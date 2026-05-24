الحرب في المنطقة | باكستان تأمل باستضافة جولة مفاوضات "قريبا جدا"

توالت خلال الساعات الأخيرة التصريحات الأميركية والإيرانية عن قرب التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب في المنطقة. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء السبت، استكمال التفاوض على معظم بنود "اتفاق" مع إيران، وقرب الكشف عن تفاصيله، فيما كشف مصدر في الخارجية الباكستانية لـ"العربي الجديد" إن مقترح إسلام أباد يتضمن من بين بنود أخرى، تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما. وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال"، إنه تم استكمال التفاوض على معظم بنود "اتفاق" في انتظار استكمال ترتيباته النهائية بين الولايات المتحدة وإيران ودول في المنطقة. وفيما صرح بأن "الصفقة مع إيران تتضمن فتح مضيق هرمز، إضافة إلى عناصر أخرى"، لم يكشفها، قالت وكالة فارس الإيرانية إن المضيق سيبقى تحت الإدارة الإيرانية خلافا لما أعلنه الرئيس الأميركي.
إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الأحد إنه يأمل بأن تستضيف بلاده قريبا الجولة المقبلة من محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة. ونشر شريف تدوينة على إكس جاء فيها "ستواصل باكستان جهودها لتحقيق السلام بكل صدق، ونأمل بأن نستضيف الجولة المقبلة من المحادثات قريبا جدا".
وأفات صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية السبت بأنّ الوسطاء يعتقدون أنهم قريبون من التوصل إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران 60 يوماً ووضع إطار عمل للمناقشات حول البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية. ونقلت الصحيفة عن مصادر، قالت إنها مطلعة على المحادثات التي تدور بشأن الاتفاق، أنه "سيشمل إعادة فتح مضيق هرمز تدريجياً، والتزاماً بمناقشة تخفيف تركيز اليورانيوم عالي التخصيب لدى إيران أو تسليمه".
