الحرب في المنطقة | إيران تعلن انتهاء الحصار البحري والقوات الأميركية باقية

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طهران

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واشنطن

العربي الجديد

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العربي الجديد
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مباشر
16 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 17 يونيو 2026 - 00:47 (توقيت القدس)
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أفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم الثلاثاء، بإنهاء الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على إيران خلال إبريل/ نيسان الماضي، وعبور عدة سفن تجارية، من بينها ناقلة نفط إيرانية، خط الحصار. وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية المحافظة صباح اليوم أنّ عدة سفن إيرانية أبحرت من دون أي مشاكل عبر خط الحصار. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن ليلة الأحد ـــ الاثنين، في منشور على منصته "تروث سوشال"، إصدار أمر بإلغاء الحصار البحري. وشدد ترامب، على أنّ مضيق هرمز سيفتح الجمعة المقبل عقب التوقيع على الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع إيران أخيراً. ويتضمن الاتفاق كذلك وقف الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، إضافة إلى مفاوضات لمدة 60 يوماً تتعمق في المسائل الخلافية، وفي مقدمتها الملف النووي والعقوبات. وقد نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي قوله، إن ترامب ونائبه جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وقّعوا نص الاتفاق إلكترونياً.

غير أنّ هناك تضارباً لافتاً في التصريحات بشأن وضع مضيق هرمز. ففي حين قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن الاتفاق يسمح لإيران بفرض رسوم على الخدمات البحرية على السفن التي تعبر مضيق هرمز، بدلاً من فرض "رسوم مرور"، قال نائب الرئيس الأميركي إنّ واشنطن تنتظر "أن يتم فتح المضيق من دون رسوم على المدى الطويل، وهذه من المسائل التي سنبحثها في المفاوضات الفنية". في الأثناء، نقلت وكالة الأناضول عن مسؤول أميركي رفيع المستوى، أن القوات الأميركية ستبقى في المنطقة خلال فترة المفاوضات مع إيران التي تمتد 60 يوماً. وأوضح أنّ واشنطن لن تبدأ بتقليص وجود قواتها العسكرية في المنطقة إلا بعد إحراز تقدم إيجابي في المفاوضات. وأشار إلى أنه حتى ذلك الحين، ستبقى الوحدات المعنية في مواقعها الحالية. ومضى المسؤول الأميركي قائلاً: "نريد أن نرى الإيرانيين يلتزمون بما وعدونا به بشأن تخليهم عن برنامجهم النووي. وتنص هذه المذكرة على تقليص القوات العسكرية في المنطقة في حال التوصل إلى اتفاق نهائي".

"العربي الجديد" يتابع التطورات في المنطقة بعد اتفاق وقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة أولاً بأول..

09:53 pm

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
طهران: سنرد على إسرائيل إذا لم توقف انتهاكاتها في لبنان

قال مقر خاتم الأنبياء الإيراني إن على إسرائيل أن تتوقع رداً قاسياً من قواتنا إذا لم توقف انتهاكاتها في جنوب لبنان.

09:43 pm

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
جنيف
اتفاق واشنطن وطهران يوقّع في جبل شديد التحصين بسويسرا

تُقام مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران الجمعة، في فندق فاخر على جبل بورغنشتوك المطل على بحيرة لوسيرن في وسط سويسرا، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية السويسرية وكالة فرانس برس الثلاثاء. وقالت الوزارة إن هذا المكان يصعب الوصول إليه وبالتالي يسهل تأمينه، و"قد اقترحه وسطاء باكستانيون وقطريون، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وإيران".

التفاصيل في الرابط: 

أخبار
التحديثات الحية

اتفاق واشنطن وطهران يوقّع في جبل شديد التحصين بسويسرا

9:42 PM
واشنطن: على إيران أن تلتزم بجميع بنود الاتفاق

نقلت "رويترز" عن مسؤول أميركي أنه "لا يمكن لإيران بيع النفط إلا إذا التزمت بجميع بنود الاتفاق منها فتح مضيق هرمز وعدم امتلاك أسلحة نووية".

