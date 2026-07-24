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الحرب في المنطقة| تجدد الضربات وترامب يلوّح بتعويض السفن بأموال إيران

تقارير دولية
طهران

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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24 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 07:44 (توقيت القدس)
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تنذر التصريحات الصادرة من واشنطن وطهران وتل أبيب في الساعات الأخيرة باحتمال توسع دائرة الحرب في المنطقة مع حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أنه يدرس جدياً توسيع العمليات العسكرية ضد إيران. وقال ترامب في مقابلة مقتضبة مع موقع أكسيوس الأميركي الخميس: "أدرس شن هجوم واسع النطاق، أكبر من أي وقت مضى. إنني على وشك اتخاذ القرار، ونحن على أتم الاستعداد لتنفيذ ذلك". وأقر الرئيس الأميركي بأن مثل هذا القرار ستكون له عواقبه، لافتاً إلى أنه لم يتخذ قراراً نهائياً بعد، ولم يحدد موعداً نهائياً لقراره.

وكرر ترامب ما قاله في أوقات سابقة عن أن الإيرانيين "يريدون التفاوض، لكنهم غير مستعدين لإبرام اتفاق في الوقت الراهن". ويأتي هذا في وقت ارتفعت مؤشرات انضمام إسرائيل إلى الحرب مع قول ترامب إن إسرائيل "ستنضم (إلى العملية) في غضون دقيقتين إذا طلبت منها ذلك"، ورفعت تل أبيب حالة التأهّب تحسباً لحدوث مواجهة مباشرة مع إيران في الأيام القريبة، على خلفية تهديد ترامب بضرب بنى تحتية وطنية إيرانية، بما فيها مرافق حيوية، مثل الجسور ومحطات الطاقة في طهران ومحيطها، رداً على أي تحرك إيراني يستهدف السفن في مضيق هرمز. وقال مسؤول إسرائيلي لقناة "آي 24" الإسرائيلية إن "الأهداف جاهزة، لكن كل شيء يمكن أن ينقلب في لحظة"، في حين قال مسؤول أمني: "سننضمّ إلى القتال فقط إذا قال ترامب ذلك، أو إذا هاجمتنا إيران، أيّهما يحدث أولاً".

على المقلب الإيراني، ومع استمرار الاعتداءات على دول المنطقة وعلى رأسها الكويت، توعّد الحرس الثوري الإيراني بريطانيا باستهداف قواعدها، وذلك بعد انطلاق قاذفات "بي-1" الاستراتيجية الأميركية في قاعدة "فيرفورد" البريطانية لضرب أهداف في إيران. وحذر الحرس الثوري، في بيان، من أن أي قاعدة تُستخدم في العدوان على الأراضي الإيرانية "ستكون هدفاً مشروعاً" للرد الإيراني، موجهاً انتقادات لاذعة إلى المملكة المتحدة باعتبارها "المسؤول الأول عن مآسي المنطقة"، وشريكاً رئيسياً في العمليات العسكرية الأخيرة ضد إيران.

من جانبها، قالت بريطانيا إن قواتها المسلحة على أهبة الاستعداد للدفاع عن البلاد في وجه أي هجوم. وذكر متحدث باسم الحكومة، وفق "رويترز"، أن "قواتنا المسلحة جاهزة للحفاظ على أمن المملكة المتحدة وحمايتها من أي نوع من الهجمات، سواء فوق أراضينا أو من الخارج. المملكة المتحدة على أهبة الاستعداد للدفاع عن نفسها على مدار الساعة".

كلّ تطورات الحرب في المنطقة والتصعيد بين طهران وواشنطن يتابعها "العربي الجديد" تباعاً:

07:42 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
صفارات إنذار في البحرين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار في البلاد، داعية "المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية".

07:38 am

رويترز

avata
رويترز
عراقجي يرد على تهديد ترامب بتعويض السفن من الأموال الإيرانية

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مصادرة أصول دولة أخرى لسداد مطالبات مستقبلية لا صلة لها بها، "سابقة تؤجج التوتر"، وذلك ردا على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن أي أضرار تلحق بالسفن أو الشحنات ستُسدَّد تكلفتها من الأموال الإيرانية المجمدة لدى واشنطن. وأضاف عراقجي: "بمجرد أن تعتبر الحكومات المصادرة أمرا طبيعيا لن تكون أصول أحد في مأمن والفوضى الناجمة عن ذلك لن تكون جيدة ولا سلمية".

