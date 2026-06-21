الحرب في المنطقة | بدء محادثات سويسرا وسط آمال بإحراز تقدم

أخبار
طهران

العربي الجديد

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العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
التحديثات الحية
21 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 13:01 (توقيت القدس)
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انطلقت، اليوم الأحد، المفاوضات الأميركية الإيرانية في سويسرا عبر لقاءات منفصلة مع الوسطاء، حيث عقد الوفد الأميركي اجتماعاً مع الجانب الباكستاني، فيما التقى الوفد الإيراني الوسيط القطري. وأفاد التلفزيون الإيراني بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التقى رئيس الوفد الإيراني محمد باقر قاليباف، وبحث الجانبان متابعة تنفيذ البندين الأول والحادي عشر من مذكرة التفاهم، والمتعلقين بإنهاء الحرب في لبنان وتحرير 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى البند السادس الخاص بإنشاء صندوق استثمارات بقيمة 300 مليار دولار. وفي المقابل، التقى رئيس الوزراء وقائد الجيش الباكستانيان نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، إضافة إلى ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، في إطار المشاورات التمهيدية للمفاوضات.

إلى ذلك، وصل وفد التفاوض الإيراني الذي يقوده رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وبرفقته وزير الخارجية عباس عراقجي إلى سويسرا في وقت متأخر من مساء السبت. من جانبه، قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي للصحافيين قبل مغادرته قاعدة أندروز المشتركة، متوجهاً إلى سويسرا: "لا يمكنني البقاء هناك إلا ليوم أو يومين. أعتقد أننا سنحرز تقدماً في القضية النووية، ونحرز تقدماً في قضية وقف إطلاق النار في لبنان. هذان هما الأمران الرئيسيان اللذان أعتقد أننا سنركز عليهما". وسيشارك وسطاء باكستانيون وقطريون في المناقشات التي ستعقد في سويسرا، بينما أكد مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن رئيس الوزراء ورئيس أركان الجيش عاصم منير سيمثلان إسلام أباد في المحادثات.

يأتي ذلك فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إنه لن تُفرض أي رسوم على المرور عبر مضيق هرمز خلال وقف إطلاق النار المؤقت مع إيران الذي يمتد 60 يوماً أو بعده، إلا إذا فرضتها الولايات المتحدة في حال فشل محادثات السلام. 

يتابع "العربي الجديد" تطورات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة أولاً بأول..

12:28 PM

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
إيران: دخلنا فضاءً جديداً لا مكان فيه للعقوبات

أعرب النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، اليوم الأحد، عن أمله في أن تصل مفاوضات سويسرا إلى نتيجة، مؤكداً أن بلاده دخلت "فضاءً جديداً لا محل فيه لفرض العقوبات".

وفي إشارة إلى مضيق هرمز، قال عارف إن طهران كانت تمتلك أداة قوة لم تكن تستخدمها من قبل، لكنها تستخدمها الآن، مؤكداً أن مضيق هرمز "يعود لإيران"، وداعياً إلى التمسك به.

12:11 PM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
رئيس الوزراء القطري يلتقي قاليباف لبحث تنفيذ مذكرة التفاهم

أفاد التلفزيون الإيراني بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التقى، اليوم الأحد، رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف. وأضاف أن المباحثات تناولت متابعة تنفيذ البندين الأول والحادي عشر من مذكرة التفاهم، والمتعلقين بإنهاء الحرب في لبنان وتحرير 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة. كما بحث الجانبان البند السادس من المذكرة، الذي ينص على إنشاء صندوق استثمارات بقيمة 300 مليار دولار.

11:50 am

رويترز

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رويترز
مصدر عسكري إيراني: مضيق هرمز لا يزال مغلقاً

نقلت وكالة "فارس" للأنباء عن مصدر عسكري إيراني قوله، اليوم الأحد، إن مضيق هرمز لا يزال مغلقاً، مؤكداً أن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني لم تصدر أي تصريح بمرور السفن عبر المضيق حتى إشعار آخر.

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد اتفقتا على وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً تمهيداً لمفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب، إلا أن الحرس الثوري الإيراني أعلن أمس السبت إغلاق مضيق هرمز رداً على الضربات الإسرائيلية في لبنان.

