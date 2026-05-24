الحرب في المنطقة | ترامب لا يستعجل الاتفاق مع إيران

طهران

24 مايو 2026   |  آخر تحديث: 20:18 (توقيت القدس)
توالت خلال الساعات الأخيرة التصريحات الأميركية والإيرانية عن قرب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب في المنطقة. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء السبت، استكمال التفاوض على معظم بنود "اتفاق" مع إيران، وقرب الكشف عن تفاصيله، فيما كشف مصدر في الخارجية الباكستانية لـ"العربي الجديد" أن مقترح إسلام أباد يتضمن من بين بنود أخرى، تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً. وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال"، إنه استُكمِل التفاوض على معظم بنود "اتفاق" في انتظار استكمال ترتيباته النهائية بين الولايات المتحدة وإيران ودول في المنطقة. وفيما صرّح بأن "الصفقة مع إيران تتضمن فتح مضيق هرمز، إضافة إلى عناصر أخرى"، لم يكشفها، قالت وكالة فارس الإيرانية إن المضيق سيبقى تحت الإدارة الإيرانية، خلافاً لما أعلنه الرئيس الأميركي. 

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الأحد إنه يأمل أن تستضيف بلاده قريباً الجولة المقبلة من محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة. ونشر شريف تدوينة على إكس جاء فيها: "ستواصل باكستان جهودها لتحقيق السلام بكل صدق، ونأمل أن نستضيف الجولة المقبلة من المحادثات قريبا جداً".

وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية السبت بأنّ الوسطاء يعتقدون أنهم قريبون من التوصل إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران 60 يوماً ووضع إطار عمل للمناقشات حول البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية. ونقلت الصحيفة عن مصادر، قالت إنها مطلعة على المحادثات التي تدور بشأن الاتفاق، أنه "سيشمل إعادة فتح مضيق هرمز تدريجياً، والتزاماً بمناقشة تخفيف تركيز اليورانيوم عالي التخصيب لدى إيران أو تسليمه".

طهران
"تسنيم": عراقيل أميركية مستمرة في بعض بنود التفاهم مع إيران

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية المحافظة بأن معلومات حصلت عليها تؤكد أنه على الرغم من بعض المحادثات التي جرت اليوم، إلا أن العراقيل والمماطلة الأميركية في بعض بنود التفاهم، ولا سيما مسألة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، لا تزال مستمرة ولم يتم حل هذه القضايا حتى هذه اللحظة. وأضافت الوكالة أن احتمال انهيار التفاهم لايزال قائماً في الوقت الراهن، موضحة أن إيران قد أكدت أنها لن تتنازل عن خطوطها الحمراء.

6:15 PM
ترامب لنتنياهو: أي اتفاق مع إيران سيشمل الملف النووي
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ أي اتفاق مع إيران سيشمل تفكيك البرنامج النووي ونقل مخزون طهران من اليورانيوم المخصّب، وذلك في وقت يسود فيه غضب إسرائيلي إزاء بنود الصفقة التي تتبلور، وعلى رأسها ما يتعلق بمضيق هرمز والملف النووي والجبهة اللبنانية.
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
الحرس الثوري: ترامب وجيشه يقفان في طريق مسدود

صرح القائد الأسبق للحرس الثوري الإيراني الجنرال محسن رضائي، اليوم الأحد، بأن ترامب والجيش الأميركي "يقفان اليوم في طريق مسدود بالكامل". وحذر من أنهما في حال دخولهما في حرب، "فسيواجهان نفقاً مظلماً لا نهاية له"، قائلاً إن هذا النفق يمتد من مضيق هرمز ليشمل الخليج وبحر عمان ومضيق باب المندب، وصولاً إلى المحيط الهندي، ما سيؤدي إلى اندلاع حرب واسعة النطاق، حسب قوله.

وأشار رضائي إلى أنه في ظل هذه الظروف، يعمد الأميركيون إلى التهديد بشن حرب من جهة، بينما يطالبون في المفاوضات بتخلي إيران عن إدارتها مضيق هرمز وتسليم المواد المخصبة من جهة أخرى.

وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، أوضح الجنرال الإيراني أن لدى طهران أسباباً قوية لإدارة هذا المضيق، مبيناً أن بلاده ترفض تحول الخليج إلى ساحة للحشود العسكرية وانعدام الأمن، ومؤكداً أن الجمهورية الإسلامية "نجحت" حتى الآن في منع الحشود العسكرية وزعزعة الاستقرار في المنطقة. وشدد رضائي على أن مضيق هرمز ليس مغلقاً أمام التجارة الحرة، بل أمام الوجود العسكري وإشعال الحروب، مشيراً إلى أن الإدارة الحالية التي تتولاها القوة البحرية التابعة للحرس الثوري تتيح لسفن الدول المختلفة العبور بأمان من هذا المسار المائي بعد التعرف عليها وتسجيلها.

ترامب: لن نستعجل الاتفاق مع إيران وسنواصل حصارها

قال الرئيس دونالد ترامب، الأحد، إنه أبلغ المفاوضين الأميركيين بـ"عدم التسرع في إبرام اتفاق" مع إيران بهدف إنهاء الحرب، وذلك بعد أقل من يوم على إعلانه أن اتفاقاً مع طهران جرى "إنجاز قدر كبير من التفاوض" عليه. وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: "سيظل الحصار سارياً وبكامل قوته لحين التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه وتوقيعه. يجب على الجانبين أن يأخذا وقتهما وأن ينجزا الأمر على النحو الصحيح". وأضاف: "لا مجال لارتكاب أي أخطاء! علاقتنا مع إيران تمضي نحو قدر أكبر من المهنية".

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
قائد العمليات الحربية الإيرانية: هزمنا الأعداء بأسلحة محلية

أكد قائد مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية الجنرال علي عبد اللهي، اليوم الأحد، أن بلاده تعيش ظروف حرب، وأن جميع القوات المسلحة في أتم الاستعداد للتصدي لأي اعتداء وعلى أي مستوى. وقال، في تصريحات لوكالة "تسنيم" الإيرانية على هامش مشاركته في حفل تأبين لقادة عسكريين قتلى في الحرب، إن هذه القوات "هزمت العدو بأسلحة محلية"، مضيفاً: "قواتنا المسلحة، وبدعم من الشعب، تمتلك القدرة على القتال في أي حرب ضد الأعداء".

ودعا إلى ضرورة تعزيز قدرات البلاد في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها قائلاً: "نحن بحاجة إلى الابتكار والتجديد والإبداع". ووصف عبد اللهي ما سماه "انتصار" الشعب الإيراني بأنه "معجزة إلهية"، قائلاً إن "كل ما حققه الشعب الإيراني كان بفضل إرادته". وأكد أن ما كان قبل هذه الحرب وما بعدها "هو بالتأكيد عالم مختلف، ومما لا شك فيه أن عزة الشعب الإيراني وفخره هما حديث العالم أجمع، وسيزدادان أكثر".

إلى ذلك، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، أنه "لن نتنازل بأي حال عن كرامة البلد وشرفه"، معلناً استعداد طهران لتطمين العالم بأنها لا تسعى إلى امتلاك السلاح النووي. وقال: "لا نريد الفوضى في المنطقة وإسرائيل هي التي تزعزع استقرار المنطقة"، مضيفاً أنها "تسعى إلى تشكيل إسرائيل الكبرى وتتآمر بطرق مختلفة لإبقاء فتيل الحرب والصراع مشتعلاً".

كما أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عن عبور 33 سفينة عبر مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية بموجب تصاريح وتنسيق مباشر معها. ووفقاً لبيان صادر عن بحرية الحرس الثوري، فقد تنوعت هذه السفن العابرة لتشمل ناقلات نفط وسفن شحن حاويات، فضلاً عن سفن تجارية أخرى.