09:40 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
الرياض تشدد على استعادة حرية الملاحة بهرمز

جدد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان التأكيد على استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز كما كانت عليه قبل الحرب.

07:13 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
واشنطن
"وول ستريت": إيران ستتمكن من بيع نفطها فور توقيع الاتفاق

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة ستسمح لإيران بالبدء فوراً في بيع نفطها بموجب اتفاق إنهاء الحرب. وأوضحت المصادر أن بند رفع العقوبات عن مبيعات النفط يدخل حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن ذلك سيشمل أيضاً الخدمات المصرفية والنقل والتأمين، اللازمة لتسهيل عمليات البيع. 

وفي السياق، ذكرت منظمة "متحدون ضد إيران النووية" أن ناقلة نفط إيرانية عملاقة محملة بالنفط الخام غادرت ميناء تشابهار، وتجاوزت الحصار الأميركي، وتبحر خارج خليج عُمان اليوم الثلاثاء، مع تفعيل نظام تتبع الموقع الخاص بها، وهي أول حالة من نوعها منذ بدء الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية في إبريل/نيسان.

06:51 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
عراقجي يبحث مع نظيره العماني أمن الملاحة بهرمز

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، خلال اتصال هاتفي، ضرورة الحفاظ على أمن الملاحة في مضيق هرمز وتعزيز الأجواء الدبلوماسية في ضوء مذكرة التفاهم الأخيرة بين طهران وواشنطن. كما أكد الطرفان الامتثال للقوانين الدولية لضمان العبور الآمن والحر للسفن عبر مضيق هرمز، وذلك في ظل التفاهمات الأخيرة مع الولايات المتحدة.

05:33 pm

فرانس برس

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فرانس برس
الصين تتوقع مرحلة ثانية أكثر صعوبة من المفاوضات

أبلغ وزير الخارجية الصيني نظيره الباكستاني الثلاثاء بأن المرحلة المقبلة من المفاوضات التي توسّطت فيها باكستان بين الولايات المتحدة وإيران ستكون أكثر صعوبة.

وخلال مكالمة هاتفية قبل التوقيع الجمعة على مذكّرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره الباكستاني إسحاق دار إنه "من المتوقع أن تكون المرحلة الثانية من المفاوضات مقارنة بالمرحلة الأولى منها أكثر صعوبة".

وأشار إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "ينبغي له أن يضطلع بدور أكبر" لبلوغ صفقة نهائية، وفق البيان الذي نشرته وزارة الخارجية في بكين.

05:33 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
إيران تعلن رفع الحصار البحري الأميركي عن موانئها

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني الثلاثاء أن الولايات المتحدة رفعت حصارها البحري المستمر منذ شهرين عن الموانئ الإيرانية.

وقال مجيد تخت روانجي كما نقل عنه موقع الحكومة إن "رفع الحصار كان أمراً شددنا عليه منذ البداية. وقد بدأ الآن، وتم رفع الحصار قبل التوقيع الرسمي" للاتفاق المقرر الجمعة في وسط سويسرا.

05:15 pm

رويترز

avata
رويترز
سويسرا تحدد الموقع المحتمل لتوقيع الاتفاق

قالت الحكومة السويسرية في بيان اليوم الثلاثاء إن من الممكن توقيع الاتفاق الأميركي الإيراني في بورغنستوك بوسط سويسرا يوم الجمعة.

وذكرت وزارة الخارجية السويسرية في بيان أنها كانت على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة وإيران وباكستان وقطر بشأن إمكانية توقيع ما وصفتها بمذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران.

وأضافت الوزارة "في هذه المرحلة، من المقرر توقيع الاتفاق يوم الجمعة 19 يونيو في بورغنستوك بكانتون نيدوالدن. اقترح الوسطاء الباكستانيون والقطريون، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وإيران، هذا الموقع".

 

04:06 pm

رويترز

avata
رويترز
ترامب: ستتم إحالة الاتفاق مع إيران إلى الكونغرس لمراجعته

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء للصحفيين خلال اجتماعات مجموعة السبع في فرنسا إن مذكرة التفاهم مع إيران تنص بوضوح على أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً.

وأضاف ترامب أنه يتوقع أن تسير المرحلة الثانية من الاتفاق مع إيران بسرعة، كما أشار إلى أنه ستتم إحالة الاتفاق مع إيران إلى الكونغرس لمراجعته.

02:35 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
كواليس المفاوضات الشاقة نحو الاتفاق الأميركي الإيراني

على مدرج المطار في طهران، انتظر الوسطاء القطريون سبع ساعات متواصلة حتى الساعة السابعة صباحاً، يتابعون عن بعد كيف توشك أسابيع من الدبلوماسية المكوكية على الانهيار في دقائق. كانوا قبل ساعات قليلة يستعدون للعودة إلى الدوحة، وقد لاحت في الأفق ملامح تفاهم يتضمّن تمديد وقف إطلاق النار، وإعادة فتح مضيق هرمز، وإطاراً للتفاوض النووي، حين انطلقت المقاتلات الأميركية لتضرب أهدافاً جنوبي إيران، فردّت طهران بصواريخ ومسيّرات على قواعد أميركية في الأردن والبحرين والكويت. هذا المشهد، الذي كشفته صحيفة فاينانشال تايمز في تقرير مطوّل، يختزل التوتر الذي رافق جهداً دبلوماسياً امتدّ شهراً كاملاً لمنع واشنطن وطهران من الانزلاق مجدداً إلى حرب مفتوحة.

التفاصيل عبر الرابط:

مشهد من إسلام أباد خلال استضافتها محادثات بشأن الحرب، 18 إبريل 2026 (فاروق نعيم/فرانس برس)
رصد
التحديثات الحية

كواليس مفاوضات شاقة للاتفاق الأميركي الإيراني والدور الإنقاذي لقطر

02:32 pm

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
باريس
أمير قطر: اتفاق الولايات المتحدة وإيران صائب ومهم للمنطقة

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة السبع في إيفيان بفرنسا، إن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين واشنطن وطهران "صائب ومهم للمنطقة، ونحن مستعدون لمساعدة أصدقائنا".

التفاصيل عبر الرابط:

أمير قطر خلال لقائه الرئيس الأميركي في إيفيان، 16 يونيو 2026 (فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

أمير قطر: اتفاق الولايات المتحدة وإيران صائب ومهم للمنطقة

2:28 PM

أنور الخطيب

أنور الخطيب
أنور الخطيب
صحافي أردني. مراسل "العربي الجديد" في قطر.
الدوحة
الأنصاري: قطر ستكون ممثلة في حفل توقيع الاتفاق

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في المؤتمر الصحافي الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، إن دولة قطر ستكون ممثلة بحفل التوقيع على الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأميركية في جنيف، مشيراً إلى أنها شاركت ضمن فريق الوساطة الذي تقوده إسلام أباد. وأوضح الأنصاري أن الدور القطري كان داعماً للجهود الباكستانية. وقال إنه "لا يوجد حديث عن ربط كهربائي بين قطر وإيران ضمن الاتفاق في هذا الوقت"، مشيراً إلى أن "هناك شقاً اقتصادياً متعلق بإعادة الإعمار ولا يمكن التعليق على تفاصيله وهذا جهد دولي".

