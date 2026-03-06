أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية على إكس "اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية".
- أخبار
- سياسة
- اقتصاد
- مقالات
- مجتمع
- منوعات
- ثقافة
- رياضة
- تحقيقات
- المزيد
- النسخة الورقية
تواصل الولايات المتحدة وإسرائيل قصفهما العنيف على إيران في اليوم السابع من الحرب، فيما ترد طهران، من جهتها، باستهداف إسرائيل ومصالح أميركية ومنشآت اقتصادية في دول الخليج. وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الخميس، أنه استخدم صواريخ "كاسر خيبر" في تنفيذ موجته الـ21 من القصف التي قال إنها استهدفت "قلب تل أبيب". يأتي ذلك بعد استخدامه فجر الخميس، صواريخ "خرمشهر 4" المتطورة لأول مرة في هذه الحرب، الأمر الذي يؤشر إلى بدء الحرس الثوري الإيراني استخدام صواريخه الأكثر تطوراً.
من جهته، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن بلاده تواصل مع إسرائيل "تدمير قدرات إيران بوتيرة أسرع من الجدول الزمني"، مدعياً أن "الأسطول البحري الإيراني انتهى ودمرنا 24 سفينة في 3 أيام". وزعم ترامب أن الإيرانيين "يتصلون ويسألون كيف نبرم صفقة وقلت لهم أنتم متأخرون قليلاً"، مضيفاً: "نحن الآن نريد القتال أكثر مما يريد الإيرانيون". ودعا الحرس الثوري والشرطة والجيش لإلقاء أسلحتهم، وحث الدبلوماسيين الإيرانيين حول العالم على طلب اللجوء.
وبشأن التفاوض مع واشنطن، كان "مسؤول إيراني" قد نفى في تصريح لوكالة "تسنيم" للأنباء، "إرسال أي رسالة من جانب إيران إلى أميركا، ولن يتم أي رد على رسائل أميركية"، مؤكداً أن القوات المسلحة الإيرانية "قد أعدت نفسها لحرب طويلة".
في الأثناء، رفض مجلس النواب الأميركي مسعى لوقف الحرب التي يشنها الرئيس دونالد ترامب على إيران، واشتراط موافقة الكونغرس على أي أعمال عدائية ضد إيران. وجاءت نتيجة التصويت 219 صوتاً مقابل 212 في مجلس النواب، حيث يسيطر الجمهوريون، حلفاء ترامب، على أغلبية ضئيلة من المقاعد.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن وزراء الخارجية بجامعة الدول العربية سيعقدون اجتماعاً طارئاً يوم الأحد لمناقشة الهجمات التي شنتها إيران على بلدان المنطقة. وأضافت نقلاً عن مسؤولين عرب مطلعين أن الاجتماع دعت إليه السعودية وسيجري عبر تقنية الفيديو.
أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الخميس، أنه استخدم صواريخ "كاسر خيبر" في تنفيذ موجته الـ21 من القصف التي قال إنها استهدفت "قلب تل أبيب". يأتي ذلك بعد استخدامه فجر الخميس، صواريخ "خرمشهر 4" المتطورة لأول مرة في هذه الحرب، الأمر الذي يؤشر إلى بدء الحرس الثوري الإيراني استخدام صواريخه الأكثر تطوراً.
وكانت القوات الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني، قد استخدمت صواريخ "كاسر خيبر" أو ما يعرف بالتسمية الإيرانية "خيبرشكن"، لأول مرة، في آخر أيام حرب يونيو/حزيران الماضي ضد إسرائيل.
صاروخ "خيبر شكن" (كاسر خيبر) الإيراني يتمتع بمدى 1450 كيلومتراً وطول 5.10 أمتار وقطر 800 ملم ووزن 4500 كيلوغرام. ويحمل الصاروخ رأساً حربياً بوزن 500 كيلوغرام، فضلاً عن أن سرعته تصل إلى أكثر من 5 آلاف كيلومتر في الساعة. وأنتجت صناعات الجوفضاء للحرس الثوري الإيراني هذا الصاروخ، وأزاحت الستار عنه في 11 فبراير/ شباط 2022.
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدبلوماسيين الإيرانيين حول العالم إلى التخلي عن النظام، وتقديم طلبات لجوء، من أجل "المساعدة في بناء إيران ومستقبل أفضل لها"، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتها على إيران لليوم الخامس على التوالي. كما كرر ترامب دعواته للجيش الإيراني والحرس الثوري والشرطة إلى الاستسلام وإلقاء السلاح.
وقال ترامب في فعالية لتكريم فريق إنتر ميامي اليوم بالبيت الأبيض: "ألقوا أسلحتكم وستكونون في أمان تام بفضل الحصانة، وإلا فستواجهون الموت المؤكد"، مضيفا أن الولايات المتحدة "ستضمن أنه أيا كان من سيقود إيران لاحقاً لن يهدد أميركا أو إسرائيل أو أي جهة أخرى".
وزعم أن القوات الأميركية تقضي على القدرات الإيرانية وقال إنها دمرت 24 سفينة بحرية في 3 أيام وأن أسطولهم البحري "دُمر تماماً".
وذكر ترامب أنه بمجرد إطلاق إيران صواريخها يتم تدمير منصة الإطلاق خلال دقائق، مضيفا أن "الصواريخ الإيرانية اختفت بنسبة 60% وأيضا منصات الإطلاق بنسبة 64%". وقال كذلك إن أسلحتها المضادة للطائرات دُمرت ولم يعد لديها دفاع جوي.
حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، قائلاً إن خطة تحقيق "نصر عسكري سريع" ضد إيران قد فشلت.
وكتب عراقجي في منشور عبر منصة "إكس" مخاطباً ترامب: "السيد الرئيس، الخطة (أ) لتحقيق نصر عسكري سريع وبدون مشكلة قد فشلت"، مضيفاً أن "الخطة (ب) الخاصة بك ستلقى هزيمة أكبر".
وأضاف عراقجي أن الفرصة للتوصل إلى "اتفاق حصري" قد ضاعت، بعد أن أخفت ما وصفها بـ"عصابة أميركا أخيراً" التقدم الذي تحقق خلال المفاوضات. وختم منشوره بالقول إن شعار "إسرائيل أولاً" يعني دائماً "أميركا أخيراً".
التفاصيل عبر الرابط: