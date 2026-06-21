الحرب في المنطقة | بدء محادثات سويسرا وسط آمال بإحراز تقدم

قال الدبلوماسي الإيراني السابق كورش أحمدي إن إعلان الأطراف مسبقاً عن المواضيع التي تعتزم طرحها أو جدول أعمالها قد لا يكون أمراً حاسماً في نهاية المطاف لتحديد أجندة التفاوض.
وأوضح أحمدي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الطرفين سيكونان قادرين على طرح ما يرونه مناسباً عند جلوسهما إلى طاولة المفاوضات، مشيراً إلى وجود طيف واسع من القضايا بين إيران والولايات المتحدة، مع تصدر تنفيذ مذكرة التفاهم جدول الأعمال.
وتوقع أحمدي أن يفضي اجتماع سويسرا إلى وضع خارطة طريق لتنفيذ بعض بنود مذكرة التفاهم المتعلقة بالمفاوضات، ولا سيما الملف النووي، من خلال تحديد آلية العمل خلال فترة الستين يوماً أو السبعة والخمسين يوماً المتبقية، بما يشمل مواعيد اللقاءات وأماكن انعقادها ومستويات التمثيل وآليات بحث القضايا المطروحة.
من جهته، قال الخبير الإيراني حميد آصفي إن المفاوضات الإيرانية الأميركية في سويسرا تسير على "طريق هش ولكنه فاعل"، مشيراً إلى أن مشاركة شخصيات بارزة من الجانبين تعكس انتقال المحادثات إلى مستوى جديد من الدبلوماسية الرفيعة لإدارة الأزمات.
وأضاف آصفي أن المشهد الداخلي الإيراني يشهد حالياً "توافقاً نسبياً" بشأن التفاوض والتوصل إلى اتفاق، بخلاف تجربة الاتفاق النووي السابقة التي تأثرت بالانقسامات الداخلية، معتبراً أن هذا التوافق لم يترسخ مؤسساتياً بشكل كامل حتى الآن.