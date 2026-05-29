الحرب في المنطقة | ترامب يعلن رفع الحصار البحري

لندن

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
التحديثات الحية
29 مايو 2026   |  آخر تحديث: 18:04 (توقيت القدس)
رغم تزايد المؤشرات إلى اقتراب إيران والولايات المتحدة من التوصل إلى مذكرة تفاهم تتيح تمديد التهدئة، ما قد يفتح الباب أمام تسوية أوسع، عادت أجواء التوتر العسكري إلى الواجهة في منطقة الخليج، إذ أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأنّ القوات المسلحة الإيرانية نفذت عملية إطلاق صواريخ من المناطق الجنوبية باتجاه أهداف محدّدة، كما نقلت وكالة "تسنيم" عن الجيش الإيراني أن الأصوات التي سُمعت في البحر ناجمة عن تبادل لإطلاق النار في إطار توجيه تحذيرات لسفن وصفها بـ"المعتدية" في مضيق هرمز. في المقابل، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي، طلب عدم الكشف عن هويته، نفيه إسقاط أي طائرة أميركية قرب مدينة بوشهر الإيرانية، خلافاً لما ذكره التلفزيون الرسمي الإيراني.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تحدثت فيه تقارير أميركية عن تقدم ملموس في الاتصالات بين الجانبَين. ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين، أمس الخميس، أن المفاوضين الأميركيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم تمتد 60 يوماً، تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، إلّا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يمنح موافقته النهائية عليها بعد. وبحسب المسؤولين الأميركيين، تتضمن المذكرة المقترحة ترتيبات لإعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، بما يشمل عدم فرض رسوم على السفن أو التعرض لها، مقابل التزام إيراني بإزالة الألغام البحرية خلال 30 يوماً، كما تنص على بدء مفاوضات بشأن مستقبل برنامج التخصيب الإيراني ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب، إلى جانب بحث تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، في خطوة يُنظر إليها على أساس أنها قد تمهد لتفاهمات أوسع إذا ما حصلت على الموافقات السياسية اللازمة.

في المقابل، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلاً عن مصدر مطلع رداً على ما تداولته بعض وسائل الإعلام الغربية بشأن تفاصيل للنص النهائي لاتفاق محتمل، بأن المسودة لم تصل حتى هذه اللحظة إلى مرحلة الصياغة النهائية، مؤكداً أنه سيُعلَن عنها بشكل رسمي فور استكمالها. وشدد المصدر على أن ما نشرته وسائل الإعلام الغربية مؤخراً بزعم أنها أجزاء من النص الأصلي "عار من الدقة"، مشيراً إلى أن مسودة التفاهم المحتملة خضعت لبعض التعديلات والتغييرات خلال الأيام القليلة الماضية. وفي موازاة ذلك، تعكس التحرّكات الأميركية والإسرائيلية استمرار القلق من احتمال انهيار المسار الدبلوماسي. فقد حذر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت من أي محاولة لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، ملوحاً بعقوبات على أي جهات أو دول تسهّل مثل هذه الترتيبات، كما كشفت تقارير إسرائيلية أن قيادة الجبهة الداخلية تستعد لاحتمال اندلاع مواجهة جديدة مع إيران على نحوٍ مفاجئ ومن دون إنذار مسبق، فيما تستند خططها إلى فرضية حرب متعدّدة الساحات تشمل إيران ولبنان واليمن.

05:56 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
واشنطن
ترامب: الحصار على البحري على إيران سيرفع الآن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الحصار البحري على إيران "سيرفع الآن"، مضيفا أنه سيجتمع في غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي بشأن إيران. ولفت إلى أن "أميركا ستستخرج اليورانيوم بالتنسيق مع إيران ووكالة الطاقة الذرية وستدمره".

5:51 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
مباحثات بين وزيري خارجية عُمان وإيران

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ونظيره العماني بدر البوسعيدي، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفيا بحثا خلاله العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية. وخلال الاتصال، استعرض وزير الخارجية الإيراني آخر مستجدات المسار الدبلوماسي الجاري مع واشنطن عبر الوساطة الباكستانية، مؤكداً أن التوصل إلى اتفاق نهائي مرهون بتخلي الجانب الأميركي عن "نهجه الطماع ومواقفه المتغيرة والمتناقضة". وشدد على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية "جادة وثابتة" في متابعة حقوقها المشروعة ومصالحها القانونية.

