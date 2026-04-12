الحرب في المنطقة | بدء جولة ثالثة من المفاوضات وسط غموض بشأن نتائجها

طهران

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
لندن

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
التحديثات الحية
12 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 01:30 (توقيت القدس)
تشهد الساحة الإقليمية تصعيداً متسارعاً ومتداخلاً بين المسار الدبلوماسي والعسكري، مع انطلاق جولة ثالثة من المحادثات الثلاثية بين إيران والولايات المتحدة وباكستان في إسلام آباد، وسط رهانات على تحقيق اختراق في واحدة من أكثر الملفات تعقيداً في المنطقة. وفي موازاة ذلك، تتكثف المؤشرات على هشاشة التهدئة، إذ تتقدم المفاوضات ببطء إلى مراحل فنية عبر تبادل النصوص، بينما تعرقلها، وفق مصادر متعددة، مطالب أميركية "مفرطة" وخلافات جوهرية، أبرزها ملف مضيق هرمز، إلى جانب اشتراطات إيرانية تتعلق بضمانات دولية عبر مجلس الأمن.

في قلب هذه المفاوضات، يبرز ملف لبنان كعقبة مركزية أمام أي اتفاق محتمل، في ظل تمسك طهران بإدراجه ضمن أي تفاهم، مقابل رفض أميركي مستمر لذلك، رغم تذكير الوسيط الباكستاني بأن الهدنة المؤقتة شملت لبنان صراحة. وبالتوازي، تصعّد إسرائيل مواقفها، إذ أعلن رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو سعيه إلى "اتفاق سلام حقيقي" مع لبنان مشروط بنزع سلاح حزب الله، في وقت تشير تقارير إسرائيلية إلى استعداد تل أبيب لاستئناف الحرب على إيران في حال فشل المفاوضات، ما يعكس ترابط المسارات الإقليمية وتداخلها.

وعلى الصعيد الميداني، تتصاعد التوترات في الخليج مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدء عمليات "تطهير" مضيق هرمز، مقابل نفي إيراني لعبور مدمرات أميركية، في حين كشفت تقارير أميركية عن معلومات استخباراتية تفيد بإرسال الصين صواريخ محمولة إلى إيران خلال الأسابيع الماضية. وبين هذه التطورات، تتأرجح المفاوضات بين تفاؤل حذر بإمكانية التوصل إلى حل، وتحذيرات من انهيارها، وسط استمرار تبادل الرسائل والجهود المكثفة في اللحظات الأخيرة لتفادي العودة إلى التصعيد العسكري.

"العربي الجديد" يتابع تطورات المفاوضات بين أميركا إيران أولاً بأول..

01:28 am

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
وكالة "إرنا": بدء جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية المباشرة

قالت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية إن جولة جديدة من المحادثات بدأت، مشيرة إلى أن "ثمة مصادر تقول إن هذه الجولة ستكون أخيرة، وأنه من المقرر أن يدلي نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس بيانا يذيعه التلفزيون الباكستاني بشكل مباشر".

01:16 am

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
وكالة تسنيم: انتهاء جولة أخرى من المفاوضات

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بانتهاء جولة أخرى من المفاوضات المباشرة بين إيران وأميركا، مشيرة إلى أنه يجري حاليا تبادل النصوص بين الفرق التقنية. ولفتت إلى أن "بعض الخلافات الجادة مازالت قائمة".

12:09 am

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
الحرس الثوري: سيطرة كاملة على مضيق هرمز

أكد الحرس الثوري الإيراني أن قواته البحرية تمتلك "السيطرة الكاملة والإدارة الذكية" لمضيق هرمز، مضيفاً أن أي محاولة لعبور سفن عسكرية ستواجه بحزم شديد، نافياً عبور سفن أميركية من المضيق.

12:08 am

رويترز

رويترز
ترامب: مفاوضات "عميقة" مع إيران ولا ضمان للتوصل إلى اتفاق

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده تجري "مفاوضات عميقة جداً" مع إيران، مشيراً إلى أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق، "وقد لا يحدث ذلك". وأضاف ترامب أن إيران "ربما لديها بضعة ألغام في المياه"، مدعياً أن الولايات المتحدة "انتصرت على بحرية إيران ودمرت 150 سفينة لها". كما حذر من أن الصين "ستواجه مشاكل كبيرة إذا شحنت أسلحة إلى إيران".

11:22 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
واشنطن
إيران تربط فتح هرمز باتفاق سلام نهائي

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر قولها إن إيران تُصر على موقفها بأن مضيق هرمز لن يُعاد فتحه إلا بعد التوصل إلى اتفاق سلام نهائي.

11:15 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
بزشكيان لماكرون: نجاح مفاوضات إسلام آباد مرهون بأميركا

أفادت الرئاسة الإيرانية بأن الرئيس مسعود بزشكيان بحث، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطورات مفاوضات إسلام آباد والأوضاع في لبنان. وأكد بزشكيان، خلال الاتصال، أن القدرات الصاروخية الإيرانية ذات طبيعة دفاعية في مواجهة الاعتداءات، مشدداً على أن طهران دخلت المفاوضات بجدية، إلا أن نجاحها يبقى مرهوناً بنهج الطرف المقابل.

11:15 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
"تسنيم": الجولة الحالية قد تكون الفرصة الأخيرة للتوصل لاتفاق

ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن الجولة الحالية من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة قد تكون الفرصة الأخيرة للتوصل إلى إطار عمل مشترك بين الجانبين، في ظل استمرار الخلافات حول عدد من الملفات.

11:14 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
جولة ثالثة من المحادثات بين إيران وأميركا بوساطة باكستان

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية ببدء جولة ثالثة من المحادثات الثلاثية بين إيران والولايات المتحدة وباكستان.

11:07 PM
أبرز تطورات الهدنة يوم أمس السبت
  • خلافات تعرقل المفاوضات رغم استمرار تبادل الرسائل
  • إيران تنفي اقتراب سفن أميركية من هرمز
  • مطالب أميركية "مفرطة" تعرقل تقدم مفاوضات إسلام آباد
  • مصدر إيراني لـ"العربي الجديد": واشنطن غير جادة في المفاوضات
  • إيران تؤكد جدية مفاوضاتها في إسلام آباد
  • مصدر باكستاني: إيران تشترط اعتماد أي اتفاق في مجلس الأمن
  • وكالة إيرانية: مدمّرة أميركية تراجعت عن عبور مضيق هرمز
  • طهران: مستوى الوفد الإيراني في المفاوضات يعكس جديتنا
لافتات وسط طهران تزامناً مع المفاوضات، 11 أبريل 2026 (الأناضول)