طهران
طهران: 33 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة

لندن
دعوات لأميركا وإيران إلى اغتنام الفرصة السانحة لإنهاء الحرب

رحّبت العديد من الدول، اليوم الأحد، ببوادر التقدم نحو اتفاق بين واشنطن وطهران، وحثّت الأطراف المشاركة في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران على التوصل إلى اتفاق إطاري شامل من شأنه تعزيز وقف إطلاق النار الحالي، وضمان مرور آمن من خلال مضيق هرمز. جاء ذلك إثر توالي التصريحات الأميركية والإيرانية خلال الساعات الماضية عن قرب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب في المنطقة.

طهران
بزشكيان: مستعدون لطمأنة العالم بشأن النووي الإيراني

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده "لن تتنازل بأي حال عن كرامة البلد وشموخه"، معلناً استعداد طهران لطمأنة العالم بأنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي. وقال بزشكيان: "لا نريد الفوضى في المنطقة، وإسرائيل هي التي تزعزع استقرارها"، مضيفاً أن إسرائيل "تسعى إلى تشكيل إسرائيل الكبرى وتتآمر بطرق مختلفة لإبقاء فتيل الحرب والصراع مشتعلاً".

طهران
طهران: لا اتفاق ما لم يُفرج عن أرصدتنا المجمدة

نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية المحافظة عن "مصدر مطلع"، قوله إن إيران أكدت أنه لن يكون هناك أي اتفاق من دون الإفراج عن جزء محدد من الأصول الإيرانية المجمدة في هذه الخطوة الأولى، وتحديد آلية واضحة لضمان استمرار الإفراج عن الأصول المجمدة كافة. وأضافت "تسنيم" أنّ هذا الأمر أُبلغ للوسيط الباكستاني وبعض دول المنطقة الفاعلة في مجال الوساطة.

وبحسب هذا المصدر المطلع، فإنه على الرغم من الاتفاقات التي أبرمت سابقاً عبر الوسيط الباكستاني وبوساطة بعض دول المنطقة، "يعمد الأميركيون حالياً إلى وضع العراقيل في هذه المسألة، إلا أن إيران أعلنت صراحة أنها لن تتراجع عن خطوطها الحمراء". وأشار المصدر إلى أن الخلاف حول هذه النقطة يعد من أبرز القضايا التي حالت دون التوصل إلى تفاهم نهائي في الوقت الراهن. وأوضح أن إيران "بناءً على تجاربها السابقة مع الانتهاكات المتكررة للعهود والعراقيل الأميركية، لن تسمح بأن تترك مسألة الإفراج عن الأصول لوعود ورقية ووهمية".

طهران
بزشكيان: لا قرارات من دون التنسيق مع خامنئي

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال لقاء مع مسؤولي هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، إنه "لن يُتَّخَذ أي قرار خارج إطار المجلس الأعلى للأمن القومي ومن دون التنسيق والإذن من قائد الثورة" مجتبى خامنئي. وأضاف بزشكيان أنه عندما يُتَّخَذ قرار دبلوماسي، على جميع الأجهزة والتيارات دعمه لإيصال "صوت واحد" من إيران إلى العالم، داعياً الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إلى أن تكون "صوت الوحدة والتلاحم".

وفي الأثناء، ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية المحافظة أنه، خلافاً لما وصفته بادعاءات وسائل إعلام غربية بشأن التزام إيران بنقل المواد النووية إلى خارج البلاد ضمن نص مذكرة التفاهم، فإن طهران لم تقدم أي تعهد يتعلق بنقل اليورانيوم المخصب أو تعليق تخصيب اليورانيوم. وأضافت الوكالة أن طهران لم تقبل، في هذه المرحلة، اتخاذ أي خطوة في المجال النووي، مؤكدة أن ملف المفاوضات النووية أُرجئ إلى ما بعد نهاية الحرب وتنفيذ الولايات المتحدة لتعهداتها في المرحلة الراهنة.

طهران
تسنيم: خلافات تعرقل مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن

ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية المحافظة، نقلاً عن "مصدر مطلع"، أن هناك خلافات لا تزال قائمة حول بندين في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، مضيفة أنه "بسبب العرقلة الأميركية لم تُحسَم هذه الخلافات". وأكد المصدر أن طهران أبلغت الوسيط الباكستاني بأنه "في حال استمرار العراقيل الأميركية، لن تكون هناك إمكانية لإتمام مذكرة التفاهم".

