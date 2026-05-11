الحرب في المنطقة | ترامب يرفض الرد الإيراني واجتماع دولي بشأن هرمز

تتواصل المؤشرات المتضاربة بشأن مستقبل الحرب في المنطقة، في ظل تصاعد السجال بين واشنطن وطهران حول شروط إنهائها، وتمسك كل طرف بمطالبه الأساسية رغم سريان وقف إطلاق النار منذ نحو شهر. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رفضه الرد الإيراني الذي وصل عبر الوسيط الباكستاني على المقترح الأميركي لإنهاء الحرب، واصفاً إياه بأنه "غير مقبول بتاتاً"، في وقت أعادت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل التلويح بإمكانية العودة إلى الخيار العسكري. وفي المقابل، كشفت تقارير إيرانية وأميركية عن تفاصيل من الرد الإيراني، الذي يربط إنهاء القتال وفتح مضيق هرمز تدريجياً برفع العقوبات الأميركية والحصار البحري المفروض على إيران، ضمن تفاهم سياسي أوسع يشمل ضمانات بعدم تجدد الهجمات.
كما برزت تحركات دبلوماسية متسارعة على خط القوى الدولية المنخرطة في الأزمة، إذ كشف مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية أن ترامب يعتزم ممارسة ضغوط على الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن الملف الإيراني، خلال القمة المرتقبة بينهما في بكين خلال الأيام المقبلة. ويأتي ذلك بينما تحاول أطراف أوروبية احتواء التوتر المتصاعد في الخليج، حيث أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس "لم تفكر مطلقاً" في نشر سفن حربية في مضيق هرمز، بل تسعى إلى مهمة لتأمين الملاحة البحرية "منسقة مع إيران"، بعد تهديدات إيرانية برد "حاسم وفوري" على أي انتشار عسكري فرنسي أو بريطاني في المضيق.
إسرائيلياً، شدد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على أن "الحرب مع إيران لم تنتهِ بعد"، مؤكداً ضرورة إخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران وتفكيك منشآت التخصيب فيها، معتبراً أن التوصل إلى اتفاق يبقى "الطريقة الفضلى" لتحقيق ذلك. وفي المقابل، تشير التسريبات المتعلقة بالرد الإيراني إلى استمرار الفجوات الجوهرية بين الطرفين، إذ ترفض طهران تقديم تعهدات مسبقة بشأن برنامجها النووي ومخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، بينما تطرح مقاربة تقوم على وقف القتال ورفع الحصار تدريجياً بالتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.
