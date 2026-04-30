قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران يمكنها الوصول إلى مخزون اليورانيوم المخصب إلى درجة قريبة من الدرجة المستخدمة في صنع الأسلحة إذا قررت استعادة المواد التي يعتقد أنها مدفونة في المواقع التي قصفتها الولايات المتحدة. وقال رافاييل غروسي المدير العام للوكالة الأربعاء في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ "يمكن الوصول إليها إذا كانت هناك رغبة في الذهاب إلى هناك".
وفي حين أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يقوموا بزيارة المواقع التي توجد بها المواد منذ 10 أشهر، قال غروسي إن صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن غالبية المواد لا تزال مدفونة في الموقع الذي شوهدت فيه آخر مرة بالقرب من مدينة أصفهان الإيرانية.
وذكر غروسي إنه على اتصال بالمبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأضاف في إشارة إلى المفاوضات "إنها تبدأ وتتوقف، لكن هناك محادثات"، مشيرا إلى أن مفتشيه سيبقون مستعدين لأي نتيجة وأن "أي اتفاق بدون تحقق هو وهم".