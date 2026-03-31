الحرب في المنطقة | انفجارات وانقطاع للتيار الكهربائي في طهران

فيما تتصاعد الأحداث بوتيرة متسارعة في المنطقة مع زيادة الاحتمالات بتوجه الولايات المتحدة نحو تنفيذ عملية برية في إيران، تحيط ضبابية الجهود الرامية لوقف الحرب في ظل التفاوت بالتصريحات بين واشنطن وطهران، إذ أعلنت الولايات المتحدة أنها تلقت رسائل إيجابية، مشيرة إلى أن ما تقوله طهران علناً يختلف عما تقوله للمسؤولين الأميركيين في الاجتماعات الخاصة، على الرغم من تأكيد إيران أنّها تلقت فقط "رسائل عبر وسطاء تتضمّن رغبة أميركا في التفاوض".
في غضون ذلك، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن أي قرار بشأن إنهاء الحرب لن يُتخذ إلا "بعد تحقيق جميع الشروط" التي طرحتها إيران، وبما يضمن "كرامة البلاد وأمنها ومصالح الشعب الإيراني". وقالت إيران أمس الاثنين إنها تلقت مقترحات سلام أميركية عبر وسطاء، عقب محادثات جرت يوم الأحد بين وزراء خارجية باكستان ومصر والسعودية وتركيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن المقترحات الأمريكية أنها "غير واقعية وغير منطقية ومبالغ فيها".
واليوم الثلاثاء، دوّت انفجارات في طهران وانقطع التيار الكهربائي في بعض أجزاء العاصمة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية. وأفادت وكالة أنباء فارس بحصول "انقطاع للتيار الكهربائي في أجزاء من طهران بعد سماع انفجارات عدة"، فيما ذكرت وكالة تسنيم للأنباء أيضاً أن بعض السكان في شرق طهران وغربها انقطعت عنهم الكهرباء وأن السلطات تعمل على استعادتها، قبل تأكيد إصابة محطة فرعية تابعة لمحطة للطاقة.
يأتي هذا بعدما هدد الرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستدمر منشآت الطاقة وآبار النفط الإيرانية وبـ"محو" جزيرة خارج التي تحظى بأهمية استراتيجية كبرى لإيران، في حال لم تُعِد طهران فتح مضيق هرمز ولم تُفضِ المحادثات التي وصفها بأنها "جادة"، إلى نتيجة "سريعة". وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في وقت لاحق إن ترامب يريد التوصل إلى اتفاق مع طهران قبل الموعد النهائي المحدد في السادس من إبريل/ نيسان الذي حدده الأسبوع الماضي بعد تمديد المهلة السابقة التي حددها لإيران لفتح مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق ينقل عادة نحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.
وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال لاحقاً بأن ترامب أبلغ مساعديه بأنه مستعد لإنهاء الحملة العسكرية على إيران حتى لو ظل المضيق مغلقاً إلى حد بعيد، وترك عملية معقدة لمعاودة فتحه إلى وقت لاحق. وقال البيت الأبيض إن ترامب يفكر في مطالبة الدول العربية بتحمل تكاليف الحرب. وقالت ليفيت رداً على سؤال أحد الصحافيين عن هذه الفكرة "إنها فكرة أعلم أنه يفكر فيها، وأعتقد أنكم ستسمعون المزيد منه بشأنها". وطلبت إدارته تمويلاً إضافياً حجمه 200 مليار دولار للحرب. ويواجه الطلب معارضة شديدة في الكونغرس الذي يجب أن يوافق على الإنفاق الجديد.
وفي وقت تتواصل فيه اعتداءات إيران على دول الخليج، أكّد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وملك الأردن عبد الله الثاني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال لقاء قمة ثلاثي جمعهم في مدينة جدة السعودية، أن استمرار هجمات إيران على الخليج والأردن واستهدافها المنشآت الحيوية والمدنية تصعيد خطير يهدد استقرار المنطقة، كما شدد القادة الثلاثة على ضرورة "تنسيق الجهود المشتركة بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها".
