الحرب في المنطقة | باكستان تأمل باستضافة جولة مفاوضات "قريبا جدا"

أخبار
طهران

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
24 مايو 2026   |  آخر تحديث: 04:47 (توقيت القدس)
+ الخط -

توالت خلال الساعات الأخيرة التصريحات الأميركية والإيرانية عن قرب التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب في المنطقة. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء السبت، استكمال التفاوض على معظم بنود "اتفاق" مع إيران، وقرب الكشف عن تفاصيله، فيما كشف مصدر في الخارجية الباكستانية لـ"العربي الجديد" إن مقترح إسلام أباد يتضمن من بين بنود أخرى، تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما. وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال"، إنه تم استكمال التفاوض على معظم بنود "اتفاق" في انتظار استكمال ترتيباته النهائية بين الولايات المتحدة وإيران ودول في المنطقة. وفيما صرح بأن "الصفقة مع إيران تتضمن فتح مضيق هرمز، إضافة إلى عناصر أخرى"، لم يكشفها،  قالت وكالة فارس الإيرانية إن المضيق سيبقى تحت الإدارة الإيرانية خلافا لما أعلنه الرئيس الأميركي. 

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الأحد إنه يأمل بأن تستضيف بلاده قريبا الجولة المقبلة من محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة. ونشر شريف تدوينة على إكس جاء فيها "ستواصل باكستان جهودها لتحقيق السلام بكل صدق، ونأمل بأن نستضيف الجولة المقبلة من المحادثات قريبا جدا".

وأفات صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية السبت بأنّ الوسطاء يعتقدون أنهم قريبون من التوصل إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران 60 يوماً ووضع إطار عمل للمناقشات حول البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية. ونقلت الصحيفة عن مصادر، قالت إنها مطلعة على المحادثات التي تدور بشأن الاتفاق، أنه "سيشمل إعادة فتح مضيق هرمز تدريجياً، والتزاماً بمناقشة تخفيف تركيز اليورانيوم عالي التخصيب لدى إيران أو تسليمه".

تطورات الحرب في المنطقة يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

04:25 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
باكستان تأمل باستضافة الجولة المقبلة من المفاوضات قريبا جدا

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الأحد إنه يأمل بأن تستضيف بلاده قريبا الجولة المقبلة من محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة. ونشر شريف الذي تؤدي بلاده دورا رئيسيا في الوساطة بين واشنطن وطهران، تدوينة على إكس جاء فيها "ستواصل باكستان جهودها لتحقيق السلام بكل صدق، ونأمل بأن نستضيف الجولة المقبلة من المحادثات قريبا جدا".

1:13 AM
أبرز بنود المقترح الباكستاني لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران

في وقت قال فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت، إن التفاوض بين إيران والولايات المتحدة على اتفاق"قطع شوطا كبيرا"، كشف مصدر في الخارجية الباكستانية لـ"العربي الجديد"، عن أبرز بنود المقترح الباكستاني الأخير بين أميركا وإيران لإنهاء الحرب.

المزيد من التفاصيل عبر هذا الرابط:

لوحة دعائية وسط طهران لمضيق هرمز، 9 مايو 2026 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

أبرز بنود المقترح الباكستاني الأخير لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران

12:54 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
إسلام أباد
مصدر باكستاني: نأمل أن يزور ترامب باكستان لتوقيع الاتفاق

قال مصدر في وزارة الخارجية الباكستانية لـ"العربي الجديد" إن إسلام أباد تأمل بأن يزور الرئيس الأميركي دونالد ترامب باكستان من أجل المشاركة في مراسم التوقيع على الاتفاق بين واشنطن وطهران.

