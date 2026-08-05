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الحرب في المنطقة | ترامب يدفع نحو اتفاق وسط ترقب لمصير مفاوضات هرمز

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طهران

العربي الجديد

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العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
لندن

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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05 اغسطس 2026   |  آخر تحديث: 06:41 (توقيت القدس)
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تتسارع الاتصالات الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تتقدم فيه المفاوضات الخاصة بإعادة تنظيم الملاحة في مضيق هرمز، وسط مؤشرات متزايدة على اقتراب التوصل إلى تفاهم أولي قد يمهد لاستئناف المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران. وفي هذا الإطار، نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى إلى التوصل لاتفاق مع طهران، بينما "يريد مستشاروه التوصل إلى اتفاق بأي ثمن، والإيرانيون يدركون ذلك جيداً". 

ويأتي ذلك بينما تتواصل المفاوضات بين إيران وسلطنة عُمان بشأن إنشاء مسار رابع لإعادة فتح مضيق هرمز، وسط توقعات بالتوصل إلى نتائج في وقت قريب، فيما أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، أن المسار الجنوبي عبر مضيق هرمز لا يزال مفتوحاً أمام جميع السفن التجارية الراغبة في عبور الممر. وفي السياق، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إحراز تقدم في المحادثات مع إيران وسلطنة عُمان بشأن توسيع حركة عبور السفن عبر مضيق هرمز، مؤكداً أن الاتفاق النهائي لم يُنجز بعد. وقال روبيو، في تصريحات للصحافيين بوزارة الخارجية الأميركية: "شهدت هذه المحادثات إحراز تقدم، لكن لم يتسنَّ التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، ونأمل أن يحدث ذلك قريباً جداً". من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مساء الثلاثاء، استمرار المحادثات مع سلطنة عُمان بشأن ترتيبات العبور في مضيق هرمز، مؤكداً أن المباحثات تسير حتى الآن بصورة "إيجابية" على المستويين الفني والسياسي.

وبالتوازي مع ذلك، تكثفت التحركات الدبلوماسية الإقليمية الداعمة لمسار التهدئة، إذ بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجهود المبذولة لخفض التصعيد بين واشنطن وطهران وتقريب وجهات النظر بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة. كما ناقش وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، آخر التطورات الإقليمية، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الباكستانية عبر منصة "إكس". ووجّه دار دعوة إلى عراقجي لزيارة العاصمة إسلام أباد، فيما أفادت مصادر باكستانية وكالة الأناضول بأن رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية سردار أياز صادق وجّه بدوره دعوة إلى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي يترأس الوفد الإيراني في المفاوضات مع الولايات المتحدة، لزيارة إسلام أباد.

كل تطورات الحرب في المنطقة ومصير مضيق هرمز يتابعها "العربي الجديد" تباعاً:

06:40 am

رويترز

avata
رويترز
ترامب: إيران ستُضرب بشدة إذا لم يُفتح مضيق هرمز قريباً

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن إيران "ستُضرب بشدة" إذا لم يُعاد فتح مضيق هرمز "في وقت قريب جداً". وقال ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" خلال زيارة إلى ولاية كاليفورنيا، إن بلاده تجري "مناقشات جيدة جداً" مع إيران، مؤكداً أن طهران حريصة على التوصل إلى اتفاق يضع حداً لأشهر من الصراع.

01:55 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
مخزون الدفاع الجوي الأميركي عند مستويات "خطيرة"

كشفت مصادر مطلعة لشبكة "سي أن أن" أن الجيش الأميركي استهلك نحو 80% من مخزون صواريخ منظومة "ثاد" الاعتراضية، فيما حذر كبار القادة العسكريين من أن مخزون الذخائر لدى وزارة الحرب (البنتاغون) بات عند "مستويات خطيرة". وبحسب المصادر، فإن مخزونات أنظمة الدفاع الجوي الرئيسية تراجعت بشكل كبير خلال الحرب مع إيران، إذ استُهلك ما يقارب أربعة أخماس مخزون صواريخ "ثاد" مقارنة بما كان متوافراً قبل اندلاع الحرب، إضافة إلى نحو نصف مخزون صواريخ "باتريوت" الاعتراضية منذ بدء القتال.

