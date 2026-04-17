الحرب في المنطقة | ترامب مستعد لتمديد الهدنة و"تفاؤل حذر" من إيران

لندن

العربي الجديد

طهران

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
17 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 18:57 (توقيت القدس)
أعلنت إيران، الجمعة، إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، وذلك عقب موافقة إسرائيل على هدنة مع حزب الله في لبنان. وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على منصة إكس "في ظل وقف إطلاق النار في لبنان، سيكون عبور كل السفن التجارية عبر مضيق هرمز متاحا بالكامل لما تبقى من مدة وقف إطلاق النار"، مشيرا الى أن ذلك سيتم "عبر المسار المنسّق كما أعلنته منظمة الموانئ والبحرية الإيرانية". وتصاعدت المؤشرات إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار المفاوضات بوساطة باكستان، رغم تعثر الجولة الأولى. وأبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده لتمديد وقف إطلاق النار، ملوّحاً في الوقت نفسه بخيارات عسكرية في حال فشل التفاهم.

وقال ترامب، الخميس، إن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران بات في متناول اليد، رغم أن الجولة الأولى من المحادثات مع طهران انتهت دون نتائج تُذكر في مطلع الأسبوع، مشيراً إلى استعداده لتمديد وقف إطلاق النار الحالي، الذي من المقرر أن ينتهي الأسبوع المقبل، إذا لزم الأمر. وأضاف ترامب أنه يدرس التوجه إلى إسلام أباد لتوقيع اتفاق سلام في حال التوصل إليه، وذلك بعدما استضافت باكستان الجولة الأولى من المفاوضات التي عُقدت في مطلع الشهر الماضي، بمشاركة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس.

وفي سياق متصل، حذّر وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث من أن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني قد يدفع الجيش الأميركي إلى استهداف البنية التحتية وإمدادات الطاقة في إيران، مؤكداً أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

وتتواصل المشاورات برعاية باكستان لتنظيم جولة ثانية من المفاوضات، بعد فشل الجولة الأولى في تحقيق اختراق، وسط استمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

في هذه الأثناء، التقى قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، ضمن جهود دولية للضغط من أجل تمديد وقف إطلاق النار، الذي أوقف حرباً استمرت نحو سبعة أسابيع بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

07:31 pm

واشنطن
ترامب: اتفاق إنهاء الحرب على إيران اكتمل إلى حد كبير

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن إيران وافقت على تعليق برنامجها النووي إلى أجل غير مسمى، وإنها لن تتلقى أي أموال مجمدة من الولايات المتحدة. وأضاف في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ، إن اتفاق إنهاء الحرب على إيران قد اكتمل إلى حد كبير، وتابع "تم الانتهاء من معظم النقاط الرئيسية. ستسير الأمور بسرعة كبيرة".

06:47 pm

رويترز

البحرية الأميركية تحذر من خطر الألغام في أجزاء من مضيق هرمز

أصدر سلاح البحرية الأميركي بياناً تحذيرياً يفيد بأن حجم الخطر من الألغام في أجزاء من مضيق هرمز لم يتم تحديده بشكل كامل، وينبغي على السفن النظر في تجنب المنطقة. وجاء في البيان الذي أصدره جهاز تابع للبحرية الأميركية إلى البحارة: "الوضع الخاص بخطر الألغام في نظام فصل ممرات الملاحة لم يتم تحديده بشكل تام. ينصح بتجنب تلك المنطقة". ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا البيان قد صدر قبل أو بعد تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن مضيق هرمز مفتوح بعد اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

06:27 pm

رويترز

إيران تهدد بإغلاق مضيق هرمز مجدداً حال استمرار الحصار البحري

نقلت وكالة فارس عن مسؤول إيراني قوله، إن طهران ستعتبر الحصار البحري الأميركي انتهاكاً لوقف إطلاق النار إذا استمر وستغلق مضيق هرمز.

05:32 pm

رويترز

ترامب: إيران أزالت أو بصدد إزالة جميع الألغام البحرية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن إيران أزالت أو بصدد إزالة جميع الألغام البحرية بالتعاون مع الولايات المتحدة.

04:52 pm

رويترز

إيران: يحظر عبور السفن العسكرية من مضيق هرمز

نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن مسؤول عسكري إيراني كبير قوله إن السفن التجارية يمكنها عبور مضيق هرمز عبر مسار محدد وبموافقة من البحرية التابعة للحرس الثوري، مضيفاً أنه يحظر عبور السفن العسكرية من المضيق.