11:38 AM

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
طهران: الانتهاكات الإسرائيلية تتصدر مباحثات سويسرا

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في تصريحات من سويسرا، أن طهران تولي أهمية قصوى لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة في 18 يونيو. وشدد بقائي على أن الاجتماعات تعكس جدية إيران في متابعة التزامات الطرف الآخر، موضحاً أن بلاده لا تعتمد على التنفيذ التلقائي للاتفاق، بل تتعامل بحذر استناداً إلى التجارب السابقة.

وأضاف أن البند الثالث عشر من مذكرة التفاهم يربط إطلاق المفاوضات النهائية بتنفيذ خمسة بنود محددة، يتصدرها البند الأول المتعلق بإنهاء الحرب في جميع الجبهات، بما فيها لبنان. وأكد أن هذا البند لم يوضع موضع التنفيذ حتى الآن، لافتاً إلى أن ملف استمرار الانتهاكات الإسرائيلية سيتصدر مباحثات اليوم.

11:33 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
عراقجي يلتقي نظيره السويسري قبيل انطلاق المحادثات

أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عقد، صباح اليوم الأحد، لقاءً مع نظيره السويسري إغناسيو كاسيس، في مستهل برنامجه ولقاءاته في سويسرا.

وفي السياق، أوضحت مراسلة التلفزيون الإيراني الموفدة إلى سويسرا أن برنامج الوفد الإيراني يتضمن عقد اجتماعات مع الوسيطين القطري والباكستاني، مشيرة إلى أن هذين اللقاءين سيحددان آلية إجراء اللقاء الرئيسي مع الوفد الأميركي. وأضافت أن المحادثات مع الوسطاء تركز على البند الأول والأساسي الذي تتمسك به إيران، والمتمثل في إنهاء الحرب في جميع الجبهات.

11:32 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
بقائي: اجتماعات ثنائية صباحية ورباعية مساءً ضمن المفاوضات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مفاوضات اليوم في سويسرا ستتضمن اجتماعين، أحدهما صباحي والآخر مسائي. وأوضح بقائي أن الاجتماع الصباحي سيُعقد على شكل لقاءات ثنائية مع الوفدين الباكستاني والقطري، فيما سيُعقد الاجتماع المسائي بصيغة رباعية تضم الوفود الإيرانية والأميركية والقطرية والباكستانية.

11:13 am

رويترز

avata
رويترز
اكتمال وصول الوفود الأميركية والإيرانية والوسطاء إلى سويسرا

نقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الخارجية السويسرية أن وفود الولايات المتحدة وإيران والوسطاء المشاركين في المحادثات وصلت بالكامل إلى سويسرا، قبيل انطلاق المفاوضات المرتقبة بين الجانبين.

11:12 AM

صابر رمضـان

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صابر رمضـان

باحث فلسطيني

طهران
بزشكيان: جميع بنود التفاهم مع واشنطن تصب في مصلحة إيران

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن جميع بنود التفاهم الموقع بين إيران والولايات المتحدة تصب في مصلحة بلاده، مؤكداً أن نتائج المفاوضات ستظهر للعلن. وأضاف بزشكيان، خلال كلمته في المؤتمر الثالث والثلاثين للسياسات النقدية والمصرفية للبنك المركزي الإيراني، أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كان يمنع إيران سابقاً من القيام بالعديد من الأعمال، لكنه أكد في خطاب أخير أن تلك الأمور "حق للشعب الإيراني".

وأكد الرئيس الإيراني أن مبلغ الستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة والمحتجزة في قطر سيعود إلى البلاد. وفي الشأن السياسي، اعتبر بزشكيان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو أول المعترضين على هذه المفاوضات.

وفي ما يتعلق بالملف النووي، أوضح أن النقطة الأساسية التي تركز عليها الولايات المتحدة تتمثل في عدم امتلاك إيران قنبلة ذرية، مشيراً إلى أن هذا المطلب يتوافق مع موقف إيران المعلن بشأن عدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، مضيفاً أن الجانب الأميركي طلب تدوين هذا الالتزام وتوقيعه، وهو ما قامت به طهران.

11:11 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
طهران: وزير الداخلية الباكستاني كان يحمل رسائل أميركية

كشف وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، اليوم الأحد، أن نظيره الباكستاني محسن نقوي، كان يحمل "رسائل" خلال زيارته إلى طهران، من دون الكشف عن تفاصيلها. وأكد مؤمني، خلال لقائه نقوي في ختام زيارته، أن المفاوضات الرامية إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وتحقيق شروطها ستُعقد اعتباراً من اليوم الأحد في سويسرا، مشيراً إلى أن هذا "مسار جيد ونحن نتحرك في اتجاه إيجابي".

ونقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية عن مؤمني قوله إن مباحثاته مع الوزير الباكستاني كانت "مكثفة وإيجابية للغاية"، وشملت إلى جانب القضايا المشتركة بين الوزارتين، التطورات الإقليمية، وآليات تنفيذ بنود مذكرات التفاهم، فضلاً عن متابعة المحادثات الجارية في سويسرا. من جانبه، قال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إن هذه هي الزيارة السابعة له إلى إيران خلال الفترة الأخيرة، معرباً عن أمله أن تكلل محادثات سويسرا بالنجاح.

10:54 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
قاليباف يترأس الوفد الإيراني في محادثات سويسرا مع واشنطن

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف سيترأس وفد بلاده المشارك في المحادثات مع الولايات المتحدة في سويسرا. وأفادت منصة "صابرين نيوز" الإيرانية بأن قاليباف، الذي لعب دوراً محورياً في جولات التفاوض الإيرانية الرامية إلى إنهاء الحرب، سيقود الوفد الذي يضم أيضاً وزير الخارجية عباس عراقجي، والمتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، إلى جانب عدد من المسؤولين، بينهم مسؤولون في القطاعين المصرفي والنفطي.

10:46 AM
وصول وفد باكستاني إلى سويسرا

أعلنت باكستان وصول وفدها الوسيط إلى سويسرا، للمشاركة في المفاوضات الأميركية الإيرانية، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسهيل المحادثات بين الجانبين.

9:48 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
"إرنا": طمأنات أميركية دفعت إيران إلى إرسال وفدها

نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، اليوم الأحد، أن قرار إيفاد الوفد الإيراني إلى سويسرا جاء ثمرة للجهود التي بذلتها باكستان، بصفتها الوسيط الرئيسي للمفاوضات، عقب زيارة وزير داخليتها محسن نقوي، وبالتوازي مع مشاورات الوسيط القطري.

وأوضحت الوكالة أن القرار اتُّخذ بعد تلقي طهران طمأنات بشأن عزم الجانب الأميركي على تنفيذ مذكرة التفاهم، ولا سيما البند الأول منها. وبحسب "إرنا"، سيسعى الوفد الإيراني خلال المحادثات الأولية في سويسرا إلى الحصول على ضمانات كافية وملموسة من الطرف الأميركي بشأن التنفيذ الكامل للبند الأول، المتمثل بالإنهاء النهائي للحرب على جميع الجبهات، بما فيها لبنان.

وأضافت أنه في حال قبول الجانب الإيراني بهذه الضمانات، فستتهيأ الفرصة لبدء مسار مفاوضات الستين يوماً دون إبطاء، بحضور رئيسي الوفدين وأرفع المسؤولين من قطر وباكستان بصفتهما وسيطين في هذه العملية.

9:48 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
طهران: مفاوضات سويسرا مخصصة لتنفيذ مذكرة التفاهم

أكدت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية أن مشاركة الوفد الإيراني في مفاوضات سويسرا تهدف حصراً إلى إجراء مباحثات تتعلق بتنفيذ مذكرة التفاهم. وأوضحت الوكالة أن مفاوضات الستين يوماً لم تبدأ بعد، مشيرة إلى أن انطلاقها مرتبط بحصول طهران على "ضمانات واضحة" بشأن الإنهاء الحتمي للحرب في لبنان وتنفيذ جميع بنود مذكرة التفاهم.

08:41 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
جلسة طارئة بشأن لبنان تتصدر محادثات سويسرا بين واشنطن وطهران

يتصدر الملف اللبناني جدول أعمال المباحثات الأميركية الإيرانية التي تنطلق اليوم الأحد في سويسرا، بعدما أُدرجت جلسة طارئة مخصصة لبحث الخروق الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، في اليوم الأول من المحادثات. ونقلت شبكة "سي أن أن" عن دبلوماسي مطلع على المباحثات أن الجلسة الطارئة الخاصة بلبنان ستكون أول ملف يناقشه الوفدان الأميركي والإيراني. ونقلت الشبكة عن مسؤول إيراني قوله إن إنهاء النزاع في لبنان يمثل "البند الأكثر أهمية على جدول أعمال الوفد الإيراني". وفي السياق، قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، قبيل مغادرته إلى سويسرا، إن إحراز تقدم في ملف وقف إطلاق النار في لبنان يشكل إحدى الأولويات الرئيسية للمحادثات.

