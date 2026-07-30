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الحرب في المنطقة | ترامب يتوعد بضرب إيران وإسرائيل ترفع حالة التأهب

أخبار
واشنطن

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
التحديثات الحية
30 يوليو 2026
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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سترد بقوة على إيران، لكنه أبقى الباب مفتوحاً أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق، قائلاً: "سنرى إمكانية التوصل لاتفاق في مرحلة ما". وأضاف أن واشنطن سترد على الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدة عسكرية في الأردن، مشيراً أيضاً إلى اطلاعه على حادث دمياط الذي أصاب ناقلة غاز مملوكة لشركة أميركية.

في غضون ذلك، رفعت إسرائيل مستوى استعدادها تحسباً لاحتمال اتساع المواجهة مع إيران، وفق ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، وذلك وسط تقديرات بإمكانية استئناف الضربات أو انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع. ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع قوله إن لقاء ترامب ونتنياهو ركز بصورة أساسية على الملف الإيراني، حيث نوقشت ثلاثة خيارات مطروحة أمام واشنطن: التوصل إلى اتفاق، أو مواصلة الحصار، أو استئناف الضربات وتوسيعها، فيما قدّر نتنياهو أن فرص التوصل إلى اتفاق مع طهران لا تزال منخفضة. 

من جانبها، شددت إيران، على لسان نائب قائد الجيش الإيراني للشؤون التنسيقية حبيب الله سياري، على أنها تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، مؤكدة أن أي حركة ملاحية فيه لن تتم من دون موافقتها. وفي المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية إعادة توجيه مسار 20 سفينة تجارية، وإيقاف سفينتين، والصعود إلى متن سفينتين أخريين، في إطار تطبيق الحصار المفروض على إيران وتشديد الرقابة على حركة الملاحة البحرية.

دبلوماسياً، تكثفت الاتصالات الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد، إذ بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع نظيره الألماني يوهان فاديفول جهود خفض التوتر، فيما ناقش وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح التطورات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون. كما أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالاً مع إسحاق دار، شددا خلاله على ضرورة وقف العمليات العسكرية وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب في المنطقة والجهود الدبلوماسية أولاً بأول..

12:37 am

محمد شيخ يوسف

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محمد شيخ يوسف
إسطنبول
أردوغان: إسرائيل هي المصدر الرئيسي للمشاكل في المنطقة

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، على أن إسرائيل هي المصدر الرئيسي للمشاكل في المنطقة، مؤكدا أن الحكومة الإسرائيلية "المتعطشة للحرب" تواصل زعزعة الاستقرار فيها. ويواصل أردوغان مهاجمته لدولة الاحتلال، لا سيما منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما يروّج مسؤولون إسرائيليون لما يصفونه بـ"خطر" تركيا وسياسات الرئيس التركي في المنطقة.

12:35 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
ترامب: جرى إطلاعي على ما حدث في مصر وسنقصف إيران بشدة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه تم إطلاعه على ما جرى في مصر، في إشارة إلى حادث دمياط الذي أصاب ناقلة غاز مملوكة لشركة أميركية أمس الأربعاء، حسبما أفادت شركة أمبري للأمن البحري.

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أخبار
التحديثات الحية

ترامب: جرى إطلاعي على ما حدث في مصر وسنقصف إيران بشدة

 

12:33 am

رويترز

avata
رويترز
مسؤول إسرائيلي: ترامب ونتنياهو بحثا 3 خيارات بشأن إيران

قال مسؤول إسرائيلي أمس الأربعاء إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استكشفا خلال اجتماعهما جميع السبل الكفيلة بوقف برنامج إيران النووي، بما يشمل الجهود الدبلوماسية والضغط الاقتصادي واستخدام القوة. وأضاف المسؤول، في مؤتمر صحافي، عقده عقب لقاء الزعيمين في البيت الأبيض الثلاثاء، أن نتنياهو لم يبلغ ترامب بأن إسرائيل تفضل شن هجوم على إيران. وذكر المسؤول مشيرا إلى ترامب "في النهاية، القرار له".

لمزيد من التفاصيل عبر الرابط:

أخبار
التحديثات الحية

مسؤول إسرائيلي: ترامب ونتنياهو بحثا 3 خيارات بشأن إيران

12:22 AM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة أمس الأربعاء
  • ترامب: سنرد على استهداف مواقعنا في الأردن
  • قطر وفرنسا تبحثان خفض التصعيد في المنطقة
  • سنتكوم: أعدنا توجيه 20 سفينة ضمن حصار إيران
  • واشنطن تفرض عقوبات على شركتين مرتبطتين بمضيق هرمز
  • هجوم بمسيّرة على منشأة غاز أميركية عائمة في دمياط
  • إيران: لا حركة في مضيق هرمز من دون إذننا
  • هجمات أميركية سعودية على مواقع للحشد الشعبي
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