الحرب في المنطقة | تبادل رسائل بين واشنطن وطهران بعد وقف الهجمات

كثفت قطر، الأحد، اتصالاتها الدبلوماسية الإقليمية في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة، فيما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران مستمر عبر الوسطاء. وفي السياق، أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الخارجية. وُلد في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 1980. حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد وإدارة الأعمال من كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر عام 2003، وبدأ مسيرته المهنية باحثاً اقتصادياً في المجلس الأعلى لشؤون العائلة الحاكمة 2003، ثم مدير الشؤون الاقتصادية عام 2005.
سلسلة اتصالات مع نظرائه في سلطنة عُمان والإمارات والسعودية، كما تلقى اتصالاً من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ركزت جميعها على التطورات الإقليمية وتنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.
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وتأتي هذه الاتصالات في وقت تشهد فيه المنطقة تراجعاً في حدة المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تعليق متبادل للضربات، وسط استمرار الجهود الدبلوماسية لتثبيت التهدئة وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم المبرمة بين واشنطن وطهران، ولا سيما ما يتعلق بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنع انزلاق المنطقة إلى جولة جديدة من التصعيد.
وكان السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز قال الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب يمنح محادثات إيران "فرصة محدودة". وذكر السفير لقناة "فوكس نيوز" أنه "يمنح المفاوضات متنفساً، ويمنحها فرصة محدودة"، فيما قال المتحدث باسم الجيش الإيراني، أمير محمد أكرمي نيا، الأحد، إن القوات المسلحة الإيرانية علقت هجماتها في المنطقة ضد الأهداف الأميركية بعد وقف الولايات المتحدة ضرباتها على إيران.
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كثفت قطر، يوم الأحد، اتصالاتها الدبلوماسية الإقليمية في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة، إذ أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سلسلة اتصالات مع نظرائه في سلطنة عُمان والإمارات والسعودية، كما تلقى اتصالاً من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، في منشور على "إكس"، أن الهجوم الأوكراني على السفينة الإيرانية في بحر قزوين "لن يمر دون رد". وقال عراقجي إن زيلينسكي هاجم سفينة تجارية إيرانية وقتل أحد البحارة، معتبرا أن ذلك "يشكل انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة، وقد جرى بتحريض من إسرائيل لجر أوروبا إلى الحرب". وأضاف أنه شدد، في اتصالين مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن هذا الإجراء الذي قام به "الانتهازي المقيم في كييف لا يمكن أن يبقى بلا رد".
بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي، الأحد، العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر المستجدات الإقليمية، ولا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجدد المسؤول القطري دعم بلاده الكامل جميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.
استعرض رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خفض التصعيد وتعزيز الأمن في المنطقة خلال اتصال هاتفي للوزير التركي.
وقالت الخارجية القطرية في بيان إنه خلال الاتصال جرى "استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأكد رئيس الوزراء القطري حسب البيان على "ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي".
وجدد آل ثاني دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.