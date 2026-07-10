الحرب في المنطقة | تحرك قطري لوقف التصعيد وتضارب بشأن المفاوضات

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طهران

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واشنطن

العربي الجديد

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10 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 21:53 (توقيت القدس)
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تراجع مستوى التصعيد في المنطقة بين طهران وواشنطن، إذ تشهد الجبهة هدوءاً حذراً منذ ساعات، على وقع حراك قطري لاحتواء الأزمة ودفع الطرفين لتنفيذ تعهداتهما بموجب مذكرة التفاهم التي تمّ توقيعها بوساطة باكستانية قطرية. وأفاد مصدر إيراني مطلع، "العربي الجديد"، اليوم الجمعة، بوصول وفد قطري يترأسه مستشار رئيس الوزراء القطري إلى مدينة مشهد الإيرانية، لإجراء مباحثات بشأن خفض التصعيد بين طهران وواشنطن، وتنفيذ الطرفين تعهداتهما بموجب مذكرة التفاهم. وأشار المصدر إلى أن الوفد يجري مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مشهد في إطار جهود الوسطاء لخفض التصعيد.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الخميس، أن الدوحة تواصل أداء دورها وسيطاً في الحرب الحالية بالمنطقة، "رغم تعرضها لتداعيات مباشرة" جراء الأزمة، وذلك "انطلاقاً من قناعتها بأنّ الحلول العسكرية لن تحقق استقراراً دائماً، وأن المسار الدبلوماسي يظل الخيار الوحيد القادر على إنهاء الأزمات وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي".

من جانبها، أكدت واشنطن، الخميس، تمسّكها بالمسار الدبلوماسي رغم المواجهات العسكرية الأخيرة، مشيرة إلى استمرار المحادثات الفنية مع طهران بالتزامن مع تحرّكات تقودها دول وسيطة، بينها قطر وباكستان وتركيا ومصر والسعودية، لإعادة الطرفين إلى طاولة التفاوض ومنع انهيار التفاهمات القائمة. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي قوله أمس الخميس، إنّ واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع إيران وإنّ المحادثات الفنية مستمرة.

ميدانياً، تضاربت الأنباء بشأن وقوع انفجارات في عدد من المدن الإيرانية مساء الخميس، بعدما تحدثت وسائل إعلام محلية عن سماع دوي انفجارات في ثلاث محافظات جنوبي البلاد، فيما نفى التلفزيون الرسمي تسجيل انفجارات في بعض المناطق. وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية أن دوي ثلاثة انفجارات سُمع في مدينة كونارك بمحافظة سيستان وبلوشستان، وانفجارين في منطقة تشوغادك بمحافظة بوشهر، إضافة إلى عدة انفجارات في مدينة بندر عباس بمحافظة هرمزغان. وعلى الرغم من التقارير التي نشرتها بعض وسائل الإعلام الإيرانية بشأن انفجارات في جنوب إيران، قال مسؤولون أميركيون لموقع أكسيوس إنّ الجيش الأميركي لم يشنّ أي ضربات جديدة على إيران يوم الخميس. وكشف مسؤول أميركي للموقع أنّ ذلك كان نتيجة لجهود خفض التصعيد بين طهران وواشنطن.

تطورات الحرب في المنطقة والمفاوضات بين طهران وواشنطن يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

09:52 pm

فرانس برس

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فرانس برس
إسلام أباد تدعو طهران للحفاظ على مكتسبات "تحققت بصعوبة"

دعت باكستان التي قادت جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، الجمعة، طهران الى الحفاظ على "مكتسبات سلام تحققت بصعوبة" مع واشنطن.

وكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في منشور على منصة إكس عقب اتصال مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان "بحثنا تطور الوضع الاقليمي وشددنا على أهمية ضبط النفس، والحوار والدبلوماسية، للحفاظ على مكتسبات السلام التي تحققت بصعوبة خلال الأشهر الأخيرة"، مجددا استعداد إسلام أباد "لمواصلة أداء دورها كوسيط نزيه وصادق لسلام إقليمي مستدام".

08:23 pm

رويترز

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رويترز
روس آتوم تؤجل إعادة موظفيها إلى محطة بوشهر النووية

أعلنت شركة روس آتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية اليوم الجمعة، أنها علقت عودة أول دفعة من موظفيها إلى موقع بناء وحدتين جديدتين في محطة بوشهر للطاقة النووية الإيرانية، وذلك عقب الهجمات الجديدة التي استهدفت إيران. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن أليكسي ليخاتشيف رئيس شركة روس آتوم قوله "قبل بضع ساعات، بدأت المجموعة الأولى المكونة من ستة أشخاص رحلتها إلى الموقع، لكن في أعقاب الهجمات التي وقعت الليلة الماضية، أوقفنا تقدم فريقنا في طهران". وأضاف "سنقرر الخطوات التالية في المستقبل القريب".

08:18 pm

رويترز

avata
رويترز
قاليباف: الحرب لن تنتهي أبداً باستسلام إيران

قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إن طهران مستعدة "للدفاع الشامل" إذا خالفت واشنطن مذكرة التفاهم الموقعة الشهر الماضي، وإن الحرب لن تنتهي أبدا باستسلام إيران.

وذكر قاليباف، خلال لقاء مع أحمد موزاني، رئيس الجمعية الاستشارية الشعبية الإندونيسية، أنه أبلغ نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس خلال المفاوضات بأن طهران لا تثق بواشنطن، وأنه يرى أن المستعدين للحرب فقط هم من يمكنهم التفاوض مع الولايات المتحدة.

ونُشرت هذه التعليقات عبر حساب قاليباف على تطبيق تليغرام.

08:07 pm

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
اتصال هاتفي بين بزشكيان وشريف

أعلن التلفزيون الإيراني أن الرئيس مسعود بزشكيان بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف آخر تطورات المنطقة.

07:26 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
"فارس": لا جولة مفاوضات جديدة الأسبوع المقبل

نفت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، نقلاً عن مصدر مطلع مقرّب من فريق التفاوض الإيراني، صحة أنباء تداولتها وسائل إعلام أجنبية حول عقد جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في الأسبوع المقبل.

وأكد المصدر نفسه عدم دقة التقارير المنشورة بشأن استكمال التحضيرات لمفاوضات في إسلام أباد، نافياً كذلك ما تردد عن جولة جديدة من المباحثات الفنية في الأسبوع القادم، واصفاً هذه الأنباء بأنها "عارية من الصحة ولا تستند إلى أي أساس واقعي".

6:45 PM
"أكسيوس": جولة محادثات الأسبوع المقبل

نقل موقع أكسيوس عن مصدر مطلع أنه من المتوقع عقد جولة أخرى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل، مرجحاً أن تكون في سويسرا.

06:16 pm

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
ترامب: وقف إطلاق النار انتهى

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه المحادثات مع إيران ستتواصل، لكنّه في الوقت نفسه أعلن أن وقف إطلاق النار انتهى، وذلك تأكيداً لتصريحاته في قمة شمال الأطلسي (ناتو) التي عُقدت هذا الأسبوع بانتهاء وقف إطلاق النار. وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال "طلبت إيران منا استئناف المحادثات ووافقنا على ذلك، لكن الولايات المتحدة أبلغتهم بوضوح أن وقف إطلاق النار قد انتهى".

04:47 pm

أسوشييتد برس

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أسوشييتد برس
"د ب أ": طهران تبلغ باستعدادها للتفاوض

قالت مصادر باكستانية، اليوم الجمعة، إن طهران تعمل باتجاه حل دبلوماسي للصراع مع واشنطن رغم أحدث هجمات أميركية على إيران. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن "مصادر مطلعة في إسلام أباد" أن الجانب الإيراني طلب من باكستان، التي تقوم بدور الوسيط، أن تبلغ الولايات المتحدة باستعدادها للتفاوض.

بدوره، قال مسؤول حكومي لوكالة الأنباء الألمانية: "لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالتوصل لحل، وأن المحادثات الفنية مستمرة".

04:14 pm

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
الدوحة: نواصل جهود الوساطة لاحتواء التصعيد

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إنّ قطر تواصل أداء دورها وسيطاً في الحرب الحالية بالمنطقة "رغم تعرّضها لتداعيات مباشرة" جراء الأزمة، وذلك في أحدث تصريح للمسؤول القطري بعد جولة تصعيد أخيرة هددت مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. وذكر الأنصاري، في جلسة بعنوان "الجغرافيا السياسية الجديدة للشرق الأوسط"، أمس الخميس، على هامش منتدى لندن السنوي، الذي ينظمه معهد تشاتام هاوس، إن قطر تواصل الوساطة "انطلاقاً من قناعتها بأن الحلول العسكرية لن تحقق استقراراً دائماً، وأن المسار الدبلوماسي يظل الخيار الوحيد القادر على إنهاء الأزمات وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي".

