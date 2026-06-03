الحرب في المنطقة | ترامب يؤكد استمرار المفاوضات وعقوبات جديدة على إيران

تقارير دولية
طهران

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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03 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 01:21 (توقيت القدس)
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ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، أن طهران تدرس اتفاقاً مقترحاً لوقف الحرب في المنطقة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنها لم تتواصل مع واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية، في حين قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المفاوضات مستمرة دون توقف.

وقال ترامب إنّ "التقارير الإخبارية الكاذبة التي تزعم توقف التواصل بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة قبل أيام قليلة هي تقارير كاذبة ومضللة. فالمحادثات بيننا مستمرة، بما في ذلك قبل أربعة أيام، وثلاثة أيام، ويومين، ويوم واحد، واليوم"، وأضاف "لا أحد يعلم إلى أين ستؤول هذه المحادثات، ولكن كما قلت لإيران: حان الوقت، عاجلاً أم آجلاً، لإبرام اتفاق. لقد استمر هذا الوضع 47 عاماً، ولا يمكن السماح له بالاستمرار أكثر من ذلك!".

وقبل ذلك، قال ترامب إنّه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأسبوع المقبل لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، معتبراً أن المفاوضات تسير في اتجاه إيجابي رغم بعض العقبات التي ظهرت خلال الساعات الماضية. وفي مقابلة هاتفية مع كبير مراسلي شبكة "إيه بي سي نيوز" في واشنطن جوناثان كارل، أكد ترامب أن "الأمور تبدو جيّدة، جيّدة جداً".

في المقابل، قال مصدر مقرّب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة "مهر" للأنباء أمس الثلاثاء إن الجمهورية الإسلامية لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب في المنطقة. وذكر أن المناقشات حول النص النهائي لا تزال جارية في طهران. وأوضح المصدر أن إيران تدرس المقترح بحذر بالنظر لما تعتبره تاريخاً من عدم التزام الولايات المتحدة فضلاً عن انعدام الثقة بينهما، وقال المصدر: "بالنظر للتجارب السابقة، تسعى إيران إلى تحقيق مكاسب ملموسة وحقيقية".

من جهته، توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، النظام الإيراني بالزوال خلال كلمة له في حفل تنصيب اللواء رومان غوفمان رئيساً جديداً لجهاز "الموساد" الإسرائيلي. وقال نتنياهو: "نظام الرعب في إيران مصيره أن يزول من العالم، وسنساعده على الوصول إلى هذا المصير. هذا النظام لن يعود ليهدّدنا بقنابل نووية ولا بآلاف الصواريخ الباليستية الفتّاكة".

تطوّرات الهدنة بين إيران والولايات المتحدة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول...

1:20 AM
سماع دوي انفجارات في منطقة جزيرة قشم

أفادت وكالة مهر الإيرانية نقلا عن مصادر محلية وسكان بسماع دوي انفجارات في منطقة جزيرة قشم الإيرانية في وقت متأخر من ليل الثلاثاء.

12:11 am

رويترز

avata
رويترز
الجيش الأميركي يمنع مرور ناقلة قرب جزيرة خرج الإيرانية

قال الجيش الأميركي الثلاثاء إنه منع مرور ناقلة النفط "ليكسي" التي ترفع علم بوتسوانا بعدما حاولت الإبحار باتجاه جزيرة خرج الإيرانية.

12:09 am

رويترز

avata
رويترز
روبيو: لن نسمح بدخول أشخاص على صلة بالحرس الثوري

أبلغ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بعض المشرعين الثلاثاء بأن الولايات المتحدة لن تسمح للإيرانيين المرتبطين بالحرس الثوري بالانضمام إلى وفد بلادهم للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق هذا الشهر.

وسيخوض المنتخب الإيراني مبارياته في الولايات المتحدة، لكنه سيقيم في المكسيك خلال البطولة.

وعلى الرغم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير/شباط، قال روبيو إن واشنطن "لا تمانع" دخول المنتخب الإيراني لكرة القدم وفريق الدعم الخاص به إلى البلاد.

وذكر روبيو في جلسة استماع أمام لجنة بمجلس النواب "ما لن نسمح به هو أن يضموا إلى وفدهم مجموعة من الأشخاص الذين نعلم أنهم لا علاقة لهم بالرياضة ولديهم صلات بالحرس الثوري الإيراني أو أمور من هذا القبيل، لذا سنراقب ذلك عن كثب".

 

12:07 am

رويترز

avata
رويترز
عقوبات جديدة متعلقة بإيران تشمل منصات لتبادل العملات المشفرة

قالت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني الثلاثاء إن واشنطن أصدرت عقوبات جديدة متعلقة بإيران استهدفت أفراداً ومنصات لتبادل العملات المشفرة.

وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أربعة مواطنين إيرانيين وأربع منصات إيرانية لتبادل الأصول الرقمية هي "نوبيتكس" و"بيتبين" و"رمزينكس" و"والكس".

وتابعت أن مؤسسات مالية أجنبية وأفراداً ربما يتعرضون أيضاً لعقوبات إذا شاركوا في معاملات معينة مع الشركات الأربع.

 

12:03 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
أبرز تطورات الوضع في المنطقة أمس الثلاثاء
  • ترامب: المحادثات مع إيران مستمرة حتى اليوم
  • نتنياهو: سنساعد النظام الإيراني على الزوال
  • روبيو: خامنئي لا يزال حياً وتزداد مشاركته في اتخاذ القرار
  • الكونغرس يستجوب روبيو بشأن سياسة ترامب الخارجية
  • البحرين تحظر سفر مواطنيها إلى إيران والعراق
  • إيران لم ترسل بعد ردها على مقترح اتفاق نهائي مع أميركا
11:55 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
ترامب يؤكد استمرار المحادثات رغم النفي الإيراني

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، توقف المحادثات مع إيران، وذلك رداً على وسائل إعلام إيرانية كشفت عن توقف تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران بسبب التصعيد الإسرائيلي في لبنان.

وقال ترامب إنّ "التقارير الإخبارية الكاذبة التي تزعم توقف التواصل بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة قبل أيام قليلة هي تقارير كاذبة ومضللة. فالمحادثات بيننا مستمرة، بما في ذلك قبل أربعة أيام، وثلاثة أيام، ويومين، ويوم واحد، واليوم".

وأضاف "لا أحد يعلم إلى أين ستؤول هذه المحادثات، ولكن كما قلت لإيران: حان الوقت، عاجلاً أم آجلاً، لإبرام اتفاق. لقد استمر هذا الوضع 47 عاماً، ولا يمكن السماح له بالاستمرار أكثر من ذلك!".

ترامب يصرّح أمام الصحافيين في البيت الأبيض، 21 مايو 2026 (Getty)
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ترامب يؤكد استمرار المحادثات رغم النفي الإيراني

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