أفادت وكالة مهر الإيرانية نقلا عن مصادر محلية وسكان بسماع دوي انفجارات في منطقة جزيرة قشم الإيرانية في وقت متأخر من ليل الثلاثاء.
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ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، أن طهران تدرس اتفاقاً مقترحاً لوقف الحرب في المنطقة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنها لم تتواصل مع واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية، في حين قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المفاوضات مستمرة دون توقف.
وقال ترامب إنّ "التقارير الإخبارية الكاذبة التي تزعم توقف التواصل بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة قبل أيام قليلة هي تقارير كاذبة ومضللة. فالمحادثات بيننا مستمرة، بما في ذلك قبل أربعة أيام، وثلاثة أيام، ويومين، ويوم واحد، واليوم"، وأضاف "لا أحد يعلم إلى أين ستؤول هذه المحادثات، ولكن كما قلت لإيران: حان الوقت، عاجلاً أم آجلاً، لإبرام اتفاق. لقد استمر هذا الوضع 47 عاماً، ولا يمكن السماح له بالاستمرار أكثر من ذلك!".
وقبل ذلك، قال ترامب إنّه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأسبوع المقبل لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، معتبراً أن المفاوضات تسير في اتجاه إيجابي رغم بعض العقبات التي ظهرت خلال الساعات الماضية. وفي مقابلة هاتفية مع كبير مراسلي شبكة "إيه بي سي نيوز" في واشنطن جوناثان كارل، أكد ترامب أن "الأمور تبدو جيّدة، جيّدة جداً".
في المقابل، قال مصدر مقرّب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة "مهر" للأنباء أمس الثلاثاء إن الجمهورية الإسلامية لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب في المنطقة. وذكر أن المناقشات حول النص النهائي لا تزال جارية في طهران. وأوضح المصدر أن إيران تدرس المقترح بحذر بالنظر لما تعتبره تاريخاً من عدم التزام الولايات المتحدة فضلاً عن انعدام الثقة بينهما، وقال المصدر: "بالنظر للتجارب السابقة، تسعى إيران إلى تحقيق مكاسب ملموسة وحقيقية".
من جهته، توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، النظام الإيراني بالزوال خلال كلمة له في حفل تنصيب اللواء رومان غوفمان رئيساً جديداً لجهاز "الموساد" الإسرائيلي. وقال نتنياهو: "نظام الرعب في إيران مصيره أن يزول من العالم، وسنساعده على الوصول إلى هذا المصير. هذا النظام لن يعود ليهدّدنا بقنابل نووية ولا بآلاف الصواريخ الباليستية الفتّاكة".
أفادت وكالة مهر الإيرانية نقلا عن مصادر محلية وسكان بسماع دوي انفجارات في منطقة جزيرة قشم الإيرانية في وقت متأخر من ليل الثلاثاء.