الحرب في المنطقة | تبادل للضربات بين واشنطن وطهران وسط مباحثات مكثفة

طهران

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
لندن

العربي الجديد

العربي الجديد
01 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 08:24 (توقيت القدس)
تتواصل المؤشرات المتضاربة بشأن مستقبل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تأكيدات من الجانبين بأن الاتصالات لم تتوقف بعد، رغم استمرار الخلافات حول عدد من البنود الأساسية في مذكرة التفاهم المطروحة. وبينما دعت أطراف دولية، على رأسها فرنسا، إلى اغتنام الفرصة الحالية للتوصل إلى اتفاق سريع، تؤكد طهران أن أي تفاهم نهائي يجب أن يضمن حقوقها ومصالحها، وأن ما يتداول بشأن نتائج المفاوضات لا يزال في إطار التكهنات.

وفي هذا السياق، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة الإسراع في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، معتبراً أن ذلك بات أمراً جوهرياً لاستقرار المنطقة، فيما كشفت مصادر إيرانية عن استمرار تبادل الرسائل بين الطرفين وإجراء تعديلات متبادلة على نص التفاهم المقترح. وأكدت طهران أن تعديلات الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المذكرة لا تعني قبولها بها، مشيرة إلى أن المفاوضات لا تزال مفتوحة وأن أي اتفاق لن يحسم قبل التوافق على صيغة نهائية مقبولة للطرفين.

في غضون ذلك، تبادلت الولايات المتحدة وإيران الضربات للمرة الثانية في نحو أسبوع، إذ أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أنها نفّذت ضربات وصفتها بـ"الدفاعية" على مواقع رادار ومواقع تحكم للطائرات المسيّرة في جزيرتين إيرانيتين مطلع الأسبوع، فيما قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف قاعدة يستخدمها الجيش الأميركي لشن ضربات ضد إيران. ولم يُحدد موقع هذه القاعدة في البيان الصادر عن الحرس الثوري والذي نقله التلفزيون الرسمي، إلا أن الجيش الكويتي أعلن قبل ذلك بوقت قصير أنه يتصدى لاعتداء بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

ترامب: إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق، مشيرًا إلى أنه سيكون اتفاقا "جيدًا" بالنسبة إلى الولايات المتحدة وحلفائها. وانتقد ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال، خصومه السياسيين وبعض الجمهوريين بشأن تعاملهم مع مسار المفاوضات، معتبراً أن الدعوات المتناقضة بشأن التسريع أو الإبطاء، أو اللجوء إلى الحرب أو تجنبها، تصعّب عمله وجهوده التفاوضية. وأضاف أن الأمور "ستنتهي على نحو جيد في النهاية".

طهران
إيران تعدم شخصين بتهمة قيادة احتجاجات يناير

ذكرت وكالة "الميزان" التابعة للسلطة القضائية في إيران، تنفيذ حكم الإعدام اليوم فجرا في طهران، بحق شخصين وُصفا بأنهما من "قادة انقلاب يناير" في إشارة إلى الاحتجاجات في هذا الشهر، وهما يدعيان مهرداد محمدي‌ نيا وأشكان مالكي. وأوضحت الوكالة أن المدانَين اتُّهما بحرق مسجد جعفري في حي كوي نصر بطهران، وتخريب ممتلكات عامة وإغلاق شوارع ومنع مرور المواطنين، إضافة إلى الاشتباك مع عناصر الأمن، مشيرة إلى أن توقيفهما أعقبه مسار قضائي انتهى بتأييد الحكم في المحكمة العليا قبل تنفيذ الإعدام.

الجيش الكويتي يتصدى لاعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة

أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية "تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية" فيما دوت صافرات الإنذار في أنحاء البلاد. وقال الجيش على إكس: تؤكد "رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إنْ سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".

الحرس الثوري: استهدفنا قاعدة جوية استخدمتها أميركا بهجومها

قال الحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين، إنه استهدف قاعدة يستخدمها الجيش الأميركي لشن ضربات ضد إيران. ولم يُحدد موقع هذه القاعدة في البيان الصادر عن الحرس الثوري والذي نقله التلفزيون الرسمي.

واشنطن تعلن قصف رادارات ومواقع للتحكم بالمسيّرات في إيران

ذكرت الولايات المتحدة أنها نفّذت ضربات وصفتها بـ"الدفاعية" على مواقع رادار ومواقع تحكم للطائرات المسيّرة في جزيرتين إيرانيتين مطلع الأسبوع. وذكرت القيادة المركزية الأميركية، في منشور على إكس، أن إيران أسقطت طائرة مسيّرة أميركية من طراز إم.كيو-1 كانت تحلق فوق المياه الدولية.

