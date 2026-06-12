الحرب في المنطقة | ترامب يرجح توقيع اتفاق مع إيران في أوروبا خلال أيام

أخبار
طهران

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
التحديثات الحية
12 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 05:37 (توقيت القدس)
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الخميس، إن الولايات المتحدة توصلت إلى تسوية رائعة مع إيران ويمكن الانتهاء من الاتفاق في غضون الأيام القليلة القادمة. وشدد ترامب على أن مضيق هرمز سيفتح بمجرد التوقيع على الاتفاق، لافتاً إلى أن توقيع الاتفاق ربما يتم مطلع الأسبوع المقبل في أوروبا. وأشار إلى أن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس سيحضر التوقيع.

وفي السياق، أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، استعرض معه نتائج المشاورات والتفاهمات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أفضت إلى إحراز تقدم في التفاهمات المطروحة في إطار المسار التفاوضي، حسب ما أفاد به الديوان الأميري القطري. وأعرب أمير قطر عن ترحيبه بالجهود الرامية إلى حل الخلافات عبر الحوار والوسائل السلمية، مؤكداً دعم قطر كلَّ ما من شأنه ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز فرص السلام والتعاون بين دول المنطقة.

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في تصريحاته مع التلفزيون الإيراني، إن تحديد موعد لتوقيع التفاهم لا يعدو كونه تكهنات إعلامية. وأوضح بقائي أنه يجب أن يحظى كل بند من بنود التفاهم بموافقة الجهات المعنية في النظام، مؤكداً أنه "لم نصل بعد إلى استنتاج نهائي".

وتابع: "بمجرد أن نصل إلى النتيجة النهائية، سنعلن ذلك رسمياً"، قائلاً إن مضيق هرمز لا يزال مغلقاً "بسبب الإجراءات الأميركية غير القانونية". وأضاف: "يجب على السفن أن تتوخى الحذر، إذ لا تتوفر إمكانية الملاحة الآمنة"، مؤكداً أن إيران ستعلن نص التفاهم متى ما خلصت إلى أنه يلبّي مصالح الشعب الإيراني. وقال إنه "لو كانت إيران ستتراجع عن مواقفها الأساسية تحت الضغط والتهديد، لكانت فعلت ذلك قبل عام".

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب في المنطقة أولاً بأول..

05:35 am

رويترز

avata
رويترز
مسؤول: القوات الأميركية أسقطت مسيّرتين إيرانيتين

قال مسؤول أميركي لوكالة رويترز اليوم الجمعة، إن القوات الأميركية أسقطت طائرتين مسيّرتين هجوميتين أطلقتهما إيران في محاولة على ما يبدو لاستهداف سفن تجارية عابرة لمضيق هرمز، في أحدث اشتباكات بين البلدين. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته "حركة الملاحة عبر المضيق مستمرة".

02:09 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
الحرس الثوري يمنع سفينة من عبور مضيق هرمز "دون تنسيق"

قالت وكالة "فارس" الإيرانية إن الحرس الثوري منع سفينة حاولت عبور مضيق هرمز من دون تنسيق. من جانب آخر، أفادت الوكالة بسماع دوي ثلاث انفجارات على بعد كيلومترين عن سواحل سيريك.

02:07 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
سماع دوي انفجارين في مدينة بندر عباس

 

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بسماع دوي انفجارين في مدينة بندر عباس مركز محافظة هرمزجان.

01:22 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
رضائي: احتمال مرتفع لوجود خدعة من جانب ترامب

قال المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي مساء الخميس، في منشور على "إكس" إن "احتمال وجود خدعة من جانب (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب مرتفع"، مضيفا أنه "على ما يبدو بصدد تهدئة الوضع لإنجاز صفقة مالية"، داعيا القوات الإيرانية لاستهداف البنى التحتية والمنشآت الاقتصادية للعدو وتدميرها "لكي يتألم أكثر"، حسب قوله.