التفاصيل في هذا الرابط

الأنصاري خلال مشاركته في منتدى لندن، 9 يوليو 2026 (الخارجية القطرية
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الدوحة: نواصل جهود الوساطة لاحتواء التصعيد بين طهران وواشنطن

03:47 pm

رويترز

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رويترز
روس آتوم تبدأ إعادة موظفيها إلى محطة بوشهر النووية

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، نقلاً عن الرئيس التنفيذي لروس آتوم أليكسي ليخاتشوف، اليوم الجمعة، قوله إن أول ستة موظفين من الشركة الروسية الحكومية للطاقة النووية بدأوا العودة إلى محطة بوشهر النووية الإيرانية.

وأجْلت روس آتوم، التي تتولى بناء وحدتين جديدتين في محطة بوشهر، مئات العاملين من الموقع، بعد أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل شن الضربات على إيران في 28 فبراير/ شباط.

وفي السياق، نقلت وكالة إنترفاكس، نقلاً عن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "نراقب الوضع في محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران ونحث جميع الأطراف على ضبط النفس".

3:44 PM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
وفد قطري يجري مباحثات في مشهد

أفاد مصدر إيراني مطلع، "العربي الجديد"، بوصول وفد قطري يترأسه مستشار رئيس الوزراء القطري إلى مدينة مشهد الإيرانية اليوم الجمعة، لإجراء مباحثات بشأن خفض التصعيد بين طهران وواشنطن، وتنفيذ الطرفين تعهداتهما بموجب مذكرة التفاهم التي تمّ التوصل إليها بوساطة باكستانية وقطرية. وأشار المصدر إلى أن الوفد يجري مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مشهد في إطار جهود الوسطاء لخفض التصعيد.

التفاصيل في هذا الرابط

مقاتلة أميركية على متن حاملة طائرات في بحر العرب، 6 يوليو 2026 (سنتكوم/إكس)
رصد
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خاص | وفد قطري في مشهد لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن

03:35 pm

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
آل ثاني: ندعم جميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، دعم دولة قطر "الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل بين الولايات المتحدة وإيران". جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع رئيس الوزراء القطري.

وجرى خلال الاتصال، بحسب الخارجية القطرية، "استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكد رئيس الوزراء القطري، خلال الاتصال، "ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي".

 

11:41 AM

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
إيران: تدمير 30 قارب صيد في هجمات أميركية على سواحل هرمزغان

نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الجمعة، عن عضو مجلس إدارة تعاونية صيادي بُشت شهر في بندر عباس، فرامرز جامه‌ غير، قوله إن الهجمات الأميركية التي استهدفت الشريط الساحلي لمحافظة هرمزغان يومي 8 و9 يوليو/تموز الجاري أسفرت عن تدمير ما لا يقل عن 30 قارب صيد كلياً.

10:07 am

أسوشييتد برس

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أسوشييتد برس
مصر تؤكد تضامنها مع الأردن والكويت والبحرين

أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالات هاتفية مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، لبحث آخر تطورات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الدول العربية، والاطمئنان على سلامة المواطنين والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعياتها.

ووفق بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أكد عبد العاطي تضامن مصر الكامل مع الأردن والكويت والبحرين، ورفضها القاطع لأي اعتداء يمس أمنها وسيادتها أو يهدد سلامة شعوبها واستقرارها.

وشدد وزير الخارجية المصري على وقوف بلاده إلى جانب الدول العربية، ودعمها الكامل للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسلامة أراضيها، مؤكداً أن أمن الدول العربية يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، في ظل الروابط الأخوية ووحدة المصير العربي.

10:06 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
مصر وقطر تدعوان للعودة إلى المفاوضات بين واشنطن وطهران

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تطورات التصعيد الأخير في المنطقة، مؤكدين أهمية احتواء التوترات ومنع اتساع دائرة الصراع.

ووفق بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، شدد الوزيران على ضرورة تغليب لغة الدبلوماسية والحوار، والعودة إلى طاولة المفاوضات للعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين الأميركي والإيراني، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق نهائي يسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

كما جدد وزير الخارجية المصري إدانة الاعتداءات التي طاولت عدداً من دول الخليج والأردن أخيراً، مؤكداً ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها، إلى جانب سائر دول الخليج العربية.

