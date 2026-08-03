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الحرب في المنطقة| ترامب يعلن استئناف المفاوضات اليوم وترقب لموقف إيران

أخبار
طهران

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
03 اغسطس 2026   |  آخر تحديث: 10:08 (توقيت القدس)
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تسارعت التحركات الدبلوماسية الإقليمية في ظل تراجع حدة المخاوف من تجدد الحرب، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن اتفاقاً جرى التوصل إليه بشأن مضيق هرمز، متوقعاً التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، ومشيراً إلى أن واشنطن تتباحث مع طهران حول شكل المفاوضات التي ستبدأ مساء اليوم الاثنين. وأضاف أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لشن هجوم ضخم على إيران، وأن الضربات كانت ستستمر، إلا أن السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبت منه إلغاء الضربة. ولم يذكر الرئيس الأميركي المكان الذي ستعقد فيه المفاوضات، أو المدة التي قد تستغرقها، أو من سيشارك فيها. وحتى الآن، لم يصدر أي تأكيد من إيران يشير إلى أن الاتفاق بات قريباً.

وتراجعت أسعار النفط بمقدار أربعة دولارات للبرميل اليوم الاثنين بعد أن أرجأ ترامب شن هجوم جديد على إيران. وبحلول الساعة 2352 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4.08 دولارات أو 4.64%، إلى 83.85 دولاراً للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.01 دولارات أو 4.74% إلى 80.66 دولاراً للبرميل. وكان كلا العقدين قد قفزا بأكثر من 20% الشهر الماضي بعد استئناف القتال بين الجانبين. وانتقد مسؤولون أمنيون إسرائيليونترامب، بعد قراره إلغاء الهجوم ضد إيران. ونقلت هيئة البث الإسرائليية الرسمية، الأحد، عن مسؤولين أمنيين، قولهم إنّ "تراجع ترامب المتكرر في اللحظات الأخيرة (بالهجوم على إيران) يُربك الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية ويضعف الجاهزية العملياتية". وذكرت الهيئة، نقلاً عن مصدر أمني، لم تسمه، أن "هذه هي المرة الثانية خلال أسبوع التي تُبلغ فيها واشنطن، إسرائيل، بعملية عسكرية واسعة ضد إيران، قبل أن تُلغى في اللحظة الأخيرة دون تقديم تفسير". وأضاف المصدر أن هذا السلوك "يلحق ضرراً بالقدرات العملياتية، إذ أنه من الصعب إعداد خطط عسكرية جدية في ظل سلوك الرئيس ترامب".

وفي أحدث مؤشر إلى تقدم المساعي الدبلوماسية، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات بين بلاده وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز وصلت إلى "مراحلها الأخيرة، وهي قيد الإتمام". وجاءت تصريحات عراقجي، وفق وكالة "إيسنا" الإيرانية، خلال جلسة للحكومة الإيرانية قدّم فيها تقريراً عن آخر مستجدات المباحثات بين طهران ومسقط، وسط ترقب لما ستفضي إليه بشأن ترتيبات الملاحة في المضيق ومستقبل التهدئة الإقليمية.

وتزامن ذلك مع اتصالات إيرانية وقطرية مكثفة شملت العراق والسعودية وباكستان ومصر، إذ بحث عراقجي هاتفياً مع نظيره العراقي فؤاد حسين آخر تطورات المنطقة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي والإقليمي، كما أجرى مباحثات مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تناولت الجهود والمبادرات الدبلوماسية الهادفة إلى الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. وفي السياق ذاته، بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي، التنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب في المنطقة ومستجدات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة أولاً بأول..

09:48 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
"سي بي إس": الشكل الأولي لمقترح وقف الحرب

نقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن مسؤول إقليمي قوله، إن المقترح الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع يدعو الولايات المتحدة وإيران إلى العودة إلى المفاوضات ومواصلة العمل على حل العديد من القضايا التي أعاقت التقدّم السابق في الاتفاق.

وأوضح المسؤول، المشارك في جهود الوساطة، أن المقترح يدعو إلى إعادة فتح مضيق هرمز ووقف الهجمات في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك هجمات الميليشيات المدعومة من إيران في العراق على دول الخليج والأردن.