12:55 AM
أصوات الانفجارات في جزيرة سيريك مصدرها مضيق هرمز

أكدت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن سماع أصوات قادمة من محيط جزيرة سيريك في محافظة هرمزجان، جنوبي البلاد، مرتبط بتعامل القوات المسلحة مع مخالفة في عبور مضيق هرمز.
وقالت "تسنيم" إن أصوات الانفجارات ناتجة عن تحذير أو تحرك قامت به القوات لمنع أي خرق للتعليمات المتعلقة بإدارة الممر البحري في مضيق هرمز بعد إغلاقه الليلة الماضية.

في حين قال التلفزيون الإيراني: "حتى هذه اللحظة، لم تتعرض منطقة سيريك لأي مقذوف وأصوات الانفجارات مصدرها مضيق هرمز".

12:31 AM

محمد البديوي

صورة
محمد البديوي
محمد البديوي
واشنطن
كواليس ساعات ما قبل إعلان ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران

مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الخميس، اقتراب التوصل إلى اتفاق مع إيران، كشف موقع أكسيوس كواليس الساعات الأخيرة التي سبقت ما ذكره ترامب عن أن "القيادة الإيرانية" وافقت على الاتفاق، ونقل عن مصادر الطريقة التي قادت إلى تضييق الفجوات بين طهران وواشنطن.

التفاصيل في الرابط: 

رصد
التحديثات الحية

كواليس ساعات ما قبل إعلان ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران

12:29 AM

محمد البديوي

صورة
محمد البديوي
محمد البديوي
واشنطن
ترامب: الاتفاق مع إيران مطلع الأسبوع وفانس سيحضر التوقيع

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الخميس، إن الولايات المتحدة توصلت إلى تسوية رائعة مع إيران ويمكن الانتهاء من الاتفاق في غضون الأيام القليلة القادمة. وشدد ترامب على أن مضيق هرمز سيفتح بمجرد التوقيع على الاتفاق، لافتاً إلى أن توقيع الاتفاق ربما يتم مطلع الأسبوع في أوروبا، لافتاً إلى أن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس سيحضر التوقيع.

التفاصيل في الرابط: 

ترامب على متن الطائرة الرئاسية في قاعدة أندروز الجوية، 5 يونيو 2026 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

ترامب: الاتفاق مع إيران مطلع الأسبوع وفانس سيحضر التوقيع

12:27 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
مصدر إيراني: تقدم جيد في المفاوضات مع واشنطن

أكد مصدر إيراني لـ"العربي الجديد" أن "تقدماً جيداً" قد تحقق في المفاوضات خلال اليومين الأخيرين في ظل الجهود القطرية الجديدة الرامية إلى تذليل العقبات، مستدركاً: "لكن لم يتم الأمر بعد ولم يُصادق بعد على مذكرة التفاهم".

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أخبار
التحديثات الحية

خاص | مصدر إيراني: تقدم جيد في المفاوضات مع واشنطن بجهود قطرية

12:26 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
أمير قطر يستعرض مع ترامب نتائج المشاورات مع إيران

أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأميركي دونالد ترامب. ووفق الديوان الأميري القطري، جرى خلال الاتصال بحث آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما المستجدات المتعلقة بالجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة.

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أمير قطر يستعرض مع ترامب نتائج المشاورات بين واشنطن وطهران

12:12 AM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة يوم أمس الخميس
  • ترامب في مقابلة: أفضل السيطرة على جزيرة خارج الإيرانية
  • بلومبيرغ: الإمارات وإيران تعقدان أول لقاء منذ بدء الحرب
  • قاليباف يحذّر من "مأزق لا نهاية له" بعد تهديد ترامب
  • "سنتكوم": إيران لا تسيطر على مضيق هرمز
  • بيسنت: سنستخدم أموال إيران لتعويض أضرار حلفائنا
  • وزارة الدفاع الكويتية: تعاملنا مع 24 طائرة مسيّرة معادية
  • ترامب: سنقصف إيران بقوة شديدة الليلة
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