قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الخميس، إن الولايات المتحدة توصلت إلى تسوية رائعة مع إيران ويمكن الانتهاء من الاتفاق في غضون الأيام القليلة القادمة. وشدد ترامب على أن مضيق هرمز سيفتح بمجرد التوقيع على الاتفاق، لافتاً إلى أن توقيع الاتفاق ربما يتم مطلع الأسبوع المقبل في أوروبا. وأشار إلى أن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس سيحضر التوقيع.
وفي السياق، أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، استعرض معه نتائج المشاورات والتفاهمات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أفضت إلى إحراز تقدم في التفاهمات المطروحة في إطار المسار التفاوضي، حسب ما أفاد به الديوان الأميري القطري. وأعرب أمير قطر عن ترحيبه بالجهود الرامية إلى حل الخلافات عبر الحوار والوسائل السلمية، مؤكداً دعم قطر كلَّ ما من شأنه ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز فرص السلام والتعاون بين دول المنطقة.
من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في تصريحاته مع التلفزيون الإيراني، إن تحديد موعد لتوقيع التفاهم لا يعدو كونه تكهنات إعلامية. وأوضح بقائي أنه يجب أن يحظى كل بند من بنود التفاهم بموافقة الجهات المعنية في النظام، مؤكداً أنه "لم نصل بعد إلى استنتاج نهائي".
وتابع: "بمجرد أن نصل إلى النتيجة النهائية، سنعلن ذلك رسمياً"، قائلاً إن مضيق هرمز لا يزال مغلقاً "بسبب الإجراءات الأميركية غير القانونية". وأضاف: "يجب على السفن أن تتوخى الحذر، إذ لا تتوفر إمكانية الملاحة الآمنة"، مؤكداً أن إيران ستعلن نص التفاهم متى ما خلصت إلى أنه يلبّي مصالح الشعب الإيراني. وقال إنه "لو كانت إيران ستتراجع عن مواقفها الأساسية تحت الضغط والتهديد، لكانت فعلت ذلك قبل عام".
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