الحرب في المنطقة | ترامب لا يستعجل الاتفاق مع إيران

أكد قائد مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية الجنرال علي عبد اللهي، اليوم الأحد، أن بلاده تعيش ظروف حرب، وأن جميع القوات المسلحة في أتم الاستعداد للتصدي لأي اعتداء وعلى أي مستوى. وقال، في تصريحات لوكالة "تسنيم" الإيرانية على هامش مشاركته في حفل تأبين لقادة عسكريين قتلى في الحرب، إن هذه القوات "هزمت العدو بأسلحة محلية"، مضيفاً: "قواتنا المسلحة، وبدعم من الشعب، تمتلك القدرة على القتال في أي حرب ضد الأعداء".
ودعا إلى ضرورة تعزيز قدرات البلاد في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها قائلاً: "نحن بحاجة إلى الابتكار والتجديد والإبداع". ووصف عبد اللهي ما سماه "انتصار" الشعب الإيراني بأنه "معجزة إلهية"، قائلاً إن "كل ما حققه الشعب الإيراني كان بفضل إرادته". وأكد أن ما كان قبل هذه الحرب وما بعدها "هو بالتأكيد عالم مختلف، ومما لا شك فيه أن عزة الشعب الإيراني وفخره هما حديث العالم أجمع، وسيزدادان أكثر".
إلى ذلك، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، أنه "لن نتنازل بأي حال عن كرامة البلد وشرفه"، معلناً استعداد طهران لتطمين العالم بأنها لا تسعى إلى امتلاك السلاح النووي. وقال: "لا نريد الفوضى في المنطقة وإسرائيل هي التي تزعزع استقرار المنطقة"، مضيفاً أنها "تسعى إلى تشكيل إسرائيل الكبرى وتتآمر بطرق مختلفة لإبقاء فتيل الحرب والصراع مشتعلاً".
كما أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عن عبور 33 سفينة عبر مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية بموجب تصاريح وتنسيق مباشر معها. ووفقاً لبيان صادر عن بحرية الحرس الثوري، فقد تنوعت هذه السفن العابرة لتشمل ناقلات نفط وسفن شحن حاويات، فضلاً عن سفن تجارية أخرى.