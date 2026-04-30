الحرب في المنطقة | ترامب يدرس خيارات عسكرية وطهران تهدد بالرد على الحصار

طهران

صابر غل عنبري

30 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 07:54 (توقيت القدس)
تقف الهدنة الهشة بين إيران والولايات المتحدة عند محطة حاسمة مع تصاعد التهديدات الإيرانية بالرد على الحصار الأميركي لموانئها، والتقارير حول رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب المقترح الإيراني الأخير بشأن المفاوضات بين الطرفين.

وحذر التلفزيون الإيراني، الأربعاء، نقلاً عن مصدر مطّلع، من أنّ استمرار ما وصفه بـ"القرصنة البحرية وقطع الطرق في البحر" من قبل الولايات المتحدة سيواجه بردّ "عملي وغير مسبوق". وقال إنّ إيران حذّرت من أنّ مواصلة الولايات المتحدة فرض الحصار البحري بالقرب من مضيق هرمز سيقابل بردّ عسكري عملي وغير مسبوق، إذا لم تستجب واشنطن للشروط التي تطرحها طهران.

وقال ترامب لموقع "أكسيوس"، الأربعاء، إنه سيُبقي إيران تحت الحصار البحري إلى أن توافق على اتفاق يعالج "مخاوف" الولايات المتحدة من برنامجها النووي. وذكر الموقع أن ترامب يرفض مقترحا إيرانيا يقضي بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار أولا على أن "تؤجل المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة". وشدّد الرئيس الأميركي على أنه يرى الحصار "أكثر فاعلية إلى حدّ ما من القصف"، مشيرا إلى أنه لم يُصدر حتى مساء الثلاثاء أمرا بتنفيذ أي عمل عسكري مباشر.

07:40 am

واشنطن
خطط عسكرية أميركية ضد إيران.. وترامب يدرس استئناف القتال

من المقرر أن يتلقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إحاطة حول خطط جديدة محتملة لعمل عسكري ضد إيران، يقدمها قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الأدميرال براد كوبر. ونقل موقع "أكسيوس" عن مصدرن مطلعين أن هذه الإحاطة تشير إلى أن ترامب يدرس بجدية خيار استئناف عمليات قتالية واسعة، إما لكسر الجمود في المفاوضات أو لتوجيه "ضربة قاضية" قبل إنهاء الحرب.

مدمرة صاروخية أميركية قبالة الموانئ الإيرانية، 26 إبريل 2026 (الجيش الأميركي)
07:35 am

قنا

قنا
توثيق أكثر من 4 هجمات على المرافق الصحية يومياً خلال الحرب

قالت منظمة الصحة العالمية إن الهجمات على المرافق الصحية والعاملين فيها تتزايد عالمياً، مع ارتفاع متوسطها إلى 4.3 يومياً منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، مقارنة بـ3.7 سابقاً. وأشارت إلى إغلاق 50 منشأة صحية وتضرر 16 أخرى، مؤكدة تدهور الخدمات الطبية، خصوصاً في غزة حيث لا يعمل سوى مستشفى واحد بكامل طاقته، مع توثيق 149 هجوماً في لبنان.

07:34 am

رويترز

رويترز
خام برنت يقفز لأعلى مستوى منذ 2022

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 8 دولارات، لتصل إلى 126.09 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى تسجله منذ مارس/آذار 2022، بحسب ما أفادت به وكالة "رويترز".

12:28 am

رويترز

رويترز
كندا تحظر دخول مسؤولي الحرس الثوري الإيراني إلى أراضيها

أعلنت الحكومة الكندية اليوم الأربعاء حظر دخول مسؤولي الحرس الثوري الإيراني إلى أراضيها، وذلك بعد قرار مسؤولي الاتحاد الإيراني لكرة القدم بمغادرة مطار تورونتو فورا بعيد وصولهم، قائلين إن الخطوة جاءت نتيجة المعاملة التي تلقوها من موظفي الهجرة.

