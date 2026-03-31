الحرب في المنطقة | انفجارات وانقطاع للتيار الكهربائي في طهران

طهران

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
لندن

31 مارس 2026   |  آخر تحديث: 09:09 (توقيت القدس)
فيما تتصاعد الأحداث بوتيرة متسارعة في المنطقة مع زيادة الاحتمالات بتوجه الولايات المتحدة نحو تنفيذ عملية برية في إيران، تحيط ضبابية الجهود الرامية لوقف الحرب في ظل التفاوت بالتصريحات بين واشنطن وطهران، إذ أعلنت الولايات المتحدة أنها تلقت رسائل إيجابية، مشيرة إلى أن ما تقوله طهران علناً يختلف عما تقوله للمسؤولين الأميركيين في الاجتماعات الخاصة، على الرغم من تأكيد إيران أنّها تلقت فقط "رسائل عبر وسطاء تتضمّن رغبة أميركا في التفاوض".

في غضون ذلك، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن أي قرار بشأن إنهاء الحرب لن يُتخذ إلا "بعد تحقيق جميع الشروط" التي طرحتها إيران، وبما يضمن "كرامة البلاد وأمنها ومصالح الشعب الإيراني". وقالت إيران أمس الاثنين إنها تلقت مقترحات سلام أميركية عبر وسطاء، عقب محادثات جرت يوم الأحد بين وزراء خارجية باكستان ومصر والسعودية وتركيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن المقترحات الأمريكية أنها "غير واقعية وغير منطقية ومبالغ فيها".

واليوم الثلاثاء، دوّت انفجارات في طهران وانقطع التيار الكهربائي في بعض أجزاء العاصمة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية. وأفادت وكالة أنباء فارس بحصول "انقطاع للتيار الكهربائي في أجزاء من طهران بعد سماع انفجارات عدة"، فيما ذكرت وكالة تسنيم للأنباء أيضاً أن بعض السكان في شرق طهران وغربها انقطعت عنهم الكهرباء وأن السلطات تعمل على استعادتها، قبل تأكيد إصابة محطة فرعية تابعة لمحطة للطاقة.

يأتي هذا بعدما هدد الرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستدمر منشآت الطاقة وآبار النفط الإيرانية وبـ"محو" جزيرة خارج التي تحظى بأهمية استراتيجية كبرى لإيران، في حال لم تُعِد طهران فتح مضيق هرمز ولم تُفضِ المحادثات التي وصفها بأنها "جادة"، إلى نتيجة "سريعة". وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في وقت لاحق إن ترامب يريد التوصل إلى اتفاق مع طهران قبل الموعد النهائي المحدد في السادس من إبريل/ نيسان الذي حدده الأسبوع الماضي بعد تمديد المهلة السابقة التي حددها لإيران لفتح مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق ينقل عادة نحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية. 

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال لاحقاً بأن ترامب أبلغ مساعديه بأنه مستعد لإنهاء الحملة العسكرية على إيران حتى لو ظل المضيق مغلقاً إلى حد بعيد، وترك عملية معقدة لمعاودة فتحه إلى وقت لاحق. وقال البيت الأبيض إن ترامب يفكر في مطالبة الدول العربية بتحمل تكاليف الحرب. وقالت ليفيت رداً على سؤال أحد الصحافيين عن هذه الفكرة "إنها فكرة أعلم أنه يفكر فيها، وأعتقد أنكم ستسمعون المزيد منه بشأنها". وطلبت إدارته تمويلاً إضافياً حجمه 200 مليار دولار للحرب. ويواجه الطلب معارضة شديدة في الكونغرس الذي يجب أن يوافق على الإنفاق الجديد.

وفي وقت تتواصل فيه اعتداءات إيران على دول الخليج، أكّد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وملك الأردن عبد الله الثاني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال لقاء قمة ثلاثي جمعهم في مدينة جدة السعودية، أن استمرار هجمات إيران على الخليج والأردن واستهدافها المنشآت الحيوية والمدنية تصعيد خطير يهدد استقرار المنطقة، كما شدد القادة الثلاثة على ضرورة "تنسيق الجهود المشتركة بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها".

09:07 am

واشنطن
ترامب مستعد لإنهاء حرب إيران حتى مع إغلاق مضيق هرمز

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، الاثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ معاونيه باستعداده لإنهاء الحملة العسكرية على إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقاً إلى حد بعيد، وتأجيل عملية معاودة فتحه المعقدة إلى وقت لاحق. وقالت الصحيفة إن ترامب ومساعديه خلصوا في الأيام الأخيرة إلى أن مهمة فتح مضيق هرمز ستؤدي إلى تصعيد في الحرب بما يتجاوز المدة الزمنية التي حددتها الإدارة الأميركية، والتي تتراوح بين أربعة أشهر وسبعة.