التفاصيل عبر الرابط:

ماجد الأنصاري خلال مؤتمر صحافي في الدوحة، 26 أغسطس 2025 (العربي الجديد)
أخبار
التحديثات الحية

الدوحة: ساعدنا في التوصل إلى الاتفاق بين واشنطن وطهران

12:48 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
قاليباف سيحضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم في سويسرا

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف سيحضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة في سويسرا. ونقل التلفزيون الرسمي عن مجيد تخت روانجي قوله: "ستكون سويسرا مكان التوقيع، لكن لم يُحدَّد الموقع الدقيق بعد. وستبدأ الجولة التالية من المفاوضات فور التوقيع". وأضاف أن نائب الرئيس الأميركي سيمثل واشنطن، بينما "سيمثل إيران السيد قاليباف".

11:59 AM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
إحباط إسرائيلي بعد انتهاء الحرب: القيادة السياسية مشلولة

تخيّم حالة من الإحباط الكبير على المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وسط اتهامات للمستوى السياسي بأنه لا يقوم بدوره على النحو المطلوب. وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن الأجهزة الأمنية، من بينها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وجهاز الاستخبارات (الموساد)، قدّمت كل ما لديها وأنجزت ما طُلب منها منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، في غزة ولبنان وسورية واليمن وإيران والضفة الغربية، لكن المستوى السياسي لم يترجم هذه الإنجازات العسكرية إلى خطوات على الأرض. ويعتقد العديد من المسؤولين الأمنيين أن القيادة السياسية تعاني حالة من الشلل.

التفاصيل عبر الرابط:

نتنياهو ووزراء من حكومته خلال جلسة في الكنيست، فبراير 2026 (Getty)
رصد
التحديثات الحية

إحباط إسرائيلي بعد الحرب: القيادة السياسية مشلولة وتُهدر الإنجازات

11:58 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
عراقجي: بدء تنفيذ مذكرة التفاهم وانطلاق المفاوضات الجمعة

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، أن التنفيذ الرسمي لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، التي أُعلن عنها فجر الاثنين، سيبدأ يوم الجمعة المقبل بعد التوقيع عليها، مضيفاً أنّ الجولة الجديدة من المفاوضات بين الطرفين ستبدأ أيضاً في اليوم نفسه في سويسرا، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. وجاءت تصريحات عراقجي خلال اجتماع عقده في طهران بحضور السفراء والقائمين بالأعمال ورؤساء البعثات الأجنبية والدولية المقيمين في العاصمة الإيرانية، حيث استعرض آخر التطورات المرتبطة بمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب.

التفاصيل عبر الرابط:

عراقجي خلال مؤتمر صحافي في طهران، 30 نوفمبر 2025 (الأناضول)
أخبار
التحديثات الحية

عراقجي: بدء تنفيذ مذكرة التفاهم وانطلاق المفاوضات في سويسرا الجمعة

11:56 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
شكوك داخل إدارة ترامب حيال التزام إيران بتعهداتها النووية

ظهرت خلافات داخل الإدارة الأميركية بشأن مسار التفاوض مع إيران، بحسب ما كشفه موقع أكسيوس نقلاً عن مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، أشارت إلى أن بعض كبار مسؤولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعربوا عن شكوكهم حيال استعداد طهران لتقديم التنازلات النووية المطلوبة للتوصل إلى اتفاق نهائي، استناداً إلى تقييمات استخبارية أميركية، فيما دافع مسؤولون آخرون في الإدارة عن مذكرة التفاهم التي أعلن عنها أخيراً، ما يعكس تبايناً في المواقف داخل فريق ترامب بشأن فرص نجاح الاتفاق.

التفاصيل عبر الرابط:

جون راتكليف على يمين ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض 6 إبريل 2026 (جلال غونيش/الأناضول)جون راتكليف على يمين ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض 6 إبريل 2026 (جلال غونيش/الأناضول)
رصد
التحديثات الحية

شكوك داخل إدارة ترامب حيال التزام إيران بتعهداتها النووية

11:43 am

الأناضول

avata
الأناضول
واشنطن تستعد لسحب جزء من طائرات التزويد بالوقود من إسرائيل

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الأميركي يستعد لسحب نحو 20% من طائرات التزويد بالوقود المتمركزة في مطار بن غوريون، على خلفية التفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تحتفظ بـ72 طائرة من هذا النوع في المطار، من دون أن يتضح بعد ما إذا كانت الطائرات المنسحبة ستنقل إلى خارج إسرائيل أم إلى قواعد تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.

