الحرب في المنطقة | تحذيرات دولية من التداعيات وتخوفات على أمن الطاقة

03 مارس 2026   |  آخر تحديث: 12:35 (توقيت القدس)
في اليوم الرابع للحرب التي أشعلتها الولايات المتحدة وإسرائيل بعد عدوان شنّته على إيران، تتكثف ردات الفعل الدولية وتتسع رقعة التحذيرات من تداعيات الصراع، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية وسط ترقب عالمي لمسار المواجهة واحتمالات تمددها. وتخيم على العواصم الكبرى مخاوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع قد تتجاوز حدود الاشتباك المباشر، وتنعكس على أمن الطاقة العالمي، واستقرار الأسواق، وحركة الملاحة في مضيق هرمز الذي يُعد شرياناً حيوياً للتجارة الدولية.

وتكشف المواقف الصادرة عن مسؤولين أوروبيين وآسيويين وإقليميين عن تباين في المقاربات بين من يركّز على البعد السياسي والإنساني للحرب، ومن يضع في الأولوية حماية المصالح الاقتصادية وتأمين إمدادات النفط والغاز، في ظل حساسية المرحلة. كما تتصاعد الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار، واحتواء التصعيد عبر القنوات الدبلوماسية، تجنباً لتداعيات قد تكون وخيمة على الأمنين الإقليمي والعالمي.

نتابع هنا أبرز المواقف الدولية بعد العدوان على إيران والتصعيد في المنطقة، أولاً بأول...

12:06 pm

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
زعيم "البديل من أجل ألمانيا" ينتقد العدوان على إيران

انتقد زعيم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، تينو شروبالا، الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. وقال شروبالا، في تصريحات لمحطتي "إن تي في" و"أر تي إل" الألمانيتين، اليوم الثلاثاء: "أنا لا أحتفل بهجمات صاروخية، أياً كانت الدولة المستهدفة وأياً كان مصدرها. لا يمكن الاحتفال بذلك، لأن المدنيين يقتلون دائماً، ولا يمكن إلا إدانة ذلك". وأضاف: "عندما يرى المرء الصور حالياً، فعليه أن يتساءل حقاً عما إذا كان ذلك في النهاية يصب في مصلحة إسرائيل، وهذا لا يمكن أن يكون في المصلحة الألمانية ولا الأوروبية".

11:42 am

محمد شيخ يوسف

avata
محمد شيخ يوسف
إسطنبول
فيدان يحذّر من تصعيد إقليمي ويدعو إلى وقف فوري للهجمات

شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في تصريحات نشرت اليوم الثلاثاء، على أن السيناريو الأكثر خطورة في الظروف الراهنة خلال الحرب المستمرة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، هو تصعيد الصراع وخلق بيئة من عدم الاستقرار تعم المنطقة بأسرها، بما فيها إيران. وأكد فيدان، في تصريحات خلال لقاء مع وسائل إعلام تركية، أن استهداف إيران المباشر للقواعد الأميركية في الدول العربية بالمنطقة يزيد من احتمالية تصاعد هذه الخطوات إلى أزمة أمنية إقليمية أوسع.

ولفت إلى أن إغلاق مضيق هرمز قد يؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسواق المال والطاقة العالمية، ما قد يدفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات سريعة، في وقت كشف فيه أن مطلب تركيا الأساسي هو وقف الهجمات المتبادلة فوراً واستئناف الحوار الدبلوماسي. وأكد الوزير التركي أن بلاده سعت لمنع الحرب واقترحت حلولاً مبتكرة ساهمت في تأخير اندلاعها، مشيراً إلى أن الحرب كان يمكن أن تنطلق في وقت سابق لولا هذه الجهود. وكشف أنه، بمعزل عن الحرب وتداعياتها ومخاوف استهداف إيران لتركيا، فإن "أنقرة تحمي نفسها دائماً ولديها الإرادة والقدرة على ذلك".

وعن المساعي التركية في المرحلة المقبلة، قال فيدان: "ندرس الأبعاد العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية والطاقية لهذه القضية بشكل منفصل، ونواصل استعداداتنا بشأن الخطوات التي يمكن اتخاذها وفقاً للسيناريوهات المحتملة". وأوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرغب في "القضاء التام على التهديد الإيراني حاضراً ومستقبلاً، وكان يعرّف التهديد في البداية بقدرات إيران، أما الآن فقد تجاوز القدرات ليعرّفه بالنظام نفسه ويهدف إلى تغييره".

وأكد في حديثه: "كنا نسعى جاهدين لمنع الحرب، واقترحنا حلولاً مبتكرة، وبصراحة أخرنا اندلاعها. وفي الواقع كانت الحرب ستندلع أبكر، لكننا أخرناها قليلاً بهذه الجهود. وربما كان ذلك ليفضي إلى نتيجة، لكنهم فضلوا العودة إلى الأساليب القديمة. مرة أخرى اندلعت هذه الحرب في خضم المفاوضات، ويصف الإيرانيون اندلاع الحرب في منتصف المفاوضات بأنه خيانة للدبلوماسية".