ترامب يتحدث لوسائل الإعلام في مطار ميامي، 27 مارس 2026 (Getty)
ترامب يبلغ معاونيه باستعداده لإنهاء حرب إيران حتى مع إغلاق مضيق هرمز

08:24 am

كريم رمضان

نيكوس أليكسيس أصلانوغلو
كريم رمضان
مراسل من مسقط
مسقط
سفن تمرّ تحت خط النار... مضيق هرمز رهن التسعير الإيراني

يواصل التوتر تصاعده حول مضيق هرمز، شريان الطاقة العالمي، بعد شهر من اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط، وسط تعزيز المؤشرات على قدرة إيران على تعطيل المرور فيه.

ويأتي ذلك في ظلّ تصريحات لمسؤولين إيرانيين بشأن "تسعير المرور والتحكم في شروطه"، ما سلط الضوء على مستقبل المضيق وتأثيره الاقتصادي؛ بخاصة بعد السماح بمرور عدد من ناقلات النفط الباكستانية بالتنسيق مع طهران، وإعلان تايلاند عن اتفاق مشابه مع طهران لضمان عبور ناقلاتها النفطية، كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس أنّ إيران منحت الولايات المتحدة 20 ناقلة نفط سيبدأ شحنها اليوم، وتشير أحدث التقارير إلى أنّ أغلب الناقلات لم تعد تسلك المسار المعتاد للمضيق، بل تعبر عبر مسار اعتمدته طهران مسبقاً.

ناقلات النفط والغاز تأثرت بإغلاق مضيق هرمز (Getty)
سفن تمرّ تحت خط النار... مضيق هرمز رهن التسعير الإيراني

8:22 AM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
قاليباف يُكذب ترامب: العدو يطرح أمنياته أخباراً

كذّب رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران محمد باقر قاليباف، مساء الاثنين، التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أكد فيها أن إدارته تجري مفاوضات مع "السلطة الجديدة" في إيران. وقال قاليباف إن "العدو يطرح أمنياته على أنها أخبار، وفي الوقت نفسه يهدد شعبنا"، مضيفاً في تصريح: "من يوجّه ضربة سيتلقى عدة ضربات. إن الشعب الإيراني (...) وتحت قيادة القائد (مجبتى خامنئي)، سيجعل العدو يندم وسيصل إلى حقوقه".

قاليباف خلال مؤتمر صحافي بمقر البرلمان، 2 ديسمبر 2025 (Getty)
رئيس البرلمان الإيراني يُكذب ترامب: العدو يطرح أمنياته أخباراً

08:21 am

العربي الجديد

"إيلنت"... في خدمة صناعة الحرب الإسرائيلية في أوروبا

في ظل موجة إعادة التسلّح الشاملة التي تشهدها أوروبا وفرنسا، تفرض الصناعات العسكرية الإسرائيلية نفسها كشريكٍ مفضَّل، بفضل وسيطٍ أساسي: منظمة "إيلنت" Elnet. تشكّل المنظمة جماعة ضغطٍ تحشد شبكتها من المسؤولين المنتخَبين وصنّاع القرار من أجل التقريب بين الدول الأوروبية وروّاد الصناعة الإسرائيلية، بل وتستخدم حرب الإبادة التي تُشنّ على غزة كحجّة تسويقية.

وفد "الخبراء العسكريين المشتركين" مع عناصر من وحدة "ياماس" الإسرائيلية (elnetwork.fr)
"إيلنت"... في خدمة صناعة الحرب الإسرائيلية في أوروبا

08:20 am

العربي الجديد

إسطنبول
حصار في مياه الخليج... 20 ألف بحار عالقون وسط الحرب

تشهد منطقة الخليج العربي منذ اندلاع الحرب في المنطقة في 28 فبراير/شباط 2026 تصعيداً متسارعاً في المخاطر البحرية، أدى إلى تعطل واسع في حركة الملاحة، واحتجاز آلاف البحارة على متن سفنهم داخل واحدة من أكثر المناطق حساسية في التجارة العالمية، حيث يمر عبر مضيق هرمز نحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً. وبحسب بيانات رسمية صادرة عن المنظمة البحرية الدولية، فإن نحو 20 ألف بحار ما زالوا عالقين في الخليج على متن ما يقارب ألف سفينة، في ظل تصاعد التهديدات الأمنية، وتراجع القدرة على الإجلاء أو تأمين ممرات آمنة للخروج. وأعرب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، في بيان رسمي بتاريخ 9 مارس/آذار 2026، عن قلقه البالغ إزاء الهجمات التي استهدفت سفناً تجارية في المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الحوادث أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن سبعة بحارة وإصابة آخرين، بعضهم في حالات خطيرة.