التفاصيل عبر الرابط:

رصد
التحديثات الحية

جلسة طارئة بشأن لبنان تتصدر مفاوضات سويسرا بين واشنطن وطهران

08:40 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
واشنطن
سنتكوم: عبور 55 سفينة عبر مضيق هرمز

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الأحد، أن 55 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز حاملة أكثر من 17 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية، مؤكدة استمرار حركة الملاحة بصورة طبيعية ودون عوائق.

وقالت سنتكوم إن حركة السفن التجارية شهدت زيادة في 20 يونيو/حزيران، في ظل استمرار عمليات القوات الأميركية في المنطقة دعماً لحرية الملاحة. وأضافت أن المرور الآمن عبر الممر المائي الدولي ظل متاحاً طوال اليوم، مشيرة إلى أن السفن التي عبرت المضيق نقلت كميات كبيرة من البضائع إضافة إلى شحنات النفط المتجهة إلى الأسواق العالمية.

07:38 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
لبنان يتصدر محادثات سويسرا الطارئة بين واشنطن وطهران

يتصدر ملف لبنان جدول أعمال الجلسة الطارئة التي أُضيفت إلى المحادثات الجارية في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران، وفق ما نقلته شبكة "سي أن أن" عن مصدر دبلوماسي مطلع على المباحثات. وأوضح المصدر أن الملف اللبناني سيكون أول قضية تُطرح للنقاش خلال الجلسة، في ظل التطورات الأمنية الأخيرة والتصعيد المتواصل على الساحة اللبنانية.

وفي السياق، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، قبيل توجهه إلى سويسرا، إن إحراز تقدم في ملف وقف إطلاق النار في لبنان يمثل إحدى أولويات المباحثات. ونقلت "سي أن أن" عن مسؤول إيراني قوله إن إنهاء المواجهة في لبنان يشكل "البند الأهم على جدول أعمال الوفد الإيراني"، في إشارة إلى الأهمية التي توليها طهران لهذا الملف ضمن المحادثات الجارية.

07:35 am

رويترز

avata
رويترز
فانس يصل إلى سويسرا لبدء مباحثات مع إيران

وصل جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي إلى سويسرا لبدء مباحثات مع إيران.

04:42 am

رويترز

avata
رويترز
إسلام أباد: سنواصل دعم تنفيذ التفاهمات بين طهران وواشنطن

قالت الخارجية الباكستانية إن إسلام أباد ستواصل دعم تنفيذ التفاهمات بين طهران وواشنطن. وأشارت إلى أن من المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء "تفاعلات ثنائية" مع الوفود المشاركة على هامش المحادثات.

12:11 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
وفد التفاوض الإيراني يصل إلى سويسرا

وصل وفد التفاوض الإيراني إلى سويسرا في وقت متأخر من مساء السبت لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة في منتجع بورغنشتوك بشأن التوصل إلى اتفاق يشمل خصوصا برنامج إيران النووي والعقوبات المرتبطة به. وقالت وزارة الخارجية السويسرية على منصة إكس: "نرحب بوصول الوفد الإيراني إلى سويسرا"، مضيفة أن المحادثات تأتي في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة. وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية أيضا أن وفد طهران وصل إلى سويسرا لبدء المحادثات.

12:01 am

رويترز

avata
رويترز
رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش يشاركان بالمفاوضات

قال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن رئيس الوزراء ورئيس أركان الجيش عاصم منير سيشاركان في محادثات ستُعقد على المستوى الفني في مدينة بورغنشتوك بسويسرا الأحد.

11:55 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
فانس في طريقه إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات

غادر نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس واشنطن السبت متوجها إلى سويسرا حيث من المقرر بدء المفاوضات مع إيران الأحد. وصرّح فانس للصحافيين قبل مغادرته قاعدة أندروز المشتركة: "لا يمكنني البقاء هناك إلا ليوم أو يومين. أعتقد أننا سنحرز تقدما في القضية النووية، ونحرز تقدما في قضية وقف إطلاق النار في لبنان. هذان هما الأمران الرئيسيان اللذان أعتقد أننا سنركز عليهما".