روبيو يلمّح إلى انفراجة قريبة بشأن مضيق هرمز

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن هناك احتمالاً لسماع "أخبار سارة" خلال الساعات المقبلة بشأن أزمة مضيق هرمز، مشيراً إلى إحراز "بعض التقدم" خلال الـ48 ساعة الماضية حول الخطوط العريضة لتفاهم قد يسهم في حل الأزمة. وشدد روبيو، من نيودلهي، على ضرورة ضمان حرية الشحن والملاحة البحرية، مؤكداً أنه "لا يمكن السماح لأي دولة باستغلال الممرات البحرية"، فيما جدد موقف واشنطن الرافض لامتلاك إيران سلاحاً نووياً.

تركيا تؤكد دعم تنفيذ أي اتفاق مع إيران

أكدت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان عقد مؤتمراً هاتفياً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدد من قادة المنطقة لبحث التطورات في إيران والمنطقة، مشيرة إلى أن أردوغان أبدى استعداد تركيا لتقديم الدعم خلال مرحلة تنفيذ أي اتفاق يبرم مع طهران، معرباً عن ثقته بإمكانية التوصل إلى حلول للقضايا العالقة، بما فيها الملف النووي الإيراني.

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
طهران تعلن تفكيك "خلية تخريبية إرهابية"

أعلنت الإدارة العامة للاستخبارات في محافظة فارس جنوبي إيران، اليوم الأحد، في بيان، تحديد شبكة مدربة تضم عناصر "تخريبية وإرهابية" وتفكيكها، قبل تنفيذ أي عمل ضد الأمن في المحافظة. وجاء في البيان أنه خلال العملية الاستخباراتية والأمنية، قُبض على 15 شخصاً من أعضاء هذه الشبكة، الذين قالت إن لديهم "سجلاً في أعمال الشغب السابقة". وأضاف أن المعتقلين كانوا ينشطون ضمن نواة خليتين منظمتين، وعلى ارتباط بـ"مجموعة إرهابية حديثة التأسيس".

وبحسب البيان، خطط المتهمون خلال أيام الحرب الأخيرة لتنفيذ عمليات قتل جماعي بحق المواطنين بهدف الإخلال بالأمن القومي ودعم الاحتلال الإسرائيلي. وتحدثت الإدارة العامة للاستخبارات في محافظة فارس عن اكتشاف كميات من الأسلحة والذخائر وأدوات التخريب، ومصادرتها،  التي كانت معدة لاستهداف المراكز الحكومية والتجمعات الشعبية، مشيرة إلى أن هذه المضبوطات "تعكس عمق مؤامرة الشبكة لإثارة حالة واسعة من انعدام الأمن" في المحافظة. وقالت إنه ضُبط 5 قطع سلاح ناري، و61 رصاصة حية، و5 أجهزة اتصال فضائي "ستارلينك".

طهران
إيران تعلن إعدام مدان بالتجسس لمصلحة إسرائيل

أعلن القضاء الإيراني إعدام المواطن الإيراني مجتبى كيان شنقاً، بعد إدانته بالتعاون مع "العدو" عبر إرسال معلومات تتعلق بوحدات الصناعات الدفاعية خلال الحرب الأخيرة. ووفقاً للمركز الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية، وجه كيان خلال الحرب رسائل متعددة إلى قنوات معادية تابعة لـ"العدو الصهيوني ـ الأميركي"، تضمنت إحداثيات ومعلومات عن مواقع وحدات إنتاج قطع مرتبطة بالصناعات الدفاعية الإيرانية.

وأضاف المركز أن كيان أرسل معلومات عن موقع إحدى الشركات المرتبطة بالصناعات الدفاعية، وذكر صراحة اسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسالة وجهها إلى عناصر الشبكة، مشدداً على ضرورة "إرسال المعلومات إلى بيبي". وجاء في اعترافات كيان: "بعد توجيه رسالة إلى الشبكة الفضائية، زودوني برقم هاتف لإرسال المعلومات إليه، وبالفعل أرسلتها عبر تلك الطريقة". وأشار المركز الإعلامي القضائي إلى أن المراجعة الفنية للرسائل المتبادلة بين المدان وعناصر تلك القناة أظهرت أن الموقع المذكور تعرض لهجوم ودمر بالكامل بعد ثلاثة أيام من إرسال المعلومات.

