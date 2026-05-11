الحرب في المنطقة | ترامب يرفض الرد الإيراني واجتماع دولي بشأن هرمز

طهران

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
لندن

العربي الجديد

11 مايو 2026   |  آخر تحديث: 02:38 (توقيت القدس)
تتواصل المؤشرات المتضاربة بشأن مستقبل الحرب في المنطقة، في ظل تصاعد السجال بين واشنطن وطهران حول شروط إنهائها، وتمسك كل طرف بمطالبه الأساسية رغم سريان وقف إطلاق النار منذ نحو شهر. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رفضه الرد الإيراني الذي وصل عبر الوسيط الباكستاني على المقترح الأميركي لإنهاء الحرب، واصفاً إياه بأنه "غير مقبول بتاتاً"، في وقت أعادت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل التلويح بإمكانية العودة إلى الخيار العسكري. وفي المقابل، كشفت تقارير إيرانية وأميركية عن تفاصيل من الرد الإيراني، الذي يربط إنهاء القتال وفتح مضيق هرمز تدريجياً برفع العقوبات الأميركية والحصار البحري المفروض على إيران، ضمن تفاهم سياسي أوسع يشمل ضمانات بعدم تجدد الهجمات.

كما برزت تحركات دبلوماسية متسارعة على خط القوى الدولية المنخرطة في الأزمة، إذ كشف مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية أن ترامب يعتزم ممارسة ضغوط على الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن الملف الإيراني، خلال القمة المرتقبة بينهما في بكين خلال الأيام المقبلة. ويأتي ذلك بينما تحاول أطراف أوروبية احتواء التوتر المتصاعد في الخليج، حيث أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس "لم تفكر مطلقاً" في نشر سفن حربية في مضيق هرمز، بل تسعى إلى مهمة لتأمين الملاحة البحرية "منسقة مع إيران"، بعد تهديدات إيرانية برد "حاسم وفوري" على أي انتشار عسكري فرنسي أو بريطاني في المضيق.

إسرائيلياً، شدد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على أن "الحرب مع إيران لم تنتهِ بعد"، مؤكداً ضرورة إخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران وتفكيك منشآت التخصيب فيها، معتبراً أن التوصل إلى اتفاق يبقى "الطريقة الفضلى" لتحقيق ذلك. وفي المقابل، تشير التسريبات المتعلقة بالرد الإيراني إلى استمرار الفجوات الجوهرية بين الطرفين، إذ ترفض طهران تقديم تعهدات مسبقة بشأن برنامجها النووي ومخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، بينما تطرح مقاربة تقوم على وقف القتال ورفع الحصار تدريجياً بالتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الهدنة بين إيران والولايات المتحدة أولاً بأول..

01:26 am

رويترز

النفط يقفز أكثر من 3% فوق 104 دولارات للبرميل

قفزت أسعار النفط بنحو ثلاثة دولارات للبرميل عند افتتاح تعاملات اليوم الاثنين، في ظل تعثر التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مقترح السلام الذي صاغته واشنطن، واستمرار إغلاق مضيق هرمز إلى حد كبير، ما أبقى المخاوف قائمة بشأن نقص إمدادات الطاقة العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.21 دولارات، أو بنسبة 3.17 في المائة، لتصل إلى 104.50 دولارات للبرميل بحلول الساعة 22:03 بتوقيت غرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.06 دولارات، أو بنسبة 3.21 في المائة، إلى 98.48 دولاراً للبرميل.

01:25 am

فرانس برس

لندن وباريس تقودان اجتماعاً دفاعياً بشأن هرمز

أفادت وكالة "فرانس برس"، نقلاً عن الحكومة البريطانية، بأن بريطانيا وفرنسا ستترأسان اجتماعاً لوزراء دفاع من نحو 40 دولة لبحث التطورات الأمنية في مضيق هرمز.

سفن راسية في مضيق هرمز قبالة بندر عباس جنوب إيران. 4 مايو 2026 (إسنا/فرانس برس)
أكثر من 40 دولة تبحث خططاً عسكرية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز

01:24 am

كريم رمضان

نيكوس أليكسيس أصلانوغلو
مراسل من مسقط
مسقط
مشاريع الخليج في مرمى الحرب: تجميد توسّعات في "نيوم"

تواجه دول مجلس التعاون الخليجي نقطة تحول استراتيجية هي الأخطر منذ عقود مع تداعيات الحرب، حيث أدى اندلاع النزاع الإقليمي الشامل إلى تأثر واسع، ما فرض على صناع القرار إعادة تقييم جذرية للجداول الزمنية لمشاريع "الرؤى الاستراتيجية" الكبرى. وفي قلب هذا التحول، برزت توجهات بتحويل ميزانيات ضخمة كانت مخصصة لقطاعات السياحة الفاخرة والترفيه والرياضة الدولية نحو تحصين الأمن الغذائي والمائي، وتوطين الصناعات العسكرية أولوية وجودية طارئة، في ظل اضطراب ممرات الملاحة العالمية، وإغلاق مضيق هرمز الذي يعد الشريان الحيوي للمنطقة، حسبما أورد تقرير نشرته منصة كونيكتينغ ترافل (Connecting Travel)، المتخصصة في قطاع السفر والسياحة والطيران والضيافة، في 30 إبريل/ نيسان الماضي.

