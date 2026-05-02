الحرب في المنطقة | ترامب يعلن انتهاء الأعمال العدائية وعدم رضاه عن مقترح إيران

طهران

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
واشنطن

العربي الجديد

العربي الجديد
02 مايو 2026   |  آخر تحديث: 02:02 (توقيت القدس)
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أنّ وقف إطلاق النار مع إيران أنهى فعلياً الأعمال العدائية التي اندلعت أواخر فبراير/ شباط 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز موقف إدارته بأن مواصلة العمليات لا تتطلب تفويضاً من الكونغرس، فيما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده دخلت جولة مفاوضات جديدة بوساطة باكستان بهدف إنهاء الحرب. وقال ترامب، في رسالة رسمية إلى قادة الكونغرس تزامناً مع انتهاء مهلة الستين يوماً المنصوص عليها في قانون صلاحيات الحرب، إنه "لم يحدث أي تبادل لإطلاق النار مع إيران منذ وقف إطلاق النار"، مضيفاً أن "الأعمال العدائية التي بدأت في 28 فبراير قد انتهت". وكان الرئيس الأميركي قد أبلغ الكونغرس بالنزاع بعد 48 ساعة من أولى الضربات الجوية، ما أطلق العد التنازلي القانوني الذي انتهى في الأول من مايو/ أيار. غير أن مسؤولاً رفيعاً في الإدارة الأميركية أوضح أن مهلة قانون صلاحيات الحرب لا تنطبق على الوضع الحالي، باعتبار أن الأعمال العدائية قد توقفت.

في الأثناء، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أنّ مقترح إيران الجديد الذي قدمته عبر الوسطاء الباكستانيين إلى واشنطن يتضمن مؤشرات على مرونة نسبية، في محاولة لإحياء المفاوضات وكسر الجمود الذي بات يثقل كاهل اقتصادها. وبحسب الصحيفة، لا تزال الخلافات قائمة حول قضايا أساسية، أبرزها إعادة فتح مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني. ووفقاً لمصادر مطلعة، يقترح العرض الإيراني مناقشة شروط فتح مضيق هرمز بالتوازي مع بحث ضمانات أميركية لوقف الهجمات ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، على أن تُستكمل لاحقاً المفاوضات بشأن الملف النووي مقابل تخفيف العقوبات. ورغم ذلك، أبدى ترامب عدم رضاه عن المقترح، قائلاً للصحافيين: "إنهم يريدون إبرام اتفاق، لكنني لست راضياً عنه. سنرى ما سيحدث"، مشيراً إلى أن الخيارات المطروحة تنحصر بين "ضربهم بقوة أو التوصل إلى اتفاق"، وأفادت الصحيفة بأنّ طهران أبلغت وسطاء استعدادها لعقد جولة مفاوضات في باكستان مطلع الأسبوع المقبل، في حال أبدت واشنطن تجاوباً مع المقترح.

في المقابل، كثّف عراقجي تحرّكاته الدبلوماسية، إذ أجرى سلسلة اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية عدد من الدول، بينها تركيا وقطر والسعودية ومصر والعراق وأذربيجان وروسيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، لبحث تطورات الحرب وتداعياتها. وأوضح أن بلاده دخلت جولة جديدة من المفاوضات بوساطة باكستان "بحسن نية ومسؤولية" بهدف إنهاء الحرب بشكل حاسم، رغم ما وصفه بانعدام الثقة بالطرف الأميركي نتيجة "نقضه المتكرر للعهود". وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن "العدوان العسكري الأميركي والإسرائيلي" هو السبب الرئيسي لانعدام الأمن في الخليج ومضيق هرمز، مؤكداً أن طهران تسعى إلى تحقيق السلام في المنطقة عبر المسار التفاوضي.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الهدنة بين إيران والولايات المتحدة أولاً بأول...

01:56 am

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
القاهرة
عبد العاطي يبحث هاتفياً مع ويتكوف التطورات الإقليمية

أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي اتصالاً هاتفياً، مع المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، تناول آخر التطورات المتعلقة بمسار المفاوضات الأميركية–الإيرانية في ضوء المقترح الإيراني المعدل، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن المستجدات الإقليمية.

وأكد عبد العاطي أهمية تكثيف الجهود لدعم المسار التفاوضي والتوصل إلى تسوية سياسية بعيداً عن شبح الحرب، مشدداً على ضرورة التمسك بالنهج الدبلوماسي ومواصلة المساعي الرامية إلى تحقيق تفاهمات بين الأطراف المعنية، بما يسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وتخفيف حدة التوتر في المنطقة. من جانبه، ثمّن ويتكوف الدور الذي تضطلع به مصر في دعم جهود خفض التصعيد الإقليمي، معرباً عن تطلعه إلى استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة.

01:52 am

رويترز

رويترز
واشنطن تقر صفقات سلاح بـ8.6 مليارات دولار لدول بالشرق الأوسط

قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها وافقت على مبيعات عسكرية بقيمة إجمالية تزيد على 8.6 مليار دولار لحلفاء في الشرق الأوسط هم إسرائيل وقطر والكويت والإمارات.
 

01:12 am

رويترز

رويترز
ترامب: لن ننسحب مبكراً من مواجهة إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنّ الولايات المتحدة لن تنسحب من مواجهتها مع إيران مبكراً "ثم تعود المشكلة للظهور بعد ثلاث سنوات". 

01:10 am

رويترز

رويترز
واشنطن تُخطر حلفاء أوروبيين بتأخير تسليم الأسلحة بسبب الحرب

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، الجمعة، نقلاً عن مصادر مطلعة أنّ واشنطن أبلغت حلفاء أوروبيين، من بينهم بريطانيا وبولندا وليتوانيا وإستونيا، بأنّه من المتوقع حدوث تأخيرات طويلة في تسليم الأسلحة الأميركية مع استنزاف الحرب مع إيران للمخزونات.

