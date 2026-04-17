الحرب في المنطقة | ترامب مستعد لتمديد الهدنة وطهران متفائلة بحذر

تصاعدت المؤشرات إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار المفاوضات بوساطة باكستان، رغم تعثر الجولة الأولى. وأبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده لتمديد وقف إطلاق النار، ملوّحاً في الوقت نفسه بخيارات عسكرية في حال فشل التفاهم.
وقال ترامب، الخميس، إن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران بات في متناول اليد، رغم أن الجولة الأولى من المحادثات مع طهران انتهت دون نتائج تُذكر في مطلع الأسبوع، مشيراً إلى استعداده لتمديد وقف إطلاق النار الحالي، الذي من المقرر أن ينتهي الأسبوع المقبل، إذا لزم الأمر. وأضاف ترامب أنه يدرس التوجه إلى إسلام أباد لتوقيع اتفاق سلام في حال التوصل إليه، وذلك بعدما استضافت باكستان الجولة الأولى من المفاوضات التي عُقدت في مطلع الشهر الماضي، بمشاركة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس.
وفي سياق متصل، حذّر وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث من أن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني قد يدفع الجيش الأميركي إلى استهداف البنية التحتية وإمدادات الطاقة في إيران، مؤكداً أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.
وتتواصل المشاورات برعاية باكستان لتنظيم جولة ثانية من المفاوضات، بعد فشل الجولة الأولى في تحقيق اختراق، وسط استمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
في هذه الأثناء، التقى قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، ضمن جهود دولية للضغط من أجل تمديد وقف إطلاق النار، الذي أوقف حرباً استمرت نحو سبعة أسابيع بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.
ورغم استمرار الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية، والتهديدات الإيرانية باستهداف موانئ إقليمية، لا تزال الهدنة الهشة قائمة، في وقت شهدت فيه الأسواق العالمية اضطرابات ملحوظة، قبل أن تتراجع أسعار النفط وترتفع الأسهم الأميركية على خلفية آمال التوصل إلى اتفاق.