ووفق بيان للخارجية الإيرانية، أشاد عراقجي بما وصفه "النهج المبدئي والمسؤول" لسلطنة عمان تجاه القضايا المتعلقة بالسلم والأمن الإقليميين، بما في ذلك دورها "البناء" كوسيط في المحادثات الإيرانية الأميركية، والتي قال إنها واجهت "نكثاً للعهود" من جانب الولايات المتحدة. كما دان الوزير الإيراني التصريحات والتهديدات الأميركية الموجهة ضد سلطنة عمان، مؤكداً أن التدابير المسؤولة التي تتخذها مسقط وطهران لإدارة المرور الآمن والمستقر للملاحة البحرية في مضيق هرمز تستند إلى قواعد القانون الدولي وتصب في مصلحة المجتمع الدولي. وفي ختام الاتصال، تباحث الجانبان حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن التعاون المشترك من أجل ترسيخ الثقة، والأمن، والاستقرار في المنطقة.

05:40 pm

رويترز

رويترز
وزير خارجية باكستان يبحث ملف إيران مع روبيو في واشنطن

وصل وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إلى واشنطن اليوم الجمعة لإجراء محادثات مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، من المتوقع أن تتناول أحدث التطورات في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب على إيران. واختُتمت الجولة الأولى من محادثات السلام في باكستان دون التوصل إلى اتفاق، لكن وكالة "رويترز" ووسائل إعلام أميركية نقلت عن مصادر قولها، أمس الخميس، إن طهران وواشنطن توصلتا إلى اتفاق مبدئي لمواصلة وقف إطلاق النار الذي أعلن في إبريل/ نيسان ورفع القيود المفروضة على الملاحة عبر مضيق هرمز.

روبيو يستقبل إسحاق دار في مقر الخارجية، واشنطن 29 مايو 2026 (Getty)
3:53 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
قاليباف يحدد 3 ثوابت للموقف الإيراني من الاتفاق مع واشنطن

أعلن رئيس البرلمان الإيراني رئيس الوفد المفاوض محمد باقر قاليباف عن ثلاثة ثوابت للموقف الإيراني بشأن مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة والاتفاق المحتمل، ما يمثل استراتيجية طهران في التعامل مع الطرف الأميركي.

قاليباف خلال مؤتمر صحافي في مقر البرلمان، 2 ديسمبر 2025 (Getty)
03:51 pm

فرانس برس

فرانس برس
الحرس الثوري يقتل ناشطين كرديين متواريين منذ الاحتجاجات

قتل الحرس الثوري الإيراني ناشطَين كرديين في غرب البلاد، متواريين منذ الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يناير/ كانون الثاني، حسبما أعلنت منظمتان حقوقيتان، اليوم الجمعة. وأكدت وسائل إعلام إيرانية أنهما قتلا الخميس، لكنها ذكرت أن الرجلين كانا مسلحين، وأنهما كانا من المحرضين على "أعمال الشغب"، وأن قوات الأمن قتلتهما عندما أطلقا النار من مخبئهما في محافظة كرمانشاه غربي البلاد.

وقالت منظمة "هنغاو" الحقوقية ومقرها النرويج إن الشقيقين ميثم فيسي ومجتبى فيسي، وهما من أتباع الديانة اليارسانية، كانا يعيشان في الخفاء منذ احتجاجات يناير. وتُعدّ الديانة اليارسانية مزيجاً من ديانات ومعتقدات مختلفة، ويعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر. وأضافت "هنغاو" أن عناصر الحرس الثوري قتلوا الشقيقين بالرصاص بعد أن حاصروا مكان اختبائهما فجر الخميس في قرية تابعة لمديرية دلاهو بالمحافظة، وأطلقوا النار "دون سابق إنذار".

03:49 pm

رويترز

رويترز
بريطانيا تتهم يونانياً بمساعدة جهاز مخابرات مرتبط بإيران

قالت الشرطة البريطانية اليوم الجمعة إن السلطات وجهت اتهامات ليوناني بمساعدة جهاز مخابرات أجنبي، يعتقد أنه مرتبط بإيران، فيما يتعلق باستهداف صحافي يعمل في قناة إيران إنترناشونال التلفزيونية التي تتخذ من لندن مقراً.

