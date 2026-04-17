الحرب في المنطقة | ترامب مستعد لتمديد الهدنة وطهران متفائلة بحذر

طهران

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
17 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 10:08 (توقيت القدس)
تصاعدت المؤشرات إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار المفاوضات بوساطة باكستان، رغم تعثر الجولة الأولى. وأبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده لتمديد وقف إطلاق النار، ملوّحاً في الوقت نفسه بخيارات عسكرية في حال فشل التفاهم.

وقال ترامب، الخميس، إن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران بات في متناول اليد، رغم أن الجولة الأولى من المحادثات مع طهران انتهت دون نتائج تُذكر في مطلع الأسبوع، مشيراً إلى استعداده لتمديد وقف إطلاق النار الحالي، الذي من المقرر أن ينتهي الأسبوع المقبل، إذا لزم الأمر. وأضاف ترامب أنه يدرس التوجه إلى إسلام أباد لتوقيع اتفاق سلام في حال التوصل إليه، وذلك بعدما استضافت باكستان الجولة الأولى من المفاوضات التي عُقدت في مطلع الشهر الماضي، بمشاركة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس.

وفي سياق متصل، حذّر وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث من أن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني قد يدفع الجيش الأميركي إلى استهداف البنية التحتية وإمدادات الطاقة في إيران، مؤكداً أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

وتتواصل المشاورات برعاية باكستان لتنظيم جولة ثانية من المفاوضات، بعد فشل الجولة الأولى في تحقيق اختراق، وسط استمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

في هذه الأثناء، التقى قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، ضمن جهود دولية للضغط من أجل تمديد وقف إطلاق النار، الذي أوقف حرباً استمرت نحو سبعة أسابيع بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

ورغم استمرار الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية، والتهديدات الإيرانية باستهداف موانئ إقليمية، لا تزال الهدنة الهشة قائمة، في وقت شهدت فيه الأسواق العالمية اضطرابات ملحوظة، قبل أن تتراجع أسعار النفط وترتفع الأسهم الأميركية على خلفية آمال التوصل إلى اتفاق.

10:04 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
سفينة كورية جنوبية تعبر البحر الأحمر لأول مرة منذ إغلاق هرمز

نجحت سفينة كورية جنوبية، كانت من بين السفن العالقة جراء إغلاق مضيق هرمز، في العبور بأمان من البحر الأحمر لأول مرة. وأعلنت وزارة المحيطات والثروة السمكية اليوم الجمعة أن سفينة كورية جنوبية محملة بالنفط الخام انطلقت من ميناء ينبع في المملكة العربية السعودية، قد عبرت البحر الأحمر بأمان، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نقل النفط الخام إلى البلاد عبر البحر الأحمر عقب إغلاق مضيق هرمز.

08:42 am

رويترز

رويترز
مدير الطاقة الدولية: استعادة إنتاج الطاقة ستستغرق عامين

قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إنه إذا لم يُفتح مضيق هرمز فعلينا الاستعداد لارتفاع كبير في أسعار الطاقة. وأضاف رداً على سؤال حول إمكانية سحب المزيد من احتياطيات النفط المخصصة للطوارئ: "لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، لكن الأمر قيد الدراسة بالتأكيد"، ولفت إلى أنه "علينا أن نكون مستعدين لاستمرار تقلبات الأسواق لبعض الوقت".

وأشار إلى أن استعادة إنتاج الطاقة التي فُقدت في الشرق الأوسط نتيجة للحرب هناك ستستغرق نحو عامين، قائلاً في مقابلة مع صحيفة سويسرية "سيختلف ذلك من بلد لآخر. ففي العراق، على سبيل المثال، سيستغرق الأمر وقتاً أطول بكثير مما هو عليه في السعودية. وعلى أي حال، تشير تقديراتنا إلى أن الأمر سيستغرق عامين تقريباً للوصول إلى مستويات ما قبل الحرب".

