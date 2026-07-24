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الحرب في المنطقة| ترامب يلوح بتعويض أضرار السفن بالأموال الإيرانية المجمدة

تقارير دولية
طهران

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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24 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 13:40 (توقيت القدس)
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تنذر التصريحات الصادرة من واشنطن وطهران وتل أبيب في الساعات الأخيرة باحتمال توسع دائرة الحرب في المنطقة مع حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أنه يدرس جدياً توسيع العمليات العسكرية ضد إيران. وقال ترامب في مقابلة مقتضبة مع موقع أكسيوس الأميركي الخميس: "أدرس شن هجوم واسع النطاق، أكبر من أي وقت مضى. إنني على وشك اتخاذ القرار، ونحن على أتم الاستعداد لتنفيذ ذلك". وأقر الرئيس الأميركي بأن مثل هذا القرار ستكون له عواقبه، لافتاً إلى أنه لم يتخذ قراراً نهائياً بعد، ولم يحدد موعداً نهائياً لقراره.

وكرر ترامب ما قاله في أوقات سابقة عن أن الإيرانيين "يريدون التفاوض، لكنهم غير مستعدين لإبرام اتفاق في الوقت الراهن". ويأتي هذا في وقت ارتفعت مؤشرات انضمام إسرائيل إلى الحرب مع قول ترامب إن إسرائيل "ستنضم (إلى العملية) في غضون دقيقتين إذا طلبت منها ذلك"، ورفعت تل أبيب حالة التأهّب تحسباً لحدوث مواجهة مباشرة مع إيران في الأيام القريبة، على خلفية تهديد ترامب بضرب بنى تحتية وطنية إيرانية، بما فيها مرافق حيوية، مثل الجسور ومحطات الطاقة في طهران ومحيطها، رداً على أي تحرك إيراني يستهدف السفن في مضيق هرمز. وقال مسؤول إسرائيلي لقناة "آي 24" الإسرائيلية إن "الأهداف جاهزة، لكن كل شيء يمكن أن ينقلب في لحظة"، في حين قال مسؤول أمني: "سننضمّ إلى القتال فقط إذا قال ترامب ذلك، أو إذا هاجمتنا إيران، أيّهما يحدث أولاً".

على المقلب الإيراني، ومع استمرار الاعتداءات على دول المنطقة وعلى رأسها الكويت، توعّد الحرس الثوري الإيراني بريطانيا باستهداف قواعدها، وذلك بعد انطلاق قاذفات "بي-1" الاستراتيجية الأميركية في قاعدة "فيرفورد" البريطانية لضرب أهداف في إيران. وحذر الحرس الثوري، في بيان، من أن أي قاعدة تُستخدم في العدوان على الأراضي الإيرانية "ستكون هدفاً مشروعاً" للرد الإيراني، موجهاً انتقادات لاذعة إلى المملكة المتحدة باعتبارها "المسؤول الأول عن مآسي المنطقة"، وشريكاً رئيسياً في العمليات العسكرية الأخيرة ضد إيران.

من جانبها، قالت بريطانيا إن قواتها المسلحة على أهبة الاستعداد للدفاع عن البلاد في وجه أي هجوم. وذكر متحدث باسم الحكومة، وفق "رويترز"، أن "قواتنا المسلحة جاهزة للحفاظ على أمن المملكة المتحدة وحمايتها من أي نوع من الهجمات، سواء فوق أراضينا أو من الخارج. المملكة المتحدة على أهبة الاستعداد للدفاع عن نفسها على مدار الساعة".

كلّ تطورات الحرب في المنطقة والتصعيد بين طهران وواشنطن يتابعها "العربي الجديد" تباعاً:

12:50 pm

أسوشييتد برس

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أسوشييتد برس
ضربات أميركية تستهدف لأول مرة قاعدة بحرية شمالي إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، بتعرض قاعدة بحرية شمالي إيران لضربات أميركية، في تطور يُعدّ الأول من نوعه منذ بدء الهجمات الأميركية، التي كانت تتركز في جنوب البلاد. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن نائب محافظ محافظة جيلان أن قاعدة بحرية مطلة على بحر قزوين تعرضت لهجوم.

12:50 pm

فرانس برس

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فرانس برس
الأمم المتحدة تدعو إلى إجلاء 6 آلاف بحار عالقين في مضيق هرمز

دعت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إلى إجلاء نحو ستة آلاف بحار لا يزالون عالقين على متن سفن في منطقة مضيق هرمز.

