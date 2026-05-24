الحرب في المنطقة | باكستان تأمل استضافة جولة مفاوضات "قريباً جداً"

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال لقاء مع مسؤولي هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، إنه "لن يتم اتخاذ أي قرار خارج إطار المجلس الأعلى للأمن القومي ومن دون تنسيق وإذن قائد الثورة" مجتبى خامنئي. وأضاف بزشكيان أنه عندما يتم اتخاذ قرار دبلوماسي، فعلى جميع الأجهزة والتيارات دعمه لإيصال "صوت واحد" من إيران إلى العالم، داعياً الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إلى أن تكون "صوت الوحدة والتلاحم".
وفي الأثناء، ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية المحافظة أنه، خلافاً لما وصفته بادعاءات وسائل إعلام غربية بشأن التزام إيران بنقل المواد النووية إلى خارج البلاد ضمن نص مذكرة التفاهم، فإن طهران لم تقدم أي تعهد يتعلق بنقل اليورانيوم المخصب أو تعليق تخصيب اليورانيوم. وأضافت الوكالة أن طهران لم تقبل، في هذه المرحلة، اتخاذ أي خطوة في المجال النووي، مؤكدة أن ملف المفاوضات النووية أُرجئ إلى ما بعد نهاية الحرب وتنفيذ الولايات المتحدة لتعهداتها في المرحلة الراهنة.