12:49 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
ترامب: الاتفاق مع إيران تم التفاوض على معظمه

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت، إنه "جرى التفاوض على جزء كبير" من مذكرة تفاهم حول اتفاق للسلام مع إيران. وكتب ترامب على منصة تروث سوشال "تجري حاليا مناقشة الجوانب النهائية وتفاصيل الاتفاق، وسيعلن عنها قريبا". وقال إنه تحدث مع عدد من قادة دول الخليج والمنطقة، بشأن إيران وكل ما يتعلق بمذكرة تفاهم تخص السلام.

ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض، 21 مايو 2026 (رويترز)
أخبار
التحديثات الحية

ترامب: الاتفاق مع إيران تم التفاوض على معظمه

12:48 am

رويترز

avata
رويترز
وكالة فارس: مضيق هرمز سيبقى تحت الإدارة الإيرانية

ذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أن مضيق هرمز سيظل تحت إدارة إيران وفقا لأحدث النصوص المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة. ورفضت الوكالة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعادة فتح المضيق كجزء من اتفاق "تم التفاوض عليه إلى حد كبير"، ووصفته بأنه "غير مكتمل وغير متسق مع الواقع".

12:28 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
أبرز تطورات أمس السبت

  • "لمسات أخيرة" على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب

  • نتنياهو ومستشاروه على اتصال بالبيت الأبيض بشأن الاتفاق

  • طهران وواشنطن تقتربان من تمديد الهدنة

  • ترامب يبحث أحدث مقترح إيراني قبل حسم قراره

  • "تسنيم": خلافات جوهرية لا تزال قائمة رغم تقدّم المباحثات

  • روبيو: هناك فرصة لقبول إيران إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة

  • طهران في المرحلة النهائية لصياغة مذكرة التفاهم مع واشنطن

  • عاصم منير يلتقي قادة إيران في طهران

إيراني يرفع علم بلاده على أنقاض كنيس في طهران، 14 مايو 2026 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

الحرب في المنطقة | تقدّم في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة

1:18 AM

صبغة الله صابر

avata
صبغة الله صابر
صحافي باكستاني؛ مراسل "العربي الجديد" في مناطق أفغانستان وباكستان.
إسلام أباد
أبرز بنود المقترح الباكستاني الأخير لإنهاء الحرب بين واشنطن

في وقت قال فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت، إن التفاوض بين إيران والولايات المتحدة على اتفاق"قطع شوطا كبيرا"، كشف مصدر في الخارجية الباكستانية لـ"العربي الجديد"، عن أبرز بنود المقترح الباكستاني الأخير بين أميركا وإيران لإنهاء الحرب.

لوحة دعائية وسط طهران لمضيق هرمز، 9 مايو 2026 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

أبرز بنود المقترح الباكستاني الأخير لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران

12:44 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
ترامب: مسودة الاتفاق مع إيران تتضمن فتح مضيق هرمز

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت إن التفاوض بين إيران والولايات المتحدة على اتفاق يشمل فتح مضيق هرمز "قطع شوطا كبيرا"، لكنه لفت إلى أنه لم يتم التوصل بعد إلى "صيغة نهائية". وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال "لقد قطع التفاوض على اتفاق شوطا كبيرا، بانتظار التوصل إلى صيغة نهائية بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودول أخرى عدة"، وتابع "إضافة إلى عناصر أخرى عدة في الاتفاق، سيتم فتح مضيق هرمز".

دلالات
المساهمون
رويترز
فرانس برس
العربي الجديد
المزيد في سياسة
مخلفات هجوم روسي على ضاحية كييف، 22 فبراير 2026 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

كييف تتعرض لهجوم جوي روسي واسع النطاق

زعيمة المعارضة في فنزويلا ماريا كورينا ماتشادو خلال تظاهرة في كراكاس، 9 يناير 2025 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

زعيمة المعارضة في فنزويلا تعلن اعتزامها الترشّح للرئاسة

سونكو في خطاب بالبرلمان، 28 نوفمبر 2025 (فرانس برس)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

السنغال... حين ينقلب التحالف إلى إقصاء وصراع نفوذ