04:37 pm

رويترز

هبوط أسعار النفط 10% بعد إعلان فتح هرمز

تراجعت أسعار النفط الخام بنحو 10% بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مضيق هرمز فتح بالكامل أمام حركة الملاحة.

4:14 PM
ترامب: هرمز مفتوح

كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على حسابه في "تروث سوشال"، أن إيران أعلنت للتو أن مضيق إيران مفتوح بالكامل وجاهز للمرور الكامل.

4:03 PM
فتح مضيق هرمز

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن فتح مضيق هرمز بشكل كامل. وقال عراقجي: "تماشياً مع وقف إطلاق النار في لبنان، جرى الإعلان عن فتح ممر جميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز بالكامل للفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، على الطريق المنسق، كما أعلنته سابقاً منظمة الموانئ والشؤون البحرية لجمهورية إيران الإسلامية".

03:49 pm

رويترز

ليتوانيا: أميركا قد تؤجل تسليم ذخيرة بسبب الحرب على إيران

قالت وزارة الدفاع في ليتوانيا لـ"رويترز"، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة أبلغتها باحتمال حدوث تأخيرات في تسليم ذخيرة أميركية بسبب الحرب على إيران. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الليتوانية: "أبلغ ممثلو البنتاغون ليتوانيا باحتمال حدوث تأخيرات في تسليم الذخيرة التي تم شراؤها من الولايات المتحدة بسبب الصراع". وأضاف: "نحن على اتصال مستمر مع البنتاغون بشأن تسليم المعدات العسكرية والذخيرة المشتراة من الولايات المتحدة، ونسترشد بالمعلومات الرسمية التي يقدمها حلفاؤنا".

03:48 pm

أسوشييتد برس

3 ناقلات نفط إيرانية غادرت الخليج

غادرت ثلاث ناقلات نفط إيرانية الخليج الأربعاء عبر مضيق هرمز محملة بخمسة ملايين برميل من النفط، وهي الأولى منذ بدء الحصار الأميركي لموانئ الجمهورية الإسلامية، وفق ما أفادت به شركة البيانات البحرية "كيبلر" وكالة فرانس برس الجمعة.

وبحسب بيانات الشركة، عبرت السفن الثلاث "ديب سي" و"سونيا 1" و"ديونا"، وجميعها خاضعة لعقوبات أميركية، الممر البحري الاستراتيجي الأربعاء، بعدما أبحرت من جزيرة خارج الإيرانية. وقبل ذلك، لم تغادر أي ناقلة إيرانية الخليج عبر المضيق محملة بشحنة من النفط، منذ "ستارلا" في 10 إبريل/نيسان.

03:46 pm

أسوشييتد برس

سريلانكا تعيد 238 بحاراً إيرانياً إلى وطنهم

قال مسؤولون، اليوم الجمعة، إن سريلانكا أعادت 238 بحاراً إيرانياً إلى بلادهم، بينهم 32 شخصاً نجوا من هجوم بطوربيد أميركي أغرق سفينتهم في المحيط الهندي. وأغرقت غواصة أميركية السفينة "آيريس دينا" يوم الرابع من مارس/آذار الماضي بينما كانت في طريق العودة إلى الوطن بعد المشاركة في تدريب بحري جاء بناء على دعوة من الهند. وانتشلت البحرية السريلانكية 87 جثماناً ونقلت 32 شخصاً إلى المستشفيات. وأحضرت السلطات سفينة إيرانية ثانية إلى ميناء في جنوب سريلانكا، بعدما أبلغ الطاقم عن مشاكل فنية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السريلانكية البريغادير فرانكلين جوزيف، اليوم الجمعة، إن الجميع باستثناء عدد قليل من طاقم السفينة الثانية أعيدوا أوائل الأسبوع الجاري. ورست السفينة الإيرانية في ميناء ترينكومالي في شرق البلاد ولم يُتّخذ قرار بشأن ما يجب فعله بها.

وقال إس باليهاكارا الذي شغل منصب الممثل الدائم لسريلانكا لدى الأمم المتحدة: "أعتقد أنها (سريلانكا) أثبتت موقف سياساتها ليس بالقول فقط ولكن بالفعل أيضاً". وأضاف أن الدولة حرصت على ألا ينظر إليها على أنها منحازة، وأوضحت أنها تتصرف على أساس الشرعية والإنسانية والقانون الدولي، وأوضح: "كل أطراف الصراع أقرت بذلك. وعزز هذا مصداقية الحكومة السريلانكية".