وأوضحت القيادة المركزية أن الطائرات المقاتلة الأميركية ردّت بتدمير الدفاعات الجوية الإيرانية، ومحطة تحكم أرضية، ومسيّرتين هجوميتين أحاديتي الاتجاه. وأضافت أنه لم يصَب أي من أفراد الجيش الأميركي بأذى.

اتصال قطري كويتي لبحث الوساطة بين واشنطن وطهران

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها. كما ناقش الجانبان، وفق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى تنسيق الجهود الرامية إلى دعم مساعي خفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي إلى التوصل لاتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد.

مسؤول باكستاني سابق: إسلام أباد تؤدي دورا محوريا في الوساطة

قال الرئيس السابق لإقليم آزاد جامو وكشمير والسفير الباكستاني السابق لدى الولايات المتحدة والصين والأمم المتحدة، سردار مسعود خان، إن باكستان برزت بوصفها وسيطاً رئيسياً في الجهود الجارية للتوصل إلى تسوية دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران. وأعرب خان، في بيان، عن ثقته بأن المشاركة المستمرة والدبلوماسية العملية يمكن أن تؤديا إلى النجاح في التوصل إلى مذكرة التفاهم التي تخضع حالياً للنقاش بين الجانبين.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس أوف باكستان" عنه قوله إن المرحلة الحالية "لا ينبغي النظر إليها على أنها توقف تكتيكي قبل تجدد الأعمال العدائية"، بل تمثل "جهداً دبلوماسياً جاداً" يهدف إلى إنهاء التصعيد ووضع إطار لمشاركة دائمة بين واشنطن وطهران. 

وأضاف أن باكستان تعمل بشكل متواصل على تجاوز الخلافات ونقل الرسائل بين العاصمتين وتهيئة الثقة اللازمة لإجراء مفاوضات هادفة، مشيراً إلى أن دورها تجاوز مجرد التواصل بين الطرفين ليشمل المساعدة في تحديد أرضية مشتركة وتشجيع المرونة السياسية. ووصف خان مهمة الوساطة بأنها "صعبة للغاية"، في ظل العلاقة المتوترة بين الولايات المتحدة وإيران منذ نحو خمسة عقود، لكنه أكد أن استمرار الجهود الدبلوماسية يفتح الباب أمام التوصل إلى تفاهم يخفف التوتر بين الجانبين.

رئيس الإمارات يبحث مع نظيره الصربي تطورات المنطقة

بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأحد، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين.

مصدر إيراني: طهران ستجري تعديلات على نص التفاهم

نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، الأحد، عن "مصدر مطلع" قوله إن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن لا يزال مستمراً، وذلك تعليقاً على إجراء الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعديلات جديدة على مذكرة التفاهم المطروحة بين الجانبين. وأوضح المصدر أن "تبادل الرسائل مستمر، وإيران أيضاً من جهتها ستقوم بإجراء تعديلاتها على النص"، مؤكداً أن "لا شيء نهائياً بعد". وشدد على أن "الأساس بالنسبة لإيران هو التوصل إلى نص نقبل به"، مضيفاً أن إجراء ترامب تعديلات على المذكرة "لا يعني موافقتنا عليها". وأشار المصدر إلى أن طهران "مستعدة بالكامل لظروف عدم التوصل إلى تفاهم"، في إشارة إلى استمرار الخلافات حول بعض بنود الاتفاق المطروح بين الطرفين.

أبرز تطورات الوضع في المنطقة يوم أمس الأحد
  • مصدر إيراني: طهران ستجري تعديلات على نص التفاهم
  • وزير دفاع إيران بالإنابة: القوات المسلحة على أهبة الاستعداد
  • عراقجي: المفاوضات مع واشنطن مستمرة وما يتداول بشأنها تكهنات
  • بن سلمان وماكرون يبحثان تطورات المنطقة
  • تسنيم: تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن مستمر
  • بزشكيان: إيران تواجه تحديات ومشكلات متعددة
  • اعتقال شخصين بتهمة التخابر مع إسرائيل في إيران
  • الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيّرة أميركية
  • إيران تنتظر تأشيرات أميركية ومكسيكية قبل انطلاق المونديال
7 قتلى في هجوم لمسلحين مرتبطين بـ"داعش" شرق الكونغو الديمقراطية

آلاف الدبلوماسيين يغادرون الخارجية الأميركية في عهد ترامب

فرانسوا بورغا: إدانتي جزء من مئات الملاحقات المرتبطة بفلسطين