وذكرت شرطة مكافحة الإرهاب أن إيوانيس إيدينيديس (46 عاماً) المقيم في ميونخ بألمانيا اعتقل يوم السبت ووجهت له اتهامات بموجب قانون الأمن القومي البريطاني. ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة وستمنستر اليوم الجمعة. وأشارت الشرطة إلى أنه يُعتقد أن الاتهامات مرتبطة بإيران وباستهداف صحافي مقيم في بريطانيا في قناة إيران إنترناشونال التي تنتقد الحكومة الإيرانية. وقال مسؤولون أمنيون إنهم لا يعتقدون أن الأمر يشكل أي خطر أوسع على الجمهور.

02:59 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
مصدر إيراني ينفي اكتمال مسودة الاتفاق مع أميركا

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلاً عن مصدر مطلع رداً على ما تداولته بعض وسائل الإعلام الغربية بشأن تفاصيل للنص النهائي لاتفاق محتمل، بأن المسودة لم تصل حتى هذه اللحظة إلى مرحلة الصياغة النهائية، مؤكداً أنه سيُعلاَن عنها بشكل رسمي فور استكمالها.

وشدد المصدر على أن ما نشرته وسائل الإعلام الغربية مؤخراً بزعم أنها أجزاء من النص الأصلي "عار من الدقة"، مشيراً إلى أن مسودة التفاهم المحتملة خضعت لبعض التعديلات والتغييرات خلال الأيام القليلة الماضية.

02:57 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
الحرس الثوري: عبور 24 سفينة مضيق هرمز خلال 24 ساعة

أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، عبور 24 سفينة مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد إصدار تصاريح مرور لها بالتنسيق مع وزارة الخارجية الإيرانية. وأضافت أن عدد السفن الحاصلة على تصاريح عبور أكبر من ذلك، إلا أنه يُسمح بمرور عدد محدد منها لتجنب الازدحام في المضيق.

2:04 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
طهران: إدارتنا مضيق هرمز باتت مثبتة عالمياً

قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، اليوم الجمعة، في منشور على "إكس"، إن الإدارة الإيرانية لمضيق هرمز "باتت أمر مثبتاً عالمياً؛ ولهذا السبب تستأذن الدول وتدفع الرسوم، وتُمرر سفنها بتوجيهات القوة البحرية للحرس الثوري". 

وأضاف رضائي أن "الشخص الوحيد الذي لم يصدق ذلك أو لا يريد تصديقه هو ترامب" قائلاً إنه "يرسل جيشه بين الحين والآخر لفتح المضيق، فيأتون ويتلقون الضرب ثم يعودون خائبين". وخاطب وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت قائلاً إنه "بدلاً من التهديدات الجوفاء والاستعراضات الكلامية، فكّر في الانحناء إجلالاً لقوة الإيرانيين في الخليج"، حسب تعبيره.

11:25 am

الأناضول

الأناضول
روسيا: إيران وحدها تملك حق القرار بشأن اليورانيوم المخصب

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن إيران هي الجهة الوحيدة المخولة البت في مصير ثروتها من اليورانيوم المخصب. جاء ذلك تعليقاً على التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي طالب فيها بضرورة "تسليم اليورانيوم المخصب في إيران إلى الولايات المتحدة لإتلافه، أو تدميره في مكانه تحت إشراف وتفتيش دولي".

وأضافت زاخاروفا، في مؤتمر صحافي بالعاصمة موسكو الخميس، إن "اليورانيوم المخصب هو ملك خالص لإيران، وطهران وحدها هي التي تملك حق القرار السيادي بشأن ما يجب فعله به. والكلمة الفصل والوحيدة في هذا الشأن تعود إليها بالكامل".

02:23 am

رويترز

رويترز
الجيش الأميركي ينفي إسقاط أي طائرة له في بوشهر

نفى الجيش الأميركي إسقاط أي طائرة له قرب مدينة بوشهر الإيرانية، خلافاً لما ذكره التلفزيون الرسمي الإيراني. وقالت القيادة المركزية الأميركية في منشور على منصة إكس: "لم يتم إسقاط أي طائرة أميركية. جميع الأصول الجوية الأميركية سليمة".

