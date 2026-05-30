الحرب في المنطقة | ترامب يؤجل حسم قرار الاتفاق وطهران تتمسك بشروطها

أخبار
طهران

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
30 مايو 2026
+ الخط -

تتجه الأنظار إلى مسار المفاوضات الأميركية الإيرانية وسط تضارب الإشارات الصادرة عن الطرفين بشأن فرص التوصل إلى اتفاق، بعدما أنهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتماعاً استمر ساعتين في البيت الأبيض من دون اتخاذ قرار نهائي، رغم تأكيده مسبقاً أنه سيحسم موقفه خلال الاجتماع. وفي الوقت الذي تتحدث فيه واشنطن عن إطار تفاهم قد يمدد وقف إطلاق النار ويفتح الباب أمام جولة تفاوضية جديدة، لا تزال الخلافات قائمة بشأن عدد من الملفات الجوهرية، وفي مقدمتها مستقبل البرنامج النووي الإيراني، ومصير اليورانيوم عالي التخصيب، وآلية التعامل مع العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

وكشفت تقارير أميركية وإيرانية عن ملامح مسودة تفاهم أولي يجري تداولها بين الجانبين، تتضمن وقفاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً قابلة للتمديد، ووقف العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما فيها الساحة اللبنانية، إلى جانب ترتيبات خاصة بمضيق هرمز وإعادة حركة الملاحة فيه إلى مستويات ما قبل الحرب. كما تتضمن المسودة بحث إنشاء صندوق استثمار دولي لمصلحة إيران، والإفراج التدريجي عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، على أن يجري التفاوض لاحقاً على القضايا الأكثر تعقيداً خلال مرحلة ثانية من المحادثات.

في المقابل، تؤكد طهران أن التفاهم النهائي لم ينجز بعد، وأن المفاوضات الحالية لا تشمل الملف النووي بصورة مباشرة، مشددة على أن الأولوية في هذه المرحلة هي إنهاء الحرب وخفض التصعيد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة لا يزال مستمراً، مؤكداً أن إيران وسلطنة عُمان تعملان على ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز بما يحفظ مصالحهما ومصالح المجتمع الدولي. وبينما ترى واشنطن أن الاتفاق المحتمل قد يشكل مدخلاً لمفاوضات أوسع حول البرنامج النووي الإيراني، تصر طهران على الحصول على ضمانات حقيقية تحول دون تكرار تجربة الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي السابق، ما يجعل الطريق إلى اتفاق نهائي لا يزال محفوفاً بالعقبات السياسية والتقنية.

تطوّرات الهدنة بين إيران والولايات المتحدة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

11:50 PM
ربع ناقلات النفط العالقة في الخليج ينجح في عبور مضيق هرمز

تمكّن ما يقارب ربع ناقلات النفط العملاقة غير الإيرانية، التي كانت عالقة داخل الخليج مع اندلاع الحرب في المنطقة، من الخروج تدريجياً وبهدوء عبر مضيق هرمز رغم استمرار المخاطر الأمنية واضطراب حركة الملاحة.

التفاصيل عبر الرابط:

ناقلات نفط وغاز متأثرة بإغلاق مضيق هرمز، 27 مايو 2026 (صورة جوية/ Getty)
طاقة
التحديثات الحية

ربع ناقلات النفط العالقة في الخليج ينجح في عبور مضيق هرمز رغم الحرب

11:49 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
تحذير عالمي من اتساع أزمة الطاقة والغذاء

حذر رؤساء وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التجارة العالمية، من أن الحرب في المنطقة تقلص إمدادات الطاقة العالمية وتلحق أشد الضرر بالاقتصادات الهشة.

التفاصيل عبر الرابط:

تخزين المنتجات النفطية في منطقة ويستهافن. ألمانيا 21 إبريل 2026 (فرانس برس)
طاقة
التحديثات الحية

تحذير عالمي من اتساع أزمة الطاقة والغذاء مع اضطراب أسواق النفط

11:47 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
ترامب ينهي اجتماعاً بشأن إيران من دون حسم قرار الاتفاق

أنهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، اجتماعاً استمر ساعتين في البيت الأبيض لبحث اتفاق محتمل مع إيران من دون اتخاذ قرار نهائي، رغم إعلانه مسبقاً أنه يعتزم حسم موقفه خلال الاجتماع، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية.

التفاصيل عبر الرابط:

ترامب قبل ركوب طائرته من واشنطن، 12 مايو 2026 (بريندان سميالوفسكي/ فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

ترامب ينهي اجتماعاً بشأن إيران من دون حسم قرار الاتفاق

11:43 PM
أبرز تطورات الوضع في المنطقة يوم أمس الجمعة
  • إيران تعلن إسقاط مسيّرة معادية فوق قشم
  • سماع دوي المضادات الجوية في جزيرة قشم الإيرانية
  • طهران: تبادل الرسائل مستمر ولا نقاش بشأن اليورانيوم
  • ترامب: سأتخذ اليوم القرار النهائي بشأن الاتفاق مع إيران
  • مباحثات بين وزيري خارجية إيران وعمان
  • وزير خارجية باكستان يبحث ملف إيران مع روبيو في واشنطن
  • قاليباف يحدد 3 ثوابت للموقف الإيراني من الاتفاق مع واشنطن
دلالات
المساهمون
العربي الجديد
المزيد في سياسة
التهجير
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

لبنان | توغل إسرائيلي وعمليات لحزب الله وسط حراك دبلوماسي

لولا دا سيلفا خلال حفل إعلان استثمارات في البنية التحتية، 27 مايو 2026(Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

لولا لواشنطن: البرازيل ليست "جمهورية من الدرجة الثانية"

ترامب قبل ركوب طائرته من واشنطن، 12 مايو 2026 (بريندان سميالوفسكي/ فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

ترامب ينهي اجتماعاً بشأن إيران من دون حسم قرار الاتفاق