09:29 am

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
تمسّك أميركي باستمرار المحادثات مع إيران وسط تحرّك للوسطاء

في وقت تتواصل الجهود الإقليمية لاحتواء التصعيد بين إيران والولايات المتحدة وإحياء المفاوضات بشأن الملف النووي، أكدت واشنطن، الخميس، تمسّكها بالمسار الدبلوماسي رغم المواجهات العسكرية الأخيرة، مشيرة إلى استمرار المحادثات الفنية مع طهران، بالتزامن مع تحرّكات تقودها دول وسيطة، بينها قطر وباكستان وتركيا ومصر والسعودية، لإعادة الطرفين إلى طاولة التفاوض ومنع انهيار التفاهمات القائمة.

التفاصيل عبر الرابط:

علما إيران والولايات المتحدة بمقر الأمم المتحدة 19/4/2016 فرانس برس
رصد
التحديثات الحية

تمسّك أميركي باستمرار المحادثات مع إيران وسط تحرّك للوسطاء

09:27 am

كريم رمضان

نيكوس أليكسيس أصلانوغلو
كريم رمضان
مراسل من مسقط
مسقط
اقتصادات الخليج إلى مزيد من المتاعب.. هدنة تتآكل وأسواق تهتز

سبَّبت التطورات العسكرية المتسارعة في الأيام الماضية اهتزازات واضحة في أسواق المال والطاقة بمنطقة الخليج، إثر تعرّض ناقلات نفط لهجمات جديدة قرب مضيق هرمز، عودة تبادل الضربات بين أميركا وإيران، ما قوض اتفاق وقف إطلاق النار وأعاد أجواء التوتر العسكري إلى الواجهة بشكل مفاجئ، وسلط الضوء على تأثير تكرار كهذا على اقتصادات دول الخليج.

التفاصيل عبر الرابط:

قلق المستثمرين في البورصات الخليجية بسبب عودة الضربات العسكرية (فاضل سنا/فرانس برس)
اقتصاد عربي
التحديثات الحية

اقتصادات الخليج إلى مزيد من المتاعب... هدنة تتآكل وأسواق تهتز

07:32 am

رويترز

avata
رويترز
أسعار النفط تتجه إلى مكاسب أسبوعية مع تجدد الضربات

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، متجهةً نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، مع تجدد المخاوف من انقطاع إمدادات الشرق الأوسط، بعدما أدى تجدد القتال بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع إلى اضطراب حركة الشحن في مضيق هرمز. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 19 سنتاً، أو بنسبة 0.25%، إلى 76.49 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 19 سنتاً، أو بنسبة 0.26%، إلى 72.27 دولاراً للبرميل.

06:17 am

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
إسرائيل أطلعت أميركا على مؤامرة إيرانية لاغتيال ترامب

نقلت شبكة "سي أن أن" الأميركية عن مصدرين مطلعين، أن إسرائيل شاركت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران وضعت أخيراً خطة جديدة لاغتيال الرئيس دونالد ترامب. وفي حين أفاد أحد المصدرين بأن التحذير ورد هذا الأسبوع، أشار مصدر آخر إلى أن الولايات المتحدة تلقت تدفقاً مستمراً من المعلومات الاستخباراتية في الأسابيع الأخيرة حول خطط محتملة لاغتيال ترامب، لافتا إلى أن الاختلاف في التحذير الإسرائيلي الأخير يكمن في كونه جديداً وتناول مؤامرة محددة.

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رصد
التحديثات الحية

إسرائيل تبلغ واشنطن بـ"خطة إيرانية" لقتل ترامب: للتأثير على قراراته؟

03:51 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
ترامب يهاتف نتنياهو: التحركات الأميركية في الخليج

أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الخميس، اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإطلاعه على "التحركات الأميركية الأخيرة في الخليج"، وفق ما أعلنه مكتب نتنياهو. وجرت هذه المحادثة "في إطار الاتصالات المنتظمة" بين الزعيمين اللذين جدّدا تأكيد "مواصلة التنسيق" بين واشنطن وتل أبيب في مختلف المجالات، بحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو نُشر عبر منصة إكس.

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أخبار
التحديثات الحية

ترامب يهاتف نتنياهو: التحركات الأميركية في الخليج وتصريحات أردوغان

01:03 am

رويترز

avata
رويترز
مسؤول أميركي: المحادثات الفنية مستمرة مع إيران

أفاد مسؤول أميركي "رويترز"، بأن واشنطن لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى حل مع إيران، مؤكدا أن المحادثات الفنية لا تزال مستمرة.