زورق تابع للحرس الثوري في مياه الخليج العربي، 29 إبريل 2024 (مرتضى نيكوبازل/ Getty)
حصار في مياه الخليج... 20 ألف بحار عالقون وسط الحرب

08:17 am

صفاء الكبيسي

سيف الخزاعي
صفاء الكبيسي
صحافي عراقي
بغداد
ضربات جوية تستهدف مواقع تابعة للفصائل المسلحة في العراق

استهدفت غارات جوية مواقع تابعة للفصائل المسلحة في العراق، تزامناً مع هجمات نفذتها تلك الفصائل ضد أهداف مدنية وعسكرية في عدد من المناطق منها بغداد وإقليم كردستان. وفي هذا السياق، قالت هيئة "الحشد الشعبي"، في بيان فجر اليوم الثلاثاء، إنّ "مواقع تابعة لها، تعرّضت عند منتصف الليل، لاستهداف جوي بعدة ضربات صهيوأميركية في قاطعين مختلفين".

قصف استهدف مقر الحشد الشعبي في كركوك، 12 مارس 2026 (الأناضول)
ضربات جوية تستهدف مواقع تابعة للفصائل المسلحة في العراق

08:16 am

الأناضول

الأناضول
إصابات في دبي وحريق بناقلة نفط كويتية

تتواصل الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، إذ أعلنت الإمارات إصابة 4 أشخاص، فجر الثلاثاء، جراء حريق اندلع في منزل بإمارة دبي نتيجة سقوط شظية ناجمة عن اعتراض جوي، فيما تعرضت ناقلة نفط كويتية قبالة سواحل دبي لهجوم بطائرة مسيرة أدى إلى اندلاع حريق وأضرار مادية بها. كما تعرضت السعودية والكويت لعدة هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة منذ فجر اليوم، ودوت صفارات الإنذار في البحرين تحذيرا من هجوم محتمل.

تصاعد الدخان قرب مطار دبي بعد هجوم بمسيّرة، 16 مارس 2026 (Getty)
اعتداءات إيران على دول الخليج: إصابات في دبي وحريق بناقلة نفط كويتية

08:15 am

العربي الجديد

حيفا
الجيش الإسرائيلي: أكملنا موجة غارات في قلب طهران

قال الجيش الإسرائيلي إنه أنجز قبل قليل، موجة غارات أخرى استهدفت بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في قلب طهران.

06:30 am

فرانس برس

فرانس برس
دوي انفجارات وانقطاع للتيار الكهربائي في طهران

دوّت انفجارات في طهران وانقطع التيار الكهربائي في بعض أجزاء العاصمة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية. وأفادت وكالة أنباء فارس بحصول "انقطاع للتيار الكهربائي في أجزاء من طهران بعد سماع انفجارات عدة"، فيما ذكرت وكالة تسنيم للأنباء أيضاً أن بعض السكان في شرق طهران وغربها انقطعت عنهم الكهرباء وأن السلطات تعمل على استعادتها، قبل تأكيد إصابة محطة فرعية تابعة لمحطة للطاقة.

05:58 am

العربي الجديد

لندن
السعودية: سقوط شظايا اعتراض على 6 منازل في محافظة الخرج

أفاد الدفاع المدني السعودي، صباح اليوم الثلاثاء، بسقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة بمحافظة الخرج نتج عنه أضرار مادية محدودة. وبحسب الدفاع المدني السعودي، فقد سقطت شظايا اعتراض طائرة مسيرة على ستة منازل، وذلك في حي سكني بمحافظة الخرج، نتج عنه أضرار مادية محدودة، دون تسجيل إصابات.
 

05:54 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
سماع دوي انفجارات في القدس بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران

سمع دوي انفجارات ضخمة في القدس بعد إعلان الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران. وقالت وكالة فرانس برس إن 10 انفجارات سمع دويها في القدس تزامناً مع تصدي الجيش الإسرائيلي لصواريخ أطلقت من إيران.

