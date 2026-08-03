تسارعت التحركات الدبلوماسية الإقليمية في ظل تراجع حدة المخاوف من تجدد الحرب، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن اتفاقاً جرى التوصل إليه بشأن مضيق هرمز، متوقعاً التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، ومشيراً إلى أن واشنطن تتباحث مع طهران حول شكل المفاوضات التي ستبدأ مساء اليوم الاثنين. وأضاف أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لشن هجوم ضخم على إيران، وأن الضربات كانت ستستمر، إلا أن السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبت منه إلغاء الضربة. ولم يذكر الرئيس الأميركي المكان الذي ستعقد فيه المفاوضات، أو المدة التي قد تستغرقها، أو من سيشارك فيها. وحتى الآن، لم يصدر أي تأكيد من إيران يشير إلى أن الاتفاق بات قريباً.
وتراجعت أسعار النفط بمقدار أربعة دولارات للبرميل اليوم الاثنين بعد أن أرجأ ترامب شن هجوم جديد على إيران. وبحلول الساعة 2352 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4.08 دولارات أو 4.64%، إلى 83.85 دولاراً للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.01 دولارات أو 4.74% إلى 80.66 دولاراً للبرميل. وكان كلا العقدين قد قفزا بأكثر من 20% الشهر الماضي بعد استئناف القتال بين الجانبين. وانتقد مسؤولون أمنيون إسرائيليونترامب، بعد قراره إلغاء الهجوم ضد إيران. ونقلت هيئة البث الإسرائليية الرسمية، الأحد، عن مسؤولين أمنيين، قولهم إنّ "تراجع ترامب المتكرر في اللحظات الأخيرة (بالهجوم على إيران) يُربك الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية ويضعف الجاهزية العملياتية". وذكرت الهيئة، نقلاً عن مصدر أمني، لم تسمه، أن "هذه هي المرة الثانية خلال أسبوع التي تُبلغ فيها واشنطن، إسرائيل، بعملية عسكرية واسعة ضد إيران، قبل أن تُلغى في اللحظة الأخيرة دون تقديم تفسير". وأضاف المصدر أن هذا السلوك "يلحق ضرراً بالقدرات العملياتية، إذ أنه من الصعب إعداد خطط عسكرية جدية في ظل سلوك الرئيس ترامب".
وفي أحدث مؤشر إلى تقدم المساعي الدبلوماسية، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات بين بلاده وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز وصلت إلى "مراحلها الأخيرة، وهي قيد الإتمام". وجاءت تصريحات عراقجي، وفق وكالة "إيسنا" الإيرانية، خلال جلسة للحكومة الإيرانية قدّم فيها تقريراً عن آخر مستجدات المباحثات بين طهران ومسقط، وسط ترقب لما ستفضي إليه بشأن ترتيبات الملاحة في المضيق ومستقبل التهدئة الإقليمية.
وتزامن ذلك مع اتصالات إيرانية وقطرية مكثفة شملت العراق والسعودية وباكستان ومصر، إذ بحث عراقجي هاتفياً مع نظيره العراقي فؤاد حسين آخر تطورات المنطقة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي والإقليمي، كما أجرى مباحثات مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تناولت الجهود والمبادرات الدبلوماسية الهادفة إلى الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. وفي السياق ذاته، بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي، التنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب في المنطقة ومستجدات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة أولاً بأول..