01:03 am

الأناضول

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الأناضول
مصادر باكستانية: مفاوضات هرمز بمرحلتها النهائية

أفادت مصادر في الحكومة الباكستانية، الثلاثاء، بأن الوسطاء أعدوا وثيقة تمهد لإعادة فتح مضيق هرمز، وأن المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران دخلت مرحلتها الأخيرة حول الوثيقة. وقالت المصادر، لوكالة الأناضول، إن المحادثات الجارية بوساطة مسؤولين من باكستان وقطر تقترب من التوصل إلى الصيغة النهائية للوثيقة. لمزيد من التفاصيل: 

البحرية الإيرانية قرب مضيق هرمز، 30 أبريل 2019 (مرتضى نيكوبازل/ Getty)
أخبار
التحديثات الحية

باكستان: مفاوضات هرمز بمرحلتها النهائية ورسوم العبور أبرز نقطة خلاف

12:40 AM

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
المسار الرابع في هرمز.. كواليس المفاوضات وفرص النجاح

تتواصل المفاوضات بين إيران وسلطنة عُمان بشأن إنشاء مسار رابع لإعادة فتح مضيق هرمز ويتوقع أن تتوصل إلى نتيجة قريبا، ما من شأنه أن يخفض منسوب التوترات الراهنة ويعيد الطرفين الإيراني والأميركي إلى طاولة التفاوض بحثاً عن اتفاق ينهي الحرب المستمرة في المنطقة منذ شن الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل عدوانهما على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي. ويضاف المسار الملاحي الجديد الذي يجري التفاوض بشأن إنشائه إلى ثلاثة مسارات سابقة، هي المسار التقليدي الدولي قبل الحرب الأخيرة، والذي تم إغلاقه بعدها، والمسار الشمالي الإيراني والمسار الجنوبي العماني.

لمزيد من التفاصيل عبر الرابط:

خريطة هرمز
تقارير دولية
التحديثات الحية

المسار الرابع في هرمز.. كواليس المفاوضات وفرص نجاح "الممر الأوسط"

12:37 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
إسرائيل لا تتلقى من واشنطن تحديثات حول المفاوضات

أقرت مصادر إسرائيلية، في حديث للقناة 12 العبرية، بأن حكومة الاحتلال لا تتلقى تحديثات مباشرة من الولايات المتحدة بشأن المفاوضات الجارية مع إيران حول مضيق هرمز، وإنما تعتمد على قنوات غير مباشرة للحصول على المعلومات، في وقت تُبقي فيه المؤسستان الأمنية والعسكرية حالة التأهب تحسباً لأي تغير مفاجئ.

12:33 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
"سنتكوم": المسار الجنوبي في مضيق هرمز لا يزال مفتوحاً

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، مساء الثلاثاء، أن المسار الجنوبي عبر مضيق هرمز لا يزال مفتوحاً أمام جميع السفن التجارية الراغبة في عبور الممر المائي الدولي. وقالت سنتكوم، في بيان، إن القوات الأميركية ساعدت، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أكثر من ألف سفينة على العبور الآمن عبر مضيق هرمز، رغم ما وصفته بـ"الاعتداءات الإيرانية غير المبررة".

12:16 AM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة أمس الثلاثاء
  • أمير قطر يبحث مع ترامب جهود خفض التصعيد
  • إيران تدرس السماح لأوروبا بإزالة الألغام من مضيق هرمز
  • روبيو يأمل في التوصل لاتفاق نهائي بشأن هرمز قريباً جداً
  • استهداف سفينة بضائع سائبة بمقذوف قرب مضيق هرمز
  • بزشكيان: ندافع عن حدودنا ولا نسعى إلى توسيع الحرب
  • وزيرا خارجية باكستان وإيران يبحثان تطورات المنطقة
  • اليمن: إنقاذ طاقم سفينة شحن بعد هجوم بزورق قبالة الحديدة
  • تراجع حركة السفن في مضيق هرمز
  • ارتياح إيراني للمفاوضات مع عُمان بشأن مضيق هرمز
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صابر غل عنبري
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