وأشار إلى أنه يجب "النظر في نيات القوات المهاجمة"، مبدياً اعتقاده أن "إسرائيل والولايات المتحدة تسعيان إلى القضاء على إيران كتهديد في المستقبل، فيما تحاول إيران فرض تكاليف باهظة بقصف أهداف الطاقة في الخليج، وتعتقد أن قصف هذه المواقع سيضغط على أميركا لوقف الحرب". وأضاف: "لكن هذا يبدو غير مرجح، ولا أعرف ما تبقى لدى إيران من قوة، ومع ذلك يمكن لإيران أن تزعج إسرائيل حقاً بالصواريخ والطائرات المسيّرة إذا استخدمتها بجدية".

ورداً على سؤال حول إمكانية استهداف تركيا في الهجمات الإيرانية بالمنطقة، أجاب فيدان: "بصرف النظر عن القضية الإيرانية، تركيا تحمي نفسها دائماً، ولدينا الإرادة والقدرة على ذلك"، موضحاً أن أنقرة "تواصل بدقة المبادرات اللازمة مع جميع نظرائها، وتبذل جهوداً مكثفة لضمان الهدوء وخلق جو جديد من السلام".

11:40 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
كوريا الجنوبية تستعد لإجراءات بديلة تحسباً لإغلاق مضيق هرمز

قال وزير الصناعة الكوري الجنوبي كيم جونغ كوان إن بلاده ستعد إجراءات لضمان إمدادات النفط والغاز في حال تم إغلاق مضيق هرمز بالكامل، في ظل التصعيد العسكري في المنطقة. ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن الوزير قوله إنه يجري إعداد تدابير بديلة، من بينها تعديل جداول تشغيل ناقلات النفط، بما يضمن استمرار تدفق الإمدادات وتقليل أي اضطرابات محتملة. وأوضح أن التأثير قصير المدى من المتوقع أن يكون محدوداً، نظراً إلى تأمين احتياطات نفطية كافية لمواجهة أي طارئ.

11:39 am

الأناضول

avata
الأناضول
أردوغان: أولويتنا وقف إطلاق النار وفتح باب الحوار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أولوية بلاده تتمثل في تحقيق وقف لإطلاق النار في المنطقة وفتح باب الحوار، في ظل التصعيد العسكري المتواصل. ونقلت وكالة أنباء "الأناضول"، اليوم الثلاثاء، عن أردوغان قوله، خلال مشاركته في فعالية إفطار رمضاني لحزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة: "لا نريد أن نشهد صراعاً أو حرباً في جوارنا خلال شهر رمضان المبارك، وهذا هو موقفنا من الهجمات غير القانونية التي تستهدف إيران".

وأضاف: "نشارك الشعب الإيراني آلامه، ونشعر بحزن عميق لرؤية معاناة المدنيين والأطفال الأبرياء الذين يتحملون وطأة الصراع". وأشار أردوغان إلى أن تركيا تقف في صف السلام، وتسعى إلى ألا تُسفك الدماء، وأن تجف الدموع، وأن تنعم المنطقة بالطمأنينة الدائمة. وقال: "سنكثف اتصالاتنا على جميع المستويات حتى يتم إرساء وقف لإطلاق النار واستعادة الهدوء في منطقتنا"، مؤكداً أن "أولويتنا هي تحقيق وقف إطلاق النار وفتح باب الحوار".

11:38 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
الصين تدعو إلى حماية الملاحة في مضيق هرمز

دعت الصين جميع الأطراف المنخرطة في الحرب الدائرة في المنطقة إلى المحافظة على سلامة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد حيوياً لشحنات النفط والغاز، متعهدة باتخاذ إجراءات لضمان أمنها في مجال الطاقة. ويمر عبر المضيق نحو ربع إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً، إلى جانب كميات كبيرة من البضائع، ما يجعله أحد أهم الممرات الاستراتيجية للاقتصاد العالمي.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحافي، إن "الصين تحض جميع الأطراف على وقف العمليات العسكرية فوراً، وتجنّب المزيد من التصعيد في التوترات، والمحافظة على سلامة ممرات الشحن البحري في مضيق هرمز، وتفادي تداعيات أكبر على الاقتصاد العالمي". وأضافت أن "أمن الطاقة يحمل أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد العالمي.. وستتخذ الصين الإجراءات اللازمة لضمان أمنها في مجال الطاقة".

11:33 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
نائب رئيس البرلمان الألماني: أنا قلق على المدنيين

قال نائب رئيس البرلمان الألماني (البوندستاج)، أوميد نوريبور، إنه تأثر بشدة بما وصفه بـ"العديد من صيحات الفرح والارتياح" لدى مشاهدته الصور وردات الفعل الواردة من داخل إيران ومن الإيرانيين في المنفى. وأضاف السياسي المنتمي إلى حزب الخضر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أنه "قلق على المدنيين في إيران".