في ما يتعلق بجبهة لبنان، حيث تهدد الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل الاتفاق الأميركي الإيراني الأولي، أكد نائب الرئيس أن الوضع "يتحسن هناك". وأضاف: "هذا شيء سيتعين علينا إدارته باستمرار لضمان أمن كل من إسرائيل ولبنان".

واعتبر فانس أن "المشكلة الكبيرة هي أن هناك من يبدأ بإطلاق النار، ثم يرد عليه الآخر، وبالتالي سنواجه مشكلة أشبه بحلقة مفرغة حيث يتعين إيقاف إطلاق النار لفترة كافية حتى يصمد، وهذا ما نحاول القيام به". وسيلتحق نائب الرئيس الأميركي في سويسرا بالمبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب.

11:53 pm

رويترز

avata
رويترز
ترامب: لن تكون هناك رسوم عبور في مضيق هرمز

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إنه لن تُفرض أي رسوم على المرور عبر مضيق هرمز خلال وقف إطلاق النار المؤقت مع إيران الذي يمتد 60 يوما أو بعده، إلا إذا فرضتها الولايات المتحدة في حال فشل محادثات السلام.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشال: "لن تكون هناك رسوم في مضيق هرمز لمدة 60 يوما خلال فترة وقف إطلاق النار، ولن تكون هناك رسوم بعد انتهاء فترة الستين يوما، إلا إذا فُرضت من جانب الولايات المتحدة ولصالحها في حالة عدم إبرام الاتفاق، وذلك مقابل الخدمات المقدمة باعتبارها الملاك الحارس لدول الشرق الأوسط بهدف تعويض التكاليف الماضية والحالية والمستقبلية".

11:46 PM
أبرز الأحداث يوم السبت | 20 يونيو

  • ترامب: لن تكون هناك أي رسوم عبور بعد انتهاء فترة الستين يوما

  • مستشار خامنئي يهدد بالتصعيد حال عدم تنفيذ بنود الاتفاق

  • 3 ناقلات نفط هندية تعبر هرمز

  • بزشكيان يستضيف اجتماعا لرؤساء السلطات الثلاث

  • الجيش الأميركي في حال "يقظة" بعد إغلاق هرمز

  • قاليباف وعراقجي يقودان وفد التفاوض في سويسرا

  • باكستان: محادثات بين واشنطن وطهران ستعقد غداً في سويسرا

  • طهران تغلق مضيق هرمز

9:49 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
خبراء: اجتماع سويسرا قد يرسم خارطة طريق للمفاوضات

قال الدبلوماسي الإيراني السابق كورش أحمدي إن إعلان الأطراف مسبقاً عن المواضيع التي تعتزم طرحها أو جدول أعمالها قد لا يكون أمراً حاسماً في نهاية المطاف لتحديد أجندة التفاوض.

وأوضح أحمدي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الطرفين سيكونان قادرين على طرح ما يرونه مناسباً عند جلوسهما إلى طاولة المفاوضات، مشيراً إلى وجود طيف واسع من القضايا بين إيران والولايات المتحدة، مع تصدر تنفيذ مذكرة التفاهم جدول الأعمال.

وتوقع أحمدي أن يفضي اجتماع سويسرا إلى وضع خارطة طريق لتنفيذ بعض بنود مذكرة التفاهم المتعلقة بالمفاوضات، ولا سيما الملف النووي، من خلال تحديد آلية العمل خلال فترة الستين يوماً أو السبعة والخمسين يوماً المتبقية، بما يشمل مواعيد اللقاءات وأماكن انعقادها ومستويات التمثيل وآليات بحث القضايا المطروحة.

من جهته، قال الخبير الإيراني حميد آصفي إن المفاوضات الإيرانية الأميركية في سويسرا تسير على "طريق هش ولكنه فاعل"، مشيراً إلى أن مشاركة شخصيات بارزة من الجانبين تعكس انتقال المحادثات إلى مستوى جديد من الدبلوماسية الرفيعة لإدارة الأزمات.

وأضاف آصفي أن المشهد الداخلي الإيراني يشهد حالياً "توافقاً نسبياً" بشأن التفاوض والتوصل إلى اتفاق، بخلاف تجربة الاتفاق النووي السابقة التي تأثرت بالانقسامات الداخلية، معتبراً أن هذا التوافق لم يترسخ مؤسساتياً بشكل كامل حتى الآن.

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صابر غل عنبري
صابر رمضـان
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