11:42 am

رويترز

avata
رويترز
شركات الشحن تتحفظ على العودة السريعة إلى هرمز

قال الرئيس التنفيذي لشركة "ميتسوي أو.إس.كيه لاينز" اليابانية، جوتارو تامورا، إن مالكي السفن لن يستأنفوا عبور مضيق هرمز فوراً رغم الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مشيراً إلى أن شركات الشحن تحتاج إلى أسابيع للتأكد من أن التفاهم تحول إلى واقع ملموس على الأرض. ورجح أن يستغرق استئناف العبور المنتظم أسبوعين على الأقل، وقد يمتد إلى شهر، في ظل تداعيات الحرب التي عطلت حركة الملاحة عبر المضيق.

10:20 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
وزير الطاقة الإيراني: ربط شبكة الكهرباء الإيرانية بقطر قريبا

نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن وزير الطاقة الإيراني قوله إن طهران تعتزم ربط شبكة الكهرباء الإيرانية مع قطر قريباً.

08:48 am

كريم رمضان

نيكوس أليكسيس أصلانوغلو
كريم رمضان
مراسل من مسقط
مسقط
أسواق الخليج تترقب.. هل ترمم عودة صادرات الطاقة الخسائر؟

تترقب أسواق الخليج والطاقة العالمية نهاية الحرب عقب الإعلان رسمياً عن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام شامل برعاية باكستانية وقطرية، ينهي العمليات العسكرية على كل الجبهات ويرفع الحصار البحري الأميركي عن الموانئ الإيرانية تمهيداً لإعادة فتح مضيق هرمز بشكل تدريجي، ما سلط الضوء على انعكاسات ذلك على اقتصادات دول الخليج العربية بعد شهور من المعاناة جراء تداعيات الحرب.

التفاصيل عبر الرابط:

نفط الخليج أكبر القطاعات تضرراً من الحرب (فايز نور الدين/فرانس برس)
اقتصاد عربي
التحديثات الحية

أسواق الخليج تترقب نهاية الحرب.. هل ترمم عودة صادرات الطاقة الخسائر؟

8:47 AM

صبغة الله صابر

avata
صبغة الله صابر
صحافي باكستاني؛ مراسل "العربي الجديد" في مناطق أفغانستان وباكستان.
إسلام أباد
الوساطة الباكستانية... من قناة اتصال إلى وسيط مباشر

لا تقتصر اختراقات الوساطة الباكستانية بين إيران والولايات المتحدة، على إعلان إسلام أباد فجر أمس الاثنين، أنها "لعبت دوراً مهماً في إنجاح المفاوضات بين واشنطن وطهران"، وتأكيد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على أن توقيع الاتفاقية بين أميركا وإيران "سيكون يوم الـ19 من الشهر الحالي (أي الجمعة المقبل) في سويسرا"، بل تنسحب على ما قد تحمله هذه الوساطة من دور إضافي في ترتيبات أمنية وإقليمية محتملة في الفترة المقبلة، ذلك أن هذه الاختراقات التي حققتها الوساطة الباكستانية كانت امتداداً للمحادثات والتحركات المكوكية التي قادها كل من شريف وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، الذي يحظى بعلاقة خاصة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وصفه سابقاً بأنه "المشير المفضل لديّ"، إلى جانب وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، شملت أيضاً الملف اللبناني، وهو ما انعكس بزيارة قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، إلى باكستان قبل أكثر من أسبوع.

