الحرب في المنطقة | ترامب يدفع نحو اتفاق وسط ترقب لمصير مفاوضات هرمز

تتسارع الاتصالات الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تتقدم فيه المفاوضات الخاصة بإعادة تنظيم الملاحة في مضيق هرمز، وسط مؤشرات متزايدة على اقتراب التوصل إلى تفاهم أولي قد يمهد لاستئناف المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران. وفي هذا الإطار، نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى إلى التوصل لاتفاق مع طهران، بينما "يريد مستشاروه التوصل إلى اتفاق بأي ثمن، والإيرانيون يدركون ذلك جيداً".
ويأتي ذلك بينما تتواصل المفاوضات بين إيران وسلطنة عُمان بشأن إنشاء مسار رابع لإعادة فتح مضيق هرمز، وسط توقعات بالتوصل إلى نتائج في وقت قريب، فيما أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، أن المسار الجنوبي عبر مضيق هرمز لا يزال مفتوحاً أمام جميع السفن التجارية الراغبة في عبور الممر. وفي السياق، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إحراز تقدم في المحادثات مع إيران وسلطنة عُمان بشأن توسيع حركة عبور السفن عبر مضيق هرمز، مؤكداً أن الاتفاق النهائي لم يُنجز بعد. وقال روبيو، في تصريحات للصحافيين بوزارة الخارجية الأميركية: "شهدت هذه المحادثات إحراز تقدم، لكن لم يتسنَّ التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، ونأمل أن يحدث ذلك قريباً جداً". من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مساء الثلاثاء، استمرار المحادثات مع سلطنة عُمان بشأن ترتيبات العبور في مضيق هرمز، مؤكداً أن المباحثات تسير حتى الآن بصورة "إيجابية" على المستويين الفني والسياسي.
وبالتوازي مع ذلك، تكثفت التحركات الدبلوماسية الإقليمية الداعمة لمسار التهدئة، إذ بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجهود المبذولة لخفض التصعيد بين واشنطن وطهران وتقريب وجهات النظر بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة. كما ناقش وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، آخر التطورات الإقليمية، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الباكستانية عبر منصة "إكس". ووجّه دار دعوة إلى عراقجي لزيارة العاصمة إسلام أباد، فيما أفادت مصادر باكستانية وكالة الأناضول بأن رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية سردار أياز صادق وجّه بدوره دعوة إلى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي يترأس الوفد الإيراني في المفاوضات مع الولايات المتحدة، لزيارة إسلام أباد.
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