على العدوان الأميركي الذي وقع ليل الأربعاء-الخميس انطلاقاً من الأراضي الكويتية، واستهدف منفذ شلمجة الحدودي في إيران.