01:34 am

رويترز

رويترز
فانس: نقترب من اتفاق مع إيران

قال جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي للصحافيين، يوم الخميس، إن واشنطن "لم تتوصل بعد" إلى اتفاق مع إيران، لكنه أشار إلى أن الطرفين على وشك تحقيق ذلك. وأضاف أن الولايات المتحدة في "وضع يتيح لها عرقلة برنامج طهران النووي على نحو كبير".

01:32 am

رويترز

رويترز
واشنطن تنفي إسقاط أي طائرة أميركية في بوشهر

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي، طلب عدم الكشف عن هويته، نفيه إسقاط أي طائرة أميركية قرب مدينة بوشهر الإيرانية، خلافاً لما ذكره التلفزيون الرسمي الإيراني.

12:25 am

رويترز

رويترز
التلفزيون الإيراني: تدمير طائرة أميركية قرب بوشهر

نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن مسؤول محلي أن طائرة أميركية دُمرت في منطقة جم في بوشهر، لكن لم يصدر بعد تأكيد من الولايات المتحدة.

12:23 am

العربي الجديد

العربي الجديد
القدس المحتلة
إسرائيل تستعد لحرب مفاجئة مع إيران

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن قيادة الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال تستعد لاحتمال اندلاع حرب مستقبلية جديدة مع إيران، وسط تقديرات بأن أي مواجهة ثالثة مع طهران ستبدأ بشكل مفاجئ ومن دون إنذار مسبق للجمهور أو السلطات المحلية أو المستشفيات، وذلك بهدف "مفاجأة الإيرانيين". ونقلت الهيئة عن ضابط كبير في قيادة الجبهة الداخلية قوله، اليوم الخميس، إنه "علينا أن نكون مستعدين للانتقال من الصفر إلى المئة خلال وقت قصير".

دمار واحتراق مركبات في تل أبيب عقب سقوط صواريخ إيرانية، مارس 2026 (Getty)
12:21 am

العربي الجديد

العربي الجديد
الدوحة
أمير قطر يبحث هاتفياً مع ترامب مستجدات المنطقة

أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني محادثة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تناولت المستجدات في الشرق الأوسط، وفق ما أفاد به الديوان الأميري القطري. وأضاف أنه "جرى خلال الاتصال استعراض آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، في ظل التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار".

وأفاد المصدر نفسه بأن أمير قطر شدّد "على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، والحوار بين كافة الأطراف بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي، ويجنب المنطقة مزيداً من التوتر والتصعيد". وأشار إلى أن ترامب أعرب عن "تقديره" للدور الذي تضطلع به قطر في دعم جهود الوساطة الباكستانية وتعزيز قنوات التواصل بين مختلف الأطراف.

12:04 am

رويترز

رويترز
إيران تعلن إطلاق صواريخ وتحذر سفناً في مضيق هرمز

 أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن القوات المسلحة الإيرانية نفذت عملية إطلاق صواريخ من المناطق الجنوبية باتجاه أهداف محددة، مشيرة إلى أن طبيعة هذه الأهداف أو موقعها الدقيق لم يتضح بعد. وفي السياق نفسه، نقلت وكالة "تسنيم" عن الجيش الإيراني قوله إن الأصوات القادمة من البحر ناجمة عن تبادل لإطلاق النار في إطار توجيه تحذيرات لسفن وصفها بـ"المعتدية" في مضيق هرمز.

11:54 PM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة أمس الخميس
  • أكسيوس: اتفاق أميركي إيراني لتمديد وقف إطلاق النار 60 يوماً بانتظار موافقة ترمب
  • إسرائيل تستعد لحرب مفاجئة مع إيران
  • واشنطن تهدد عُمان بعقوبات إذا ساعدت في فرض رسوم على عبور هرمز
  • عقوبات أميركية على هيئة مضيق الخليج الفارسي الإيرانية
  • الجيش الأميركي يعلن اعتراض صواريخ قرب الكويت ومضيق هرمز

 

صابر غل عنبري
رويترز
الأناضول
فرانس برس
العربي الجديد