التفاصيل عبر الرابط:

قاليباف ومنير في طهران، 16 إبريل 2026 (Getty)
تقارير دولية
التحديثات الحية

الوساطة الباكستانية... من قناة اتصال إلى وسيط مباشر

8:46 AM

أنور الخطيب

أنور الخطيب
أنور الخطيب
صحافي أردني. مراسل "العربي الجديد" في قطر.
الدوحة
دور قطري مؤثر خلف الكواليس لإنجاز التفاهم

بينما تصدّرت باكستان المشهد خلال الأشهر القليلة الماضية بوصفها الوسيط الرئيسي في جهود الوساطة الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران وفي التوصل إلى اتفاق إطار بينهما، برزت قطر لاعباً دبلوماسياً مؤثراً عمل خلف الكواليس لدعم مسار المفاوضات وتهيئة الظروف اللازمة للوصول إلى تفاهمات بين الطرفين، ستوقّع رسمياً، كما هو معلن، في سويسرا يوم الجمعة المقبل. علماً أن وكالة فرانس برس أفادت أمس الاثنين، نقلاً عن دبلوماسي، بأن الدوحة ستستضيف هذا الأسبوع اجتماعات تحضيرية غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.

التفاصيل عبر الرابط:

رئيس الوزراء القطري وفانس في واشنطن، 8 مايو 2026 (الخارجية القطرية)
تقارير عربية
التحديثات الحية

دور قطري حاسم خلف الكواليس لإنجاز التفاهم الأميركي الإيراني

8:41 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
إيران تفيد بانتهاء الحصار البحري وعبور عدة سفن تجارية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم الثلاثاء، ببدء إنهاء الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على إيران خلال إبريل الماضي، وعبور عدة سفن تجارية، من بينها ناقلة نفط إيرانية، خط الحصار. وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية المحافظة صباح اليوم أن عدة سفن إيرانية قامت بالإبحار من دون أي مشاكل عبر خط الحصار. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن ليلة الأحد ـــ الاثنين، في منشور على منصته "تروث سوشال"، إصدار أمر بإلغاء الحصار البحري.

07:44 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
ألمانيا تربط المشاركة في إزالة ألغام هرمز بانتهاء القتال

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن ألمانيا ستنظر في المشاركة في عمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز فقط بعد التأكد من انتهاء القتال، وبموافقة كل من الولايات المتحدة وإيران على مثل هذه المهمة. وأضاف فاديفول، في تصريحات لهيئة الإذاعة الألمانية "زد دي إف"، يوم الاثنين: "نحتاج أولاً إلى معرفة ما إذا كان من الواضح أنه لن تكون هناك أعمال قتالية أخرى، وما إذا كان الطرفان يرغبان في أن تتولى جهات أخرى إزالة الألغام".

07:41 am

رويترز

avata
رويترز
فانس: ترامب قد يكشف تفاصيل الاتفاق مع إيران قبل الجمعة

قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، إن الرئيس دونالد ترامب قد يقرر الكشف عن تفاصيل الاتفاق المرتقب مع إيران قبل يوم الجمعة.

التفاصيل عبر الرابط:

فانس خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، 19 مايو 2026 (Getty)
رصد
التحديثات الحية

فانس: المفتشون النوويون سيعودون بالتأكيد إلى إيران

04:04 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
واشنطن
ترامب: إيران تعهدت بعدم امتلاك سلاح نووي مطلقاً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن إيران تعهدت بعدم امتلاك سلاح نووي بشكل "مطلق"، نافياً في الوقت ذاته عزم الولايات المتحدة تقديم مبالغ مالية لإيران ضمن مذكرة التفاهم. وأضاف في منشور على منصة "تروث سوشال" أن الأخبار المتداولة بشأن "دفع الولايات المتحدة 300 مليون دولار لإيران هي أخبار كاذبة"، متهما الديمقراطيين بنشرها.

02:09 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
تضارب بشأن فرض رسوم لعبور مضيق هرمز

توقف إطلاق النار ما بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل، إلا أن مصير العبور عبر مضيق هرمز لا يزال مجهولاً، لا بل تتضارب حوله التصريحات بين تأكيدات أميركية بمجانية العبور وعدم فرض رسوم على السفن المارة، وتشديدات إيرانية على أنها ستفرض الرسوم على الناقلات بالتعاون مع سلطنة عُمان.