وأضاف المصدر ذاته، أن الولايات المتحدة، في المقابل، ستنهي حصارها البحري على إيران وتسمح لطهران بتصدير نفطها وفقًا لما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار المبدئي. وأكد المسؤول، الذي تحدث للشبكة شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، لكن جهود الوساطة جارية".

08:47 am

رويترز

avata
رويترز
ناقلة محملة بالنفتا الروسية تغيّر مسارها لتلتف حول أفريقيا

أفادت مصادر تجارية وبيانات شحن صادرة عن مجموعة بورصات لندن بأن ناقلة ترفع علم بنما ومحمّلة بالنفتا الروسية حاولت عبور مضيق باب المندب في الأسبوع الأخير من يوليو/ تموز قبل أن تغير مسارها لتبحر حول قارة أفريقيا بدلاً من ذلك.

وأظهرت البيانات أن السفينة "سي أيكون"، وهي من فئة "سويزماكس"، حمّلت ما لا يقل عن 100 ألف طن من النفتا من ميناء أوست-لوغا الروسي في أول يوليو لتسليمها إلى آسيا. وتدير هذه الناقلة الشركة العربية البحرية لنقل البترول، التي تتخذ من الكويت مقراً. ولم ترد الشركة على الفور على رسالة بالبريد الإلكتروني من "رويترز" للحصول على تعليق.

وعند اقترابها من مضيق باب المندب، وهو ممر ضيق يربط البحر الأحمر بخليج عدن وشهد هجمات متكررة على الشحن الأسبوع الماضي، استدارت الناقلة وغادرت المنطقة. وأظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن مجموعة بورصات لندن أنه بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين، كانت السفينة تشير إلى أن وجهتها هي كيب تاون بجنوب أفريقيا. وتضاءلت حركة عبور مضيق باب المندب، بعد أن أعلن الحوثيون المتحالفون مع إيران حصاراً بحرياً على السعودية في 20 يوليو.

8:41 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
إيران تعدم شخصين بتهمة العمل لصالح إسرائيل

أعلن المركز الإعلامي للجهاز القضائي في إيران، إعدام شخصين فجر اليوم، بعد إدانتهما بالعمالة لصالح إسرائيل خلال حرب يونيو/ حزيران 2025 والحرب الأخيرة، عبر إرسال إحداثيات وصور ومعلومات عن مواقع عسكرية وأمنية.

 

8:08 AM

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
لماذا يتصاعد الخلاف بين حكومة بزشكيان والتلفزيون الإيراني؟

يتصاعد التوتر في المشهد السياسي والإعلامي في إيران بين حكومة الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون الرسمية التابعة لمؤسسة القيادة، على خلفية اتهامات حكومية للمؤسسة بالانتقائية في تغطية مواقف المسؤولين وحذف أجزاء من تصريحات الرئيس وعدد من كبار المسؤولين. وعلى الرغم من أن شرارة الأزمة الحالية اندلعت مع انتقادات بزشكيان المتكررة لأداء التلفزيون الرسمي، فإنها سرعان ما تحولت إلى سجال علني كشف عن خلافات أعمق تتجاوز الأداء المهني إلى طبيعة دور "الإعلام الوطني" وحدود استقلاله وعلاقته بالحكومة ومراكز القرار في البلاد.

التفاصيل عبر الرابط:

نشرة إخبارية عبر التلفزيون الإيراني الرسمي، 25 مارس 2026 (فرانس برس)
إعلام وحريات
التحديثات الحية

لماذا يتصاعد الخلاف بين حكومة بزشكيان والتلفزيون الإيراني؟

05:46 am

رويترز

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رويترز
ناقلتان سعوديتان تعبران باب المندب مطلع الأسبوع

عبرت ناقلتان محملتان بالنفط السعودي مضيق باب المندب مطلع الأسبوع، وفق بيانات شحن صدرت اليوم الاثنين، في وقت تباطأت حركة الملاحة في مضيق هرمز عقب تقارير عن هجمات على سفن. وأظهرت بيانات شركة "كبلر" انخفاض عدد سفن نقل السلع العابرة باب المندب إلى 18 سفينة أمس الأحد، مقارنة بـ27 سفينة السبت و28 الجمعة، وذلك بعد إعلان الحوثيين في اليمن، في 20 يوليو/ تموز الماضي، حظراً بحرياً على السعودية، ما وسّع نطاق الهجمات على ناقلات النفط إلى خارج مياه الخليج.

