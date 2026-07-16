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الحرب في المنطقة | انفجارات بمحيط مستشفى أطفال وسط قصف أميركي متواصل

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طهران

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
16 يوليو 2026
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واصلت الولايات المتحدة توسيع نطاق هجماتها على إيران، في وقت سمع دوي انفجارات متزامنة في عدد من المدن والمحافظات الإيرانية، بينها الأهواز في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، وبندر عباس في محافظة هرمزغان، وكنارك المطلة على بحر عُمان في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران. وأفاد التلفزيون الإيراني بإخلاء مستشفى الشهيد بقائي للأطفال المصابين بالسرطان في الأهواز، بعد تعرض محيطه لعدة صواريخ، بينما تحدثت سلطات محلية عن أربعة انفجارات في محيط المدينة، من دون صدور حصيلة رسمية للخسائر أو توضيحات كاملة بشأن طبيعة المواقع المستهدفة.

سياسياً، جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهجته التصعيدية تجاه طهران، قائلاً إن الإيرانيين "سيُهزمون قريباً جداً"، قبل أن يضيف أنهم "يريدون التوصل إلى تسوية"، وأنه سيرى ما إذا كان ممكناً التوصل إلى اتفاق معهم. كما قال إن إيران ترغب في التفاوض، في وقت تعكس فيه تصريحاته مزيجاً من التهديد العسكري والإبقاء على باب التسوية مفتوحاً، بالتوازي مع استمرار الغارات واتساع رقعة الاستهدافات داخل الأراضي الإيرانية.

وفي طهران، شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على أن أولوية بلاده في المرحلة الحالية هي الدفاع والرد على الهجمات الأميركية، مؤكداً أن المفاوضات ليست مطروحة في الوقت الراهن. بدوره، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده تخوض "حرباً جوهرية ووجودية" مع الولايات المتحدة، معتبراً أن أي تفاهم مع واشنطن لا قيمة له ما لم تكن بنوده نافذة وقيد التنفيذ، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى التنسيق بين الخيارين العسكري والدبلوماسي، مؤكداً أن التفاوض لا يعني الاستسلام، بل يمكن أن يشكل، إلى جانب الحرب، جزءاً من استراتيجية حماية المصالح الوطنية.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب في المنطقة أولاً بأول..

11:57 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
الجيش الأميركي: تعطيل ناقلة نفط كانت متجهة إلى ميناء إيراني

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها عطّلت ناقلة نفط فارغة كانت تحاول الإبحار باتجاه أحد الموانئ الإيرانية.

11:48 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
4 انفجارات في محيط الأهواز الإيرانية

أفادت السلطات المحلية في محافظة خوزستان بسماع دوي 4 انفجارات في محيط مدينة الأهواز، جنوب غربي إيران.

11:47 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
دوي انفجارين في كنارك جنوب شرقي إيران

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بسماع دوي انفجارين في مدينة كنارك المطلة على بحر عُمان، بمحافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي إيران.

11:43 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
إخلاء مستشفى أطفال في الأهواز بعد سقوط صواريخ قربه

أفاد التلفزيون الإيراني بإخلاء مستشفى الشهيد بقائي للأطفال المصابين بالسرطان في مدينة الأهواز، بعد تعرض محيطه لعدة صواريخ.

11:42 PM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة يوم أمس الأربعاء
  • الجيش الأميركي ينفي قصف منشأة مدنية لتخزين القمح في إيران
  • سنتكوم: إعادة توجيه سفينتين حاولتا خرق الحصار على إيران
  • عراقجي يتوجه إلى قطر للتعزية بوفاة أميرها السابق
  • الجيش الأميركي يعلن انتهاء جولة من الضربات على إيران
  • التلفزيون الإيراني: مضيق هرمز ما زال مغلقاً
  • "أكسيوس": ترمب يناقش شن هجوم واسع النطاق على إيران
  • البحرين تعلن إحباط هجمات إيرانية
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