03:44 pm

رويترز

باكستان رافقت مفاوضي إيران خشية تعرضهم لهجوم إسرائيلي

قالت ثلاثة مصادر لوكالة "رويترز" إن القوات الجوية الباكستانية رافقت المفاوضين الإيرانيين إلى بلادهم بعد أن حضروا في إسلام أباد محادثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب لم تخرج بنتيجة حاسمة في وقت سابق من هذا الشهر، ونفذت عملية كبيرة لتأمين عودتهم عقب قول الإيرانيين إن إسرائيل قد تسعى لقتلهم.

وذكر مصدران باكستانيان مطلعان على العملية أن باكستان نشرت نحو عشرين طائرة في مهمة المرافقة، بالإضافة إلى نظام الإنذار والتحكم المحمول جواً التابع للمراقبة الجوية لضمان سلامة الوفد العائد من إسلام أباد. وقال أحدهما إن بلاه ستقدم حماية أمنية مماثلة للمحادثات المقبلة إذا طلب الإيرانيون ذلك "أو ستستقبلهم الطائرات الباكستانية لدى دخولهم المجال الجوي للبلاد". وقال مصدر ثالث مشارك في المحادثات إن الإجراءات قيد الإعداد بالفعل قبل جولة أخرى متوقعة من المحادثات في أقرب وقت ممكن قد تعقد خلال اليومين المقبلين. وقال دبلوماسي من المنطقة أطلعته طهران على الأمر إن باكستان أصرت على المرافقة بعد أن طرح الوفد الإيراني احتمالاً "افتراضياً" لوجود تهديد.

01:21 pm

العربي الجديد

لندن
مناقشات بين تركيا وباكستان ومصر والسعودية حول سبل إنهاء حرب

قال مصدر دبلوماسي تركي لوكالة "رويترز" إن وزراء خارجية تركيا هاكان فيدان، وباكستان محمد إسحاق دار، ومصر بدر عبد العاطي، والسعودية الأمير فيصل بن فرحان، سيجتمعون على هامش منتدى دبلوماسي في أنطاليا جنوبي تركيا اليوم الجمعة لمناقشة القضايا الإقليمية، بما في ذلك الحرب في المنطقة.
مناقشات بين تركيا وباكستان ومصر والسعودية حول سبل إنهاء حرب إيران

12:04 pm

قنا

مؤتمر في باريس يناقش تشكيل قوة دولية لضمان الملاحة في هرمز

يناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في العاصمة باريس، اليوم الجمعة، مع قادة دول حليفة، مقترح تشكيل قوة متعددة الأطراف لضمان الأمن وحرية التجارة في مضيق هرمز، وذلك فور ترسيخ وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. ومن المقرر أن يدعو القادة، الذين سينضمون إلى مؤتمر عبر الاتصال المرئي، إلى إعادة حرية الملاحة بشكل كامل في المضيق، إلى جانب بحث التداعيات الاقتصادية المترتبة على اضطراب حركة الشحن. ووفقاً لبيان صادر عن الحكومة البريطانية، فإن الاجتماع سيؤكد الالتزام بـ"إنشاء مبادرة متعددة الأطراف لحماية حرية الملاحة"، بما يضمن استمرار حركة الشحن التجاري ودعم عمليات إزالة الألغام في المنطقة.

11:53 am

رويترز

شركات التكرير الهندية تسدد ثمن النفط الإيراني باليوان الصيني

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أن شركات التكرير الهندية تسدد ثمن النفط الإيراني باليوان الصيني عبر بنك في الهند بموجب إعفاء أميركي من العقوبات.

10:04 am

أسوشييتد برس

سفينة كورية جنوبية تعبر البحر الأحمر لأول مرة منذ إغلاق هرمز

نجحت سفينة كورية جنوبية، كانت من بين السفن العالقة من جراء إغلاق مضيق هرمز، في العبور بأمان من البحر الأحمر لأول مرة. وأعلنت وزارة المحيطات والثروة السمكية اليوم الجمعة أن سفينة كورية جنوبية محملة بالنفط الخام، انطلقت من ميناء ينبع في المملكة العربية السعودية، قد عبرت البحر الأحمر بأمان، وفقاً لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية. وهذه هي المرة الأولى التي يُنقل فيها النفط الخام إلى البلاد عبر البحر الأحمر عقب إغلاق مضيق هرمز.

08:42 am

رويترز

مدير الطاقة الدولية: استعادة إنتاج الطاقة ستستغرق عامين

قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إنه إذا لم يُفتح مضيق هرمز فعلينا الاستعداد لارتفاع كبير في أسعار الطاقة. وأضاف رداً على سؤال حول إمكانية سحب المزيد من احتياطيات النفط المخصصة للطوارئ: "لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، لكن الأمر قيد الدراسة بالتأكيد"، ولفت إلى أنه "علينا أن نكون مستعدين لاستمرار تقلبات الأسواق لبعض الوقت".

