أفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم الثلاثاء، بإنهاء الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على إيران خلال إبريل/ نيسان الماضي، وعبور عدة سفن تجارية، من بينها ناقلة نفط إيرانية، خط الحصار. وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية المحافظة صباح اليوم أنّ عدة سفن إيرانية أبحرت من دون أي مشاكل عبر خط الحصار. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن ليلة الأحد ـــ الاثنين، في منشور على منصته "تروث سوشال"، إصدار أمر بإلغاء الحصار البحري. وشدد ترامب، على أنّ مضيق هرمز سيفتح الجمعة المقبل عقب التوقيع على الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع إيران أخيراً. ويتضمن الاتفاق كذلك وقف الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، إضافة إلى مفاوضات لمدة 60 يوماً تتعمق في المسائل الخلافية، وفي مقدمتها الملف النووي والعقوبات. وقد نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي قوله، إن ترامب ونائبه جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وقّعوا نص الاتفاق إلكترونياً.

غير أنّ هناك تضارباً لافتاً في التصريحات بشأن وضع مضيق هرمز. ففي حين قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن الاتفاق يسمح لإيران بفرض رسوم على الخدمات البحرية على السفن التي تعبر مضيق هرمز، بدلاً من فرض "رسوم مرور"، قال نائب الرئيس الأميركي إنّ واشنطن تنتظر "أن يتم فتح المضيق من دون رسوم على المدى الطويل، وهذه من المسائل التي سنبحثها في المفاوضات الفنية". في الأثناء، نقلت وكالة الأناضول عن مسؤول أميركي رفيع المستوى، أن القوات الأميركية ستبقى في المنطقة خلال فترة المفاوضات مع إيران التي تمتد 60 يوماً. وأوضح أنّ واشنطن لن تبدأ بتقليص وجود قواتها العسكرية في المنطقة إلا بعد إحراز تقدم إيجابي في المفاوضات. وأشار إلى أنه حتى ذلك الحين، ستبقى الوحدات المعنية في مواقعها الحالية. ومضى المسؤول الأميركي قائلاً: "نريد أن نرى الإيرانيين يلتزمون بما وعدونا به بشأن تخليهم عن برنامجهم النووي. وتنص هذه المذكرة على تقليص القوات العسكرية في المنطقة في حال التوصل إلى اتفاق نهائي".

"العربي الجديد" يتابع التطورات في المنطقة بعد اتفاق وقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة أولاً بأول..