 

05:14 am

قنا

قنا
الإمارات: إخماد حريق اندلع في ناقلة نفط كويتية

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، إخماد الحريق الذي اندلع في ناقلة نفط كويتية بعد استهدافها بمسيرة إيرانية. وأوضح المكتب، في بيان له عبر منصة إكس، أن السلطات المختصة في دبي أكدت نجاح الفرق في إخماد الحريق الذي تعرضت له ناقلة النفط الكويتية. وأشار إلى أن الفرق المعنية تواصل تقييم الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة. ولم يتم تسجيل أي إصابات جراء الهجوم، فيما تم تأمين سلامة جميع أفراد طاقم الناقلة البالغ عددهم 24 شخصاً.

05:05 am

العربي الجديد

واشنطن
واشنطن تستهدف مستودع ذخيرة ضخما بأصفهان بقنابل خارقة للدروع

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مسؤول أميركي، إن الولايات المتحدة الأميركية قصفت مستودع ذخيرة ضخم في مدينة أصفهان الإيرانية بقنابل خارقة للتحصينات مساء الاثنين.

04:11 am

العربي الجديد

واشنطن
ترامب يبلغ معاونيه باستعداده لإنهاء الحرب حتى مع إغلاق هرمز

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ معاونيه باستعداده لإنهاء الحملة العسكرية على إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقا إلى حد بعيد، وتأجيل عملية معاودة فتحه المعقدة إلى وقت لاحق.

ترامب يتحدث لوسائل الإعلام في مطار ميامي، 27 مارس 2026 (Getty)
ترامب يبلغ معاونيه باستعداده لإنهاء حرب إيران حتى مع إغلاق مضيق هرمز

03:45 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
نتنياهو: لن أضع إطاراً زمنياً لإنهاء الحرب على إيران

قال رئيس ‌الوزراء ​الإسرائيلي ​بنيامين نتنياهو  ​الاثنين ​في مقابلة مع ​قناة (نيوز ماكس) ​الأميركية إنه ‌لا ⁠يريد "وضع جدول ​زمني" ​لإنهاء ⁠الحرب ​مع ​إيران.

نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في القدس، 19 مارس 2026 (فرانس برس)
نتنياهو: لن أضع إطاراً زمنياً لإنهاء الحرب على إيران

02:49 am

العربي الجديد

لندن
السعودية: اعتراض 3 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه الرياض

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه منطقة الرياض، بعد أن كانت قد أعلنت اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية في ذات المنطقة، ليصل مجمل الصواريخ التي اعترضتها الرياض في المنطقة في أقل من ساعة إلى سبعة.

02:37 am

فرانس برس

فرانس برس
إصابة أربعة أشخاص في دبي إثر سقوط شظية ناجمة عن عملية اعتراض

أصيب أربعة أشخاص في دبي جراء سقوط "شظية" ناجمة عن عملية اعتراض للدفاعات الجوية، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في وقت مبكر الثلاثاء. وقال المكتب على منصة إكس "تعاملت الجهات المختصة في دبي مع حادث حريق في منزل مهجور بمنطقة البدع نتيجة سقوط شظية ناجمة عن عملية اعتراض للدفاعات الجوية، وتم تسجيل 4 إصابات بسيطة لأشخاص كانوا متواجدين بالقرب من المنزل" من تحديد مصدرها.

02:06 am

رويترز

رويترز
الكويت تعلن تعرض ناقلة نفط تابعة لها لهجوم إيراني بميناء دبي

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نقلا عن مؤسسة البترول الكويتية، أن ناقلة النفط الكويتية العملاقة (السالمي) تعرضت لاستهداف مباشر في هجوم وصفته المؤسسة بأنه إيراني، وذلك في أثناء رسوها في ميناء دبي، مما ألحق أضرارا بالسفينة وأدى إلى نشوب حريق على متنها.

ونقلت الوكالة عن المؤسسة القول إن الناقلة كانت محملة بالكامل وقت وقوع الحادث، وحذرت من احتمال حدوث تسرب نفطي في المياه المحيطة، مضيفة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات وأن تقييم الأضرار جار في الوقت الحالي.

01:30 am

العربي الجديد

طهران
قاآني يوجه رسالة إلى الحوثيين في اليمن

قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، إن انخراط "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، في المعركة تمثل "صفحة جديدة وسيفاً حاداً" في مسار المقاومة، مشيراً إلى أن التطورات الأخيرة أظهرت ما اعتبره "تشخيصاً صحيحاً وفي توقيت مناسب".