وأشار إلى أن استعادة إنتاج الطاقة التي فُقدت في الشرق الأوسط نتيجة للحرب هناك ستستغرق نحو عامين، قائلاً في مقابلة مع صحيفة سويسرية "سيختلف ذلك من بلد لآخر. ففي العراق، على سبيل المثال، سيستغرق الأمر وقتاً أطول بكثير مما هو عليه في السعودية. وعلى أي حال، تشير تقديراتنا إلى أن الأمر سيستغرق عامين تقريباً للوصول إلى مستويات ما قبل الحرب".

06:36 am

فرانس برس

أستراليا: لم نتلق طلبات أميركية جديدة للمشاركة في حرب إيران

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الجمعة، إن بلاده لم تتلق أي "طلبات جديدة" من الولايات المتحدة للمساعدة في الحرب مع إيران، وذلك عقب انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لموقف كانبيرا.

وأكدت أستراليا، الحليفة لواشنطن، أنها غير منخرطة في الحرب الإيرانية، لكنها أبدت اهتماماً بإعادة فتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط.

01:03 am

رويترز

مجلس النواب الأميركي يؤيد حملة ترامب على إيران

أيد مجلس النواب الأميركي الحملة العسكرية التي شنها الرئيس دونالد ترامب على إيران، وأفشل بفارق ضئيل قرارًا قاده الديمقراطيون يهدف إلى وقف الحرب لحين صدور تفويض من الكونغرس. ورُفض مشروع قرار صلاحيات الحرب بأغلبية 214 صوتًا مقابل 213، في المجلس ذي الأغلبية الجمهورية، وذلك بعد يوم من رفض مجلس الشيوخ قرارًا مماثلًا.

01:02 am

رويترز

ليسكور: مجموعة السبع مستعدة للتحرك لمواجهة تداعيات الحرب

قال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور إن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة السبع اتفقوا على البقاء على أهبة الاستعداد للتحرك من أجل الحد من المخاطر الاقتصادية ومخاطر التضخم الناجمة عن صدمات أسعار الطاقة والإمدادات بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وأضاف ليسكور، في تصريحات للصحافيين على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن هناك مجموعة واسعة من السيناريوهات المحتملة للاقتصاد العالمي، تبعًا لسرعة انتهاء الصراع. وأوضح، عقب اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية يومي الأربعاء والخميس، أنه "يتعين التأكد من فهم ميزان المخاطر خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

01:01 am

رويترز

"بلومبيرغ": واشنطن تحتاج 6 أشهر للتوصل إلى اتفاق مع إيران

نقلت وكالة بلومبيرغ نيوز عن مسؤولين خليجيين وأوروبيين قولهم إن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى نحو ستة أشهر للتوصل إلى اتفاق بشأن إيران.

01:00 am

الأناضول

إيران: حصار مضيق هرمز عمل عدواني

صرّح السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني بأن محاولات الولايات المتحدة فرض حصار بحري على مضيق هرمز تُعد "عملاً عدوانياً صريحاً وغير قانوني". وجاءت تصريحات إيرفاني خلال كلمة ألقاها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي خُصص لمناقشة استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) بشأن الملاحة في مضيق هرمز.

12:58 AM

صابر غل عنبري

طهران
بزشكيان لقائد الجيش الباكستاني: لا نثق بأميركا

بحث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، الخميس، آخر التطورات الإقليمية وجهود وقف الحرب، مشيداً بالدور "الفاعل والمؤثر والمسؤول" الذي تضطلع به باكستان في هذا المسار، مؤكدًا أنّ طهران تعمل على إرساء السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة، مع تمسّكها بحقوق الشعب الإيراني ضمن القوانين والمعايير الدولية.

بزشكيان لعاصم منير: لا نثق بأميركا وعلى دول المنطقة تأمين أمنها

12:36 am

أبرز الأحداث الخميس | 16 إبريل
  • ترامب: إيران تعهدت بعدم امتلاك أسلحة نووية لعقود
  • عاصم منير يلتقي قادة مقر "خاتم الأنبياء"
  • كاتس يتوعد إيران بضربات "أشد إيلاماً"
  • هيغسيث: الحصار على موانئ إيران سيستمر طالما لزم الأمر
  • الجيش الإيراني: سلاحا الجو والبحرية لم يدمرا كما يزعم ترامب
  • إيران: إنتاج المسيّرات تضاعف 10 مرات
     