10:23 am

فرانس برس

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فرانس برس
إصابة مقر قيادة لبحرية الحرس الثوري في شمال إيران

أعلنت السلطات الإيرانية الجمعة أن الضربات الأميركية طاولت مقر قيادة تابعاً لبحرية الحرس الثوري في محافظة جيلان شمالي البلاد، بحسب ما أوردت وسائل إعلام رسمية. وقال نائب محافظ جيلان علي باقري "استُهدف مقر القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في منطقة زيباكنار هذا الصباح بقنابل العدو الأميركي، ما ألحق أضراراً بقسم من المعدات في المجمع"، بحسب ما نقلت عنه وكالة إرنا.

10:18 am

رويترز

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رويترز
"رويترز": إيران أرسلت قادة من الحرس الثوري وصواريخ للحوثيين

نقلت وكالة "رويترز" عن أربعة مصادر قولها إن إيران أرسلت قيادات من الحرس الثوري ومستشارين عسكريين وعتاداً لصواريخ وطائرات مسيرة لليمن هذا الشهر. وأضافت المصادر المطلعة، وبينها مصدران إيرانيان ووزير الإعلام اليمني ومحلل أمني في المنطقة، أن إيران نقلت أفراداً من الحرس الثوري والعتاد العسكري على متن طائرة من طهران إلى اليمن في 13 يوليو/تموز، وهو أمر لم يسبق الكشف عنه إعلامياً. 

وقال أحد المصادر "سافر قادة الحرس الثوري إلى هناك لدعم عمليات الحوثيين وتقديم التدريب على أنظمة صواريخ جديدة" مشيراً إلى أن إيران أرسلت أيضاً كمية من الذهب على الطائرة لتمويل أنشطة الحوثيين.

10:17 am

فرانس برس

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فرانس برس
انفجارات وتصاعد دخان قرب مطار أربيل الدولي

أفادت وكالة فرانس برس بوقوع انفجارات وتصاعد دخان قرب مطار أربيل الدولي في كردستان العراق.

09:30 am

فرانس برس

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فرانس برس
عراقجي يهدد بالرد على أي بلد "يعاون أو يساند" واشنطن

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة إن طهران ستحمّل أي دولة "تشارك أو تعاون أو تساند" الولايات المتحدة مسؤولية في الضربات عليها، مؤكداً احتفاظ بلاده بحق الرد. وأضاف خلال كلمة ألقاها في قرغيزستان أثناء اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون "أي مشاركة أو تعاون أو مساندة في ارتكاب عمل عدواني ضد إيران ستترتب عليها مسؤولية دولية للأطراف المعنية"، مضيفاً أن إيران "تحتفظ بحق اتخاذ كافة التدابير اللازمة للدفاع عن النفس".

08:53 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
دوي انفجار في البحرين

دوى انفجار في البحرين صباح الجمعة عقب انطلاق صافرات الإنذار، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.

08:46 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
مقتل 4 أشخاص بضربات أميركية جنوب غربي إيران

أعلنت السلطات الإيرانية الجمعة مقتل أربعة أشخاص جراء ضربات أميركية خلال الليل في محيط مدينة الأهواز في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران. وقال معاون محافظ خوزستان ولي الله حياتي "استشهد أربعة من مواطنينا وأصيب خمسة آخرون بجروح جراء هجوم صاروخي شنه العدو الأميركي الإرهابي على مناطق في محيط مدينة الأهواز"، وفق ما نقلت عنه وكالة إرنا الرسمية.

08:24 am

رويترز

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رويترز
الجيش الإيراني: هاجمنا منشآت أميركية في الأردن والبحرين

قال الجيش الإيراني إنه استهدف في أحدث هجماته منشآت عسكرية أميركية في قاعدة الأزرق بالأردن وقاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين، وفقاً لوسائل إعلام إيرانية.

07:42 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
صفارات إنذار في البحرين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار في البلاد، داعية "المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية".

07:38 am

رويترز

avata
رويترز
عراقجي يرد على تهديد ترامب بتعويض السفن من الأموال الإيرانية

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مصادرة أصول دولة أخرى لسداد مطالبات مستقبلية لا صلة لها بها "سابقة تؤجج التوتر"، وذلك رداً على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن أي أضرار تلحق بالسفن أو الشحنات ستُسدَّد تكلفتها من الأموال الإيرانية المجمدة لدى واشنطن. وأضاف عراقجي: "بمجرد أن تعتبر الحكومات المصادرة أمراً طبيعياً لن تكون أصول أحد في مأمن والفوضى الناجمة عن ذلك لن تكون جيدة ولا سلمية".