12:22 am

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
ما وراء التصعيد مجدّداً بين إيران والولايات المتحدة؟

أعاد التصعيد العسكري أخيراً بين إيران والولايات المتحدة المنطقة إلى حافة مواجهة جديدة، بعدما شنت واشنطن، الأربعاء والخميس، ضربات على أهداف إيرانية، وردّت طهران باستهداف ما قالت إنها قواعد أميركية في الخليج، فيما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ وقف إطلاق النار المنصوص عليه في مذكرة التفاهم بين البلدين بات، من وجهة نظره، "منتهياً"، وسط اتهامات إيرانية بأن واشنطن تسعى إلى فرض ترتيبات أحادية الجانب لا تنسجم مع بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في 17 يونيو/ حزيران الماضي، لا سيما البند المتعلق بمضيق هرمز.

التفاصيل عبر الرابط: 

سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان، 8 يوليو 2026 (رويترز)
رصد
التحديثات الحية

ما وراء التصعيد مجدّداً بين إيران والولايات المتحدة؟

03:53 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
المرشد الإيراني السابق يُوارى الثرى بعد أشهر من اغتياله

وُوري جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي الثرى الجمعة في مسقط رأسه بمدينة مشهد، وفق ما أورده التلفزيون الإيراني الرسمي فجر الجمعة، وذلك عقب مراسم دفن لم يظهر فيها نجله الذي خلفه. وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية بأن "الجثمان الطاهر لقائد الثورة الشهيد وُوري الثرى في رواق دار الذكر في ضريح الإمام الرضا".

التفاصيل عبر الرابط: 

أخبار
التحديثات الحية

خامنئي يُوارى الثرى في مسقط رأسه والحرس الثوري يتوعد بـ"الانتقام"

12:20 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
كاتس: مستعدون لمهاجمة إيران مجدداً

حذّر وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أن الدولة العبرية مستعدة لمهاجمة إيران مجدداً وبقوة أكبر "إذا لزم الأمر". وقال كاتس خلال احتفال عسكري إن "الجيش جاهز وفي حالة تأهب لاستئناف القتال بهدف استعادة التفوق الجوي والضرب مجدداً... في إيران للقضاء على التهديدات، بما في ذلك لمرة ثالثة إذا لزم الأمر. إذا تطلب منا الأمر أن نعود (للقتال)، فسنعود وبقوة أكبر".

12:19 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
نتنياهو يجري اتصالاً هاتفياً مع ترامب

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه اتفق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في اتصال هاتفي الخميس، على مواصلة التنسيق بين الجانبين على مختلف الجبهات. وأضاف المكتب في بيان أن ترامب أطلع نتنياهو على "التحركات الأميركية في الخليج".

12:16 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
"إرنا": إصابة قاعدة عسكرية قرب بوشهر بمقذوف

أفادت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية، الخميس، بأن مقذوفاً أميركياً إسرائيلياً أصاب مقراً عسكرياً في ضواحي بوشهر، بعد ساعات من تجدد الضربات بين الولايات المتحدة وإيران. ونقلت "إرنا" عن نائب حاكم بوشهر إحسان جهانيان قوله إن "مقراً عسكرياً في ضواحي بوشهر تعرض قبل قليل لهجوم وإصابة بمقذوف أطلقه العدو الأميركي الصهيوني". إلا أن مسؤولاً دفاعياً أميركياً صرح بأن الجيش الأميركي لا يشن حالياً أي ضربات على إيران.

12:03 AM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة يوم أمس الخميس
  • "الحرس الثوري" يهدد بتوسيع نطاق القصف
  • باكستان وقطر تعملان على إعادة أميركا وإيران إلى المفاوضات
  • مسؤول أميركي: صواريخ إيران لم تسبب أضراراً جسيمة
  • استئناف حركة القطارات من طهران إلى مشهد
  • كاتس: مستعدون لمهاجمة إيران مجدداً
  • عراقجي يجري مباحثات مع قائد الجيش الباكستاني
  • السعودية وكندا تبحثان الجهود المبذولة بشأن الوضع الدولي
  • الأردن يعترض 8 صواريخ أُطلقت من إيران
  • هجوم على معسكر للمعارضة الكردية الإيرانية قرب أربيل
  • الأردن: إطلاق صواريخ من إيران تسبب بإطلاق صافرات الإنذار
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