12:24 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
الطاقة الذرية: إيران يمكنها الوصول إلى مخزون اليورانيوم

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران يمكنها الوصول إلى مخزون اليورانيوم المخصب إلى درجة قريبة من الدرجة المستخدمة في صنع الأسلحة إذا قررت استعادة المواد التي يعتقد أنها مدفونة في المواقع التي قصفتها الولايات المتحدة. وقال رافاييل غروسي المدير العام للوكالة الأربعاء في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ "يمكن الوصول إليها إذا كانت هناك رغبة في الذهاب إلى هناك".

وفي حين أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يقوموا بزيارة المواقع التي توجد بها المواد منذ 10 أشهر، قال غروسي إن صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن غالبية المواد لا تزال مدفونة في الموقع الذي شوهدت فيه آخر مرة بالقرب من مدينة أصفهان الإيرانية.

وذكر غروسي إنه على اتصال بالمبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأضاف في إشارة إلى المفاوضات "إنها تبدأ وتتوقف، لكن هناك محادثات"، مشيرا إلى أن مفتشيه سيبقون مستعدين لأي نتيجة وأن "أي اتفاق بدون تحقق هو وهم".

12:13 AM

محمد البديوي

محمد البديوي
محمد البديوي
واشنطن
البنتاغون: 25 مليار دولار تكلفة الحرب على إيران حتى الآن

قدّمت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، أول تقدير لتكلفة الحرب على إيران حتى اليوم، والتي بلغت نحو 25 مليار دولار، وذلك خلال شهادة وزير الحرب بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأميركي. وقال هيغسيث إنه لا تزال لإيران طموحات نووية، مؤكدا أن العمليات العسكرية "نجحت"، وأن إيران فقدت الكثير من قدراتها الهجومية.

هيغسيث ودان كين خلال شهادتهما أمام الكونغرس، 29 إبريل 2026 (Getty)
12:11 AM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
البحرية الإيرانية تتوعد بالكشف عن سلاح مهم قريباً

قال قائد القوّة البحريّة في الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، مساء الأربعاء، إنّ "الأعداء سيرون قريباً جداً سلاحاً من جانبنا يثير لديهم ذعرا كبيراً، وهو موجود على مقربة شديدة منهم"، في إشارة غير مباشرة إلى السلاح في مياه الخليج، مضيفاً: "آمل ألّا يصابوا بسكتة بعد الكشف عن السلاح".

مناورة لجنود البحرية الإيرانية في بحر العرب، 17 فبراير 2021 (الأناضول)
12:10 am

رويترز

رويترز
ترامب: المحادثات مع إيران تجري عبر الهاتف

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إن المحادثات مع إيران تجري عبر الهاتف بعد أن ألغى زيارة مفاوضين أميركيين إلى باكستان مطلع الأسبوع لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين.

11:06 pm

طهران
أبرز تطورات أمس الأربعاء

  • إيران تتوعّد بـ"ردّ غير مسبوق" على الحصار البحري

  • ترامب: حصار إيران أكثر فاعلية وسيستمر حتى التوصل لاتفاق

  • الإفراج عن 6 من أفراد الطاقم الإيراني على متن سفينة "توسكا"

  • مسلحون يطلقون النار على دورية للشرطة في شوارع مدينة زاهدان

  • تراجع شعبية ترامب إلى أدنى مستوى في ولايته الحالية

  • مصادر أميركية: ترامب وجّه بالاستعداد لحصار مطوّل على إيران

  • طهران: لن نتخلى عن سيطرتنا على مضيق هرمز أبداً

  • الأمم المتحدة: تراجع عبور السفن في مضيق هرمز بنسبة 95%

مدمرة أميركية تشارك في فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، 28 إبريل 2026 (سنتكوم)
محمد البديوي
صابر غل عنبري
قنا
أسوشييتد برس
رويترز
العربي الجديد
إسرائيل تمنع ممثلين عن قوة الاستقرار الدولية من دخول غزة

مصادر حزب الله توضح لـ"العربي الجديد" معادلة "القتال الاستشهادي"