تحوّلات كبرى في الإنفاق والاستثمارات بالسعودية، 2 مارس 2026 (Getty)
1:22 AM

محمد البديوي

واشنطن
موازنة 2027: البنتاغون يخصص 4.4 مليارات دولار لأمن إسرائيل

في ما يوصف بأنه أضخم إنفاق عسكري في العصر الحديث، تعمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على زيادة موازنة وزارة الحرب (البنتاغون) إلى 1.5 تريليون دولار في عام 2027، إذ تسعى لتمريرها في الكونغرس خلال الأشهر المقبلة، ويكشف كتاب الموازنة المكون من 118 صفحة بعض تفاصيلها التي تشير إلى زيادة الإنفاق لصالح حماية أمن إسرائيل مع بدء دمج القاعدة الدفاعية بين البلدين وزيادة التعاون. وتعد ميزانية وزارة الحرب الأميركية في العام الحالي 2026 أكبر من جميع الدول العشر التالية لها في الإنفاق مجتمعة، بما فيها الصين وروسيا ودول أوروبا، غير أن إدارة ترامب تخطط لزيادة موازنة 2027  بزيادة تتجاوز 42% عن العام الماضي، مما قد يجعلها تصل إلى 50% من إجمالي إنفاق العالم على الدفاع. ويبلغ إجمالي الإنفاق العسكري عالمياً طبقاً لعام 2024 نحو 2.7 تريليون دولار.

هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون، 8 إبريل 2026 (ماندل نغان/فرانس برس)
12:33 AM

صابر غل عنبري

مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
طهران: رفضنا مقترح واشنطن لأنه استسلام

قال التلفزيون الإيراني إن الرد الذي قدّمته طهران على المقترح الأميركي لإنهاء الحرب، والذي وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "غير مقبول"، تضمّن التأكيد على "الحقوق الأساسية للشعب الإيراني". وأضاف التلفزيون الإيراني أن طهران رفضت المقترح الأميركي لأنه كان يعني، بحسب وصفه، "استسلام إيران لمطالب ترامب المبالغ فيها". وأشار إلى أن الرد الإيراني شدد أيضاً على ضرورة دفع الولايات المتحدة تعويضات عن الحرب، والتأكيد على سيادة إيران على مضيق هرمز، إضافة إلى رفع العقوبات الأميركية والإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة.

12:23 AM

صابر غل عنبري

مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
أبرز مضامين الرد الإيراني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب

كشفت وكالة تسنيم الإيرانية المحافظة عن بعض مضامين الرد الإيراني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب. ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بـ"المطلع"، أن الرد الإيراني يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فوراً على كافة الجبهات مع ضمانات بعدم تجدد العدوان على إيران، إلى جانب حل عدد من القضايا الأخرى في إطار "تفاهم سياسي". كما يشدد رد طهران على ضرورة رفع العقوبات الأميركية مع تولي إيران إدارة مضيق هرمز "في حال تنفيذ واشنطن لبعض التعهدات"، دون أن تكشف عن طبيعة هذه التعهدات.

صورة الراحل علي خامنئي عند تقاطع شارعين في طهران، 5 مايو 2026 (فرانس برس)
12:22 am

قنا

الجامعة العربية تدين الاعتداءات على قطر والكويت والإمارات

دانت جامعة الدول العربية "بأشد العبارات" الاعتداءات التي استهدفت المياه الإقليمية لدولة قطر وأراضي الكويت والإمارات العربية المتحدة، معتبرةً أنها تمثل "انتهاكاً صارخاً" للقانون الدولي. وقال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في بيان، إن الجامعة تعرب كذلك عن تضامنها الكامل مع البحرين في مواجهة "المخططات التخريبية" التي تستهدف أمنها واستقرارها. وأكد أبو الغيط تضامن الجامعة مع الدول الخليجية المتضررة في أي إجراءات تتخذها لحماية أمنها وسيادتها، محذراً من أن هذا "التصعيد غير المبرر" قد يقوض جهود الوساطة الدبلوماسية لإنهاء الحرب سلمياً، ويدفع المنطقة نحو "مزيد من الفوضى".

12:20 am

العربي الجديد

طهران
إيران: لا نكتب مقترحات لإرضاء ترامب

في أول تعليق على رفض ترامب الرد الإيراني، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر مطّلع أن رد الرئيس الأميركي "لا يحمل أي أهمية؛ فلا أحد في إيران يكتب مقترحات لإرضاء ترامب". وأضاف أن "فريق التفاوض يكتب المقترحات فقط من أجل حقوق الشعب الإيراني، وعندما لا يكون ترامب راضياً عنها فهذا، بطبيعة الحال، أفضل". واعتبر أن "ترامب عموماً لا يحبّ الواقع؛ ولهذا يتعرّض للهزيمة من إيران مراراً" على حد قوله

12:19 am

العربي الجديد

واشنطن
ترامب: الرد الإيراني غير مقبول بتاتاً

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن رفضه الرد الذي قدّمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على اقتراحه لإنهاء الحرب في المنطقة. وكتب ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشال": "لقد قرأت للتو الرد ممن يسمون "ممثلي" إيران. لم يعجبني، غير مقبول بتاتاً".

ترامب يتابع سير عمليات الحرب على إيران، واشنطن 2 مارس 2026 (Getty)
12:14 AM
أبرز تطورات الوضع في المنطقة يوم أمس السبت
  • إسقاط "جسم طائر مجهول" في أنديمشك
  • قطر تدين استهداف الكويت بطائرات مسيّرة
  • مسؤول أميركي: ترامب يعتزم الضغط على الرئيس الصيني بشأن إيران
  • ماكرون: فرنسا لم تفكر مطلقاً بنشر سفن حربية في مضيق هرمز
  • نتنياهو: الحرب مع إيران لم تنتهِ بعد
  • طهران ترد على المقترح الأميركي لإنهاء الحرب
  • توجيهات جديدة للمرشد الإيراني بشأن أميركا وإسرائيل
محمد البديوي
كريم رمضان
صابر غل عنبري
قنا
رويترز
فرانس برس
العربي الجديد