06:36 am

فرانس برس

فرانس برس
أستراليا: لم نتلق طلبات أميركية جديدة للمشاركة في حرب إيران

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الجمعة، إن بلاده لم تتلق أي "طلبات جديدة" من الولايات المتحدة للمساعدة في الحرب مع إيران، وذلك عقب انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لموقف كانبيرا.

وأكدت أستراليا، الحليفة لواشنطن، أنها غير منخرطة في الحرب الإيرانية، لكنها أبدت اهتماماً بإعادة فتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط.

01:03 am

رويترز

رويترز
مجلس النواب الأميركي يؤيد حملة ترامب على إيران

أيد مجلس النواب الأميركي الحملة العسكرية التي شنها الرئيس دونالد ترامب على إيران، وأفشل بفارق ضئيل قرارًا قاده الديمقراطيون يهدف إلى وقف الحرب لحين صدور تفويض من الكونغرس. ورُفض مشروع قرار صلاحيات الحرب بأغلبية 214 صوتًا مقابل 213، في المجلس ذي الأغلبية الجمهورية، وذلك بعد يوم من رفض مجلس الشيوخ قرارًا مماثلًا.

01:02 am

رويترز

رويترز
ليسكور: مجموعة السبع مستعدة للتحرك لمواجهة تداعيات الحرب

قال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور إن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة السبع اتفقوا على البقاء على أهبة الاستعداد للتحرك من أجل الحد من المخاطر الاقتصادية ومخاطر التضخم الناجمة عن صدمات أسعار الطاقة والإمدادات بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وأضاف ليسكور، في تصريحات للصحافيين على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن هناك مجموعة واسعة من السيناريوهات المحتملة للاقتصاد العالمي، تبعًا لسرعة انتهاء الصراع. وأوضح، عقب اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية يومي الأربعاء والخميس، أنه "يتعين التأكد من فهم ميزان المخاطر خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

01:01 am

رويترز

رويترز
"بلومبيرغ": واشنطن تحتاج 6 أشهر للتوصل إلى اتفاق مع إيران

نقلت وكالة بلومبيرغ نيوز عن مسؤولين خليجيين وأوروبيين قولهم إن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى نحو ستة أشهر للتوصل إلى اتفاق بشأن إيران.

01:00 am

الأناضول

الأناضول
إيران: حصار مضيق هرمز عمل عدواني

صرّح السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني بأن محاولات الولايات المتحدة فرض حصار بحري على مضيق هرمز تُعد "عملاً عدوانياً صريحاً وغير قانوني". وجاءت تصريحات إيرفاني خلال كلمة ألقاها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي خُصص لمناقشة استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) بشأن الملاحة في مضيق هرمز.

12:58 AM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
بزشكيان لقائد الجيش الباكستاني: لا نثق بأميركا

بحث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، الخميس، آخر التطورات الإقليمية وجهود وقف الحرب، مشيداً بالدور "الفاعل والمؤثر والمسؤول" الذي تضطلع به باكستان في هذا المسار، مؤكدًا أنّ طهران تعمل على إرساء السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة، مع تمسّكها بحقوق الشعب الإيراني ضمن القوانين والمعايير الدولية.

بزشكيان لعاصم منير: لا نثق بأميركا وعلى دول المنطقة تأمين أمنها

12:36 am

العربي الجديد

أبرز الأحداث الخميس | 16 إبريل
  • ترامب: إيران تعهدت بعدم امتلاك أسلحة نووية لعقود
  • عاصم منير يلتقي قادة مقر "خاتم الأنبياء"
  • كاتس يتوعد إيران بضربات "أشد إيلاماً"
  • هيغسيث: الحصار على موانئ إيران سيستمر طالما لزم الأمر
  • الجيش الإيراني: سلاحا الجو والبحرية لم يدمرا كما يزعم ترامب
  • إيران: إنتاج المسيّرات تضاعف 10 مرات
     