وذكرت "رويترز" الشهر الماضي أن مسؤولين أميركيين أبلغوا بعضاً من نظرائهم الأوروبيين بأنّه من المرجح أن تتأخر بعض شحنات الأسلحة المتعاقد عليها سابقاً مع استمرار حرب إيران في استنزاف مخزونات الأسلحة.

01:10 am

رويترز

رويترز
البنتاغون: أميركا تقرر سحب 5000 جندي من ألمانيا

قالت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، أمس الجمعة، إنّ الولايات المتحدة ستسحب خمسة آلاف جندي من ألمانيا، في خطوة تأتي وسط تصاعد الخلاف بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأوروبا بشأن الحرب على إيران.

وكان ترامب قد هدّد في وقت سابق من الأسبوع بخفض عدد القوات، عقب سجال مع المستشار الألماني فريدريش ميرز، الذي قال إنّ الإيرانيين يذلون الولايات المتحدة في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين. من جهته، أوضح كبير المتحدثين باسم البنتاغون شون بارنيل أن عملية سحب القوات ستُستكمل خلال فترة تتراوح بين ستة و12 شهراً.

12:44 am

العربي الجديد

العربي الجديد
واشنطن
حاملة الطائرات الأميركية "فورد" تغادر المنطقة

غادرت حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جيرالد آر فورد" المنطقة بعد مشاركتها في عمليات ضد إيران، على ما أعلن مسؤول أميركي، اليوم الجمعة، لتبقى بذلك سفينتان حربيتان أميركيتان ضخمتان في المنطقة. وأوضح المسؤول بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، أنّ "فورد" تتمركز حالياً في منطقة المسؤولية التابعة للقيادة الأوروبية الأميركية، مشيراً إلى أن عدد سفن البحرية الأميركية المتبقية في المنطقة يبلغ 20 سفينة، بينها حاملتا الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" و"يو إس إس جورج إتش دبليو بوش".

12:42 am

رويترز

رويترز
ترامب يعلن انتهاء الحرب على إيران مع نهاية مهلة الصلاحيات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار قد "أنهى" الأعمال العدائية ضد إيران، ساعياً إلى تعزيز حجته بأنه لا يحتاج إلى إذن المشرّعين لمواصلة الصراع. وفي رسالة وجهها إلى قادة الكونغرس، الجمعة، وهو الموعد النهائي لتقديم المشورة للكونغرس بشأن الحرب، قال ترامب إنه لم يحدث أي تبادل لإطلاق النار مع إيران منذ وقف إطلاق النار، وأضاف: "لقد انتهت الأعمال العدائية التي بدأت في 28 فبراير/ شباط 2026".

12:41 am

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
واشنطن
ما نعرفه عن مقترح إيران الجديد لإنهاء الحرب

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية بأنّ مقترح إيران الجديد الذي قُدّم إلى واشنطن بهدف إنهاء الحرب يتضمن مؤشرات على قدر من المرونة، وهو ما يبدو محاولة من طهران لإحياء المفاوضات ووقف حالة الجمود التي باتت مكلفة لاقتصادها. وبحسب ما أوردته الصحيفة، الجمعة، لا يزال الطرفان متباعدين بشأن القضايا الجوهرية، وفي مقدمتها إعادة فتح مضيق هرمز والبرنامج النووي، ما يشير إلى أن أي مفاوضات مقبلة ستكون شاقة ومعقدة. 

12:38 AM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
عراقجي يبحث مع نظرائه في المنطقة آخر المبادرات الإيرانية

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، إنّ الوزير عباس عراقجي أجرى، الجمعة، اتصالات هاتفية منفصلة مع وزراء خارجية تركيا، قطر، السعودية، مصر، العراق، جمهورية أذربيجان، روسيا، فرنسا والتحاد الأوروبي، ناقش خلالها التطورات الإقليمية وتبعات الحرب وتبادل وجهات النظر معهم. وخلال هذه الاتصالات، أطلع عراقجي نظراءه على آخر المواقف والمبادرات الإيرانية لإنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، وتحقيق السلام في المنطقة.

12:19 AM
أبرز تطورات أمس الجمعة 1 مايو 2026:
  • الداخلية القطرية تدعو للإبلاغ عن بقايا صواريخ ومسيّرات
  • البيت الأبيض يبلغ الكونغرس رسمياً بأنه يعتبر الحرب "منتهية"
  • ترامب: لست متأكداً من التوصل إلى اتفاق مع إيران
  • مقتل 14 من الحرس الثوري بانفجار ذخائر غير منفجرة
  • 913 سفينة تجارية في الخليج بعد شهرين من بدء الحرب
  • إيران تقدم مقترحاً جديداً لإنهاء الحرب
صابر غل عنبري
رويترز
العربي الجديد
العربي الجديد
المركبة التي كان يستقلها خطيب مقام السيدة زينب في ريف دمشق، 1 مايو 2026 (إكس)
الداخلية السورية تتعهد بالمحاسبة بعد مقتل خطيب مقام السيدة زينب

من التفجيرات الإسرائيلية في بلدة القنطرة، 28 إبريل 2026 (فرانس برس)
لبنان | جيش الاحتلال يتجه لتوسيع ضرباته

الفيلق الإفريقي يُجلي جنوداً ماليين مصابين من منطقة همبوري شمال مالي، 1 مايو 2026 (فيسبوك)
مالي... أزواد تسيطر على قاعدة استراتيجية ومقتل 150 مسلحاً بقصف روسي