جاء ذلك في رسالة وجهها قاآني إلى الحوثيين، قال فيها إن جبهة المقاومة في المنطقة تواصل بحسب تعبيره "صناعة الملاحم في مواجهة أميركا والكيان الصهيوني القاتل للأطفال والدفاع عن الأمة والقيم الإسلامية"، حسب قوله. وتطرق قاآني إلى حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" قائلاً إنها أمضت أكثر من أسبوعين في حالة تردد بين ينبع وجدة قبل أن تعود، معتبراً أن سبب ذلك "يعود إلى قدرات اليمن وموقعه الجغرافي".

كما أعرب عن شكره لقيادة أنصار الله وقادتها ومقاتليها، مشيداً بما وصفه بـ"حسن تقديرهم للتطورات" وبـ"التفكير الاستراتيجي لعلماء وقادة هذا البلد". وتابع أن "استمرار دعم اليمن للأمة الإسلامية، ولا سيما للشعب في غزة، يعكس فهماً عميقاً للتطورات في المنطق"، مضيفاً أن ذلك "قد يشكل مقدمة لفك الحصار عن اليمن" أي المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأكد قاآني في ختام رسالته أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواصل، وفق تعبيره، دعمها ومساندتها لما وصفهم بـ"أصدقاء وجبهات المقاومة" في المنطقة.

12:59 am

رويترز

رويترز
مقذوف يصيب ناقلة قبالة دبي

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الاثنين، بإصابة ناقلة بقذيفة مجهولة على بعد 31 ميلاً بحرياً شمال غرب دبي في الإمارات. وأضافت أن مسؤول الأمن في الشركة المشغلة للناقلة أفاد بأن القذيفة أصابت الجانب الأيمن للسفينة، ما تسبب في اندلاع حريق. وأكدت أن جميع أفراد الطاقم موجودون وبخير.

12:32 am

رويترز

رويترز
سقوط مقذوفين قرب سفينة تديرها شركة يونانية في الخليج

قال خبراء في قطاع الأمن البحري إن سفينة حاويات مملوكة لشركة يونانية راسية قبالة سواحل رأس تنورة في السعودية أبلغت عن حادثتين منفصلتين سقطت فيهما مقذوفات في المياه قرب السفينة.

وأفاد ممثل عن سفينة "إكسبرس روم" التي ترفع علم ليبيريا بسقوط مقذوفين مجهولين في المياه قرب سفينة الحاويات على بعد حوالي 22 ميلاً بحرياً (40.7 كيلومتراً) شمال شرق رأس تنورة، في الساعة 13:52 بالتوقيت العالمي المنسق. وذكرت مجموعة فانغارد البريطانية لإدارة المخاطر البحرية أن الحادثتين وقعتا في غضون ساعة واحدة، وأن طاقم السفينة بخير. وقالت إن الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق مسؤوليته عن الهجوم على السفينة "إكسبرس روم" في 11 مارس/ آذار.

12:05 AM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
لجنة برلمانية إيرانية توافق على خطط لفرض رسوم على عبور هرمز

أعلن النائب في البرلمان الإيراني مجتبى زارعي، مساء الاثنين، عن إقرار مشروع قانون يتعلق بإدارة مضيق هرمز وفرض رسوم العبور منه في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان.

لجنة برلمانية إيرانية تقر فرض رسوم على العبور من مضيق هرمز

12:04 am

رويترز

رويترز
سلطات الشارقة: استهداف مبنى لشركة الثريا للاتصالات بمُسيرة

ذكر المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بالإمارات، في منشور على منصة إكس، أن السلطات في الإمارة أعلنت أن مبنى إدارياً تابعاً لشركة الثريا للاتصالات تعرض لهجوم بطائرة مسيرة قادمة من إيران. وأضاف المكتب: "تتعامل الجهات المختصة في إمارة الشارقة الاثنين الموافق 30 مارس مع حادث ناجم عن استهداف المبنى الإداري لشركة الثريا للاتصالات بالمنطقة الوسطى". ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

12:02 AM
أبرز الأحداث يوم الاثنين | 30 مارس

  • عراقجي يدعو إلى خروج القوات الأميركية من المنطقة

  • وصول آلاف من قوات المظلات الأميركية إلى المنطقة

  • إيران تعلن احتراق 4 قوارب صيد بعد غارة جوية

  • الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط طائرة مسيّرة أميركية

  • الجيش الإيراني يعلن استهداف شركتين للسلاح في إسرائيل

  • إيران توجه رسالة إلى الأمم المتحدة بخصوص استهداف البنى التحتية

  • الدفاع التركية تعلن اعتراض صاروخ باليستي رابع

  • طهران: لم نجر مفاوضات مع واشنطن