التفاصيل عبر الرابط:

سفن بالقرب من جزيرة لاراك، إيران، 16 مايو 2026 (ماجد سعيدي / Getty)
اقتصاد دولي
التحديثات الحية

غموض حول رسوم هرمز: تناقض التصريحات بين طهران وواشنطن

02:07 am

رويترز

avata
رويترز
واشنطن تتوقع عودة المفتشين النوويين إلى إيران

أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، لشبكة "أن بي سي نيوز" أن المفتشين النوويين سيعودون إلى إيران بموجب شروط إنهاء الحرب.

01:44 am

رويترز

avata
رويترز
فانس: مذكرة التفاهم مع إيران وثيقة عامة للغاية

 قال جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي، إن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران هي "وثيقة عامة للغاية"، وسيجري العمل على تحديد تفاصيل الاتفاق خلال مفاوضات لاحقة. وأضاف فانس في برنامج على شبكة "سي أن أن" "تبلغ مذكرة التفاهم... حوالي صفحة ونصف، لذا فهي وثيقة عامة للغاية". وتابع: "في ما يتعلق بعدد من القضايا، ستتعين علينا تسوية تلك الأمور خلال مرحلة المفاوضات الفنية".

 

01:43 am

رويترز

avata
رويترز
3 انفجارات في هرمز وجنوب جزيرة قشم الإيرانية

أفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء بسماع دوي ثلاثة انفجارات جنوبي جزيرة قشم وفي منطقة مضيق هرمز، مضيفة أن التقارير الأولية تشير إلى أن الانفجارات نفذت على الأرجح "لتنظيم حركة المرور في المضيق".

01:41 am

الأناضول

avata
الأناضول
مسؤول أميركي: قواتنا ستبقى في المنطقة خلال فترة المفاوضات

قال مسؤول أميركي رفيع المستوى، الاثنين، إن القوات الأميركية ستبقى في الشرق الأوسط خلال فترة المفاوضات مع إيران التي تمتد 60 يوماً. جاء ذلك في تصريح للمسؤول رفيع المستوى، فضل عدم الكشف عن هويته، لعدد من الصحافيين حول تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضح أن وحدات من الجيش الأميركي ستبقى في الشرق الأوسط خلال فترة المفاوضات التي تمتد 60 يوماً، وأنه من المتوقع أن تبدأ بعد توقيع مذكرة التفاهم يوم الجمعة. وأضاف أنهم لن يبدأوا بتقليص وجودهم العسكري في المنطقة إلا بعد إحراز تقدم إيجابي في المفاوضات. وأشار إلى أنه حتى ذلك الحين، ستبقى الوحدات المعنية في مواقعها الحالية. وقال المسؤول: "نريد أن نرى الإيرانيين يلتزمون بما وعدونا به بشأن تخليهم عن برنامجهم النووي. وتنص هذه المذكرة على تقليص القوات العسكرية في المنطقة في حال التوصل إلى اتفاق نهائي".

12:06 AM
أبرز الأحداث يوم الاثنين | 15 يونيو

  • ترامب: وقعنا مذكرة التفاهم مع إيران

    مسؤول أميركي: مضيق هرمز سيظل مفتوحاً دون رسوم 60 يوماً

  • ترامب وفانس وقاليباف يوقعون مذكرة التفاهم

  • عراقجي: من المحتمل توقيع مذكرة التفاهم الجمعة

  • مهاجراني: وحدة الشعب مكّنت إيران من تجاوز الأيام الصعبة

  • فانس: أخطط لحضور حفل توقيع اتفاق السلام مع إيران

  • باكستان: وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران مهم لأمن العالم

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كريم رمضان
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أسوشييتد برس
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