03:07 am

فرانس برس

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فرانس برس
تراجع أسعار النفط مع ترقّب مفاوضات إيران

انخفضت أسعار النفط مع افتتاح التداولات الآسيوية، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدء مفاوضات جديدة مع إيران لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. وتراجع سعر برميل خام برنت، تسليم سبتمبر/ أيلول، بنسبة 4.69% إلى 83.81 دولاراً، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 4.67% إلى 80.72 دولاراً.

02:37 am

كريم رمضان

نيكوس أليكسيس أصلانوغلو
كريم رمضان
مراسل من مسقط
مسقط
سباق الهروب من هرمز وباب المندب... وهشاشة بدائل تصدير النفط

تتجه شبكات الطاقة الخليجية نحو مرحلة جيو-اقتصادية جديدة تحكمها اعتبارات أمن الإمدادات، إثر تصاعد حدة التهديدات العسكرية والوعود المتبادلة بين واشنطن وطهران بالعودة إلى الحرب الشاملة، وما ترتب عليها من اشتعال مخاطر الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وتحويل مسارات ناقلات النفط عبر رأس الرجاء الصالح. ورغم إعلان أميركا، أمس الأحد، تعليق هجماتها على إيران، لإعطاء فرصة قصيرة للمفاوضات، أكدت طهران أنها ستواصل إغلاق مضيق هرمز، كما أن الحوثيين في اليمن يواصلون تهديد سفن النفط. وقالت مصادر مطلعة لوكالة فارس للأنباء أمس: "خطة إعادة فتح مضيق هرمز لا أساس لها من الصحة".

التفاصيل عبر الرابط:

ناقلات نفط وسفن بضائع راسية قرب ميناء قابوس في مسقط، 22 يونيو 2026 (إلكي شوليرز/Getty)
طاقة
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سباق الهروب من هرمز وباب المندب... وهشاشة بدائل تصدير النفط

01:26 am

فرانس برس

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فرانس برس
انفجار قرب ناقلة قبالة سواحل عُمان

وقع انفجار قرب ناقلة نفط في مضيق هرمز، بحسب ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) ليل الأحد - الاثنين، مؤكدة عدم وقوع إصابات. وذكرت الوكالة البريطانية على منصة "إكس" أن الطاقم أفاد "بسماع دوي انفجار بمحاذاة السفينة مباشرة. السفينة والطاقم جميعاً بخير".

ولم تحدّد الوكالة سبب الانفجار الذي وقع على بعد 20 ميلاً بحرياً (37 كيلومتراً) شمال شرق مدينة خصب العمانية. ودعت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية السفن إلى "الإبحار بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".

01:20 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
إسطنبول
كيف غيّرت الحرب مسارات تجارة النفط والغاز حول العالم؟

لم تعد الحرب الدائرة في المنطقة تهدد أسواق النفط والغاز بارتفاع الأسعار وحده، بل بدأت تغير خريطة تجارة الطاقة العالمية، مع اضطراب الصادرات الخليجية، وتراجع حركة الناقلات عبر مضيق هرمز، وتزايد اعتماد الدول المستوردة على موردين ومسارات بديلة، مثلاً تنامى اعتماد دول آسيوية على الغاز الروسي مرة أخرى، رغم إصرار دول منطقة اليورو على حظر الطاقة الروسية بحلول عام 2027، وزادت واردات الصين من النفط الروسي. أيضاً زاد الطلب على الغاز الأميركي من دول أوروبية وآسيوية، وبرزت الولايات المتحدة قوة تصديرية رئيسية للغاز المسال، مع تراجع الصادرات من منطقة الخليج بسبب إغلاق هرمز.

