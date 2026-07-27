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الحرب في المنطقة | تبادل رسائل بين واشنطن وطهران بعد وقف الهجمات

أخبار
الدوحة

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
التحديثات الحية
27 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 01:52 (توقيت القدس)
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كثفت قطر، الأحد، اتصالاتها الدبلوماسية الإقليمية في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة، فيما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران مستمر عبر الوسطاء. وفي السياق، أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

سلسلة اتصالات مع نظرائه في سلطنة عُمان والإمارات والسعودية، كما تلقى اتصالاً من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ركزت جميعها على التطورات الإقليمية وتنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

وتأتي هذه الاتصالات في وقت تشهد فيه المنطقة تراجعاً في حدة المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تعليق متبادل للضربات، وسط استمرار الجهود الدبلوماسية لتثبيت التهدئة وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم المبرمة بين واشنطن وطهران، ولا سيما ما يتعلق بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنع انزلاق المنطقة إلى جولة جديدة من التصعيد.

وكان السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز قال الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب يمنح محادثات إيران "فرصة محدودة". وذكر السفير لقناة "فوكس نيوز" أنه "يمنح المفاوضات متنفساً، ويمنحها فرصة محدودة"، فيما قال المتحدث باسم الجيش الإيراني، أمير محمد أكرمي نيا، الأحد، إن القوات المسلحة الإيرانية علقت هجماتها في المنطقة ضد الأهداف الأميركية بعد وقف الولايات المتحدة ضرباتها على إيران.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب في المنطقة أولاً بأول..

01:46 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
وزيرا خارجية الإمارات وعُمان يبحثان تطورات المنطقة

بحث وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، في اتصال هاتفي، مع نظيره العماني بدر البوسعيدي التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار. 

12:33 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
اتصالات قطرية مكثفة لخفض التصعيد

كثفت قطر، يوم الأحد، اتصالاتها الدبلوماسية الإقليمية في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة، إذ أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سلسلة اتصالات مع نظرائه في سلطنة عُمان والإمارات والسعودية، كما تلقى اتصالاً من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

رئيس مجلس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن، 16 أكتوبر 2024 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

اتصالات قطرية مكثفة لخفض التصعيد في المنطقة

12:28 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
"أكسيوس": توصية كوبر توقف القصف حول هرمز

نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مصدرين مطلعين أن قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر أوصى بوقف حملة القصف حول مضيق هرمز "بعد بلوغها أقصى حدود فعاليتها". 

12:07 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
عراقجي: هجوم أوكرانيا لن يمر دون رد

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، في منشور على "إكس"، أن الهجوم الأوكراني على السفينة الإيرانية في بحر قزوين "لن يمر دون رد". وقال عراقجي إن زيلينسكي هاجم سفينة تجارية إيرانية وقتل أحد البحارة، معتبرا أن ذلك "يشكل انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة، وقد جرى بتحريض من إسرائيل لجر أوروبا إلى الحرب". وأضاف أنه شدد، في اتصالين مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن هذا الإجراء الذي قام به "الانتهازي المقيم في كييف لا يمكن أن يبقى بلا رد".

11:49 PM
أبرز التطورات في المنطقة يوم أمس الأحد
  • إيران تعلن تعليق اعتداءاتها على دول المنطقة
  • ترامب يمنح المحادثات مع إيران "فرصة"
  • السعودية ومصر وقطر تبحث خفض التصعيد وأمن الملاحة
  • الحرس الثوري: بريطانيا ستصبح هدفاً مشروعاً
  • طهران تعلن تمكنها من بيع نفط بـ18 مليار دولار
12:09 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
مباحثات قطرية سعودية بشأن خفض التصعيد في المنطقة

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي،  الأحد، العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر المستجدات الإقليمية، ولا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجدد المسؤول القطري دعم بلاده الكامل جميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

12:08 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
اتصال قطري تركي بشأن خفض التصعيد في المنقطة

استعرض رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني،  الأحد، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خفض التصعيد وتعزيز الأمن في المنطقة خلال اتصال هاتفي للوزير التركي.

وقالت الخارجية القطرية في بيان إنه خلال الاتصال جرى "استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكد رئيس الوزراء القطري حسب البيان على "ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي".

وجدد آل ثاني دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

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صابر غل عنبري
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