باكستان تأمل استضافة الجولة المقبلة من المفاوضات قريباً جداً

أبرز بنود المقترح الباكستاني لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران

في وقت قال فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت، إن التفاوض بين إيران والولايات المتحدة على اتفاق "قطع شوطاً كبيراً"، كشف مصدر في الخارجية الباكستانية لـ"العربي الجديد"، عن أبرز بنود المقترح الباكستاني الأخير بين أميركا وإيران لإنهاء الحرب.

إسلام أباد
مصدر باكستاني: نأمل أن يزور ترامب باكستان لتوقيع الاتفاق

قال مصدر في وزارة الخارجية الباكستانية لـ"العربي الجديد" إن إسلام أباد تأمل أن يزور الرئيس الأميركي دونالد ترامب باكستان من أجل المشاركة في مراسم التوقيع على الاتفاق بين واشنطن وطهران.

واشنطن
ترامب: الاتفاق مع إيران جرى التفاوض على معظمه

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت، إنه "جرى التفاوض على جزء كبير" من مذكرة تفاهم حول اتفاق للسلام مع إيران. وكتب ترامب على منصة تروث سوشال: "تجري حالياً مناقشة الجوانب النهائية وتفاصيل الاتفاق، وستُعلَن قريباً". وقال إنه تحدث مع عدد من قادة دول الخليج والمنطقة، بشأن إيران وكل ما يتعلق بمذكرة تفاهم تخص السلام.

وكالة فارس: مضيق هرمز سيبقى تحت الإدارة الإيرانية

ذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أن مضيق هرمز سيظل تحت إدارة إيران وفقاً لأحدث النصوص المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة. ورفضت الوكالة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة فتح المضيق، في جزء من اتفاق "جرى التفاوض عليه إلى حد كبير"، ووصفته بأنه "غير مكتمل وغير متسق مع الواقع".

طهران
أبرز تطورات أمس السبت

  • "لمسات أخيرة" على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب

  • نتنياهو ومستشاروه على اتصال بالبيت الأبيض بشأن الاتفاق

  • طهران وواشنطن تقتربان من تمديد الهدنة

  • ترامب يبحث أحدث مقترح إيراني قبل حسم قراره

  • "تسنيم": خلافات جوهرية لا تزال قائمة رغم تقدّم المباحثات

  • روبيو: هناك فرصة لقبول إيران إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة

  • طهران في المرحلة النهائية لصياغة مذكرة التفاهم مع واشنطن

  • عاصم منير يلتقي قادة إيران في طهران

الحرب في المنطقة | تقدّم في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة

مستشار لخامنئي: مضيق هرمز حق قانوني لإيران

قال مستشار للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي، اليوم الأحد، لـ"رويترز" إن إدارة مضيق هرمز "حق قانوني" لإيران لضمان أمنها القومي. واعتبر أن "إدارة إيران لمضيق هرمز تنهي 50 عاما من انعدام الأمن في الخليج".

إسلام أباد
أبرز بنود المقترح الباكستاني الأخير لإنهاء الحرب بين واشنطن

لوحة دعائية وسط طهران لمضيق هرمز، 9 مايو 2026 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

ترامب: مسودة الاتفاق مع إيران تتضمن فتح مضيق هرمز

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت إن التفاوض بين إيران والولايات المتحدة على اتفاق يشمل فتح مضيق هرمز "قطع شوطا كبيرا"، لكنه لفت إلى أنه لم يتم التوصل بعد إلى "صيغة نهائية". وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال "لقد قطع التفاوض على اتفاق شوطا كبيرا، بانتظار التوصل إلى صيغة نهائية بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودول أخرى عدة"، وتابع "إضافة إلى عناصر أخرى عدة في الاتفاق، سيتم فتح مضيق هرمز".

