الحرب في المنطقة | تحذيرات دولية من التداعيات وتخوفات على أمن الطاقة

شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في تصريحات نشرت اليوم الثلاثاء، على أن السيناريو الأكثر خطورة في الظروف الراهنة خلال الحرب المستمرة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، هو تصعيد الصراع وخلق بيئة من عدم الاستقرار تعم المنطقة بأسرها، بما فيها إيران. وأكد فيدان، في تصريحات خلال لقاء مع وسائل إعلام تركية، أن استهداف إيران المباشر للقواعد الأميركية في الدول العربية بالمنطقة يزيد من احتمالية تصاعد هذه الخطوات إلى أزمة أمنية إقليمية أوسع.
ولفت إلى أن إغلاق مضيق هرمز قد يؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسواق المال والطاقة العالمية، ما قد يدفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات سريعة، في وقت كشف فيه أن مطلب تركيا الأساسي هو وقف الهجمات المتبادلة فوراً واستئناف الحوار الدبلوماسي. وأكد الوزير التركي أن بلاده سعت لمنع الحرب واقترحت حلولاً مبتكرة ساهمت في تأخير اندلاعها، مشيراً إلى أن الحرب كان يمكن أن تنطلق في وقت سابق لولا هذه الجهود. وكشف أنه، بمعزل عن الحرب وتداعياتها ومخاوف استهداف إيران لتركيا، فإن "أنقرة تحمي نفسها دائماً ولديها الإرادة والقدرة على ذلك".
وعن المساعي التركية في المرحلة المقبلة، قال فيدان: "ندرس الأبعاد العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية والطاقية لهذه القضية بشكل منفصل، ونواصل استعداداتنا بشأن الخطوات التي يمكن اتخاذها وفقاً للسيناريوهات المحتملة". وأوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرغب في "القضاء التام على التهديد الإيراني حاضراً ومستقبلاً، وكان يعرّف التهديد في البداية بقدرات إيران، أما الآن فقد تجاوز القدرات ليعرّفه بالنظام نفسه ويهدف إلى تغييره".
وأكد في حديثه: "كنا نسعى جاهدين لمنع الحرب، واقترحنا حلولاً مبتكرة، وبصراحة أخرنا اندلاعها. وفي الواقع كانت الحرب ستندلع أبكر، لكننا أخرناها قليلاً بهذه الجهود. وربما كان ذلك ليفضي إلى نتيجة، لكنهم فضلوا العودة إلى الأساليب القديمة. مرة أخرى اندلعت هذه الحرب في خضم المفاوضات، ويصف الإيرانيون اندلاع الحرب في منتصف المفاوضات بأنه خيانة للدبلوماسية".
وأشار إلى أنه يجب "النظر في نيات القوات المهاجمة"، مبدياً اعتقاده أن "إسرائيل والولايات المتحدة تسعيان إلى القضاء على إيران كتهديد في المستقبل، فيما تحاول إيران فرض تكاليف باهظة بقصف أهداف الطاقة في الخليج، وتعتقد أن قصف هذه المواقع سيضغط على أميركا لوقف الحرب". وأضاف: "لكن هذا يبدو غير مرجح، ولا أعرف ما تبقى لدى إيران من قوة، ومع ذلك يمكن لإيران أن تزعج إسرائيل حقاً بالصواريخ والطائرات المسيّرة إذا استخدمتها بجدية".
ورداً على سؤال حول إمكانية استهداف تركيا في الهجمات الإيرانية بالمنطقة، أجاب فيدان: "بصرف النظر عن القضية الإيرانية، تركيا تحمي نفسها دائماً، ولدينا الإرادة والقدرة على ذلك"، موضحاً أن أنقرة "تواصل بدقة المبادرات اللازمة مع جميع نظرائها، وتبذل جهوداً مكثفة لضمان الهدوء وخلق جو جديد من السلام".