04:39 am

رويترز

avata
رويترز
الجيش الأميركي يستكمل أحدث ضرباته على إيران

أعلن الجيش الأميركي فجر الجمعة، استكمال أحدث جولة من الضربات التي نفذها ضد إيران، مستهدفاً مرافق طائرات مسيرة ومواقع للمراقبة الساحلية وغيرها.

03:32 am

رويترز

avata
رويترز
تفعيل الدفاعات الجوية في طهران

أفادت وكالة "نورنيوز" الإيرانية، اليوم، بتفعيل منظومات الدفاع الجوي في طهران للتصدي لما وصفته بأنه تهديد "عدائي".

02:32 am

رويترز

avata
رويترز
انفجار في جزيرة قشم

أفادت وسائل إعلام، فجر الجمعة، بسماع دوي انفجار على الساحل الجنوبي لجزيرة قشم الإيرانية.

02:27 am

رويترز

avata
رويترز
انفجار غربي بندر عباس

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الخميس، بسماع دوي انفجار في المنطقة الغربية من مدينة بندر عباس، جنوبي إيران.

02:17 am

رويترز

avata
رويترز
انفجارات عدة في الأهواز

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، فجر الجمعة، بسماع دوي انفجارات عدة في مدينة الأهواز، مركز محافظة خوزستان، جنوبي إيران.

02:16 am

رويترز

avata
رويترز
تجدد الضربات الأميركية على إيران

أعلن الجيش الأميركي، فجر الجمعة، بدء تنفيذ ضربات جديدة ضد إيران.

01:25 am

رويترز

avata
رويترز
ترامب: سنستخدم الأموال الإيرانية لتعويض السفن المتضررة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إن الولايات المتحدة ستستخدم الأموال الإيرانية الموجودة في حيازتها أو الخاضعة لسيطرتها لدفع تعويضات عن "كل الأضرار" التي تلحق بالسفن والشحنات.

12:42 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
الحرس الثوري: إسقاط صاروخ "توماهوك" جنوب شرقي إيران

قال الحرس الثوري الإيراني إنه أسقط صاروخ "توماهوك" أميركياً في أجواء مدينة كهنوج الواقعة جنوب شرقي البلاد، وفق ما أعلن في بيان.

12:18 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
"تسنيم": قوات المقاومة في المنطقة استهدفت الحدود الكويتية

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر قولها إن أحد المنافذ الحدودية الكويتية تعرض، الخميس، للاستهداف من قبل "قوات المقاومة في المنطقة"، وذلك رداً على العدوان الأميركي الذي وقع ليل الأربعاء-الخميس انطلاقاً من الأراضي الكويتية، واستهدف منفذ شلمجة الحدودي في إيران.

12:17 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
دوي انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن صاروخين أميركيين أصابا منطقة قرب جزيرة قشم عند مضيق هرمز، في وقت أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات في منطقة قرية مسن بجزيرة قشم قرب مضيق هرمز.

12:01 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
أبرز التطورات في المنطقة أمس الخميس
  • انفجارات في سيريك ومحيط بوشهر وهجوم على مستودع في خوزستان
  • الكويت تعلن التصدي لهجمات إيرانية عدة
  • قتيلان بهجوم على منفذ الشلامجة الإيراني الحدودي مع العراق
  • إيران تعلن مهاجمة قاعدة علي السالم ومعسكر العديري في الكويت وتدمير منظومات دفاع أميركية في الأردن
  • الكشف عن مشاركة قاذفة بي-1 في الضربات على إيران
  • روبيو: إيران غير مستعدة لاتفاق وستدفع الثمن
  • بلديات مدن في إسرائيل تفتح الملاجئ العامة
  • "سي أن أن": رئيس الموساد قدّم لواشنطن معلومات عن جبل فأس في إيران
  • الجيش الكويتي: أضرار مادية في هجوم بمسيّرات على منفذ العبدلي
  • الحرس الثوري يتوعد بريطانيا بعد السماح لمقاتلات أميركية بالانطلاق من قواعدها
  • عراقجي: مشكلتنا مع واشنطن في نهج الوساطة
  • ترامب: سنعاقب إيران إذا هاجم الحوثيون السفن مجدداً
  • طهران تنفي مسؤوليتها عن استهداف محطة للكهرباء في الكويت
  • التلفزيون الإيراني: وصول ناقلة نفط إيرانية إلى بحر عُمان
  • ترامب: أدرس بجدية استئناف العمليات الموسعة على إيران
  • بريطانيا: قواتنا المسلحة جاهزة للحفاظ على أمن المملكة المتحدة وحمايتها من أي نوع من الهجمات
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