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الحرب تشعل أسواق الطاقة وتغير موازين الاقتصاد (Getty)
طاقة
التحديثات الحية

كيف غيرت الحرب مسارات تجارة النفط والغاز حول العالم؟

12:53 am

إعداد : فريق العربي الجديد

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إعداد : فريق العربي الجديد
واشنطن
ترامب يعلن عن اتفاق بشأن هرمز

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن اتفاقاً جرى التوصل إليه بشأن مضيق هرمز، متوقعاً التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، ومشيراً إلى أن واشنطن تتباحث مع طهران حول شكل المفاوضات التي ستبدأ مساء الاثنين. وأضاف أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لشن هجوم ضخم على إيران، وأن الضربات كانت ستستمر، إلا أن السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبت منه إلغاء الضربة.

التفاصيل عبر الرابط:

ترامب في البيت الأبيض خلال استقباله عون، 21 يوليو 2026 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

ترامب: اتفاق بشأن هرمز ومفاوضات مع إيران مساء اليوم

12:30 AM

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
تفاهم عُماني إيراني وشيك بشأن مسار ثالث في هرمز

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأحد، أن المفاوضات بين بلاده وسلطنة عُمان حول مضيق هرمز وصلت إلى "مراحلها الأخيرة، وهي قيد الإتمام".

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أخبار
التحديثات الحية

تفاهم عُماني إيراني وشيك بشأن مسار ثالث في مضيق هرمز

12:17 am

الأناضول

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الأناضول
بزشكيان: مذكرة التفاهم مع واشنطن محور علاقاتنا الخارجية

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأحد، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين بلاده والولايات المتحدة ستكون محور علاقات طهران الخارجية مستقبلاً. جاء ذلك في منشور لبزشكيان، على منصة إكس، تناول فيه مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة في يونيو/ حزيران الماضي. وأشار إلى أن المذكرة أُبرمت بدعم من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وأضاف بزشكيان: "أؤمن بأن مذكرة التفاهم ستكون محور علاقاتنا الخارجية مستقبلاً". وتابع: "ينبغي لنا بذل الجهد لضمان التزام العدو بتعهداته، وبفضل هذه المذكرة سيتعزز أمن بلادنا ومنطقتنا بشكل أكبر".

12:20 AM

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
كيف تنظر طهران إلى تراجع ترامب عن مهاجمتها؟

على مدى أيام، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته بشن حرب جديدة وتوجيه ضربات قوية إلى إيران، قبل أن يتراجع، فجر  الأحد، عن تنفيذها، عازياً قراره إلى طلبات من طهران ودول في المنطقة، وإلى التوصل إلى أطر جديدة لاتفاق محتمل من أجل "مستقبل العالم" وبقاء إيران "ناجحة ومزدهرة". ودعا ترامب، في تدوينة نشرها على منصته "تروث سوشال"، إلى اتفاق يضمن إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وفوري، وإنهاء ما وصفه بـ"التهديد النووي" الإيراني. 

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أخبار
التحديثات الحية

كيف تنظر طهران إلى تراجع ترامب عن مهاجمتها؟

12:21 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
بورصات الخليج ترتفع وسط تراجع مخاوف التصعيد العسكري

أغلقت أسواق الأسهم الخليجية مرتفعة، الأحد، وسط ارتياح بين المستثمرين بعد إشارات إلى تراجع احتمالات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وما قد يحمله ذلك من انخفاض في المخاطر الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة وحركة الملاحة في مضيق هرمز. وجاء التحسن بعدما أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن واشنطن لن تقوم بعمل عسكري جديد ضد إيران، في حين عززت نتائج الشركات القوية المعنويات أيضا.

التفاصيل عبر الرابط:

بورصة الكويت. 14 أكتوبر 2023 (جابر عبد الخالق/الأناضول)
أسواق
التحديثات الحية

بورصات الخليج ترتفع وسط تراجع مخاوف التصعيد العسكري في المنطقة

12:15 AM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة
  • مباحثات إيرانية عراقية حول تطورات المنطقة
  • عراقجي يهاتف قائد الجيش الباكستاني
  • عودة طاقم سفينة إيرانية تعرضت لهجوم أوكراني
  • بزشكيان: مذكرة التفاهم مع ترامب سترسم مستقبل علاقات إيران
  • تأكيد قطري مصري على دعم الحوار والتفاهم الأميركي الإيراني
  • تفاهم عماني إيراني وشيك بشأن مسار ثالث في هرمز
  • اتصال قطري سعودي يؤكد دعم الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد
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