04:39 am

رويترز

avata
رويترز
الجيش الأميركي يستكمل أحدث ضرباته على إيران

أعلن الجيش الأميركي فجر الجمعة، استكمال أحدث جولة من الضربات التي نفذها ضد إيران، مستهدفاً مرافق طائرات مسيرة ومواقع للمراقبة الساحلية وغيرها.

03:32 am

رويترز

avata
رويترز
تفعيل الدفاعات الجوية في طهران

أفادت وكالة "نورنيوز" الإيرانية، اليوم، بتفعيل منظومات الدفاع الجوي في طهران للتصدي لما وصفته بأنه تهديد "عدائي".

02:32 am

رويترز

avata
رويترز
انفجار في جزيرة قشم

أفادت وسائل إعلام، فجر الجمعة، بسماع دوي انفجار على الساحل الجنوبي لجزيرة قشم الإيرانية.

02:27 am

رويترز

avata
رويترز
انفجار غربي بندر عباس

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الخميس، بسماع دوي انفجار في المنطقة الغربية من مدينة بندر عباس، جنوبي إيران.

02:17 am

رويترز

avata
رويترز
انفجارات عدة في الأهواز

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، فجر الجمعة، بسماع دوي انفجارات عدة في مدينة الأهواز، مركز محافظة خوزستان، جنوبي إيران.

02:16 am

رويترز

avata
رويترز
تجدد الضربات الأميركية على إيران

أعلن الجيش الأميركي، فجر الجمعة، بدء تنفيذ ضربات جديدة ضد إيران.

01:25 am

رويترز

avata
رويترز
ترامب: سنستخدم الأموال الإيرانية لتعويض السفن المتضررة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إن الولايات المتحدة ستستخدم الأموال الإيرانية الموجودة في حيازتها أو الخاضعة لسيطرتها لدفع تعويضات عن "كل الأضرار" التي تلحق بالسفن والشحنات.

12:42 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
الحرس الثوري: إسقاط صاروخ "توماهوك" جنوب شرقي إيران

قال الحرس الثوري الإيراني إنه أسقط صاروخ "توماهوك" أميركياً في أجواء مدينة كهنوج الواقعة جنوب شرقي البلاد، وفق ما أعلن في بيان.

12:18 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
"تسنيم": قوات المقاومة في المنطقة استهدفت الحدود الكويتية

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر قولها إن أحد المنافذ الحدودية الكويتية تعرض، الخميس، للاستهداف من قبل "قوات المقاومة في المنطقة"، وذلك رداً على العدوان الأميركي الذي وقع ليل الأربعاء-الخميس انطلاقاً من الأراضي الكويتية، واستهدف منفذ شلمجة الحدودي في إيران.

12:17 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
دوي انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن صاروخين أميركيين أصابا منطقة قرب جزيرة قشم عند مضيق هرمز، في وقت أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات في منطقة قرية مسن بجزيرة قشم قرب مضيق هرمز.

12:01 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
أبرز التطورات في المنطقة أمس الخميس
  • انفجارات في سيريك ومحيط بوشهر وهجوم على مستودع في خوزستان
  • الكويت تعلن التصدي لهجمات إيرانية عدة
  • قتيلان بهجوم على منفذ الشلامجة الإيراني الحدودي مع العراق
  • إيران تعلن مهاجمة قاعدة علي السالم ومعسكر العديري في الكويت وتدمير منظومات دفاع أميركية في الأردن
  • الكشف عن مشاركة قاذفة بي-1 في الضربات على إيران
  • روبيو: إيران غير مستعدة لاتفاق وستدفع الثمن
  • بلديات مدن في إسرائيل تفتح الملاجئ العامة
  • "سي أن أن": رئيس الموساد قدّم لواشنطن معلومات عن جبل فأس في إيران
  • الجيش الكويتي: أضرار مادية في هجوم بمسيّرات على منفذ العبدلي
  • الحرس الثوري يتوعد بريطانيا بعد السماح لمقاتلات أميركية بالانطلاق من قواعدها
  • عراقجي: مشكلتنا مع واشنطن في نهج الوساطة
  • ترامب: سنعاقب إيران إذا هاجم الحوثيون السفن مجدداً
  • طهران تنفي مسؤوليتها عن استهداف محطة للكهرباء في الكويت
  • التلفزيون الإيراني: وصول ناقلة نفط إيرانية إلى بحر عُمان
  • ترامب: أدرس بجدية استئناف العمليات الموسعة على إيران
  • بريطانيا: قواتنا المسلحة جاهزة للحفاظ على أمن المملكة المتحدة وحمايتها من أي نوع من الهجمات
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